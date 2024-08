Helado Negro explora el poder del aura en su nuevo álbum, ‘This is how you smile’

Roberto Carlos Lange regresa a Rvng Intl. para presentar su sexto álbum de estudio titulado This is how you smile.

La segunda entrega de Helado Negro en el prestigioso sello neoyorquino muestra al artista de sangre ecuatoriana explorando las irradiaciones personales y universales del aura.

Navegando a través de la sensibilidad de los sentidos, HN oscila libremente entre la claridad y oscuridad, entre geografías pasadas y presentes, y nos transporta a temporadas brillantes y sin prisas. This is how you smile nos pasea a través de senderos experimentales y paisajes etéreos, pero siempre acompañados de voces cálidas que arropan hasta el último pedazo descubierto del alma.

Escucha el nuevo álbum de Helado Negro a continuación, y mira el video de “Running” al final de la nota:

