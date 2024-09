Helena Hauff, la techno punkera de lo análogo reaparece con ‘Discreet Desires’

Recién pasaron las cuatro de la tarde en Hamburgo, y Helena Hauff ha despertado después de una noche jugando billar y con algo de resaca en el remolque. Con su álbum debut Discreet Desires, planeado para salir conjuntamente en el sello de Actress, Werkdiscs, y en Ninja Tune este otoño, la DJ y productora alemana se está preparando para su lanzamiento, haciendo lo contrario de lo que muchos otros estarían haciendo en sus zapatos. Después de pasar el verano haciendo tour, Helena se está tomando la mayor parte de septiembre para irse de vacaciones y trabajar en más música.



»Para ser honesta, nunca pienso que tengo un álbum en camino, así que debo planear bien las cosas y salir de tour», confiesa Hauff. »No creo que haga una diferencia. A veces tampoco me provoca sacar disco durante el verano, no entiendo u opero bajo este tipo de formas centralizadas de la industria».



La crudeza de Hauff y su enfoque algo punk con la música, se expone en Discreet Desires inmediatamente. Sus diez canciones exploran una zona sombreada de la electrónica a través de una ‘relativamente limitada’ paleta de sintetizadores Roland y drum machines: un TR-808, TR-707, Juno-60 y un Alpha Juno 2. En los materiales de prensa del álbum, Hauff expande en su relación simbiótica con estos instrumentos: «Tengo la sensación de que es más un uno-a-uno. Haces algo y luego la máquina reacciona. La máquina tiene su propia mente también, por lo que da algo a cambio».



Escucha «Tryst» incluído en Discreet Desires:

Grabado e improvisado en el estudio de su dormitorio en Hamburgo, Discreet Desires tiene una tosca paleta sonora mejor explicada por la creencia de Hauff que dice «la perfección es bastante aburrida [y] en realidad no existe de todos modos… sólo en la muerte. La muerte es perfecta». Luego señala que el extremo sonido cohesivo del álbum se debe al uso de una foto que había tomado como inspiración –una imagen de figuras en blanco y negro, con sus ojos en varios estados, medio abiertos y medio cerrados, similar en la atmósfera a la utilizada en la portada del álbum. »La imagen evoca un estado de ánimo que quería traducir en un registro alrededor de finales de 2013″, recuerda. «Yo no estaba pensando en hacer un álbum en aquel entonces, en absoluto. Pero con el tiempo vine a dar con este track »Sworn To Secrecy Part II», que parecía encajar en este estado de ánimo que había tenido en mente. Luego hice un par de tracks más con esa foto como guía, y de repente me di cuenta que se trataba de algo más que un EP y conceptualmente se estaba convirtiendo en un álbum».



Arte para ‘Discreet Desires’.

De los susurros con tintes electro de «Sworn To Secrecy Part II» al asalto percusivo frenético y de modulaciones de propulsión en «L’Homme Mort», Discreet Desires se basa en gran medida en el EBM y en las influencias del house y techno industrial y ácido. «He aplicado este tipo de sonidos en el álbum desde que toco todo este tipo de música», explica Hauff. «Me inspira una gran cantidad de sintetizadores de los ochenta y tracks de EBM, pero me encanta escuchar el industrial de los noventa, como también el acid techno y el electro. Además escucho mucho psych y acid rock».

Aunque haya lanzado un puñado de sencillos, EPs y hasta un álbum en casete, todos recibidos con una unanimidad positiva, Hauff se apresura en marcar que el tocar discos es su expresión creativa preferida. «No tengo ningún deseo en hacer un show en vivo de mis producciones», dice ella. «Mi única cosa en vivo es con [el legendario proyecto drum machine recientemente revivido de James Dean Brown] Hypnobeat, que funciona tan bien porque todo se improvisa en el escenario. Tenemos tres TR-808 y un TR-707, por lo que todo es puramente rítmico. Como cuando hago mi propia música, no tengo que tratar de recordar las melodías o practicar mucho. Solo jammeo«.

Creciendo en Hamburgo, la fascinación de Hauff con el ser DJ comenzó poco después de comenzar a salir a los clubes. «Estaba fascinada por el arte de tocar discos sobre cualquier tipo de sonido, inicialmente», recuerda ella. «Mis primeros sets fueron ligeramente más centrados al house que ahora, pero aún incluian el acid techno fuertecito. Al principio me sentí atraída por discos electro de AUX 88 y Drexciya, y realmente no sabía cómo tracks de115 BPM se podían mezclar con tracks de electro de 135 BPM … más tarde me di cuenta de que solo necesitaba tocar más techno! [risas]».

El salto de Hauff del mezclar a la producción vino después de una serie de frustrantes intentos fallidos de grabación de software, que de paso la sacó del proceso. «Hace unos años, llegué a un punto en el que sabía que tenía que encontrar una manera de hacer música», recuerda. «Yo no podía entender por qué no podía hacerlo y sabía que tenía que haber una manera de hacer que funcione. Tenía un amigo que tenía algunos sintetizadores en casa, de los cuales de inmediato me enamoré, y terminé comprando su TB-303. Conseguí un MPC poco después, y fue como un clic, necesitaba las máquinas para poder lograrlo. Ahí comenzó todo… ¡después ya no podía parar!».

Hauff describe con emoción cómo el lanzamiento de Discreet Desires significa que finalmente puede volver a hacer nueva música, junto al ser DJ y el comandar su nuevo sello, Return To Disorder, cuyo primer lanzamiento a cargo de la banda psych rock, Children Of Leir, está planeado para salir a comienzos de septiembre. «Hace poco pude organizar todos mis equipos en mi nuevo apartamento, y ahora no veo la hora de estar allá. Necesitaba tener este LP fuera de mi sistema, tomó un año entre el hacerlo y el ser finalmente liberado. Parte de mí se siente como si no pudiera hacer cualquier tipo de música por un tiempo, por todo lo que tardó este disco, pero luego otra parte de mí piensa que podría ser una excusa por el hecho de ser tan perezosa».

»Probablemente lo sea», concluye Helena, »pero ahora se viene y estoy bastante lista para comenzar a trabajar en material nuevo».

Si quieren seguir conociendo más anécdotas de esta techno punkera