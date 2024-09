Haz una fiesta con esta vajilla y mira cómo todos salen corriendo

Tal vez Ronit Baranga no señala con el dedo, pero su trabajo, sin duda, lo hace. Durante los últimos años, el ceramista israelí ha hecho obras de arte que a primera vista parecen una vajilla, pero eso pone en duda nuestras suposiciones acerca de la utilidad de los objetos. También, en el proceso, tienden a desestabilizar a la gente.

Como si se tratara de una película de Jan Švankmajer hecha realidad, la vajilla de Baranga parece haber brotado misteriosamente partes del cuerpo –dedos, boca, dientes, lengua e incluso mejillas de bebé– como si un genetista borracho hubiera empalmado una vajilla de porcelana de Wedgewood con ADN humano. Claramente, esto te aleja de la típica experiencia de comedor.

Las teteras se ven como si se estuvieran escapando del servicio de mediodía, y las tazas de té con bocas con metástasis parecen estar ahogándose en el líquido que se supone contienen. Los platos, con los labios ligeramente entreabiertos, exigen ser alimentados y puede que no solo con alimentos.

¡Por Dios! ¿Esta vajilla de porcelana está teniendo relaciones sexuales consigo misma?

Para obtener más información, me puse en contacto con Baranga y le pedí que hablara a nombre de sus bocas de cerámica, y le pregunté si es posible cenar en una vajilla que está tan hambrienta como tú.

MUNCHIES: Hola, Ronit. Y bien, ¿qué hay de las partes del cuerpo?

Ronit Baranga: Los dedos y la boca son los órganos más sensuales en el cuerpo humano, y, por lo tanto, son muy poderosos como elementos separados de él. La combinación «aparentemente sin problemas» de estos órganos en platos o tazas, con la apariencia de ser uno solo, crea, en mi opinión, nuevos elementos que «sienten» su entorno y responden a él.

Por otra parte, veo a la boca como una apertura a un espacio interior más profundo.

¿Cómo surgieron estas obras?

La inspiración de la serie de obras usando una vajilla viene de la escuela de arte. Lidiar con arcilla en el departamento de cerámica no se consideraba [arte culto] a los ojos de los profesores de arte. Se consideraba «artesanía» y no «arte». Incluso en el Departamento de Cerámica no se nos permitía hacer platos y tazas. El concepto era hacer arte con arcilla. Esto tuvo una gran influencia en mí. Más tarde, opté por usar exactamente ese tema– esculpir arte sobre una vajilla funcional.

Escribiste que tu trabajo «decide por sí mismo cómo comportarse en cada situación». ¿Qué quieres decir con eso? La obra ofrece un nuevo punto de vista de lo que damos por sentado. La vajilla de cerámica es más que una metáfora. Creo que esta metáfora de la vajilla que se auto alimenta, grita y corre es muy poderosa. Esta modificación de la vajilla funcional nos afecta, nos atrae o nos disuade, y, esperemos, nos hace pensar.

¿Añadirle boca y dedos a los platos y tazas no los hace inherentemente menos útiles? Esa es la idea, precisamente. Sin embargo, ahora tienen un nuevo propósito propio.

¿Alguna vez has servido comida en estas piezas? Solo una vez, en una gran comida familiar en un día festivo. Usé un conjunto de seis tazones sobre dedos. El conjunto se colocó en el centro de la mesa, con diferentes tipos de alimentos como parte de la ceremonia religiosa tradicional; los tazones se utilizaron como un plato de Pascua. Era una instalación que expresaba la tensión entre los participantes de la gran y significativa comida familiar. Los tazones se colocaron sobre la mesa como si se hubieran empezado a dispersar y a distanciarse los unos de los otros en un intento por escapar de la situación social en la que están obligados a participar.

Aún así, la velada transcurrió bien. Todos la pasaron bien y nadie –con la excepción de los tazones– quería huir de la mesa.

Gracias por hablar conmigo, Ronit.