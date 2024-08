High & Low vol. 2 de Lowers, el culto a los bajos y al barrio bajo

Los amantes de los bajos enormes sabemos que Lowers no es el sello más activo en cuanto a lanzamientos, pero vaya que procuran hacerlo como es debido. Prueba de ello es la segunda entrega de la saga High & Low, con algunos de los exponentes más pesadotes de México, añadidos al de por sí pesado roaster del sello más barriobajero y fino de Juaritoz, definitivamente el favorito de muchos adentrados en el panorama mexicano de las bajas frecuencias. Es bonito ver como después de tanto tiempo su propuesta se sigue respirando honesta y firme, siguen siendo fieles a la filosofía de vida low key y fuera del faranduleo, con la cual se pueden sentir cómodos en un contexto catalogado en ocasiones como el más violento de México. Ellos lo toman con calma y hacen lo suyo sin presiones ni rodeos.

En cuanto a los nombres nuevos de artistas incluidos en tan dichoso compilado, decidimos preguntarle a los responsables detrás de la movida y esto fue lo que nos dijeron:



Crocat:

«$eñor $in $exo es Moi López de los Macuanos. Creo es de TJ (Tijuana). Haydeé Jiménez es Hidhawk, ella es de TJ, la invité porque se me hace bien interesante lo que ella hace con sus grabaciones y sampleos. También organizó el Because We Love You Fest en TJ que pasó hace poco. Daniel Iván Martínez es Loprofile, él es de Juarez/El Paso, Tx. pero ahorita está residiendo en LA y pues ese wey es compa desde hace años pero apenas hace como un año empezó a producir lo-fi y pues sí la arma el dude. El Undrwght no me permitió revelar ninguna información sobre su identidad. El Mock te puede dar mejor info del Rituvls y del Fak.ename. A Rituvls lo he visto en persona pero no sé nada de él. Nomás se que vive en El Paso.»

Después de esta respuesta felicité a Crocat por tan chingona portada y tocó el turno para dirigirme con el buen Mock, el responsable de la masterización del compilado:

Mock The Zuma:

«Al Fak. ename la verdad casi no lo topo. Lo contacto en su página de Facebook y contesta casi nunca (risas), pero creo es de la Ciudad de México según su SoundCloud. Medio misterioso el vato pero trae buen bajeo. El Ritvls es más camarada de aquí del paso, es el Tetsuo Shima aquí en Facebook. Gringo pero bien achicanado. Tienen él y sus compas un colectivo que hacen arte, se llaman Los Visionaries. Son buen pedo esos weyes andan rifando en los States, pero todos eran barrio de acá de Juarez, igual traen interés en Lowers, nos han invitado a los eventos allá.»

Fuera de los nombres que no conocíamos, está muy bien complementado con otros actos emergentes y no tan emergentes como Durant, quien es de los favoritos de Lowers definitivamente. Conejx de Juaritoz está haciendo las cosas muy bien, AMAZONDOTCOM de Los Angeles hace algunos de los tracks más alucinantes del momento. Cool Beans representando a Futurable desde Xalapa finamente. Eric Uh de Raccoonin Records sorprendiendo y llegando a muchos lados. Jags con un dembow bien pegado, con voces de la buen Verito Delirios, saludos a Juaritoz con cariño.

También está Mdol de León, Guanajuato, quien fue el encargado del release anterior Kalenda EP.

De igual manera nos alegra que Wyno esté regresando a las andadas, y destacamos la colaboración con el buen Charlie a.k.a Amen en los raps.

Y a consideración personal de su servidor, mis tracks favoritos del compilado son los de Nesstrak, Rituvls y Siete Catorce, con especial mención a Rituvls, rifadote.

