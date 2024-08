“El hiperpop es un movimiento integrante de PC Music”

Roma Radz siempre soñó con ser una estrella pop, del tipo de estrella con la que se obsesionan los fans y de quien citan las letras de sus canciones en publicaciones de adoración en Insta; pero nunca pensó que fuera realmente posible convertirse en una. “La forma en que me criaron fue ‘haz una carrera, piensa qué harás de tu vida’, así que dedicarme a la música nunca estuvo en mi cabeza”, dice la joven de 20 años.

El ser originaria de un condado tranquilo del Reino Unido como es Ipswich en Suffolk sofocó la ambición artística de la joven Roma, quien creció admirando a Lady Gaga y Marina, antes conocida como Marina and the Diamonds. “Solo hay los típicos trabajos normales de un pueblo pequeño, así que pensar que puedes dedicarte a la música es prácticamente una locura”, dice, y agrega que el internet la ayudó a encontrar “toda una comunidad de jóvenes obsesionados con la música pop poco convencional”.

Escapar a Londres para estudiar moda en la Universidad de Middlesex en 2017 despertó su creatividad reprimida. Dos años más tarde, un puesto de trabajo que era un requerimiento de uno de sus cursos la llevó a una pasantía y una amistad con la estrella pop de PC Music Hannah Diamond (H.D. había estudiado el mismo curso años atrás). Roma se había vuelto fanática de su música después de descubrir su canción de 2013 “Pink and Blue“, una redefinición maximalista del “pop” que impulsó el muy influyente movimiento hiperpop de principios de la década de 2010, del que fueron pioneros SOPHIE, A. G. Cook y el equipo de PC y que más tarde influyó en los líderes de la escena estadounidense 100 gecs, umru y Dorian Electra.

Después de enviar su CV, Roma se convirtió en la asistente fotográfica de Miss H.D., por lo que la ayudaba en las sesiones de fotos con artistas afiliados al hiperpop, incluido Charli XCX. Era emocionante, pero Roma también quería ser el centro de atención. Cuando Hannah sugirió que Roma se convirtiera en una estrella pop para su proyecto universitario de último año y la invitó también a unírsele en una gira por Europa y Gran Bretaña como su DJ, CD-Romz, todas la piezas cayeron en su lugar.

Los tutores de Roma se mostraron escépticos, pero a ella no le importó. Terminó escribiendo una disertación sobre sí misma y creó un brillante video musical con ella como protagonista para lo que se convertiría en su sencillo de debut, el increíble y adorable tema pop “Boyfriend In Every City”, lanzado en mayo de 2020. Dos meses después, lanzó “Like Magic”, una brillante canción pop que nos remonta a principios de la década de 2000, con un coro tan dulce que habría encabezado las listas de popularidad si lo hubiera lanzado Carly Rae Jepsen, alguien que también obtuvo un título universitario.

Roma está contenta con la pequeña base de fans que ha acumulado, así como con sus colaboradores phonewifey, Worldwide Princess, Mattu y Nathalie Mac (quien produjo su tercer sencillo, “Really In Love”), pero tiene la esperanza de que su próximo EP de debut le dé como resultado su propia legión de fanáticos. VICE la entrevistó para hablar sobre dónde encaja en la escena del hiperpop del Reino Unido y por qué está ansiosa por hacer una presentación en vivo.

VICE: ¡Hola, Roma! Ya que has sido parte de la escena del hiperpop durante los últimos dos años, ¿qué piensas sobre el hiperpop en el Reino Unido? Roma: Creo que es un tanto extraño. Porque de verdad pienso que aquí todo comenzó con SOPHIE y PC Music. En mi opinión, son los artistas principales [de ese sello discográfico], como Hannah, A.G. Cook, GFOTY y Danny L Harle, quienes hicieron posible [la escena actual del hiperpop]. Luego, cuando otros artistas comenzaron a imitarlos e inspirarse en ellos, la escena se convirtió en algo más grande. El término ‘hiperpop’ comenzó a usarse mucho porque [otros] artistas [que hacen un tipo similar de música] sabían que en realidad no podían considerar lo que hacen como PC Music porque, al final del día, no son parte de ese sello discográfico.

**Entonces, ¿de qué forma crees que el sonido del hiperpop se ha desarrollado desde aquellos primeros días de PC Music?

**Es tan amplio que no lo entiendo del todo. No es necesariamente un sonido, es más un movimiento. Es una ola y una comunidad. Se transforma en un género creado por los oyentes.

