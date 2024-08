Hicimos un diccionario de la pista para que dejes que decirle “banger” a todo

Este artículo apareció originalmente en THUMP Reino Unido.

Puedes quedarte con tus tachas, güey, porque hasta donde sé no hay nada que supere el subidón que dan las palabras. El hormigueo en mis dedos mientras paso las páginas del Diccionario de la Lengua Española, mis dientes rechinando furiosamente por los verbos subjuntivos, mis pupilas tan dilatadas como la tapa de un bote de basura mientas memorizo cada desambiguación léxica que exista debajo del sol caliente de verano, güey. Ahí lo tienes.

Uno de los usos más extraños de las palabras es el deseo autodestructivo de explicar la música usándolas. Lo mejor de la música es que –excluyendo a las letras– existe fuera de los confines normativos de la lengua. Lo que sentimos cuando la escuchamos es específico para cada persona y no se puede articular, y por eso la escuchamos, porque significa más de lo que podrían decir las palabras. Sin embargo, vatos como nosotros continuamos intentándolo, construyendo carreras enteras para intentar comunicar con letras lo que la música es capaz de decir mil veces mejor con una sola nota. Comprensiblemente, para asistirnos en este recado de tontos, hemos creado una terminología de cada track listo para estallar en el club o ideal para acompañarte en la playa.

Dado el ritmo de la industria musical constantemente cambiante y el ingenio trepidante de los periodistas musicales, puede ser difícil mantenerse al día con (a) qué son estos términos, y (b) a qué tipo de rola se refieren. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un slammer y un slapper? ¿Sabes diferenciar a los rippers de los face-melters? Bueno, amigo mío, aquieta ese estómago en pánico. Ahora lo sabrás, gracias al Diccionario de la Pista de Baile de THUMP.

NB: No me había topado esto cuando comencé a escribir, pero un saludo a Finn, de 2B Real, quien básicamente ya hizo este chiste. Y sí, estos términos también deberían estar en orden alfabético, pero es el futuro y nada tiene sentido.



Banger

Sustantivo

1. Término arquetípico para cualquier buena obra musical hecha en la historia.

Ejemplo: «Girl From Ipanema» es un banger absoluto, güey.

Heater

Sustantivo

1. Track para complacer al público y que sube la temperatura en vez del techo.

Ejemplo: ¡ESTE TEMA ES UN HEATER! ¿QUÉ ES ESTO? DISCULPA… DISCULPA… ¿TRACK ID, GÜEY? ¿QUÉ ES ESTO? GÜEY… ¿TRACK ID? GÜEY.

Screamer

Sustantivo

1. Rola tan audaz que parece sonar con más fuerza que todo lo demás que has escuchado en toda la noche.

E: ¡Maldición! ¡Qué screamer! ¡Ay, caramba!

Blooter

Sustantivo

1. Para tracks que suenan como metas muy buenas.

Ejemplo: ¡BLOOOOOOOOOOOOOOTER!

Slapper

Sustantivo

1. Tipo de tema que introduce un poquito de salsa en el procedimiento.

Ejemplo: Nu maaaaa, me encontré con un slapper… ¡Y no es la primera vez!

Slammer

Sustantivo

1. Track listo para el club que también sirve para hacer caer el techo.

Ejemplo: Crikey Moses, ¡sigue soltando esos slammers y no me quedarán oídos cuando termine la noche! Nocierto, sigue, estoy teniendo una noche absolutamente fantástica.

Belter

Sustantivo

1. Dícese de la música que te hace sentir como si te hubieran azotado la panza con un calcetín lleno de bolas de billar.

Ejemplo: WAZANGO, belter de la chingada, ¡me encanta!

Drifter

Sustantivo

1. Para las rolas agradables que la marea trae a la orilla como salvavidas tontos.

Ejemplo: Hermano, pásame el trago, y por amor a Dios, sigue soltando esos drifters atontados.

Rib-Tickler

Sustantivo

1. Deconstructor esquelético de bajos pesados.

Ejemplo: ¡No lo aguanto! ¡Tremendo rib-tickler! ¡No! ¡Mis costillas! ¡Se me están saliendo las costillas del cuerpo!

Trunk-Ratler

Sustantivo

1. Vehículo demoledor con bajos aún más pesados.

Ejemplo: Señor, voy a tener que pedirle que apague el motor, ¡porque ese tremendo trunk-rattler debe estar contra la ley! ¡Conducta criminal!

Bubbler

Sustantivo

1. Tipo de línea de bajo que suena como un hombre cordial y rechoncho cayendo por las escaleras.

Ejemplo: Pequeño bubbler atrevido, este track va a reventar como corcho de champaña en un vehículo submarino en el mar… ¡Créeme, papá!

Face-Melter

Sustantivo

1. Track agresivamente ácido que amenaza con removerte los rasgos del lóbulo frontal.

Ejemplo: Deberías ponerte una toallita de bebé en el cuello de la camisa, ¡porque este tema es un verdadero face-melter!

Dennis-Skinner

Sustantivo

1. Track que es una vieja bestia malhumorada y que garantiza arrancar la noche con un gruñido.

Ejemplo: Esto es un verdadero Dennis-Skinner. Creen que es Meereen… ¡Ahora lo es!

Rumtugger

Sustantivo

1. Track loco y divertido para llenar la pista de baile. Tipo de rola que realmente los hace cagar de la risa.

Ejemplo: Por Dios, qué set, ¡esta noche han sonado puros rumtuggers! ¿Recuerdas la Gran Depresión? ¿No te parece que los trajes de rayas son chingones?

Guzzler

Sustantivo

1. Equivalente aural a que te echen medio litro de crema en los oídos. Un track realmente gordo, así como Enrique VIII.

Ejemplo: Guzzlers rudos, rudos, rudos toda la noche. ¡Estén pendientes! Va a ser seriamente codicioso, dudes.

Bamboozler

Sustantivo

1. Ese tipo especial de rola loca que de verdad te deja dando vueltas por días.

Ejemplo: Jefa, por esta cuando me entierres. Un bamboozlr real y correcto.

Penny-Whistler

1. Tema elegante para el final de la noche, para todos los caballeros presentes.

Ejemplo: Ese fue todo un penny-whistler. Pura clase.

Bobby-Dazzler

Sustantivo

1. Una vieja favorita, probablemente de antes de tu época, pero igualmente apreciada.

Ejemplo: Para eso un poquito, haznos el favor. Apaga esta mierda y pon un poco de Gary Shearston. Por amor a Dios, hemos estado escuchando esa chingadera interminable toda la chingada noche y me está chingando la cabeza. Todo lo que te pido es que pongas una maldita canción de Gary Shearston. ¿Por favor? ¿Sí? Te lo estoy rogando. Pon una chingada canción de Gary Shearston, te lo ruego. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sólo una, y luego dejo de chingar y puedes poner lo que quieras. Sí, «I Get a Kick Out of You», es una gran bobby-dazzler. Genial, gracias, güey.

Wengdipper

Sustantivo

1. Track que se resbala como un plátano por una tubería.

Ejemplo: Válgame Dios, ¡qué wengdipper tan reservado y místico! Me vuela la cabeza.

Daft-Bugger

1. Ese tonto track de la chingada al que no puedes evitar volver.

Ejemplo: Pon ese daft-bugger otra vez, ¿por qué no?