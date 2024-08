Las historias detrás de los pósters musicales más brutales de Latinoamérica

Para cualquier fiel devoto de la música, los pósters y carteles de sus artistas y festivales favoritos se convierten casi que en altares, en sagrarios visuales donde se implora por la bienaventuranza de dichos dioses musicales, y la ilusión de volver a tener un encuentro divino al son de sus canciones predilectas pasa a ser el baño de esperanza que contrasta con el tedio de cada día.

Algunas de estas joyas ilustradas fueron congregadas por la galería Bandy Bandy de Bogotá, en una exposición que lleva por nombre CARTEL BEATS. Esta muestra, compilada y curada por Céline Lerebourg –directora del espacio–, en conjunto con el artista colombiano Garavato y el colectivo Mercadorama, reúne a varios de los carteles más representativos de la industria musical latinoamericana.

Pósters oficiales de Queens of The Stone Age, Iggy Pop, Foo Fighters, Nine Inch Nails, Artic Monkeys, Café Tacvba, Los Gaiteros de San Jacinto, entre varios más, son algunas de las obras que se pueden encontrar en esta galería bogotana hasta el 20 de diciembre. Desde ediciones limitadas que difícilmente pueden encontrarse en las calles, hasta piezas de festivales emblemáticos como el Coachella y el Primavera Sound, el recorrido por este oasis de carteles sumergirá a cualquiera de sus asistentes en un mar de recuerdos y nostalgia a través de sus conciertos más memorables.

Para conocer un poco las historias que esconden algunos de los afiches que forman parte de CARTEL BEATS, hablamos con Garavato y Mike Sandoval, dos de los artistas participantes, para que nos diseccionaran cinco de los pósters que forman parte de la exposición.

Dub de Gaita

[Festival Roskilde, 2017]

Este póster lo hice porque me gusta mucho el sonido de la gaita, creo que es mi instrumento favorito de la cultura colombiana. Un día me acerqué a Llorona Records a comprar el vinilo Dub de Gaita Vol II, y ahí conocí a Diego Gómez. Hablamos, le enseñé lo que hago como ilustrador y le propuse que me dejara ilustrar algo para alguno de los proyectos de Llorona. Me contó sobre el viaje que tendrían por Europa con los gaiteros y cuando nombró el festival Roskilde en Dinamarca, le dije “ahí, ahí, deme la oportunidad de hacer algo para ese show”. Me dijo que no tenían cómo invertir, entonces hablamos de un modelo que nos sirviera a los dos, porque los que deben ganar son los gaiteros y Llorona; yo necesito el permiso y que se haga oficial por la banda, sino sería un fan art y vendería pirata y no da. Diego me explicó todo el concepto del dub, y cuando me contó que el que hace el dub es quien salva a Babilonia, le dije: “pongamos a un gaitero muy poderoso con el poder de la gaita salvando a Babilonia”. Ahí me dijo: “pues usemos todo el soundsystem y papá Toño es el preciso”. Me prestó fotos, y los dos concluimos que la forma de salvar a Babilonia (Colombia) era que toda la armonía, el aire de la gaita y el poder del soundsystem derrumbaran a los corruptos. Por eso la gente de traje cayendo, los políticos corruptos.



Arte por Garavato | Imagen cortesía de Bandy Bandy.

Diamante Eléctrico

[Coachella, 2017]

Este me gustó mucho y fue todo un reto. Estaba pintando un muro para un cliente y me llamó Diana, la manager de Diamante Eléctrico. Me dijo: “llama ya a Galeano que queremos hacer un póster especial porque nos vamos a presentar en el Coachella”. Llamé a Galeano y me dice: “hermano, en 30 minutos abordo un avión a México, queremos mostrar mucha fuerza latina, que somos un power trío latino, pero no queremos lo típico.… ¿qué se le ocurre?”. La verdad no conocía de cara a ninguno de los tres integrantes, todo el proyecto fue por llamadas y mensajes de Whatsapp con Galeano y Daniel. Así que le dije que lo llamaba en 15 minutos, y mientras pintaba, pensé qué ofrecerles. En ese momento estaba con una idea que me sembró el director del festival Latino Graff, de que nosotros como colombianos no tenemos una cultura pura, somos una mezcla, que nos impusieron todo. Me acordé de poder crear dioses y pensé en un taita felino con el poder del diamante entre sus manos. Lo llamé y le conté, me dijo que sin miedo le hiciera, que le gustaba la idea. Fue un reto porque en tres días estaba listo el arte, por medio de Whatsapp se hicieron las sugerencias de corrección y se arriesgaron a producir 100 copias para llevar al festival. Al principio de la producción pidieron poner la palabra Coachella, cuando estaba todo impreso me contaron que el festival les cobraba un porcentaje por usar la marca, así que lo resolvimos cubriendo la palabra con el lugar donde sería el concierto: Indio, California.

