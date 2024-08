Las historias detrás de ‘El armador del sol’, el álbum de Luis7Lunes y Vic Deal

En el baloncesto, se le designa armador al jugador con la capacidad de dirigir equipo en la cancha. Es, mentalmente, la figura más habilidosa. El timonel que se adapta a la competitividad a base de skills puros. Desde la recordada sagacidad defensiva de Gary Payton, hasta la inventiva surreal que presenciamos día tras día con Stephen Curry, el armador es capaz de bajarte el sol con una mano sin la necesidad de reclamar coronas ni cetros.

Bajo esta estampa, Luis7Lunes y Vic Deal han decidido juntarse para crear una verdadera jugada maestra, demostrando que la esencia del rap de antaño está de este lado. El armador del sol es el nombre del álbum con el que estos dos raperos paisas –Luis también es médico de profesión; Vic, diseñador gráfico– han salido a las canchas del hip hop latinoamericano en este tramo final de 2018. A través de doce temas, Luis7Lunes se reinventa por completo, exponiendo barra tras barra el enorme potencial que ha adquirido a lo largo de estos años de esporádica quietud. Formado en la escuela de MAAT Records, guarida desde la que irrumpió en el circuito del hip hop colombiano junto a Maco y El Gala, Luis7Lunes ha preferido alejarse del boom mediático del rap parido en Medellín para estallar sus propios rapeos desde la lúgubre sombra que se desprende de los cerros de la ciudad de la eterna primavera.

Videos by VICE

Habiendo lanzado Ruidos en Hamelin en 2015, su primer trabajo en largo, El armador del sol se erige ahora como una de las obras mejor labradas del rap latinoamericano, convirtiéndose de paso en uno de los regresos más laureados en la historia reciente del rap local. Varios años después de “El cucharachero”, Luis también vuelve a reencontrarse con Vic Deal, quien entrega una docena de beats bestialmente versátiles, abriéndose paso entre la nómina más prodigiosa de beatmakers sudacas.

Este próximo 17 de noviembre, Luis7Lunes y Vic Deal presentan El armador del sol en Bogotá, un evento en el que Roger Federer, Lola Puñales y los voladores que salen disparados desde los cerros, celebran el rap que se irradia desde la estrella más luminosa del sistema planetario. Por ello, aprovechamos para sentarnos con Luis7Lunes y conocer todas las historias detrás de uno de los álbumes de rap más fascinantes de 2018.

***

“El armador del sol”

Este fue uno de los primeros temas que hicimos, tanto el beat como la letra. Nosotros empezamos el proyecto en 2016, inicialmente creyendo que sería un EP con cinco temas. Luego vimos que los temas estaban quedando muy chimbas, y en realidad dejarlo así se sentía incompleto. Por eso decidimos volverlo un disco. Recuerdo que cuando escribí este tema, inmediatamente supe cómo se iba a llamar el disco: El armador del sol. Yo creo que es un tema que, cuando alguien termina de escucharlo, queda con la idea: “bueno, estos manes trajeron una propuesta muy seria, con unos rapeos que tienen pulidas una cierta cantidad de características a la hora de escribir, y el beat es muy hijueputa”. Yo le decía a Vic que uno siente que asciende con ese beat, como si uno estuviera elevándose a medida que va subiendo el beat.

“R.A.Y”

Este sí fue uno de los últimos temas que hicimos del disco. Cuando llegué a la casa de Vic y escuché ese tema, Víctor me dijo “parce, pillate, me cogí el sample de ODB y me hice este beat”. Justo cuando lo escuché, de inmediato sabía que teníamos que usarlo en el álbum. Creo que el feeling que da ese beat es lo que yo, como artista, busco totalmente a la hora de hacer rap. Es un beat de rap muy hardcore, la batería es muy gorda, el sample es muy agresivo y transmite esa sensación de pogo, como si se fuera a armar un mierdero. A la hora de escribir la letra, recuerdo que fue mucho de pensar eso: listo, ya tenemos un beat que transmite lo que Vic y yo estamos buscando en el rap, ahora hay que hacer una letra que vaya por esa corriente. Yo creo que tanto con el beat, como con la letra y el video, que fue con el que lanzamos el disco, logramos ese objetivo.

“El empeine de Mahrez”

Yo creo que este es el tema más sollado del disco. Dentro de la paleta de colores que tiene El armador del sol, creo que “El empeine de Mahrez” es el que lleva el color más clarito, por así decirlo. Es un tema y un beat para el que lo escuche simplemente se parche y disfrute del bajo, que para mí es el ingrediente más brutal de la pista. A pesar de transmitir una sensación de calma y relajación, tiene una letra competitiva, como casi todo el disco. Me acuerdo que cuando lo hicimos –en ese entonces Víctor vivía por Envigado–, siempre teníamos la rutina de yo ir hasta la casa de Víctor, seleccionar varios beats y llevármelos de regreso a mi casa. A medida que iba escribiendo, iba descartando beats, pero con esta pista en particular, logré sacar la letra en dos o tres días. Fue un tema que salió muy rápido y con naturalidad, porque el beat transmite eso: hace fácil que uno escriba sobre él.

