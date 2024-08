Hillary Clinton anuncia su próximo libro: los secretos de su fallida campaña presidencial

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

«What Happened» («Lo que pasó», en español) es el título del próximo libro de Hillary Clinton que estará a la venta el próximo 12 de septiembre y promete causar conmoción con las memorias de su fallida campaña electoral en 2016 en busca de la presidencia de Estados Unidos.

Entre las revelaciones que hará la excandidata demócrata está su lucha contra el sexismo por ser la primera mujer con reales posibilidades de llegar a la Casa Blanca y un «asalto sin precedentes a nuestra democracia por un rival extranjero», ha adelantado su editorial, Simon and Schuster.

Videos by VICE

Trump, Mister President: el discurso racista llega a la Casa Blanca. Leer más aquí.

Carátula del próximo libro de Hillary Clinton. (Imagen por Cortesía de Simon & Schuster/Handout via Reuters)

El equipo de campaña de Hillary Clinton, y los líderes del Partido Demócrata, vieron durante la contienda electoral que miles de sus correos electrónicos internos fueron robados y publicados en línea. Agentes de inteligencia de Estados Unidos apuntaron a que se trató de una estrategia orquestada por el presidente ruso, Vladimir Putin, para minar las posibilidades de triunfo de Hillay Clinton.

El presidente ruso ha negado las acusaciones y el ganador de la elección presidencial, Donald Trump, ha dicho que tiene dudas sobre las conclusiones a las que llegaron esos agentes de inteligencia de su país.

En el libro, Hillary Clinton también escribió sobre el intenso escrutinio al que ha sido sometida en los medios de comunicación y por sus rivales políticos durante más de 25 años, desde que su esposo, Bill Clinton, llegó hasta la presidencia.

Hillary Clinton admite su derrota: ‘esto es doloroso y lo será por un largo tiempo’. Leer más aquí.

«En el pasado, por razones que trataré de explicar, en varias ocasiones sentí que tenía que ser demasiado cuidadosa en público. Sentía como si estuviera en caminando en una cuerda floja sin una red de seguridad bajo mis pies», escribió Hillary Clinton en la introducción de su obra. «Ahora, estoy bajando la guardia».

Pese a que la mayoría de las encuestas pronosticaban una victoria para la exsecretaria de Estado y exprimera dama, aquel 20 de noviembre de 2016 ella sólo conquistó 227 votos electorales frente a los 304 que alcanzó su oponente, Donald Trump. Esto le valió una dura derrota, aunque rebasó a Trump por 2,9 millones de votos populares.

Desde entonces, ha tenido unas pocas apariciones públicas y se había dedicado a escribir su libro.

Hillary Clinton dice ‘no, thanks’ y declina reunirse con el presidente de México. Leer más aquí.

En abril pasado, dijo en el foro Women in the World Summit en Nueva York que no tenía intención de volver a contender por un cargo público y que estaba escribiendo sus memorias para entender qué sucedió en su intento por convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos.

«Para aquellos que están interesados en esto, para las casi 66 millones de personas que votaron por mi, quiero dar una explicación tan clara y creíble como sea posible», dijo Hillary Clinton en esa ocasión.

Hillary Clinton y Donald Trump fueron los candidatos presidenciales más impopulares en la historia reciente de Estados Unidos, según las encuestas de aquel tiempo.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs