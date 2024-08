Herpes: síntomas, tratamientos y hechos

Este artículo se publicó originalmente en Tonic, nuestra plataforma dedicada a la salud.

Es muy probable que ya tengas herpes.

No conocemos tu historial sexual. Pero sólo por los números, estadísticamente es más probable que tengas herpes a que no tengas.

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud reveló que más de dos tercios de la población mundial –unos 3.700 millones de personas– tienen el virus del herpes simple de tipo 1 (comúnmente conocido como herpes oral o herpes labial) y 11 por ciento, o un estimado de 417 millones de personas, tienen VHS-2, o herpes genital.

Bryan Cullen, director del Centro de Virología de la Universidad de Duke, señala que las tasas de infección se están elevando. «Cerca del 75 por ciento de todos los residentes de Estados Unidos, o dos de cada tres personas menores de 50 años, tienen el virus del herpes simple de tipo 1», dice. «Y alrededor del 22 por ciento están infectados con VHS-2».

No te asustes. Si ya tienes herpes o nada más te da pánico contagiarte, aquí están las respuestas a todas tus preguntas.

¿Quién tiene más riesgo de contraer herpes?

Algunos estudios sugieren que las mujeres son dos tercios más propensas a infectarse. Pero eso no significa que los hombres están exentos, especialmente si eres de esos que disfruta de tener relaciones sexuales con mujeres y que acostumbra decir: «No tengo condones, pero no pasa nada».

En el caso del herpes genital, cualquiera que tenga relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada corre riesgo. Dado que el número de gente que tiene herpes es sorprendente, cada vez que te bajas los pantalones con alguien nuevo, estás jugando a la ruleta rusa de las ETS. Con el herpes oral, no sólo es el contacto físico el que aumenta el riesgo. Puedes contraer el virus compartiendo artículos personales como maquinas de afeitar, labiales, toallas o cubiertos.

Extrañamente, podrías ser más susceptible al herpes genital si nunca has tenido herpes oral. Eso es de acuerdo a un estudio de 2013 realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en el que se examinó la prevalencia de herpes entre varias generaciones. Las personas que nunca tuvieron herpes oral de niños o adolescentes fueron más propensas a contraer el herpes genital de adultos.

¿Por qué? Porque nunca desarrollaron los anticuerpos del sistema inmune que los podría ayudar a combatir el virus. El herpes oral no sólo es muy común, sino que también es muy útil para enseñarle a tu cuerpo a protegerse.

¿Puedes contraer herpes genital de alguien que tiene herpes oral?

Absolutamente, sí puedes y ya te imaginaras cómo. «Mientras que el VHS-1 es oral y el VHS-2 genital, el sexo oral ha hecho que esto sea confuso, ya que ambos pueden infectar ambas áreas», dice Cullen. Si tienes llagas en la boca, o tu pareja tiene llagas en la boca, o ambos tienen llagas en sus respectivas bocas, entonces tal vez esa noche no hagan un «69».

¿Cómo sé que es una herida de herpes y no algo inocuo, como una úlcera?

Las aftas siempre salen dentro de la boca, o en la lengua, las mejillas o la garganta. Son un centro recubierto de membrana blanca con un contorno rojo. Sin embargo, el herpes labial suele aparecer fuera de la boca, en o alrededor de los labios, y a veces en la nariz o muy raramente cerca de los ojos. Parecen pequeñas espinillas o ampollas, y finalmente estallan y luego se secan.

Si tienes algo que se asemeja a una llaga o a una ampollas en los genitales, definitivamente no es un dolor de garganta. Pero podría ser muchas cosas. Si tienes enrojecimiento o una erupción, podría ser dermatitis de contacto, que muchas veces se confunde con herpes, o una infección por levaduras. También podría ser sífilis o clamidia, las cuales comparten muchos síntomas. Pero no hay que auto-diagnosticarse mejor corre al doctor.

Al parecer el herpes es bastante fácil de evitar. Simplemente no tengas relaciones sexuales con alguien con llagas en los labios o en los genitales. Entonces, ¿por qué sigue propagándose?

Porque las personas infectadas no siempre tienen llagas en los labios o en los genitales. La mayoría de las personas con herpes genital «no saben que lo tienen», dice Gail Bolan, directora de la División de prevención de enfermedades de transmisión sexual. «Muchos estudios han demostrado que la mayoría de las personas infectadas no tienen signos o síntomas evidentes de herpes». Pero aún así pueden contagiar el virus, incluso sin tener esas características reveladoras.

Cuando el virus existe en los fluidos genitales pero no hay existencia de úlceras, es decir, no hay síntomas visibles es la manera en que la mayoría de las personas se infectan con herpes. La mejor manera de protegerse no es examinando los genitales de tu pareja como si fueras un joyero con una lupa. Aunque no veas nada alarmante ahí abajo, eso no significa que todo esté despejado. Usa condón.

¿El herpes tiene cura?

No, aunque mucha gente piense que sí. Actualmente, hay varios libros disponibles en Amazon con las palabras «cura del herpes» en el título, pero según Cullen, «ninguna funciona». Por lo menos por ahora no hay cura para el herpes.

Las vacunas se están desarrollando y probando de manera regular. Hay una que luce prometedora que salió en 2012, y la última vacuna, llamada GEN-003, se encuentra en la fase II de pruebas, aunque los últimos resultados no son alentadores. Otro fármaco experimental, el pritelivir, podría ser un gran paso adelante, según Cullen, «si la FDA lo aprueba, bloquea totalmente las lesiones y el desprendimiento viral, pero todavía no es una cura».

Entonces si tengo herpes, ¿estoy jodido?

No estás jodido. Hay tratamientos. Si estás infectado, tu médico te recetará un medicamento antiviral como Zovirax, Valtrex o Famvir, que debería hacer desaparecer los síntomas en unos días o una semana.

Puedes tener relaciones sexuales, pero asegúrate de que tu pareja conozca los riesgos y siempre usa condón o un protector dental de látex durante el cunnilingus y el analingus. Tienes que ser responsable y no un idiota. Si quieres tener relaciones sexuales con alguien, cuéntale tu historia y toma las precauciones necesarias.