El hijo de doce años de LeBron ya juega mejor que tú

Esta semana, los North Coast Blue Chips viajaron a Fort Wayne, Indiana, para llevar su espectáculo al torneo Gym Rats MLK Classic. Quizás no tengas ni idea de lo que te hablamos, pero se trata de baloncesto de instituto en Estados Unidos. Una de las futuras estrellas que jugaron ese día fue un tal LeBron James Jr., que a sus doce años lideró a su equipo, los Blue Chips, hasta la gran final del torneo.

Aquí le tenéis en acción, ¡y cuidado con la criatura!

El pequeño LeBron mostró varias técnicas del repertorio de su padre contra niños de menor tamaño —que de todos modos merecen un refresco y un hot-dog por el esfuerzo—, e incluso hizo este movimiento que está dando mucho de qué hablar.

El pequeño Bronny estará recibiendo ofertas a estas alturas, pero igual que su padre en 2007, 2011, 2014 y 2015, no es un dios del baloncesto infalible. Su equipo perdió la final ante el Team Teague 2023. Claramente, los Teagues son un apellido de malos recuerdos para la familia James; bueno, con la excepción de Bryce Maximus, que con ocho años también demostró sus habilidades jugando con el equipo de cuarto grado. El equipo del menor de los James se llevó el premio a casa.

El tiempo no espera ni perdona, pequeño LeBron. Es mejor que no pierdas los siguientes partidos en verano. Imagina que el tiempo no deja de correr y eres Iguodala. Aunque con todas las apariciones de tu orgulloso y sentimental padre en las gradas, no creo que estés muy preocupado.