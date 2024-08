Helado Negro estrena video para ‘Come Be Me’

Roberto Carlos Lange es la mente detrás de Helado Negro, un ecuatoriano cuyas canciones refieren a su vida en Estados Unidos, sus recorridos por el amor y a sus los lazos de amistad. Esta vez, el productor cada vez más reconocido a nivel global, en parte gracias a su alianza con el sello de culto RVNG Intl está de regreso con un nuevo video titulado «Come Be Me», un track que te hace sentir como si estuvieras caminando en algún paisaje apacible, hablando con personas que te quieren y que te apoyan sin importar tu contexto.



El video fue grabado en Durham, Carolina del Norte por David Mertin, colaborador de Helado Negro, quien señala que:

Nuestra base para el video fueron las conversaciones que Roberto y yo tuvimos sobre las giras en nuevos lugares. Cómo uno se mantiene en contacto con amigos y seres queridos mientras se está fuera. El teléfono siempre fue parte del concepto del video por dos razones: una, debido a la letra de la canción «can call you up, and you can say my name«, y dos, como un guiño a la vida del celular que ahora tenemos.

