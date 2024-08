Hicimos la mejor previa al estreno de Los Crímenes de Grindelwald

Artículo publicado por VICE Argentina

Previo al estreno de Los Crímenes de Grindelwald, nos encerramos a ver todas las adaptaciones cinematográficas de la saga creada por J. K. Rowling. Una maratón sin tregua desde La Piedra Filosofal hasta Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.

La alarma del celular comenzó a sonar a las 7 30 am. La pospuse para dormir un rato más. A los poco minutos, volvió a activarse. Ya era hora de comenzar el día. Afuera la temperatura rondaba los 30 grados y parecía que iba a ser una jornada de calor intenso en la ciudad de Buenos Aires. No me equivoqué. Comencé a preparar café mientras hacía cálculos: la sumatoria de todas las películas de la saga de Harry Potter, incluyendo la precuela Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, me dio un total de 1300 minutos exactos. Traté de restarle importancia y me concentré en terminar de preparar el desayuno. Corté una manzana en gajos finos e intenté hacer un omelete que terminó convirtiéndose en unos huevos revueltos gracias a mi torpeza culinaria. Por último, ubiqué la computadora en el centro de la mesa ratona del living y conecté unos parlantes para amplificar el sonido.

Harry Potter y la Piedra Filosofal // 08:15AM

Una vez que encontré un sitio que la tuviese en buena calidad, inicié el experimento. Había olvidado que la película se había estrenado a fines de 2001 con una Argentina prendida fuego y en medio de una de las mayores crisis de su historia. Por otra parte, me di cuenta que había pasado tanto tiempo desde la última vez que la había visto que no recordaba lo icónico de sus fotogramas. Desde la escena en la que Dumbledore deja al bebé Harry en la puerta de los Dursley, hasta que Hagrid va a buscarlo 11 años más tarde para llevarlo Hogwarts. La distancia también me hizo tomar conciencia de cómo los elementos ligados a la franquicia hoy en día forman parte del imaginario colectivo: la Plataforma 9 ¾, el Quidditch y la capa de invisibilidad, por ejemplo. Por otro lado, también empecé a percibir por primera vez todos los puntos en común entre la historia creada por J. K. Rowling y la de Matilda, escrita por su compatriota Roald Dahl casi con una década de antelación.

Harry Potter y la Cámara Secreta // 10:52 AM

El primer inconveniente que se presentó fue que, por cuestiones de convivencia, debí abandonar la trinchera potteriana que había construido en el living y mudar todo al dormitorio. Chris Columbus, un tipo capaz de dirigir grandes películas de domingo como Mi Pobre Angelito y Papá por Siempre —y también verdaderos bodrios como Percy Jackson y Pixels—, volvió a ponerse detrás de cámara por segunda y última vez. Ya había terminado de desayunar a la mitad del episodio anterior y puesto el agua para el mate a calentar. A pesar de que habían pasado más de cinco horas, la aventura recién empezaba.

El Prisionero de Azkaban // 1:33 PM

Empecé a elongar como si estuviese por entrar a jugar un partido de fútbol mientras los créditos de La Cámara Secreta ascendían en la pantalla. Ya comenzaba a sentir los efectos del sedentarismo cinéfilo y un poco de hambre también. Sin embargo, me reconfortaba saber que El Prisionero de Azkaban era un poco más corta que las anteriores. La película se estrenó en el 2004 y el crecimiento físico de sus protagonistas ya comenzaba a notarse. El aporte de Alfonso Cuarón y la renovación que le dio al tono y ritmo de esta tercera parte me ayudó a mantener la atención y ser capaz de postergar el almuerzo hasta el capítulo siguiente.

El Cáliz de Fuego // 4:01 PM

Devoré un sánguche de milanesa con la Copa Internacional de Quidditch de fondo hasta que parecieron los mortífagos y se armó una hecatombe de varitas mágicas que disparaban rayos de colores de un lado y del otro. A Harry le empezó a gustar Cho Chang, una estudiante de la casa Revenclaw que, al mismo tiempo, tenía onda con Cedric Diggory, de Hufflepuff. Cabe destacar que Cedric fue interpretado por Robert Pattinson, actor que tres años más tarde se haría mundialmente conocido por protagonizar otra saga young adult: Crepúsculo. A pesar de los incidentes al comienzo de la película, el Torneo de los Tres Magos se llevó a cabo en Hogwarts. Spoiler alert: Cedric va a morir cada vez que vean esta película. Finalmente, Lord Voldemort apareció para levantar un poco el que quizás sea el capítulo más pecho frío de los vistos hasta el momento.

Necesité hacer una pequeña pausa a mitad de la tarde para comprender la dimensión del esfuerzo que requeriría hacer esta crónica. Terminé de ver los primeros cuatro capítulos de la saga y todavía me quedaban cinco más. Al mismo tiempo, empecé a sospechar que debería haber comido algo más liviano para evitar que la sangre bajara de mi cerebro hacia el aparato digestivo y la modorra se apoderara de todo mi ser. Serví lo que quedaba de café en una jarra de butterbeer. Antes de continuar, se me ocurrió buscar información en Internet sobre la mayor cantidad de tiempo que alguien había estado sin dormir. Descubrí que en 1964 un estudiante norteamericano de 17 años llamado Rany Gardner logró mantenerse despierto durante 264 horas para investigar los efectos de la falta de sueño en los seres humanos. Hice cuentas y encontré consuelo al darme cuenta que, de cumplir la consigna o no, lejos iba a estar de acercarme a cualquier récord.

