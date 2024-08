‘Heart Pressed Between Stones’: Un cancionero para cruzar umbrales con Camila Fuchs

Hace dos años uno de mis mejores amigos y con quien tuve la fortuna de compartir por mucho tiempo un par de horas a la media noche en vivo en el FM de la CDMX, me mostró con un entusiasmo inusual la música de un proyecto nuevo llamado Camila Fuchs. Este entusiasmo desbordado estaba fundamentado: Se trataba de música sin par en su imaginativa, en su forma, en sus colores. Al poco tiempo y con el apoyo de este mismo personaje, lo de la mexicana Camila de Laborde y el alemán Daniel Hermann-Collini se estaba presentando en vivo en el MUTEK México, y este 2018 tienen un nuevo álbum lanzado por el sello ATP Recordings—label filial del famoso festival que se distingue por ser programado por bandas y artistas—el cual desde hace tres años ha puesto atención a proyectos de origen latinoamericano como Mueran Humanos, Titán y claro, Fuchs.

Estos dos músicos están creando su propio e intrincado mundo sonoro a un ritmo constante; la complejidad y riqueza de su paleta de timbres, texturas ritmos y lírica demanda atención por parte del escucha en un mundo que es, paradójicamente cada vez más complicado e insulso a un mismo tiempo. Conversamos con ellos a propósito del lanzamiento de Heart Pressed Between Stones.



Videos by VICE

NOISEY: Hola Camila y Daniel, gracias por tomarse un tiempo para responder esta entrevista. Ustedes ya son viejos conocidos para Noisey y Vice, sabemos que el zorro (fuchs en alemán) es algo así como el animal espiritual de su proyecto, ahora que traen nuevo disco bajo el brazo y que han terminado un montón de canciones nuevas ¿se siguen encontrando con zorritos campantemente atravesando la calle por la ciudad?

Camila: ¡Hola! Estamos muy felices de regresar y compartir nuestro segundo álbum. Desafortunadamente ya no vemos a los guardianes espirituales de Camila Fuchs, y sí que los extrañamos, pero aún así nos acompañan y andan por ahí escondidos… La razón de esto es que al finalizar la producción de Heart Pressed Between Stones y firmar con ATP Recordings nos fuimos de Londres. Ahora vivimos en Lisboa. Hay muchas razones por las cuales nos fuimos de Londres. Nuestra estancia ahí llegó a su fin pero estamos muy felices de estar aquí. De una forma para mí (Camila), estar en Portugal es lo más cercano que podría estar a México. El zorro es una criatura que se camuflaje mientras observa silenciosamente el mundo que lo rodea, sus sentidos están siempre en alerta para evitar peligros. Se adaptan, forman y cambian con sus alrededores, viven entre el límite de la noche y el día pero permiten el divertirse y tener un poco de magia de vez en cuando. Siento que nuestra música y nuestra forma de transformarnos alrededor de ella sigue compartiendo fuertemente el simbolismo del zorro.



Este segundo lanzamiento—Heart pressed between stones—tiene algunas influencias específicas, por ejemplo de Broadcast, lo cual se puede apreciar quizás hacia el final de ‘My Body’ y en “The Batllefield” o también de Tim Hecker, lo cual se siente en “The Battlefield’ habrá seguramente otras fuentes de inspiración menos evidentes, cuéntenme, ¿que nutría su imaginación y su creatividad al momento de componer estos nuevos tracks? Me llama la atención que mencionan a la música industrial y postpunk sin dar nombres en particular. También hablemos de motivos extra musicales que sirvieron como inspiración para el álbum.

Camila: Disfrutamos mucho escuchar música postpunk e industrial. Es una lista muy larga pero si tuviésemos que mencionar ejemplos significativos diríamos Siouxsie & The Banshees, JD, Coil, Psychic TV, Suicide, grupos y música increíble. Tal vez no influencias evidentes en nuestra música, pero definitivamente ocupan un gran lugar.



Algo que ha crecido con el tiempo y empezó a ser muy importante para nosotros es seguir nuestros instintos de una forma genuina y natural. No darle importancia a lo que piensen los demás, no intentando sonar como otro artista, sobretodo no empujarse a tener que formar parte de una escena en específico. Hubieron dos artistas ejemplares que fueron gran inspiración y guías en esto: Nick Cave & PJ Harvey. Su trabajo para nosotros se siente auténtico y genuino. Libres de crear historias o hablar desde un lugar político, abiertos a la diversidad en su trabajo.



