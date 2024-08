Así fue ‘Hivernacle’, la fiesta invernal de música electrónica

Tras el final del verano, y con él de las sesiones de Brunch- In, sus más fieles seguidores se refugiaron del frío el pasado sábado 18 en Hivernacle Pop Up Club. Después del sold out de la noche de Halloween —cuando se celebró la anterior edición—, no cabía duda de que la Plaza Mayor del Poble Espanyol de Barcelona iba a estar otra vez llena de gente dándolo todo hasta que los platos de John Digweed dejaran de girar.

Clubbers vestidos con sus outfits más locos, visuales que hicieron ponerse las gafas de sol a más de uno y mucha música electrónica en una carpa de 1200 metros cuadrados decorada con plantas y vegetación diversa conformaron una jungla de lo más apetecible.

La noche empezó pronto con un DJ Set a cargo de MLiR en la sala principal y Discos Paradiso en Sala Upload. Superada la sesión de calentamiento y ya con el recinto prácticamente lleno, vivimos un no parar de emociones gracias a los sets de Pachanga Boys y DJ Tennis entre otros.

A continuación os dejamos un resumen gráfico de lo que ocurrió: