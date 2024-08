El holograma de Ronnie James Dio se va de gira

Así como se lee: estamos cada vez más cerca de esos capítulos aterradores de ciencia ficción distópica. La antigua máxima de «se muere el hombre y nace la leyenda» pasó a ser dicho de viejos, ya nuestros ídolos no morirán, regresarán en hologramas. En esta ocasión es el difunto Ronnie James Dio, vocalista de Rainbow y ex-vocalista de Heaven and Hell quien falleció en 2010 a causa de un cáncer de estómago. El inventor de los cuernos \m/, el tenor del heavy metal como se le conocía, «se va» de gira con sus ex-músicos.



Un anunció hecho por la viuda Wendy Dio para Rolling Stone, asegura que la iniciativa nació en conjunto con «Dio Disciples», un grupo conformado con los músicos que colaboraron en vida con el artista, quienes llevan más de un año trabajando con la empresa Eyellution para recrear los gestos, la voz y los movimientos de este dios del metal. La gira «Dio Returnos», tendrá entre 80 y 100 fechas y está planillada para noviembre y diciembre de este año en Europa; y para el 2018 se planea que el holograma pase por Sur América, Australia, Asia y toda Norte América.

Videos by VICE

Wendy Dio justificó esta gira diciendo que: «contamos con su bendición para hacer este experimento ya que era un gran admirador de Disney«.



El holograma se estrenó en el cierre de Wacken 2016, uno de los festivales más afamados de metal.

Los miembros de la banda aseguran que la medida fue tomada para no dejar que Dio se quedara simplemente como una banda y un artista de reproducción sencilla de YouTube. Sin embargo, este caso no es primicia en el medio musical ya que van un total de ocho artistas quienes ya han tenido su propia versión en holograma, el más reciente del que se tuvo noticia fue el de Michael Jackson en los Billboard Awards de 2014, lo anteceden el de Tupac en el Coachella 2012 y el de Madonna y Gorillaz en los Grammy Awards de 2006, los hologramas son recreaciones tridimensionales de fotografía por medio de rayos laser que se entrecruzan y dan volúmen en luz ¿Chimbita, no?



Aquí les dejamos la actuación del holograma en el Rocks Pollstar Awards en «vivo» y en directo:



Tampoco deja de asombrar que se esté promoviendo el mecanizar los legados y el esfuerzo de los artistas ya fallecidos por medio de programas que venden a los artistas como «reales». Igual, el poder de congregación de una imagen, de un ídolo y de una voz al rededor de un nombre como el de Ronnie James Dio tal vez, solo tal vez, valga la pena.