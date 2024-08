Recuérdale a tu pandilla lo mucho que los quieres con “Come Be Me”, lo nuevo de Helado Negro

En el mundo existen muchas canciones de amor, pero, ¿cuántas de ellas son en realidad canciones para demostrarle o recordarle a tus amigos lo mucho que los quieres? ¿Se te ocurre nada más la de «Yo soy tu amigo fiel de Toy Story»? A nosotros también.

Puede sonar cursi, pero a veces es importante dejar de lado el amor romántico, y pensar que es bueno recordarle a tus amigos que aunque a veces te caguen la madre, también los quieres un chingo y son parte fundamental de tu vida. Y eso es lo que hace Roberto Carlos Lange en su nueva canción como Helado Negro.

Titulada «Come Be Me», la rola es una clásica canción de Helado Negro en el sentido de que te hace sentir como que estás flotando bajo el mar, mientras que habla sobre la importancia de tener personas que te quieren y te apoyan.

«‘I Want to Pretend That I Won in the End’ iba a ser el título original de esta canción,» nos dijo el artista. «Es una canción de amor. Habla sobre nutrir las amistades que tienes. La mayoría de las veces me equivoco, pero a veces es el ser optimista a ciegas en el amor es lo que te ayuda a cruzar del otro lado. La canción termina con la frase «You and me can make it forever, cuz I can call you up , and you can say my name». Nunca quieres que alguien que amas se olvide de tu nombre.

Hice esta canción con unos amigos: Jason Nazary en la batería, Jason Ajemian en el bajo eléctrico, Adron en la voz, Matt Crum en los sintes y la guitarra y Keith Reynaud en las texturas de sonido. Los sonidos utilizados fueron grabados en distintos lugares y después fueron reconfigurados en casa.»

Escucha la rola aquí abajo.

Helado Negro estará de gira todo el verano por Estados Unidos, Europa, y México, en el Hellow Fest. Ve sus próximas fechas aquí abajo.

Próximas fechas de HELADO NEGRO

Julio 27 – New York, NY @ Nosotros Fest – Lincoln Center

Agosto 3 – Vienna, Austria @ Rhiz

Agosto 4 – Katowice, Polonia @ OFF Festival

Agosto 5 – Londres, Inglaterra @ Visions Festival

Agosto 6 – Luxemburgo @ Food For Your Senses Festival

Agosto 9 – La Coruña, España @ Festival Noreste Festival

Agosto 11 – San Sebastián, España @ Dabadaba

Agosto 12 – Barcelona, España @ Razzmatazz

Agosto 17 – Los Ángeles, CA @ The Regent Theater

Agosto 20 – Durkee, OR @ Atlas Obscura Solar Eclipse

Agosto 26 – Monterrey, México @ Hellow Festival (BOLETOS)

Agosto 31 – New York, NY @ MOMA

Septiembre 15 – Charlottesville, VA @ Jefferson Theater ***

Septiembre 16 – Pittsburgh, PA @ Stage AE ***

Septiembre 17 – Detroit, MI @ The Crofoot Ballroom ***

Septiembre 19 – Columbus, OH @ Express Live! ***

Septiembre 20 – Cleveland, OH @ House of Blues ***

Septiembre 21 – Cincinnati, OH @ Bogart’s ***

Septiembre 22 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium ***

Septiembre 23 – Indianapolis, IN @ Egyptian Room – Old National Centre ***

Septiembre 25 – Columbia, MO @ The Blue Note ***

Septiembre 26 – Kansas City, MO @ CrossroadsKC ***

Septiembre 28 – Lousville, KY @ Mercury Ballroom ***

Septiembre 29 – Asheville, NC @ ExploreAsheville.com Arena ***

Septiembre 30 – Pittsboro, NC @ Shakori Hills ***



*** Abiréndole a Sylvan Esso