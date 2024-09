Le preguntamos a un experto en visión del color si el vestido es azul o blanco

Algo realmente extraño sucedió hoy en internet. Una chica publicó una foto de un vestido en Tumblr, con un texto que sonaba bastante desesperado: «Chicos por favor ayudadme. ¿Es este vestido blanco y dorado o azul y negro? Mis amigos y yo no nos ponemos de acuerdo y estamos volviendo locos».

Uno de mis amigos me envió el enlace. «¿De qué color es el vestido?», me preguntó. «Azul y negro, obviamente», le contesté. Entonces le pregunté a mi compañero de trabajo Mike Pearl, solo para estar segura. Para mi horror, honesta y legítimamente el tío vio el vestido blanco y dorado.

Al principio pensé que se estaba cachondeando de mí, así que empecé a preguntar a todos en la oficina y la mitad de los trabajadores de VICE Los Angeles lo veían azul y negro y la otra mitad blanco y dorado (ganado ligeramente el segundo grupo).

Miles de personas están ahora mismo hablando del tema. El post de Tumblr está lleno de reblogs de personas hablan sobre el color. Se ha creado el hashtag #Dressgate.

Unos dos tercios de las personas lo ven blanco y dorado, según una encuesta que se ha hecho en Buzzfeed, resultado que me hizo sentir como si me estuviera volviendo loca. Abrí el enlace en varios navegadores diferentes. Lo miré en mi portátil y en mi iPhone. Imprimí la imagen. Yo todavía la veía veía azul y negro. Por último, llamé al doctor Jay Neitz, investigador de la visión de los colores de la Universidad de Washington.

Le envié la imagen y él me dijo que veía el vestido blanco y dorado. «¿Qué es lo que me preguntas?, me dijo extrañado.

Después de explicarle que yo veía el vestido en azul y negro, me dijo que quería preguntar a uno de los estudiantes que trabajan en su laboratorio para una segunda opinión. «Azul y negro», respondió el estudiante. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono.

«¿Por qué sucede esto? No lo sé», me dijo el doctor Neitz. «Esta es una de las cosas más fascinantes en relación con la visión del color que he visto en mucho tiempo».

Es importante decir que el Dr. Neitz ha estado trabajando en el campo de la investigación de la visión del color durante unos 35 años. Él dirige un famoso laboratorio llamado Neitz Color Vision Lab. Y tiene una página en Wikipedia. Y este hombre no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando con esta foto de un vestido.

Le enseñé al Dr. Neitz que hay otra imagen, en el Tumblr original, que muestra el vestido cuando la chica lo llevaba. En esa imagen, el Dr. Neitz (y todos los demás a quienes les preguntamos) estuvieron de acuerdo en que el vestido era negro y azul.

Algunas personas de nuestra oficina nunca vieron azul en el original, pero lo hicieron después de ver la segunda foto. Otras personas todavía no podían percibir el azul, incluso cuando sabían que era el color correcto. El neurocientífico Beau Lotto señaló en una charla TED que la información sensorial no tiene sentido sin contexto y que «el cerebro en realidad no evoluciona para ver el mundo tal como es. No podemos. En cambio, el cerebro evolucionó para ver el mundo de la forme en la que era útil verlo en el pasado».

Aunque el Dr. Neitz estaba confundido sobre lo que estaba sucediendo, aventuró algunas teorías. En primer lugar, sugirió que la forma de ver el vestido podría tener algo que ver con la edad. «El cristalino del ojo cambia a lo largo de su vida útil y uno es menos sensible a la luz azul cuanto más mayor se hace». Eso podría explicar por qué el Dr. Neitz vio blanco y sus estudiantes vieron azul, pero aquí en la oficina de VICE, no había muchas diferencias de edad. Así que la teoría hacía aguas.

Una teoría mejor es que podría tener algo que ver con la iluminación. Los seres humanos están equipados con algo que se llama «la constancia del color», que básicamente significa que el color rojo todavía se ve de color rojo tanto si tienes una iluminación brillante o tenue. Pero algo extraño comienza a suceder si se colorea la iluminación.

«Si voy a una habitación y enciendo una luz que es completamente roja, las cosas blancas reflejarán toda esa luz roja», explicó el Dr. Neitz. «Pero si también tengo una cosa roja, esta también reflejará la luz roja». Así que cuando el cerebro intenta procesar el color de algo con esa luz roja, su mejor conjetura es decir que es blanco, incluso si con una iluminación normal es de color rojo.

«Yo tenía un Volkswagen rojo», me contó el doctor Neitz. «Estaba por ahí con el coche y estaba oscuro. Alguien a mi lado se había metido en su coche, lo arrancó y las luces de freno se encendieron. al hacer eso, estando mi coche iluminado solo con las luces de freno, ¡parecía blanco!»

Eso es probablemente lo que está pasando con esta foto: La foto fue tomada probablemente con una iluminación azulada, lo que hace que tu cerebro piense que el vestido es en realidad blanco. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es por qué los cerebros de algunas personas perciben esto como azul y otros perciben esto como blanco. El doctor Neitz estudia específicamente las diferencias individuales en cómo ve la gente, y nunca había visto nada como esto.

«En general, todos vemos de manera diferente a la persona que tenemos al lado. Pero esta es una gran diferencia. Quiero decir, esto realmente se lleva la palma».

Con la explicación del Dr. Neitz en mente, empezamos a hacer algunos experimentos en la redacción. Mike Pearl, quien había visto el vestido blanco y dorado, imprimió una imagen del vestido y la estudió durante mucho, mucho tiempo. Él encontró que si miraba a la imagen en directo, veía el vestido blanco; si la inclinaba, parecía azul.

Cuando empecé a redactar este post, todavía veía el vestido azul y negro. Pero entonces, pasó la cosa más rara del mundo: de pronto vi el vestido en blanco y dorado. «¿Has cambiado la imagen?», le pregunté a Mike. No lo había hecho. De hecho, ni siquiera había refrescado la página. Yo había subido una imagen en la que veía azul y negro y ahora veía blanco y dorado.

Todavía no estamos totalmente seguros de qué diablos está pasando, sin embargo el doctor Neitz parecía realmente fascinado por ella.

«Ahora voy a pasar el resto de mi vida trabajando en esto», me dijo. «Pensé que iba a curar la ceguera, pero ahora creo que voy a dedicarme a esto».