Arte por Garavato | Imagen cortesía de Bandy Bandy.

Foo Fighters

[CDMX, 2017]

Este creo que es el póster que más atención mediática me ha dado. Obviamente, Foo Fighters es una de las bandas más grandes y famosas del planeta, por lo que atrae muchísimos fans. Cuando la banda publicó el póster, sus redes simplemente enloquecieron, al igual que las mías. Todo el mundo me comenzó a felicitar, llegaron muchos comentarios, por lo que se puede deducir que a la gente le gustó mucho. Sinceramente, es de mis diseños favoritos. Siempre me preguntan que por qué un gallo… los Foo Fighters tienen una canción que se llama “Iron rooster”, y siempre que hago un póster nuevo, investigo un poco sobre la historia gráfica de la banda, sobre el tipo de gráficos que utilizan. Esto lo hago para adherirme o alejarme de su línea gráfica, dependiendo de la forma en que manejen ellos sus pósters o artes. Me di cuenta que cuando la gente hace pósters para los Foo Fighters siempre usan ovnis, calaveras, chicas sexys… quería alejarme un poquito de todo eso y decidí hacer algo bien mexicano, teniendo en cuenta que la banda tiene muchísimos seguidores en el país. Quise hacer una especie de carta de la lotería mexicana, por eso tiene esta estética, pero tampoco quería dejar de lado que fuera agresivo y rockero; por eso el gallo está parado sobre una calavera con un diente de oro. Y para agregarle el tema extraterrestre, que al fin de cuentas simboliza lo que es Foo Fighters, le agregué una lengua de serpiente al gallo, para que la gente se desconcertara un poquito al ver esa imagen.



Arte por Mike Sandoval | Imagen cortesía de Bandy Bandy.

Incubus

[Monterrey, 2017]

Con Incubus la historia fue un poco más sencilla. Sabía que muchos de los pósters de la banda los supervisa previamente Brandon Boyd, quien también es artista visual. Esto hace que uno le llegue más fácil a los gustos de una persona si ya conoces su trabajo. Uno de los discos de Incubus tiene impresos en su interior unos pescados, haciendo una especie de yin yang. Se me ocurrió que estaría bonito usar un pescado como símbolo de paz interior. Siempre me ha relajado mucho mirar a los peces en los acuarios, por ejemplo, entonces lo asocio con esta sensación de fluir y estar tranquilo, y creo que la música de Incubus es así.

Arte por Mike Sandoval | Imagen cortesía de Bandy Bandy.

Mogwai

[CDMX, 2018]

Mogwai es una banda que me gusta mucho. Su último disco tiene un eclipse en la portada, así que inmediatamente pensé en hacer algo con un eclipse. Uno de mis mejores amigos es muy fan de la banda, por lo que quería regalarle uno de los pósters cuando lo tuviera impreso. A mi amigo también le gustan mucho los conejos, entonces se me ocurrió poner un conejo salvaje, una liebre corriendo al mismo tiempo que sucede el eclipse. La idea era jugar con la disposición de los elementos, por el ojo queda justo donde está la letra “o” y es concentrical al círculo del sol que está haciendo el eclipse. Pero esta no es la historia más interesante detrás del cartel. Ahmed Bautista, de Mercadorama, me cuenta que lo contacta un amigo suyo, mucho antes de que yo le mostrara el cartel. Le dice “oye, ¿hay alguna posibilidad de contactar a la gente que está trayendo a Mogwai a México? Resulta que tenemos un caso de un amigo, que es amigo de otro amigo, que falleció porque se metió a nadar y a hacer surf en el mar y al parecer se ahogó y se lo comieron los tiburones. Ya de entrada es una historia bastante trágica, y justamente Mogwai era la banda favorita de este chico que falleció, quien además recién se había casado. Justo el día que Mogwai tocaba en México, se cumplían uno o dos años del fallecimiento de este chico, entonces toda la familia –incluyendo la viuda– iba a ir a celebrar, a rendirle honores a la memoria de su allegado junto a su banda favorita. Sin embargo lo más fuerte de todo esto, y que yo no tenía ni idea, es que al chico que murió le decían “conejo”. Entonces cuando la familia se entera que el póster tiene un conejo, literalmente enloquecen de felicidad. Casi lo toman como una señal divina, como algo bonito para ellos. Por eso se me quedó grabada esta historia, porque sin quererlo, le hice un tributo a alguien que falleció y que además era muy fan de Mogwai.

Arte por Mike Sandoval | Imagen cortesía de Bandy Bandy.

