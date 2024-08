¿Cómo vive un jugador profesional de Magic?

Cuando tenía 11 años, comencé a jugar Magic: The Gathering (MTG), también conocido como el juego de cartas coleccionables más famoso del mundo. MTG o “Magic” fue lanzado en 1993 y se juega en persona o en línea entre dos o más individuos. Los jugadores asumen el papel de un mago y ganan al drenar los 20 puntos de vida de su oponente a través de sus cartas, que representan criaturas, hechizos y artefactos. El juego me fascinaba hasta el punto de la obsesión.

Pero luego entré a la preparatoria y ahí lo consideraban algo solo de nerds. Entonces, en un esfuerzo por impresionar a las chicas, dejé de jugar. En retrospectiva, fue un gran error. Si hubiera continuado, podría haber viajado por el mundo como jugador profesional de Magic. Porque sí, esa opción existe.

Videos by VICE

El juego genera enormes ganancias para el fabricante de juguetes y juegos Hasbro, propietario de Wizards of The Coast, la empresa que creó Magic. De hecho, el juego ha sido acreditado como la principal fuente de ingresos de Hasbro en los últimos años. Para 2021, se espera que la cantidad de usuarios registrados en la plataforma en línea Magic Arena aumente a 11 millones, con una versión para celular que será lanzada a finales de 2020. Y eso sin contar a quienes juegan con cartas físicas.

En diciembre de 2019, el jugador polaco Piotr Glogowski consiguió aproximadamente 90 000 euros cuando ganó el último Mythic Championship, una serie profesional en la que solo se puede participar a través de una invitación previa, que tiene un premio acumulado de 440 000 euros. Y los premios son cada vez mayores: la última edición del súper selectivo MTG Arena Mythic Invitational tuvo un premio acumulado de 900 000 euros. Según el sitio web oficial, el jugador de MTG con mayores ingresos, el brasileño Paolo Vitor Damo da Rosa, tiene ganancias de 780 000 euros en su carrera, y eso contando solo los torneos más grandes.

Para descubrir lo que realmente me perdí al despedirme del juego siendo tan joven, quise hablar con un verdadero profesional de Magic. Marco Cammilluzzi ciertamente ha saboreado las delicias de tener una carrera exitosa en MTG, pues es parte del equipo italiano que ganó la World Magic Cup en 2015. Hablamos sobre su travesía hacia el circuito profesional, el dinero en juego y por qué Magic es mucho más que solo dinero para él.

VICE: ¿Cuándo empezaste a jugar Magic y cuándo te diste cuenta de que podría convertirse en un trabajo?

Marco Cammilluzzi: Empecé cuando tenía 17 años. En ese entonces, jugaba basquetbol a nivel competitivo, pero me lastimé el hombro y no pude jugar durante un año; así que me inicié en Magic. Como todos los jugadores que después pasan al nivel profesional, pasé por todas las mecánicas de los torneos pequeños y fui subiendo de rango. Alrededor de mis 22 años me di cuenta de que, si realmente me esforzaba, podría lograr resultados. Y ganar dinero.

¿Cómo funciona el circuito profesional de Magic?

Es complicado, porque recientemente las cosas cambiaron totalmente. Wizards [of the Coast] estableció una Magic Pro League (MPL), con 32 jugadores seleccionados según las clasificaciones. Andrea Mengucci, quien ganó la World Magic Cup conmigo en 2015, está en ella. Estos jugadores reciben un salario real de la empresa [67 000 euros al año en 2018] y clasifican automáticamente para todos los torneos. Todos los demás jugadores tienen que pasar por las rondas clasificatorias, tal vez con la ayuda de algún patrocinador que cubra sus gastos. Luego, según el lugar donde se ubiquen, será el premio acumulado.

¿Cuántos tipos de torneos hay?

Varios tipos diferentes, es un poco parecido al tenis. Existe una diferencia entre los eventos en vivo y los eventos e-Sport. Los eventos en vivo incluyen los grandes torneos, con premios en el rango de 180 000 a 220 000 euros, después están los torneos de rango medio y también varios torneos locales. Para los eventos en línea, los premios acumulados pueden ser mucho más altos.

Entre mayor sea el número de eventos en que participes, más ganarás y más dinero tendrás. En el caso de un buen jugador, hablamos de cientos de miles de euros al año.

¿Qué pasa con los jugadores que no están en la MPL? ¿Podrían ganar suficiente dinero solo jugando Magic?

Trabajo como analista de negocios y soy jugador profesional de Magic. Si quisiera, podría vivir del juego, pero realmente no me gusta hablar de dinero: eso no es lo que me gusta de este mundo. Puedes divertirte mucho.

Cammilluzzi durante un juego.

¿Cómo ha afectado el COVID al juego?

Desafortunadamente, puso en pausa todo el circuito en vivo y todos los eventos en vivo fueron suspendidos. Ha acelerado la transición de los juegos en vivo a los juegos en línea: ahora todos los eventos importantes se llevan a cabo en la plataforma MTG ARENA, para garantizar la uniformidad.

Evidentemente, esto permite que sigamos jugando, pero le quita algo de “magia” al juego, porque viajar siempre ha sido parte fundamental de la experiencia. Sigo jugando en línea, pero estoy esperando volver a jugar en vivo.

¿Es un juego caro para los principiantes? Escuché que las mejores cartas son muy costosas.

Magic viene con un costo, sí, pero no lo vería desde esa perspectiva. Conozco a muchos jugadores que no tienen mucho dinero y tienen éxito. Cuando juegas, te conviertes en parte de una comunidad y, a menudo, los jugadores se prestan cartas entre ellos. No obstante, para tener un mazo competitivo, debes gastar entre 200 y 300 euros.

Pero hay cartas que son realmente caras, ¿verdad? Recientemente se vendió un Black Lotus por más de 150 000 euros.

Hay una explicación para eso. Magic se dividió en formatos: hay personas que solo usan expansiones de cartas que se lanzaron en los últimos dos años —formato estándar—, y hay otras que básicamente usan cualquier tarjeta de Magic que se haya emitido en la historia.

Las cartas que cuestan miles de dólares suelen ser las más antiguas, de las primeras expansiones. Pero los torneos más importantes se juegan con cartas estándar, por lo que, paradójicamente, en el circuito profesional se utilizan las cartas más baratas. El lanzamiento de la versión beta abierta de Magic Arena, una versión del juego en línea, en septiembre de 2018 ha hecho que jugar sea mucho más barato

¿Con qué frecuencia y cómo entrenas?

Intento jugar al menos tres o cuatro horas al día, cinco días a la semana. Juego en línea para perfeccionar mi técnica, y antes del COVID jugaba con mi comunidad local en Roma para probar nuevas estrategias.

¿Cómo puedes saber si alguien es un muy buen jugador de Magic?

Hay dos tipos de jugadores: los que tienen un don natural y los que son buenos en perfeccionar su juego. El juego no se trata solo de cómo construyes tu mazo, sino también de la manera en que juegas. Magic es un juego de lectura y reacción, donde gana el que comete menos errores.

¿Qué dice la gente cuando le dices que ganas dinero jugando Magic?

La gente solía sorprenderse, casi se escandalizaba. Ahora las cosas están cambiando: gracias a los e-Sports en general, la idea sobre los nerds ha cambiado radicalmente. Y no es solo el dinero lo que sorprende a la gente. Debido al juego viajamos por el mundo y conocemos a mucha gente.

He viajado por toda Europa, a Estados Unidos, Japón, Malasia y Puerto Rico. Jugué en Hawái, el lugar más increíble que he visto. Quién sabe si alguna vez hubiera estado allí de no haber sido por Magic.