Musicalmente, en realidad no hemos tenido una guía tal cual más que el intentar crear puentes entre música electrónica y el sonido de una banda no-electrónica. Es un campo que nos interesa mucho, es jugar con las expectativas y la percepción de una fuente sonora. Seguimos explorándolo aún que no significa que lo haremos por siempre. Heart Pressed Between Stones cuenta mucho con esta característica, pero tal vez nuestro siguiente álbum sea completamente diferente.



¿A qué debe este nuevo álbum su título? ¿Cuál es la historia detrás?

Camila: El título del álbum viene de la letra de la segunda canción “Heatwave (Coming Towards You)”. Siempre me encantó el momento de descubrir que el título de un álbum venía de una canción o momento específico. Disparaba mi imaginación, provocaba preguntas, ¿qué hay atrás de esa frase, cuál es la razón atrás del título? ¿Por qué esa y no cualquier otra? Heatwave es una canción que simboliza y describe momentos de pánico, falta de aire, la sensación de lastimar a alguien. Tan sólo pensarlo en este momento me congela, es una de las experiencias corporales más puntuales, intrigantes, y agresivas a la vez. Extrañamente bella y con inercia al cambio. Emociones así para mi merecen de atención e importancia. La letra dice: ¨I move with my heart pressed between stones¨, me muevo con mi corazón apretado entre piedras. Refleja una dualidad que siempre estará en nosotros y lo que nos rodea.

Artowork de Heart Pressed Between Stones.





Me parece que siempre han cuidado mucho los acompañamientos visuales para Camila Fuchs. Cuéntenme quién es Manuela de Laborde y qué relación tiene con su proyecto.

Camila: Manuela de Laborde es una de mis dos hermanas. Manu estuvo presente desde el principio del proyecto de Camila Fuchs. Fue de las primeras personas que nos empujó a construir algo definido. De una forma muy natural, confió y estaba segurísima de algo que nosotros aún no percibíamos. Completamente fuera de la industria de la música, fue ella quien nos organizó y empujó a armar nuestro primer concierto, inclusive antes de que el proyecto tuviese el nombre de Camila Fuchs.

Nuestro trabajo y el suyo desde un principio han sido complementarios, facilitando comunicación, facilitando que el “mensaje” que queríamos compartir se comparta. El trabajo de ambos medios creativos, en este caso se reflejan el uno al otro de una forma inusual y tal vez esta conexión se debe también a que somos hermanas. Cambiamos de gusto paralelamente, nos sincronizamos sin hablarlo. Recuerdo, por ejemplo, cuando en nuestra música empezamos a explorar más ciertas influencias urbanas, la búsqueda del ruido y la distorsión, los defectos, materiales densos, y recuerdo comentárselo a Manuela y sorprendernos de que ella también había empezado la exploración de los mismo pero traducido en su propia práctica. Hay una sincronización muy fuerte. Desde el primer concierto, el primer artwork, Manu a sido la mente y creatividad visual detrás de Camila Fuchs, es una pieza indispensable.



Camila, a nivel escénico ¿quienes son tus figuras más representativas?

Camila: Pj Harvey, me encanta y encanta lo natural que es. Otras figuras que recientemente me parecen fuertes y ejemplares por distintas razones son Moor Mother, The Bug and Miss Red, Gazelle Twin e Ionna Gaika.



¿Qué experiencia les ha dejado su participación en MUTEK México?

Camila: El apoyo que hemos recibido a través de MUTEK México ha sido muy significativo y nos es difícil expresar el nivel de agradecimiento que tenemos. ¡Es el festival más chido! Y los conciertos que hemos dado en MUTEK han sido sin duda dos de nuestros mejores hasta ahora. Cada vez que tocamos en México es una motivación para trabajar con el doble de ganas. Creamos material nuevo, intentamos cosas nuevas, lo repensamos todo. Hay pocas cosas que hacen que uno trabaje así.

Le tenemos mucho cariño a México ¡obviamente! Pero hablo por Daniel también y eso que él es alemán, y sentimos mucho amor cuando pensamos en el público que nos acompañó en esos dos conciertos. Nos hicieron sentir en un ambiente familiar y tener confianza.

Muchos detalles de MUTEK, el equipo, el crew que te ayuda en el soundcheck, el tour deli culinario, obviamente los lineups, ¡se aprecia mucho!



¿Recuerdan el disco decisivo por el cual decidieron producir música electrónica y por qué?

Daniel: Para mí fue Right Here Right Now de Fatboy Slim y big beat acts como Prodigy. El single de Fatboy Slim salió en 1998 cuando tenía nueve años y me acuerdo perfecto del momento en que vi por primera vez el video de música en la tele. Después de eso fue Kraftwerk, 80-90 electro como Africaa Bambaata, y artistas como Run DMC, Public Enemy. Eso fue el principio de mi adolescencia. Luego me clave con Krautrock, bandas psicodélicas, música industrial y actos más glitch y electrónicos de Rephlex y Warp.



Camila: Para mi fue un momento muy claro y sé que lo es porque aún recuerdo la sensación de estar en la escuela, sentada en las gradas durante recreo, y mi mejor amigo acercándose y diciéndome “¿ya estás lista para entrarle al mundo de la música electrónica?” y ponerme a todo volumen “Oh!” y “Let’s Buy Happiness”. Acostumbrada melómana indie y tranquila, ¡¿se imaginan lo qué fue eso?! Me voló los sesos, ¡entre en espasmos a medio recreo y escuché en repeat! No sabía que existía esa intensidad en sonido y música y sí, ese momento fue breaking point, de ahí en adelante mucha música electrónica y de todo tipo. Cristal Castles también es otro ejemplo muy importante, desde un principio y por siempre.

Después de mucho tiempo se reúnen con amigos que no han visto, y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de mostrarles a ellos un disco que han descubierto desde que dejaron de verse, un disco que en todo este tiempo les ha cambiado la vida ¿cuál sería?

Camila: Les enseñaría toda la discografía de Leila Arab. Su música es de otra dimensión, totalmente única y positivamente rara.



En estos tiempos de formulitas musicales fácilmente reproducibles listas para conquistar el mercado y de déficit de atención, quisiera saber, en su opinión, como personas que han estudiado música y que se dedican a la música profesionalmente ¿qué cualidades deben tener un grupo de canciones para formar un álbum que llame la atención de una disquera sólida? ¿Cómo lograr, en el ámbito de la música independiente, que un sello como ATP apueste por tu propuesta y así, le dedique su tiempo, sus recursos?

Camila: Tal vez una razón por la cual ATP se interesó en nosotros y nuestra música está justamente relacionada con la respuesta que dimos en la segunda pregunta. Simplemente hemos sido nosotros mismos y siempre fuimos claros en expresar lo que queríamos y la razón por la cual soñábamos en trabajar con ellos. El impacto que ATP ha tenido en la industria musical siempre a sido significativo para nosotros y motivo para contactarlos e intentar formar parte de lo que hacían. En el 2016 escucharon nuestro trabajo y poco tiempo después nos invitaron a tocar en un evento ATP. Tiempo después nos dimos cuenta de que compartíamos intereses y principios similares y nos hizo sentir que trabajando con ellos formaríamos parte de la familia indicada. Una de las cosas que más admiramos de ATP es que colocan su pasión por la música por encima de todo y si creen en algo, hacen todo lo posible para que suceda.

Tal vez, para ser más específicos, no importa qué tipo de música hagas, lo que importa es encontrar al grupo de gente adecuada con la cual compartas buenos momentos, te sientas en familia, y también compartas con ellos/ellas una visión similar de cómo promover y desarrollar un proyecto. Una disquera puede aparentar desde afuera cómo una institución intimidante, pero al final es sólo gente relacionándose con gente y el contacto y relaciones personales que construyas es lo más importante. Somos humanos y tiene que ser un proceso humano, evitar lo más posible no alimentar un espacio donde el trabajo de base únicamente en intereses personales.



Finalmente ¿con quién les gustaría colaborar en un futuro próximo y por qué?

Camila: Es secreto y son semillas que hay que cuidar, preferimos no hablarlo tan públicamente :)

Conéctate con Camila Fuchs en Facebook.