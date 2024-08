Hinds invoca a la luz del sol en su nueva canción «The Club»

Las Hinds, en general, hacen del indie pop un lugar más brillante, así que es una excelente noticia que estén de vuelta para 2018. Hace unas semanas, lanzaron «New For You», el primer sencillo de su próximo disco, I Do not Run (el cual aparecerá el 6 de abril), y ahora llegan con una segunda entrega, «The Club», tan satisfactoria como un helado en cono en un día caluroso.

En un comunicado, la banda llamó a “The Club» (track con el cual abrirá I Do not Run) como su «tarjeta de presentación», ya que es una encapsulación perfecta de su sonido. A medida que las voces borrosas se entrelazan con intrincadas y soleadas guitarras, las sencillas melodías de Hinds traen a la mente días brillantes y noches frescas de una manera consistente pero nunca repetitivas. Si I Do not Run, coproducido por la banda con Gordon Raphael, cuyos créditos incluyen The Strokes, continúa en la misma línea que hemos escuchado hasta ahora, esto indicaría que la banda ha perfeccionado su fórmula luminosa y nostálgica. ¡Llévelo, le digo! Escucha «The Club» a continuación.