La historia detrás del cómic que inspiró a la serie ‘Riverdale’

Todos conocemos Riverdale, la famosa serie que narra la historia de Archie Andrews y sus amigos en el pequeño pueblo de, sí, como era de esperarse, Riverdale. El show, que ha gozado de críticas favorables por medios como Metacritic y Rotten Tomatoes, hoy está en su segunda temporada y hace unos meses confirmó un spin-off del programa. ¿Pero de dónde salió inicialmente la idea de Riverdale y de sus personajes? No se trata de una creación millennial, ni mucho menos. La historia de este encantador pueblo ficticio se remonta a 1941, a una serie de comics llamada Pep Comics.

En el número 22 de esta serie gringa de historietas —que se publicó en diciembre de 1941— salió por primera vez un personaje llamado Archibald Andrews, más conocido simplemente como «Archie», interpretado en la serie actual por KJ Apa. Creado por John L. Goldwater y Bob Montana, el joven adolescente probó ser tan carismático desde esa primera aparición que logró llamar la atención de los seguidores de Pep Comics y obtener un año después su propio título: Archie Comics.

La idea detrás del personaje de Archie era tener a un chico común y corriente. Tener al adolescente de a pie que pudiera meterse en situaciones que cualquier joven lector podría entender y con las cuales podría simpatizar. Archie es hijo único de Fred y Mary Andrews, de chico tuvo un perro llamado Spotty, y su versión adolescente (pues hay varias, aunque es esta la más popular) asiste a la Secundaria Riverdale.

Pero Archie no existía en un vacío en el que él era el centro del universo. Desde ese memorable número en Pep ya se encontraban los cimientos necesarios para crear una de las series de historietas más longevas de la industria. Dicha edición no solo incluía a Archie, sino que también presentaba a dos personajes fundamentales en la mitología de Riverdale. Se trataba de Betty Cooper —la chica de al lado por antonomasia, la vecina rubia y adorable— y Jughead Jones, el divertido mejor amigo del protagonista (que traducido a ediciones en español solía llamarse Torombolo), que en la serie de Warner Brothers son representados por Lili Reinhart y Cole Sprouse (a quien recordamos como Cody de Las aventuras de Zack y Cody) respectivamente.

Así, al contar con Jughead, Archie y Betty, solo faltaba un componente para hacer de Archie un clásico imperdible en el mundo de los cómics. Ese componente era la despampante y muy adinerada Verónica Lodge, interpretada por Camila Mendes en Riverdale. Des este modo, con Archie, Betty y Verónica, se desataría uno de los triángulos amorosos más importantes, no solo del mundo de las historietas, sino de la cultura pop en general. Los rasgos arquetípicos de Archie, Betty y Verónica lograron sentar un precedente al que muchas otras obras de ficción luego harían referencia, desde Spider-Man, con Peter Parker, Gwen Stacey y Mary Jane Watson, hasta la versión invertida de Reality Bites, en la que Winona Rider debía escoger entre el responsable pero aburrido Ben Stiller, o el osado pero insensato Ethan Hawke.

El cómic, que derivó en muchos títulos como Jugghead, Betty & Veronica o Life with Archie, contó con muchas historias memorables. Entre ellas estuvo la de los futuros posibles de Archie, en los que en uno se casaba con Betty y en otro con Verónica. También se desarrolló toda la trama alrededor de Kevin Keller, el primer personaje gay en los cómics de Archie. El tema del terror también se exploró en el apocalipsis zombie en Afterlife with Archie. Incluso se exploró la muerte del protagonista en Life with Archie #36, en donde un Archie adulto se sacrifica por salvar al (también adulto) senador Kevin Keller de un disparo en el estómago.

La primera versión —o el primer volumen— de la serie de Archie duró más de cincuenta años, llegando hasta junio de 2015 con Archie #666. Tras este evento, se tomó la decisión de reiniciar toda la historia de Archie y Riverdale, sacando una nueva serie de comics en julio de ese mismo año, pero con una estética completamente rediseñada para lectores un poco más maduros. Del mismo modo, los temas, aunque se mantendrían fieles a la esencia de Archie, serían un poco más oscuros y profundos. El nuevo volumen dio inicio bajo el mando del legendario escritor de cómics Mark Waid y la ilustradora de Saga, Fiona Staples.

Hoy en día, el legado de Archie es innegable, no solo por tener una serie de historietas de más de medio siglo, sino por haber hecho diversas apariciones en televisión animada, películas y videojuegos. Ahora, con Riverdale, Archie y sus amigos logran tomar un nuevo respiro para presentarse a nuevos fans, así como permitirles a los fans de antaño tomar una bocanada de aire fresco del personaje que conocen y aman desde siempre.

