Los momentos más estúpidos de la historia de las drogas

Las drogas y la estupidez se dan la mano desde hace mucho tiempo. En el último siglo, la fabricación, venta y consumo de drogas se ha multiplicado, al igual que la estupidez humana.



A ver, no digo que tomar drogas en sí sea una tontería. De hecho, hay un montón de estudios que afirman que consumir drogas de forma responsable puede ayudar a aliviar el estrés y que la MDMA, por ejemplo, podría ser muy útil para combatir el TEPT. Y no nos olvidemos de que la gente no fuma marihuana para aliviar el dolor o para mejorar, sino para dejarse llevar, despreocuparse y hacer el tonto un poquito.

Videos by VICE

La mayor parte de estas tonterías y malas decisiones vienen de personas que probablemente ni siquiera toman drogas, a menos que sean legales. De hecho, el uso de ciertas plantas y productos químicos ha sido la causa, a lo largo de la historia moderna, de muchos sinsentidos y estupideces de individuos y países enteros. Os presentamos nuestra selección de las anécdotas sobre las drogas más estúpidas de la historia.

1936

Reefer Madness

Esta película se estrenó en los cines un año antes de que el Gobierno estadounidense introdujese una nueva ley de la marihuana, que fue presentada por Harry J. Anslinger, presidente de la Agencia Federal de Estupefacientes de Estados Unidos, y que decía: “Si el monstruo odioso de Frankenstein se encontrara cara a cara con el monstruo de la marihuana, se moriría del susto”. La historia comienza con un doctor que advierte a los padres de los daños de la marihuana. Cinco niños no hacen caso y, al final de la película, Jimmy atropella a un peatón, Jack dispara a Mary, Blanche se quita la vida y Ralph se vuelve loco y mata a Jack a puñetazos. Todo porque se fumaron un porrito.

1953

Los burdeles de LSD de la CIA

La Operación Clima de Media Noche de la CIA estableció diferentes pisos francos en Nueva York y San Francisco con espejos unidireccionales, donde se contrataba a prostitutas para que administraran bebidas con LSD a algunos sujetos sin su consentimiento y así observar los efectos de la droga. En 1963, un inspector de la CIA sacó a luz esta trama ilegal por la que muchísimos inocentes fueron drogados contra su voluntad. La operación se cerró finalmente en 1966.

1966

La cienciología estrena su propia clínica de desintoxicación

Narconon: “Es un programa sumamente efectivo para la rehabilitación, desintoxicación y la retirada de las drogas”, se lee en su sitio web. Suena bien, como un Narcóticos Anónimos corporativo. Pero si buscamos en Google encontramos algo interesante. Narconon, que tiene varios centros de desintoxicación y ofrece cursos y charlas sobre drogas a colegios, está respaldado y operado por la Iglesia de la cienciología. Es decir: el último lugar al que querrías acudir para pedir ayuda con una adicción. Como era de esperar, un estudio de los métodos usados por estas clínicas para tratar las adicciones demostró que tenían poco resultado. Además, la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, también financiada por la Iglesia de la cienciología, publicó una serie de libros que contenían una sarta de historias y afirmaciones ridículas, como la de Anne, que contaba que un día se había comido un vaso de cristal tras consumir éxtasis. No hace falta decir que muchas organizaciones y autoridades internacionales ya los han desacreditado.

1967

Unos hippies colocados tratan de hacer levitar el pentágono

En octubre de 1967, unas 50 000 personas protestaban en las escaleras del Pentágono por la actuación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero no fue una manifestación al uso: un grupo de hippies colocados trató de exorcizar el Pentágono y “hacerlo levitar 100 metros”. El edificio no llegó a levantarse del suelo, pero la protesta, retratada en The Armies of the Night por Norman Mailer, se convirtió en un momento clave de la lucha de la contracultura.

1967

Hebras de plátanos

¿Sabías que si secas las hebras de un plátano puedes extraer un substancia llamada “bananadina” y que si te la fumas, te coloca? No es verdad, pero lo que empezó como un broma en un periódico clandestino de California, Berkeley Barb, se convirtió en una especie de leyenda urbana. De hecho, se ganó una entrada en el Libro de recetas anarquistas, un manual sobre drogas y bombas para misántropos, e incluso desencadenó una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense sobre “los posibles efectos alucinógenos de la hebras de plátano”.

1987

Así es tu cerebro si tomas drogas

Probablemente, es una de las peores metáforas de todos los tiempos. Este anuncio del Gobierno estadounidense para combatir el consumo de drogas mostraba a un hombre que sujetaba un huevo. “Este es tu cerebro”, decía “y estas son las drogas”, añadía mientras señalaba la sartén antes de romper y echar el huevo que empezaba a chisporrotear. Después, acercaba la sartén a la cámara y decía: “Así es tu cerebro si tomas drogas. ¿Alguna pregunta?”. A la que la mayoría respondimos: “¿Qué cojones me estás contando?”.



1998

“Un mundo sin Drogas, ¡podemos lograrlo!”

En 1998, las Naciones Unidas presentó este eslogan en una declaración mundial sobre el control de drogas mundial que esperaba erradicar por completo el consumo para 2008. Veinte años más tarde, no solo se siguen consumiendo, sino que además su uso se ha disparado en los últimos años.

2002

La droga que no era

Unos científicos de la universidad Johns Hopkins de Baltimore publicaron una investigación en la revista Science en el que afirmaban que la MDMA podía provocar párkinson, lo cual hizo saltar las alarmas. Un año más tarde, el mismo equipo de investigadores se dio cuenta de que habían administrado una droga que no era, metanfetamina, a los monos con los que habían experimentado. Al final tuvieron que retractarse públicamente.

2003

Mi hijo es un camello

El mito de que había camellos que vendían drogas a los niños en los colegios no tardó en desmentirse públicamente gracias a un periodista. En un artículo publicado en Sunday People, un periódico amarillista británico, el periodista Stewart Fowler consiguió fotografiar a “Rev”, un camello que llevaba “unos vaqueros rotos y una chaqueta de cuero” mientras que “vendía pastillas a los jóvenes”. Pero resultó que Rev era el hijo del periodista que se había disfrazado de camello para las fotos. La madre del niño lo reconoció y llamó al periódico para quejarse. Fowler y el fotógrafo fueron despedidos.

2005

Las ardillas toxicómanas

Las historias sobre animales drogatas suelen ser extremadamente populares y corren como la pólvora. Sin embargo, por desgracia, esta noticia del South London Press, en la que se afirmaba que un grupo de ardillas del distrito londinense de Brixton eran adictas al crac que robaban de los camellos, era falsa. La historia se había sacado de una broma en un foro de internet.

2011

El meme del chico drogado

Un usuario de Reddit publicaba una foto con su cara en la que se le veía claramente cocido y que más tarde se viralizó como meme. Es el famoso chico drogado que se suele acompañar de frases sin sentido o de confusión como la de “Marilizar la Legahuana”.



2014

La droga del apocalipsis zombi

En 2012, el mundo se estremeció ante la noticia de un hombre en Miami que había intentado comerse la cara de un sintecho. Ante el desconcierto, las autoridades y medios trataron de achacar el episodio a una intoxicación por sales de baño, a la que decidieron llamar “la droga caníbal”. Más adelante, unos análisis desmintieron la noticia: el zombie de Miami solo había consumido marihuana. Sin embargo, todo el mundo hablaba ya de la droga caníbal y los medios comenzaron a utilizar el nombre para referirse a cualquier incidente con estupefacientes que causara episodios de violencia extrema. En realidad, no existe ninguna droga que provoque el canibalismo, pero lo que sí existe es mucha ignorancia y ganas de meter miedo al personal.

2015

Irlanda legaliza las drogas accidentalmente

En marzo de 2015, durante 24 horas, el Gobierno irlandés legalizó accidentalmente una serie de drogas, entre las que estaban la ketamina, éxtasis, y cristal. El error, que se celebró por las discotecas de todo el país, fue culpa de unos jueces que declararon como inconstitucional la principal ley de drogas.

2017

Drogas y economía

Hace ya tres años de aquel famoso vídeo en el que los economistas Simón Pérez y Silvia Charro hablaban con gran entusiasmo, y un colocón del quince, de las hipotecas en España. Fueron despedidos a los pocos días y, cuando parecía que todo se iba a quedar en una anécdota, Silvia y Simón abrieron dos canales de YouTube y comenzaron a publicar vídeos un tanto polémicos. Al fin y al cabo, la hipotecas suben y bajan, pero la vida sigue.

2018

Los desahucios neozelandeses

Más de 1000 inquilinos de viviendas públicas fueron desahuciados por toda Nueva Zelanda cuando el Gobierno los acusó falsamente de cocinar y tomar cristal. Este grave error, por el que muchos fueron expulsados de sus hogares sin derecho a recoger sus posesiones ocurrió debido a una prueba, obviamente mal hecha, que se había llevado a cabo en sus hogares.

2018

Una raya en la tumba de Pablo Escobar

Meterse una raya de farlopa en la tumba de Pablo Escobar no es tan buena idea como puede parecer. Y si no que se lo cuenten a Steven Semmens, un turista británico que decidió esnifar cocaína en la tumba del narcotraficante, según dijo, “como muestra de respeto”. El vídeo del incidente se viralizó y a él lo echaron de Colombia y empezó a recibir amenazas de muerte por internet.