**¿Por qué se llama hiperpop?

**Supongo que el hiper viene de… siento que significa pop underground. Es pop del tipo “todavía no eres famoso”. No hay ninguna regla escrita. ¿Quién hizo estas reglas? ¿Fue Spotify? Han creado un culto de personas que todavía no encajan en ninguna parte porque no son famosos.

¿Dónde crees que encaja Roma Radz? ¡Me siento como la perra básica de la escena! Pero lo único que quiero es hacer música pop. Incluso me pregunto qué tan bien encajo en el hiperpop, ya que las tendencias dentro del género en sí cambian y evolucionan constantemente. Es simplemente una cadena de evolución constante. Los fanáticos del hiperpop están tan locos que una vez que te ven como un artista del hiperpop, a cualquier persona con la que colabores automáticamente también la consideran como parte de la escena.

**¿A qué te refieres cuando dices que te sientes como la “perra básica” de la escena?

**Siento que la música que hago podría escucharse en la radio. Si la gente piensa que es básica, no me importa; el pop es la música más exitosa. No me gusta cómo la gente menosprecia eso, no todo tiene que ser raro. Pero eso sucede solo porque hay muy pocos cantantes pop underground normales.

Por eso es bueno ser parte de esta escena, porque la gente no se enterará de ti si no eres parte de alguna escena. Prefiero que 100 personas estén obsesionadas conmigo a que 1000 conozcan casualmente mi nombre. Quiero gente que realmente se interese por mí y me escuche todos los días.

**Como una artista británica, ¿dirías que la escena del hiperpop del Reino Unido está recibiendo tanto reconocimiento como la de Estados Unidos?

**Creo que la escena del hiperpop del Reino Unido está siendo reconocida a nivel mundial porque, por ejemplo, si busco dónde me escuchan más, es en Estados Unidos. Creo que esto también es cierto para la mayoría de los artistas británicos.

El hiperpop ya no es solo de nicho, así que ya no me sorprende que la gente lo escuche en todas partes. PC Music era de nicho pero, a través de la evolución de los artistas inspirados por PC, [el sonido] se ha amplificado tanto que se pueden encontrar partes de casi todos los géneros musicales dentro del hiperpop.

**¿Cuáles son las principales diferencias entre la escena estadounidense y la británica?

**La principal diferencia es que, en Estados Unidos, no saben mucho sobre la influencia de PC Music. Y creo que algunas personas lo confunden con el autotune. Una gran cantidad de autotune no necesariamente equivale a hiperpop. ¿O sí? Creo que esa es una conversación completamente distinta. Además, siento que son los productores quienes realmente poseen y dirigen la escena del hiperpop estadounidense. En el Reino Unido, creo que los productores no reciben tanta glorificación, más bien la reciben los cantantes. También, la escena estadounidense está más influida por el emo trap que por la música pop, por personajes como Lil Peep, Bladee y Yung Lean.

**¿Hacia dónde crees que se dirige el hiperpop?

**Es algo que está creciendo rápidamente y es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Yo diría, definitivamente, que es el género que más rápido se está desarrollando en este momento.

**¿Cómo te ha afectado el confinamiento y no poder hacer conciertos?

**Cuando no puedes ver a nadie, sientes como si le estuvieras gritando a la nada. Porque lo que estás haciendo es simplemente publicar tu opinión en Internet. A la gente podría importarle o no.

**¿Qué nos traerá después Roma Radz?

**Estoy trabajando en el lanzamiento de mi EP de debut, pero está retrasado. Obviamente, la pandemia de COVID-19 no está ayudando, pues no puedo trabajar con personas en la vida real, además mi estado mental me ha estado frenando mucho. Siento que hay tanta presión y competencia dentro de esta escena que me siento ansiosa casi todo el tiempo previo a lanzar algo nuevo. ¡Pero tengo que seguir adelante y creer más en mí misma!

Después de eso, quiero que cada proyecto sea una era completamente diferente. No quiero que me pongan en una caja, porque todavía no he probado todo. Y, como todo el mundo, solo quiero experimentar. Si el COVID no existiera, tal vez habría podido hacer mis propios shows. Ahora, siento que estoy completamente lista. ¡No puedo mostrar el lado divertido de mi interpretación si estoy sola en mi habitación!

@benjolley1