Hinds nos hablan de su nuevo disco ‘I Don’t Run’

Hinds empiezan la gira por EE.UU. el 12 de marzo en Austin. Tras varias paradas por el país de Trump, llegan a Europa en abril. Escocia (Glasgow 14 de abril), Inglaterra (Manchester, Bristol, Londres y Brighton del 17 al 20) , Francia (Paris el 23), Bélgica (Bruselas el 24), Holanda (Amsterdam el 25), Alemania (Hamburgo y Berlin del 26 al 27) y Suiza (el día 29 en Zurich) serán sus paradas antes de volver de nuevo a EE. UU.

Entre la noche en la que Hinds —que por aquel entonces todavía se llamaban Deers— ganaron el Make Noise y hoy han pasado cuatro años. Cuatro años en los que les ha dado tiempo a recorrer el mundo colgando carteles de sold out y a actuar en Glastonbury o junto a artistas como Black Lips o Primal Scream. Cuatro años en los que han convertido a más de un hater en fan y en los que han conseguido ser, con discreción y sin aspavientos, uno de los grupos patrios que más lo han petado fuera de nuestras fronteras. La Marca España son las Hinds bebiendo latas en los conciertos.

Dos años después de la publicación de Leave Me Alone, su primer y único disco, Carlotta, Ana, Amber y Ade vuelven con I Don’t Run, que saldrá a la venta el 6 de abril. Ayer hablamos con ellas sobre cómo ha sido componerlo mientras viajaban alrededor del mundo y hoy estrenamos el videoclip del primer single.

Así es la portada del nuevo disco de Hinds. Imagen cortesía de Ground Control

VICE: ¿Quiénes son esos onces titulares que vemos en el vídeo de ‘New For You’?

Hinds: Son nuestros amigos. Al final, cuando hacemos videos como este, que son dirigidos por Carlotta y que salen totalmente de nosotras, siempre acudes a amigos, y tenemos la suerte de tener los amigos más guays del mundo (risas).

Lleváis dos años sin sacar disco pero habéis estado girando por todo el mundo. ¿Creéis que el nuevo paradigma musical en la era Youtube/Spotify pasa porque los artistas hagan precisamente eso, darle caña a las giras, a la música en directo?

Totalmente. ahora mismo la industria musical es súper diferente a lo que era hace 30 años. Antes los artistas sacaban discos y con las ventas pagaban mínimo el alquiler. Hoy en día no es así. Ahora la manera que tiene un artista/grupo de vivir de esto es tocando. De todas maneras, nuestra decisión inicial de girar tanto no vino de eso, sino de que éramos una banda tan joven que para mejorar teníamos que tocar y tocar.

Nos dimos cuenta de que estábamos teniendo una oportunidad única y de que no podíamos dejarla pasar, entonces todo lo que nos venía lo aceptábamos, lo que también nos supuso unos buenos quebraderos de cabeza. Pero ahora mismo, viéndolo con perspectiva, si no hubiésemos girado tanto, no seríamos la banda que somos ahora y no habríamos hecho el disco que hemos hecho.

¿Qué ha ocurrido durante estos dos años, desde que se publicó Leave Me Alone hasta hoy?

Ha pasado de todo. Sobre todo hemos aprendido lo que significa ser una banda que gira sin parar no solo porque es lo que uno quiere, sino porque es nuestro trabajo. A veces cuesta pensar en todo lo que vivimos como un curro, pero al final es lo que es, y es muy importante tomárselo así.

Como cualquier trabajo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y hemos aprendido a cogerlo todo por los cuernos porque no es solo un trabajo, sino que es el trabajo que queremos tener. I dont run es el reflejo de estos 2 años. Por un lado hemos tocado sin parar, lo que nos ha hecho mejor banda, que creo que sin duda se nota. Pero sobretodo hemos visto tanta música en directo, hemos aprendido tanto girando, tocando entre nosotras, escuchando música juntas, viendo música juntas, que claro, se nota una barbaridad.

«Leave me alone lo compusimos con mucha prisa, todas las decisiones las tomamos casi sin pensar porque nos venía todo a toda hostia. Con I Don’t run no ha sido así»

¿Cómo ha sido componerlo y grabarlo viajando tanto?

Al tener ya un disco a nuestras espaldas, sabíamos que somos el tipo de grupo que no compone en la carretera, que necesitamos encerrarnos en Madrid y dedicarnos solo a ello. Entonces, cuando más o menos supimos que teníamos que ponernos con el segundo disco, bloqueamos un mes y pico para componer y otros dos meses para grabar y mezclar y durante este tiempo no nos dedicamos a otra cosa. Hay grupos que tienen la capacidad de estar de gira y ponerse a escribir canciones en la furgoneta, pero nosotras no somos así. Necesitamos meternos en la mentalidad de componer y eso conlleva estar tranquilas es Madrid con el tiempo que creamos necesario.

Decís que Leave Me Alone se llamaba así porque era vuestro momento vital, vuestra sensación en ese momento, después de empezar a triunfar, de que empezaran a pasar cosas a vuestro alrededor. ¿Por qué I Don’t Run?

Leave me alone lo compusimos con mucha prisa, todas las decisiones las tomamos casi sin pensar porque nos venía todo a toda hostia. Esto hizo que hubiese cosas de las que nos arrepintiésemos. Cuando empezamos a componer este disco decidimos que esto no nos volvería a pasar, que nos tomaríamos el tiempo necesario para no arrepentirnos de nada, que lo que queríamos era estar orgullosas de absolutamente todo lo que hiciésemos. Es decir, que no correríamos. Y de aquí viene.

Imagen vía Ground Control

Vuestros colegas The Parrots hicieron una versión de Soy Peor, de Bad Bunny. ¿Qué canción versionaríais vosotras del rollo urbano?

No me gustas te quiero, de The Parrots.

Desde que empezasteis os han hecho muchísimas entrevistas. ¿Qué es lo que siempre os preguntan? ¿Y lo que nunca os preguntan y os molaría que os preguntaran?

Cómo empezó la banda, de dónde somos y nuestras influencias. Nunca nos preguntan qué significan las letras que escribimos.

También desde que empezasteis el feminismo ha saltado al debate público y se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla. En una entrevista en Noisey en 2016, Ana decía esto: «Ninguna de nosotras nos poníamos falda para salir a tocar y masculinizamos nuestro estilo de vestir todo lo posible. De alguna manera queríamos casi ocultar el hecho de que somos chicas.» ¿Por qué «de alguna manera queríais ocultar el hecho de ser chicas»? ¿Ha cambiado algo desde entonces?

Porque, por A o por B, en cualquier cosa que se decía de nosotras, lo primero era que somos chicas, y pensamos que la manera de evitar eso era no dejarlo tan obvio para la persona que lo está viendo. Pero de repente nos dimos cuenta de que es al revés, que seas chico o chica lo que importa es que expreses lo que quieras con total libertad. Así que ahora cada una hacemos lo que queremos como queremos, que es realmente el fin de todo esto.

«Al principio no entendíamos que nos decían ciertas cosas solo por ser tías. Cuando nos dimos cuenta de que no era nuestra manera de tocar ni de vestir, sino que éramos mujeres, eso llevó a un sentimiento de reivindicación»

Y, ¿cómo ha sido ser chicas durante esta escalada al éxito en una industria mayoritariamente —como casi todas— masculina? ¿Creéis que algo habría sido distinto si hubierais sido tíos?

Al principio nos costaba mucho entenderlo. Había muchas cosas que nos llovían que no nos dábamos cuenta de que era solo por ser mujeres. Y era muy duro, porque nos lo tomábamos como algo personal. Una vez nos empezamos a dar cuenta de que no era por nuestra manera de tocar, de vestir o de hablar, sino por ser mujeres jóvenes que hacían lo que les daba la gana, empezamos a estar más en paz con nosotras mismas y eso llevó a un sentimiento de reivindicación. Yo creo que muchas cosas habrían sido diferentes si hubiésemos sido tíos. Sobre todo el tono y la manera con la que se hablaba de nosotras al principio.

¿Qué le diríais a las Hinds de 2014, a las del Make Noise? En una sola frase.

I don’t run.

Mira aquí el nuevo vídeo de las Hinds: