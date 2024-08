Hicimos una lista de los imperdibles en la próxima edición de MUTEK México 2017

Suena fácil hacer una lista, y más ahora que la información tiende a estar catalogada de esta manera. Si nuestra realidad está sujeta a un inventario, no tendría algún caso hacer una compilación sobre los actos imperdibles para la décimo cuarta edición de MUTEK MX. Después de dar scroll en la página del festival se complicó la cosa, me empezó a dar comezón al leer algunos nombres, se me había olvidado lo cabrón que les había quedado el cartel y que tengo ciertos impulsos obsesivos.

Al inicio eran quince los actos que iba a sugerir, pero decidí reducirlo a seis; tiene más sentido resumirlo y también me sirvió de terapia.



Podrán notar que no se mencionó a ninguno de los artistas que estarán en los A/Visions, esto se debe a que independientemente de lo que se presente cada año en estos programas, son una recomendación implícita si acuden a MUTEK MX.



Sigo sintiendo que faltan bastantes personas en esta lista, pienso en la ausencia de personas como Chloé, Practice, Aurora Halal y Alva Noto… ojalá que les sirva de referencia a la hora de elegir.

Actress

Por varios años Actress ha labrado sobre el sonido y se ha reinventado en cada obra, parecería que en cada álbum se transforma a partir de una exploración en la que se rehúsa a seguir las reglas ni a definirse.



Al igual que puede estar haciendo música sin metrónomo en un cuarto rodeado de máquinas ochenteras mientras oye de fondo radio en frecuencia modulada, también se anima a otros procesos y experiencias de composición como colaborar con la Orquesta Contemporánea de Londres.



A casi 10 años de que haya lanzado su primer álbum ‘Hazyville’, Darren Cunningham regresa a MUTEK MX (estuvo en la décima edición) para presentar su más reciente obra, un lenguaje cromado en forma de álbum que creó para el autómata que ha nombrado ‘AZD’ (Ninja Tune, 2017).

Babyfather

A diferencia de otras presentaciones en MUTEK MX, lo que van a presenciar durante el performance de Babyfather es una puesta en escena guiada mediante la palabra. Quien enuncia este acto de protesta es Dean Blunt, artista conceptual y músico que alguna vez juntocon Inga Copeland fue Hype Williams.

El entorno que toma como referencia para su discurso es Reino Unido y las principales quejas que versa Babyfather en escenario son acerca de conceptos como nacionalismo, identidad además de ahondar sobre lo que es ser «negro» en ese territorio.



Al escuchar con atención el álbum debut que sacó en Hyperdub, se podrán dar entre las letras y elementos sonoros emerge esta intención de disgusto. Sería algo arriesgado de asumir, pero estamos casi seguros que será la única vez que toque en México.



En caso de que se animen, observen con atención lo que sucede en escenario, hay símbolos importantes como lo es un guardaespaldas que se encarga de cuidar o al menos hacer que Dean Blunt sienta que su vida no está en riesgo.



Telefon Tel Aviv

Hay un anglicismo que se conoce como «timming», esta palabra hace referencia a cuando se juntan distintas circunstancias en un mismo momento para que pueda suceder algo. Es así como podemos explicar lo afortunado que es el equipo de MUTEK MX para lograr confirmar la presentación de Telefon Tel Aviv en esta edición.

Después del lamentable fallecimiento de Charlie Cooper (50% del proyecto) en 2009, se quedó suspendida la actividad de Telefon Tel Aviv; y fue hasta hace menos de un año que Joshua Eustis decidió retomar actividades para lanzar un nuevo álbum y comenzar una gira. Es muy fortuito que el resurgimiento de Telefon Tel Aviv tenga una fecha en México, por fin se cumplirá el deseo de las personas que fueron conmovidas por ‘Farenheit Fair Enough’ o ‘Map Of What Is Effortless’.

The Orb

Podría sonar como un tipo de retromanía, pero los experimentos sonoros y flujos de información en la década de los noventa han tenido un gran impacto en las corrientes artísticas contemporáneas.



Desde acercamientos al post-rave y preludio del vaporwave, esta época brindó los cimientos bajo los cuales se construye la música electrónica que escuchamos. Un pilar clave para esta edificación es The Orb, el proyecto (a menudo considerado como «entidad») que empezó Alex Paterson con Jimmy Cauty y hoy en día continua en formato de dúo con Thomas Fehlmann. La paleta con tonos extraídos del contexto industrial británico trazada por The Orb ha cautivado a generaciones por más de 20 años.

Es un gran logro y acontecimiento que The Orb sea parte del cartel para la décimo cuarta edición de MUTEK MX. No duden en perderse de esta experiencia durante la apertura del festival, estarán tocando un set ambiental dentro de un espacio que es prácticamente un mural gigante de Siqueiros.

Squarepusher

Se dice que el que persevera alcanza, y después de tantos años que MUTEK MX quería fichar a Tom Jenkins bajo su seudónimo de Squarepusher, por fin lo logró este año.



Aunque su formación es de compositor y es más probable verlo tocar en jams dándole macizo al bajo; Squarepusher es uno de los héroes en la música a través de procesos electrónicos. Para quienes duden que tan clavado (sino es que ñoño) puede ser Tom Jenkinson, sólo tengan en cuenta que desarrolló su propio software para programar la música que deseaba crear.



Esta sería la primera vez que se presenta en la Ciudad de México después del intento fallido por parte de Corona Capital en 2013, a pesar de que por fin vendrá sólo nos queda pedirle que no se le ocurra hacer un show con bajo, puede ser algo pedinche y caprichoso, pero si viene Squarepusher, queremos topar su diálogo con máquinas, se antoja ver a ese tipo que parece un androide en uniforme de esgrima detrás de dos monitores haciendo live coding.

Cualquier queja, memes o gif, manden un tweet @aybetoques.