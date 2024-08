Historias de desamor para un triste San Valentín

«Pensamientos al azar para el día de San Valentín, 2004: Hoy es una fecha inventada por las compañías de tarjetas para hacer sentir a la gente como mierda». Así comienza una de mis películas favoritas. La vi cuando tenía 14 años y recuerdo haber pensado que tenía mucha razón, desde entonces, esa ha sido mi definición para esta fecha. Aunque hay muchas parejas pasándola increíble, también hay quienes la pasan mal. Me di a la tarea de visitar a mis amigos con corazones rotos de la Ciudad de México con el solo propósito de hurgar en sus heridas y conocer qué piensan sobre el desamor.

Nemix, 22 años, creadora

VICE: ¿Qué es lo más loco que has hecho por desamor?

Nemix: He tenido momentos muy locos por desamor, pero creo que el más fuerte fue cuando viajé a otro continente, con mi propio dinero, por una persona. Él era un rapero muy importante en Europa, se fue toda una semana de tour y me dejó sola. Ahí me di cuenta que se escribía con otras mujeres porque me dejó su iPad y me llegaban mensajes y nudes de chavas. Tuve una semana de depresión horrible, estaba nevando en Berlín y no podía salir a la calle ni nada. Cuando volvió quería que todo fuera normal, pero terminó en peleas. En ese entonces tuve un problema hormonal muy fuerte, sangré durante cinco meses seguidos, y durante una de las peleas, en que estábamos tomando, él se empezó a burlar de que manché todo por los sangrados. En mi desesperación fui a la ventana y empecé a llorar. Me dijo: «¿Qué, te vas a aventar?» Le contesté: «¿Crees que no me atrevo?», y me aventé desde un segundo piso desnuda. Gracias a la nieve sólo me golpeé.

¿Cómo te cambió que te rompieran el corazón?

Como no era la primera vez, al principio estaba muy deprimidao y sólo tenía pensamientos negativos, pero, al no ser la primera vez, sabía que eso iba a ser algo temporal y que tenía que agarrarme los huevos para seguir adelante e irme a Japón y seguir con mi vida. Lo que me ayudó es que quería demostrarme a mí misma que podía sola y demostrar que no lo necesitaba, ni a él, ni a nadie para seguir adelante.

Después de esto, ¿sigues creyendo en el amor?

Sí, aunque cuando me rompieron el corazón creí que no iba a volver a encontrar a alguien, que volvería a amar o que me volvería a inspirar, admirar o incluso pensé que no iba a pensar en un futuro con alguien más. Cuando me volví a enamorar de alguien me di cuenta que sí hay más personas, aunque cada vez que te enamoras es un proceso diferente y vienes con el aprendizaje anterior, entonces ya no te confías tanto.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

Les diría que no es el fin del mundo, que no se va a acabar, como diría mi mamá: “Sólo los que mueren de amor son Romeo y Julieta”. Es algo temporal, el dolor es algo que tú creas, así que puedes decidir tenerlo por mucho o poco tiempo y tienes que demostrar que tú puedes solo.

Luisiana, 24 años, vestuarista

VICE: Cuéntame tu historia de desamor.

Luisiana: Creo que cada que termino una relación es una historia diferente, pero últimamente he pensado que el amor también es triste cuando estás en pareja, cuando esa persona hace cosas que te lastiman y no puedes hacer nada al respecto.

¿Qué se siente sufrir por amor?

Sientes que te quemas por dentro, como si algo te estuviera quemando vivx bien cabrón y te quitara las ganas de hacer cualquier cosa.

¿Qué es lo más loco que has hecho por desamor?

He hecho muchas cosas, como escenas de locura con gritos, queriéndome jalar el pelo y sacarme los ojos, o ir a buscar a una persona en mi peor momento y que me manden a la verga.

¿Cómo te cambió que te rompieran el corazón?

La primera vez que me rompieron el corazón me volví muy insegura. Como que siempre tengo presente que todas las relaciones van a valer verga en algún momento.

Después de esto, ¿sigues creyendo en el amor?

Sí, porque a pesar de que se siente bien culero aún cuando estás feliz con una persona, sí me ha ayudado un chingo. Todo lo que he hecho, lo he hecho acompañada de amor y es más fácil así.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

Al rato van a andar con alguien más y les van a volver a romper el corazón. [Risas]

Omar, 19 años, tatuador, fotógrafo y dibujante

VICE: Para ti, ¿qué es el amor?

Omar: El amor es como una trampa, pero está bonita y es divertida

Cuál es tu historia de desamor.

He sufrido por amor más veces de las que me gustaría. Cuando vivía en Guadalajara, andaba con una persona a quien venia a ver [a la Ciudad de México] cada fin de semana, hasta que un día terminó todo porque ella quería estar con alguien más. Me decía que no se podía controlar y me sentí muy mal. Eso no fue para nada el desamor, sino lo que vino después, porque esta persona no me dejaba ir pero tampoco estaba, fueron como dos años de estar regresando y creyendo que iba a pasar algo pero ella me ignoraba y no quería salir conmigo. Quería seguir mi vida pero caíamos en lo mismo cuando me buscaba, en verdad fue por estúpido, por no decir «ya basta», pero no es tan fácil.

¿Cómo te cambió que te rompieran el corazón?

Es una cosa muy introspectiva y te hace pensar en ti y en cómo estás manejando tu vida y tus prioridades, te hace crecer hacia adentro, para conocerte mejor, para quererte mejor. Supongo que no poder querer a alguien más es por falta de amor propio, entonces, cuando fallas en querer a alguien más, aprendes a quererte.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

Desahogarse es muy bueno, por mas culero que sea el sentimiento hay que aprender a gozarlo. Estar deprimido por un corazón roto es una fuente muy buena de creatividad, aprender a canalizar este sentimiento de forma creativa es lo mejor que te puede pasar, mi consejo es que lo aprovechen.

Mayela, 24 años, fotógrafa y videógrafa

VICE: ¿Cuál es tu historia de desamor?

Mayela: Fue con mi último ex. Pensé que nos queríamos mucho y al final decidió terminar sin ninguna explicación. Se me hizo muy chafa cómo a una persona, de la nada, le puede valer verga y simplemente decirte «adiós».

¿Cómo describirías el sentimiento?

Culero. Es un reto muy grande porque a veces estás muy deprimido, pero lo que más me gusta de eso es mirar hacia atrás y ver cómo lo superaste, cómo en ese entonces estabas triste pero, ahora, te das cuenta que gracias a esa ruptura ahora eres capaz de hacer más cosas por ti misma y aprendes más de ti. Algo que no le recomiendo a nadie es estar checando la vida de tus exes después de cortar, sólo te haces más daño, debes dejarlo ir.

¿Cómo te cambió que te rompieran el corazón?

La ultima vez estuvo muy chido porque gracias a eso tuve más tiempo para mí misma y me di cuenta de las cosas que me gustan, porque antes mi prioridad eran mis exes. Creo que es más importante el amor propio, el tiempo para ti y disfrutarte a ti misma.

Después de esto, ¿sigues creyendo en el amor?

Sí, pero ahora soy más realista. Cuando te rompen el corazón la gente no lo hace con esa intención, simplemente así pasa. Siento que el amor existe pero no lo logramos entender en su totalidad.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

¡Que qué chido que les rompieron el corazón para que sigan adelante! Neta es muy chido estar soltero y tener tiempo para ti. Y si te sientes triste ahorita, en un mes o dos vas a estar chido y neta la vida sigue. ¡Que fluya todo y sean felices!

Anthony (SPEAKZ), 30 años, músico

VICE: ¿Cómo describirías el amor?

Anthony: Es una fuerza inexplicable y malvada que se apodera de ti y te vuelve loco, no creo que sea sólo una cosa, son muchas: pasión, lujuria, entendimiento, empatía, confianza, no creo que puedas describir esa palabra con una sola.

¿Te has enamorado?

¡Soy piscis! Creo que me enamoro todo el tiempo. Con 30 años puedo decir que he sido afortunado de haberme enamorado varias veces, aunque a lo mejor no siempre fue amor incondicional, fue algo que interpreté como amor en ese momento. Es como cuando tienes 16 y tienes tu primer amor, escribes cartas y te das la mano después de la escuela, y vas al cine en el fin de semana y no puedes vivir sin esa persona y les llamas todo el tiempo, quizás en ese momento eso es amor, pero cuando creces eso cambia.

Cuéntame tu historia de desamor.

¡Tengo tantas! Toda mi vida es una serie de historias tristes de amor. La más reciente sería con mi última ex. Apesta cuando te enamoras perdidamente de alguien, estás dispuesto a hacer lo que sea por ella y el amor que tienen por ti está sólo en la superficie, y cuando se pone difícil se va, así que creo que eso es lo que sentí recientemente. Es como: «Güey, estoy aquí por ti, te voy a cuidar, vamos a hacer cosas cool, vamos a cenar, viajemos, pasemos todo el día en cama hablando de nuestros sueños y esperanzas, te quiero ver crecer y ser exitosa» y después te dicen que mejor no. Es como «¿¡Qué!? Mi vida es increíble y la quiero compartir contigo, ¿estás loca?», pero debes aceptar que eso es parte del amor y no lo puedes forzar, debes dejarlo ser porque no puedes obligar a nadie a amarte con tanta pasión e intensidad como tú lo haces.

¿Qué se siente sufrir por amor?

¡Es lo peor! Prefiero romperme la mano, preferiría que me apuñalaran, es debilitante cuando tu corazón está roto y es por las acciones de alguien más. Es, literalmente, como que no puedes hacer nada, sales y todo te recuerda a esa persona: las canciones, los lugares, todo, y eso te acecha, si te haces una cortada te pones un curita pero cuando te rompen el corazón está fuera de tu control y sólo el tiempo lo arregla. Aunque siento que hay veces que nunca se compone en realidad.

Después de esto, ¿sigues creyendo en el amor?

