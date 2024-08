Himnos alcohólicos: borrachos prolíficos y temas rebosantes de trago

«Beber. Echar un trago, ponerse en curda, chupar, empinar el codo, mamarse, embriagarse. El individuo que se da a la bebida es mal visto, pero las naciones bebedoras ocupan la vanguardia de la civilización y el poder.»

Diccionario del Diablo. Ambrose Bierce

Alcohol: cuántas veces ha estado ahí para nosotros y cuántas veces hemos recurrido a él para festejar, pasar la tusa, componer o parchar. Es imposible imaginar que en algún momento un fenómeno tan básico, tan mínimo y emblemático como empinar el codo, no diera para que se hicieran cantos a su favor. Desde apologías presocráticos hasta el hip hop de vanguardia, han estado al tanto de no descuidar esta histórica fuente y motivo de reunión. Ningún género musical ha estado exento de ignorar el poder de la bebida y por esa misma razón reunimos algunos temas de varios géneros que se han fermentado bajo el influjo fiestero, báquico y ceremonial del trago.

¡Salud!

Blues

Papos Blues – ´Fiesta Cervezal`

Los argentinos con sus armónicas buleteras y sus riffs vagabundos nos harán brindar más de una vez.

John Lee Hoocker – ´One Bourbon, One Scotch, One Beer`

La leyenda del blues nos invita con los riffs más cadenciosos a escoger de su licorera favorita

Metal

Korpiklaani – ´Beer Beer`

Vikingos: ebrios mitológicos que se han decantado en la banda finlandesa de folk metal, para caer de la jinchera.

Tankard- ´Die with a Beer in your hand`

Una de las mejores bandas de thrash metal nos regalan este tema para reventarse la cabeza al ritmo de los blast y los riffs más desenfrenados que ha inspirado la cerveza.

Rock

Kevin Johansen- ´Amistad de borrahcera`

Johansen entendió a la perfección lo que significa reunirse con muy buena compañía al calor de unos buenos tragos. Un himno de amistades ebrias.

The Doors -´Alabama song`

Clásico de clásicos. Los teclados del inicio es una invitación a viajar al pleno al corazón de una taberna del salvaje oriente donde todo se vale y nada se prohíbe.

Tango

La maestría entera del sur en la voz de Gardel es un viaje a la nostalgia, al desamor y al desengaño, mejor dicho el argentino nos hace desocupar petacos enteros en un tren enorme de melancolía.

Carlos Gardel -´Tomo y obligo`

Carlos Gardel -´ Esta noche me emborracho`

Ranchera

José Alfredo Jiménez -´Llegó borracho el borracho`



¿Cómo hablar de borrachos y borracheras sin hablar del padre de la ranchera clásica? José A. Jiménez es sin duda la encarnación de la bohemia mexicana y de la bohemia latinoamericana bajo la influencia de las guitarras y las trompetas más desgarradoras de su tiempo.

Chavela Vargas -´El último trago`

De solo pronunciar su nombre las botellas de mezcal se destapan. Chavela es una oda total al desamor, al despecho y a la celebración del dolor siempre y cuando tengamos una cantina cerca para hacerlo.

Bolero

Rodolfo Aicardi- ´Cincos ases`

El punkero de los boleros nos estaciona con su voz de solo escuchar unas cuantas notas. Bolero y bolerista que se respete ha cantado con Aicardi a pulmón herido.

José Feliciano -´La copa rota`

Andrés Calamaro hizo una versión de este tema y es que es inevitable no querer entonar este disco y beber hasta que copa y borracho se quiebren al final.

Balada

Nicola Di Bari- ´Se que bebo, se que fumo`

Que levante la mano el que no ha escuchado a Di Bari con cierto orgullo y con cierta depresión. La canción por sí sola es un guayabo moral hecho música.

Dyango -´ Esta noche quiero brandy`

El drama que le pone este man al tema vale la botella de Brandy y de solo ver la forma en que agarra el violín como si empuñara la botella invitan a cantar con él.

Punk

Dead Kennedys -´Too drink to fuck`

Esta gente la tenía clara. Punk, chorro y perdición total, no puede faltar en la lista.

GG Allin -´Drkin, Fight, Fuck`

«El último punkero» así lo llamaban después de ver la animalidad total de este personaje en sus farras, en el escenario y en su música. Dan ganas de imaginarse un parche con este man.

Vallenato

Diomedes y sus farras memorables o Diomedes y las farras que nos ha regalado son la fórmula perfecta para comenzar y rematar una parranda bajo la voz del maestro vallenato.

Diomedes Diaz -´Las cuatro fiestas`

Diomedes Diaz – Joe Arroyo ´Ron pa to el mundo`

¿Cómo vieron este dúo? ¿Se imaginan una fiesta encabezada por estos dos?

Hip Hop

Estos españoles saben cómo comenzar el festejo. Además de ser uno de los mejores grupos de rap y hip hop de habla hispana en la historia tienen clarísima cómo dar la nota para beber y parchar de largo.

Violadores del verso- ´Ballantines`

Violadores del verso -´El rey de las cantinas`

¿Cuál es su himno de borrachera?