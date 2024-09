Hice un festival en mi patio y mi casa terminó en llamas

Sigue a THUMP México en Facebook

Este artículo se publicó originalmente en THUMP EUA.

Los últimos 14 años, Rick Kidson, residente de Belmont, Maine, ha sido anfitrión de un festival electrónico llamado BelTek en la propiedad detrás de su residencia rural. Kidson, quien es DJ bajo el nombre de Psydways, ha estado fuertemente involucrado en la escena electrónica de Maine desde inicios de la década del 2000, cuando iba a raves ilegales en las Montañas Blancas, pero creció frustrado porque siempre terminaban clausurados. En el 2003, mientras trabajaba en la estación de radio local, decidió hacer un festival en su terreno.

A lo largo de los años, BelTek ha crecido desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo a la orilla de la ciudad y se ha vuelto una peregrinación anual para los fans de la música electrónica underground de Nueva Inglaterra. Frankie Bones, el icónico DJ de Nueva York responsable de trasplantar la cultura rave en los Estados Unidos, tocó ahí en una ocasión; el renombrado acto de drum and bass, DB & Dara, y el ecléctico trío de Boston, Hot Pink Delorean, también han estado presentes. Pero, durante el festival de este año, la tragedia golpeó. Kidson explica lo que sucedió ese día.—Anna Codrea-Rado

Estábamos bien en el segundo día del BelTek Festival, el sábado 6 de agosto, y todo había salido genial. El viernes por la noche fue excelente, con el equipo de drum and bass de Bristol, EZ Rollers—no hubo quejas por el ruido, no hubo ambulancias o policías y nadie salió herido.

Es una casa con el viejo estilo de Nueva Inglaterra, nada moderno. La casa principal tiene toda una historia, con postes en los dormitorios de arriba. El antiguo granero tiene tejas de cedro que son bastante resistentes y un techo verde de metal con un par de chimeneas que sobresalen. El pueblo de Belmont tiene una población de 1200 personas. Efectivamente sólo tengo un vecino. Es un lugar acogedor y confortable, es muy pacifico por aquí.

Durante el evento, usualmente corro todo harapiento, usando un walkie-talkie. Pero este año me quedé cerca de la casa. Sólo tenía mi celular por si alguien de verdad me necesitaba. Cociné para nuestros invitados y mantuve el lugar ordenado para ellos. De todas formas, eso es lo que me gusta hacer; ordenar al estilo Bilbo Baggins. Mantener la comida fluyendo y las cosas ordenadas y responder preguntas cuando es necesario.

Eran las 4PM del sábado y me tocaba subir al escenario, así que fui al campo donde se suponía que tocaría un set de drum and bass. Vivo en 18 acres de pasto, algo de bosque y un poco de charcos. Hay una pequeña área de rodadoras acordonada por el bosque—como un pequeño anfiteatro—donde ponemos todo para el evento. Está como a 1000 pies de la casa.

Iba a mi paso como a las 4:30 PM, cuando mi amigo Gus vino a toda prisa al fondo del campo, gritando: «¡Apaga todo! Pensé que trataba de decirme que habían llegado los policías, pero después mencionó: «¡No, tu granero está en llamas!». Nos subimos a un carrito de golf y fuimos directo al granero y confirmamos que había humo saliendo de las paredes. Es una vieja casa y granero de 120 años de antigüedad, toda una estructura laberíntica.

Recuerdo que viajábamos a toda velocidad, gritando a la gente que se quitaran del paso porque íbamos tan rápido como el carro de golf podía. Vi las llamas saliendo de ahí. Pensé que podía ir a mi camión y sacar un extintor, pero era muy pequeño. Traté de rosearlo por las ventanas y la puerta del garaje, pero no hacía nada.

«¡Saca a las aves, saca a las aves!» Ese fue mi siguiente pensamiento.