Sí, creo en el amor. Creo que el amor siempre existe de alguna forma, así sean dos adolescentes que se fueron de pinta a besar al parque, o una pareja de ancianos dándose la mano en el metro, es amor definitivamente, sólo espero que algún día yo pueda encontrarlo.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

No seas tan duro contigo mismo, sé que es difícil pero no dejes que la tristeza te trague y consuma, porque aunque no funcionó esta vez, la siguiente quizás encuentres a alguien que te dé el amor que quieres y necesitas, no estés tan triste por que todos merecemos amor, ¡hasta tú!

Gabriela, 27 años, creadora

VICE: ¿Cuál es tu historia de desamor?

Gabriela: Nos conocimos cuando llegué a vivir a la Ciudad de México. Comenzamos con una cita que duró tres días y tres meses después estábamos juntos. En tres años me enamoré completamente de él, nos reflejamos mutuamente, lo mejor de nosotros pero también incluyendo lo más terrible. Compartimos muchas cosas, pasamos muchos límites e intentamos un montón, pero al final aprendí mucho del amor, sobre todo del amor propio.

¿Que se siente sufrir por amor?

Te hace sentir extremadamente vulnerable y vivo.

¿Cómo te cambió que te rompieran el corazón?

Dicen que eso te hace más fuerte, pero en mi caso también me hizo ser más sensible y empática con las personas que me rodean.

¿Sigues creyendo en el amor?

Si no es es eso, ¿en que?

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

Les diría que no juzguen, repriman o clasifiquen como buenas o malas sus emociones y pensamientos, que lo sientan, lo vivan y lo disfruten, porque eso tampoco va a durar para siempre.

Abraham, 32 años, maquillista, ilustrador y empresario

VICE: Para ti, ¿qué es el amor?

Abraham: Uno de los sentimientos mas puros e intensos que existen, es el deseo de sentir el bien absoluto de otra persona

Cuéntame tu historia de desamor.

Conocí a este chico por un amigo en común y fuimos —o al parecer de mi parte— altamente compatibles. Fue una persona que desde el principio me deslumbró, tanto física como intelectualmente, y me hizo conocer el sabor más amargo de esta vida.

¿Qué es lo mas loco que has hecho por desamor?

En lo particular lo viví en aislamiento, me hizo como escudriñarme completamente en mi mundo.

Después de eso, ¿sigues creyendo en el amor?

Sí, sigo creyendo en el amor, pero justamente lo que pasó con este último desamor me hizo replantearme qué era el amor antes y qué es ahora para mí. Lo configuró completamente.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa?

Que lo disfruten lo más posible, es de las experiencias que pocas veces en la vida se llegan a sentir con tanta intensidad y así como tiene sus altas, tiene sus muy bajas.

Rafael, 32 años, ocupaciones varias

VICE: Para ti, ¿qué es el amor ? Rafael: Para mí ha sido muchas cosas. Me gusta cómo lo describe Juarroz: “una hormiga escalando los declives del cielo”.

¿Has sufrido por amor? Por amor no, he sufrido antes y después de haberme enamorado.

Cuéntame una historia de desamor. Recuerdo una historia muy linda donde conocí a alguien de manera muy imprevista. Cuando nos conocimos fue muy fuerte porque esta persona se iba a ir a vivir a otro país y acordamos que seríamos novios sólo un mes. Todo fue muy padre, pero sabíamos la fecha de caducidad. Esa historia fue maravillosa pero la relación a distancia fue dura. Cuando volvimos a juntarnos ya no había nada y decidimos darnos la vuelta.

¿Qué se siente sufrir por amor? No se siente bien, tampoco creo que mal. Creo que es parte natural de la vida, como cuando tienes un mal día. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando me enfermo hasta pienso en el suicidio pero al otro día me da mucha risa porque era una tontería, entonces cuando he sentido el corazón roto lo tomo así. Recuerdo mucho una frase de Gabriel García Márquez de El amor en los tiempos de cólera, en que llega el hijo mayor llorando a su casa, lo ve su mamá y se acerca a él y, en lugar de decirle que no llore por esa mujer que no lo merece, le dice: “llora porque esto también es parte de la vida y del amor”. Me gusta mucho eso.

¿Cómo te cambio que te rompieran el corazón? Todas esas cosas me han cambiado porque ya sé cómo son. Tuve una pareja a quien le decía cada que nos peleábamos: “Güey, esa historia ya la leí, ya sé cómo va a terminar, ya sé qué vas a decir después, ya sé que voy a decir después”. Me ha cambiado porque siento que ya estoy más abierto a vivir esa parte sin tanto prejuicio y, sobre todo, sin tratar de evitarla.

¿Sigues creyendo en el amor? Sí, creo en el amor, creo que todos lo buscamos y por eso me refiero al amor de pareja, creo que en el fondo todos lo buscamos y creo que también hay gente que ha muerto sin conocerlo, por eso yo no le digo que «no» a nada, ni al amor ni al desamor.

¿Qué le dirías a las personas que están pasando por una ruptura amorosa? ¡Que se enamoren lo más pronto posible!