“Voladores desde un cerro”

Sin duda, es uno de los temas más queridos del disco. Rapeamos tanto Víctor como yo, pero creo que lo importante de “Voladores desde un cerro” es lo que deja. La idea del tema, desde que lo produjimos hasta que nos juntamos con Jackalope a hacer el video, era reflejar la cotidianidad de Medallo. Mostrar un par de cosas que vemos nosotros en el día a día: el man de la tienda, el mecánico, el del billar o nosotros los raperos, independientemente de lo que estén haciendo, todos quieren coronar. Todo el mundo está buscando coronar, hacer luca, tener tranquilidad; pero, dejando claro que la idea de coronar no es dejar de hacer lo que uno está haciendo, sino todo lo contrario, meterle mucha moral para tratar de recoger los frutos que se deje. “Si la rompe este disco: voladores desde un cerro, y gastamos esa luca un finde como lavaperros”, creo que esta frase de Vic es la mejor síntesis del tema.

“Rezos”

“Rezos” es el tema más fiestero del disco. Cuando Vic me mostró el beat, de una me transmitió como esa sensación de farra. Sigue siendo boom bap, sigue siendo muy rap, pero a la vez es bastante movido y poco formal. La letra no es farrera, pero continuamente está haciendo cambios de ritmo, con pausas y detalles que potencian la sensación que transmite el beat. Luego, en el coro, quisimos cambiar un poco ese toque clásico con un espacio y algo de silencio, para después comenzar de nuevo con un coro más fuerte que hace que estalle. Me acuerdo que fue muy chistoso porque al final del tema se puede escuchar una dificultad que tuvimos a la hora de grabarlo: cada vez que yo intentaba grabar el coro con el silencio, me equivocaba y me equivocaba. Al final, ya a la hora de estar intentando esa mierda, eso se volvió una recocha con todo el mundo molestando. Eso salió bacano porque la gente puede escuchar las voces de todos los que participamos en el disco: el ruso –que fue el ingeniero de grabación, mezcla y master–, Maco, Vic y yo.

“Arde Roma”

Acá sí debo hacer una mención personal: “Arde Roma” es mi tema favorito del álbum. Por lo que hemos podido ver en los días que lleva el disco en la calle, también es el favorito de mucha gente. Es un beat brutal de parte de Víctor, y creo que se compagina muy bien con la letra. Esta letra la hice sobre otro beat que me había pasado Vic, y la escribí en un momento emocional complicado, estaba pasando por cosas difíciles. Un día volví a la casa de Vic, escuché la otra pista y de inmediato sentí la conexión. Este beat reflejaba mucho mejor el momento en que escribí la canción, y creo que dio lugar a que saliera un coro mucho más contemplativo. A mí el tema me da la sensación de estar mirando al horizonte pensando en las vueltas, ya sean buenas o malas. Escucharlo mirando a la lejanía, sin nada más.

“Skit Cadillac V.2”

Este tema, junto con “Siempre fue invierno”, creo que son los dos cortes más oscuros del disco. “Skit Cadillac V.2” también fue una de las primeras canciones que escribí, en un momento en el que estaba saliendo mucha música nueva que le estaba transmitiendo a la gente como otro feeling: cosas muy light, muy digeribles, con rapeos sencillos que la gente entiende fácil, por ejemplo. Obviamente cada persona es libre de hacer su música como quiera, pero la idea de este tema surge de eso. Pensamos, “bueno, el color que queremos es este”. Si usted vino por luz, se va a encontrar es con oscuridad. Creo que el disco en general tiene un componente muy catártico. Yo utilizo mi música es para sacarme los demonios, y principalmente las dificultades y los problemas que se me presentan. Hay gente que hace música con otro propósito, pero el propósito mío siempre ha sido ese. Y creo que el oyente se ha identificado con ese tipo de situaciones, que a fin de cuentas son los mismos problemas que le pasan a todo el mundo. Creo que con “Skit” se puede comprobar que el rap de nosotros también es sanatorio.

“Roger Federer”

“Roger Federer” fue el primer tema que escribí, y no lo escribí pensando en que iba a salir en un álbum. Lo escribí simplemente porque quería mostrar skills, quería mostrar rapeos y habilidad. Ser competitivo, es un tema supremamente competitivo. Y creo que lo logramos. Cuando Vic me pasó ese beat, fue como “ufff, gonorrea, qué hijueputa beat más pesado”. Irradia como una sensación de pelea. En este caso no quería que la letra volviera a inclinarse hacia el pogo, por así decirlo, ni que transmitiera un mensaje de pelea, sino que fue algo bien competitivo. Como “parcero, yo soy mejor que usted por esto y esto”, que, en general, es una de las bases del rap. Creerse el mejor por tres minutos, porque tengo estas ciertas habilidades. La idea con “Roger Federer” fue esa: entregar competición. Tiene también un plus, y fue que Fazeta, de Alcolirykoz, nos hizo los scratches del medio. Fazeta es un DJ supremamente calidoso y supo darle ese toque extra al beat. Inclusive, el desgraciado es capaz de mezclar una frase mía que dice “atrapado por el rap”, con una frase de Anyone, de No Rules Clan, que dice “con rimas de largo alcance”. Eso fue un detallito de fina coquetería que vale la pena resaltar.

“Tanque de oxígeno”

“Roger Federer” y “Tanque de oxígeno” van juntos en el disco porque fueron los dos primeros temas que hice. Para contextualizar un poco, cuando nosotros comenzamos a hacer el disco, yo trabajaba en Titiribí, que es un municipio en las afueras de Medellín. Vic seguía en Medallo, entonces me mandaba los beats al pueblo. En un pueblo no hay muchas cosas para hacer, entonces por la noche cuando salía de trabajar, casi siempre me sentaba a escuchar los beats y a escribir letras. Así salió “Roger Federer”, que fue el primero, y luego “Tanque de oxígeno”. Este tema tiene muchas referencias de mi profesión, yo estudié medicina y trabajo como médico, y las referencias precisamente surgen porque la letra la escribí después de una jornada muy dura, en la que pasaron cosas surreales y únicas de la medicina. El hecho de moverse en una ambulancia, el tener que sacar a alguien de un paro cardíaco, situaciones así fueron surgiendo naturalmente dentro de la letra. Yo simplemente me senté a escribir una letra de rap, pero me fueron saliendo ideas que tenían que ver con lo que me había pasado justo ese día. De todos los temas del disco, creo que “Tanque de oxígeno” es el único que hice en un solo día. Me quedé como hasta las dos o tres de la mañana haciéndolo, y tal como quedó, así lo grabamos.

“Siempre fue invierno”

Este tema tiene dos cosas. La primera, creo que “Siempre fue invierno” tiene el beat más oscuro, inclusive Vic decía que era el beat “satánico”. La pista sí es bastante densa, y creería que de todo el álbum, es la canción menos digerible, en especial para la persona que no escuche rap de manera cotidiana. La segunda, es la letra del disco con la que más toqué fondo. La escribí en el peor momento emocionalmente. Por esa época mi antigua exnovia me hizo una cagada, lo que llevó a que la relación se terminara de una manera bastante inadecuada. Todo esto me llevó a escribir el tema en caliente. Tenía muchas cosas por decir, en especial a mí mismo. Digamos que es bueno desahogarse, pero sacar una canción así no es lo más recomendable. De hecho, esta canción no la quería incluir en el álbum, precisamente por estas mismas razones, no porque no me gustara. Pero Maco y Vic me obligaron a sacarla en el disco, y ahí está.

“Lola Puñales”

La idea de “Lola Puñales” nace de un amigo de la familia, de toda la vida, que se refería así a las mujeres traicioneras. Tiene el hábito de decir que cuando una mujer hace una cagada, es una puñalera, una “Lola Puñales”. De ahí me nace la intención de hacer una canción así. Es la única canción del disco que es monotemática, por así decirlo; que lleva la narrativa de una historia. “Lola Puñales” es una pelada parada en la raya y con sus conceptos claros, pero esos mismos conceptos implican que, si estás atravesado en el camino de ella para llegar a un objetivo, te va a utilizar para llegar a ese objetivo. Te va a dejar como un trapo, y eso no es algo propio de las mujeres, ni de los mismos hombres: ser puñalero es más bien una característica del ser humano. En este caso, el agravante es que trato de describir a una mujer muy hermosa, muy atractiva, y con la capacidad de conquistar al man que sea. No está dedicada a ninguna mujer en particular, simplemente fue una idea que tenía en la cabeza desde hace algún tiempo. Y creo que la canción salió brutal, con una sensualidad violenta transmitida tanto en el beat como en la letra.

“Uno y Dos”

La idea de hacerle un homenaje a los padres la teníamos desde antes de terminar el disco. El disco ya estaba muy estructurado en un punto, pero sabíamos que faltaba esa canción. Si no estoy mal, creo que fue la última canción que escribimos. “Uno y Dos” es un homenaje a los padres de Víctor y a los míos. Víctor y yo tenemos varias cosas en común, tanto en los gustos personales como en el rap y el baloncesto, al igual que en ciertas situaciones familiares. Nos gustaría que la persona que lo escuche, y que sienta cariño por su padre o su madre, se identifique con ciertas cosas que refleja el tema. No es más que un homenaje a las personas que nos tienen aquí y que, afortunadamente, para nosotros siempre han sido un apoyo grande, tanto a nivel personal como a nivel artístico.

Conéctate con Noisey en Instagram.