Tengo 13 mascotas dentro del granero. Ocho palomas diamante australianas, dos pájaros del amor de Tanzania, dos cacatúas cara blanca de Australia y un mejilla conure verde de Brasil. Varias personas ayudaron a abrir la puerta del granero y logramos sacar a las aves.

Homero, una de las 13 aves de Kidson que sobrevívio al incendio. Foto cortesía de Rachel Benner

Miré y vi a mi hija tirando de una manguera y alguien tratando de abrirla, pero fue en vano—después descubrí que estaba toda retorcida. La gente corría tratando de conseguir extintores que teníamos en el evento. Había gente tratando de tirar cubetas de agua en el campo. El pensamiento inicial fue que todo esto sería una completa destrucción, pero fue más una carrera por salvar todo lo que se pudiera y necesitara sin salir heridos.

Teníamos a DJ Sage de Irlanda quedándose con nosotros el fin de semana. Ella estaba en el cuarto del primer piso; había regresado a la casa para refrescarse. Cuando salió de su cuarto vio el humo. Tuvo que gatear hasta la puerta frontal. Yo ni me había dado cuenta que ella estaba ahí.

Seguridad acampaba frente a la casa en un pequeño prado. Una de ellas había traído su carpa cerca de la casa para tener algo de sombra para poder tener una siesta. La despertaron los gritos y el humo. Afortunadamente escapó de ahí rápidamente.

Al golpear algo me rompí un dedo. Nada de daño serio pero estaba cortado y dolía bastante. Más allá de eso, no hubo heridos.

Entonces pusimos nuestra atención en los autos, para llevarlos lejos del lugar porque las llamas estaban empezando a salir de las ventanas del granero. Los movimos del otro lado de la calle. Toda mi estructura tiene unos 12 pies de largo y por ahora está separada en dos por la calle. El fuego ya había llegado a la carpintería y el área de cocina.

Tengo un techo de metal en uno de los edificios que creo un escenario muy caliente. Un viento de diez millas por hora que venía del sur estaba alimentando las llamas y empujándolas a la casa. Y hacía un clima tan seco; este verano fue uno de los más secos. Hicimos todo lo que pudimos. Pero todo se prendió como una caja de cerillos.

Tenemos un departamento de bomberos voluntarios aquí en Belmont, pero el jefe estaba de vacaciones con sus hijos ese fin de semana. Los siguientes en responder fueron los del siguiente pueblo, en Belfast, y fácilmente eran de 10 a 15 minutos para que llegaran los camiones.

Estoy en un área rural y no hay lugar para conectar el agua, así que cuando llegaron los primeros en responder, colocaron estas enormes piscinas con el agua que tenía en sus camiones. Ocho pueblos respondieron. Había dos de estas bañeras gigantes con dos bombas en los camiones y docenas de bomberos.

El festival estaba en su punto máximo. Había como 400 asistentes ahí y muchos ayudaron de inmediato. Un chico ayudaba a mover los autos fuera del área. Algunos otros ayudaban a dar ordenes. Todos trabajábamos muy rápido.

BelTek 2012, foto cortesía del festival

Logramos sacar algunas cosas importantes de la casa y eso fue todo. Después fuimos a la casa del vecino al otro lado de la calle y vimos al departamento de bomberos encargarse por al menos cuatro horas, antes de que finalmente pudieran acabar con las llamas. Se quemó un 75% de la estructura al final y lo que quedó está muy dañado por el agua y el humo.

La causa del incendió fue indeterminada por dos investigadores porque la destrucción es tan grande que no hay nada que indique que pudo iniciarlo. Habrá que demoler lo que queda, pero planeo reconstruir. Puedo imaginar una casa eficiente en energía y una estructura de acero para el granero y un hermoso corredor que conecte ambos. Afortunadamente tengo seguro, así que estoy esperando a ver que dicen del incidente.

Pero el festival continuará. En agosto del 2017 haremos un fin de semana completo. No veo una razón para no hacerlo.

Actualmente hay una campaña de GoFundMe con donaciones para ayudar a Kidson con la reconstrucción.