La Orden del Fénix // 6:42 PM

Esta es en la que el director David Yates empezó a hacerse cargo de la saga para siempre. Por mi parte, cada vez era más difícil mantener el foco de atención en la pantalla. Ya llevaba más de 10 horas mirando películas y todos los fotogramas comenzaban a parecerse al otro. En cuanto al argumento, el Ministerio de Magia se niega a aceptar el regreso de quien no debe ser nombrado (NdR: algo similar a lo que sucede cada vez que alguien nombra a un ex presidente argentino que gobernó en los noventa) y comienza una campaña difamatoria contra Harry Potter y Dumbledore. En paralelo, entra en escena la Orden del Fénix del título, un grupo de hechiceros y hechiceras que conforman la resistencia ante el inminente ataque del villano sin nariz. En este capítulo es cuando pasa lo peor y Sirius Black —el John Connor de este universo— muere a manos de la infame Bellatrix Lestrange. Definitivamente, esta fue la película que más puntos sumó al verla nuevamente.

El Misterio del Príncipe // 10:03 PM

La cantidad de horas de maratón comenzaron a atentar contra mi criterio. Toda la película me pareció un prólogo infinito hacia el desenlace. De golpe, a Harry le empieza a gustar Gini, la hermana de Ron, lo que daría lugar más tarde a la pareja con menos química de la historia del séptimo arte. A los mortífagos se les salió la cadena y empezaron a atacar a magos y muggles por igual. Por otra parte, Dumbledore muere a manos de Severus Snape y los secuaces de Voldemort toman Hogwards. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? el panorama cada vez está peor, nadie está a salvo, y yo no puedo parar de preguntarme qué puede llegar a haber en la heladera que se pueda catalogar como una cena digna.

Las Reliquias de la Muerte I // 12:41 PM

Lo positivo era que había llegado a la adaptación del último libro de la saga, lo negativo era que estaba dividida en dos partes. Ni bien arrancó la película me di cuenta que la madre de Hermione es la misma que la de la familia Stark en Game of Thrones. También caí en la cuenta de que esta era la única de toda la franquicia que sólo había visto una vez. En resumidas cuentas, los tres protagonistas salen a buscar los horrocruxes que contienen los fragmentos del alma de Lord “el turco” Voldemort con la intención de terminar de una vez por todas con su reino de terror. Muy pesimista y oscura. En esta segunda apreciación logré comprender la intención de la escena en la que Harry y Hermione empiezan a bailar en medio de todo el caos. Por más que no estuviese en el libro, creo que fue una manera sutil de descomprimir las pálidas, tanto para los personajes como para los espectadores.

Las Reliquias de la Muerte II // 03:20 AM

Para poder encarar el final, primero necesité darme una ducha rápida y cambiarme la ropa que tenía puesta desde la mañana. El agua caliente me relajó el cuerpo demasiado y los párpados pesaban cada vez más. Lo más frustrante de luchar contra el sueño es que es un enemigo que te vence sin que siquiera te des cuenta. No lo ves venir. Me senté en la cama con la computadora sobre las piernas. Apoyé la espalda contra la pared y conecté los auriculares a un volumen que me ayudara a mantenerme despierto. Al promediar la película, la mixtura entre el calor y la humedad que se había prolongado durante todo el día hizo que el cielo comenzara a tronar y la lluvia cayera sin tregua para acompañarme el resto de la velada. Al llegar al desenlace, ya me había despabilado y hasta festejé al ver a los héroes en ventaja por primera vez en el día.

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos // 05:45 AM

A pesar de la cortina de lluvia que rodeaba al departamento, ya había amanecido. Estaba a un paso de lograr el objetivo y tener vía libre para dormir todo el sábado. Fui al baño y me mojé la cara. Mientras las gotas se iban deslizando por mis ojeras, recordé lo aburrido que me había parecido el film la primera vez que lo había visto. Temía que eso jugara en mi contra. Sin embargo, ya estaba pasado de rosca y el cansancio no me representaba una amenaza tan grande. Había llegado al punto en el que sentía que podía elegir mi propio límite de sueño, como si hubiera cambiado el aire después de correr un buen rato.

Faltando tan solo dos minutos para las 8 am terminé de ver los nueve títulos de la saga. De manera sorpresiva, resultó ser otro de esos casos en los que la percepción de la película mejora a segunda vista. Sigue lloviendo y el departamento está absolutamente iluminado por la luz del sol. Por un lado, la satisfacción de la labor cumplida y la libertad de derrumbarme en la cama de una buena vez. Por el otro, la difícil tarea de volver a conciliar el sueño después de más de 20 horas de cine y varias jarras de café encima.

