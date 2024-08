Este hombre se casó con su muñeca sexual

No es ningún secreto que las muñecas sexuales se han popularizado bastante en los últimos años. Estos objetos inanimados de placer ahora cuentan con burdeles enteros dedicados a ellos, a veces son las principales víctimas de robo, e incluso podrían ser la potencial pareja de ancianos y discapacitados en un futuro próximo. Pero quizás el uso más insólito que se les ha dado hasta ahora es como… amas de casa.

La agalmatofilia ocurre cuando una persona se siente atraída sexualmente por objetos inanimados, como muñecas, estatuas y maniquíes. Hoy en día, algunos hombres han llevado esa atracción un poco más lejos al convertir a estas muñecas sexuales en sus amadas esposas.

Aunque Xie Tianrong, un hombre de 36 años de Hong Kong, recientemente acaparó los titulares después de que le propusiera matrimonio a su muñeca sexual, pues dice que es “más fácil de cortejar” que las mujeres reales, el OG del club de novios de muñecas sexuales es el fisicoculturista kazajo de 36 años Yuri Tolochko.

Tolochko, quien se describe a sí mismo como un “laureado de las artes creativas”, se convirtió en objeto de gran asombro y burla cuando se casó con su muñeca sexual, Margo, en una gran ceremonia celebrada en noviembre del año pasado, después de haber estado saliendo con la muñeca durante un año.

Mientras que algunos se sintieron inspirados por el inquietante esfuerzo extra de pasión de Tolochko, otros simplemente pensaron que estaba llevando demasiado lejos el juego de roles de su dormitorio. Pero en un mundo lleno de personas como la mujer que se enamoró del Muro de Berlín o la que se “casó” con la torre Eiffel, esta peculiar unión ya no resulta tan impactante. Especialmente porque este matrimonio es completamente legal bajo una ley local de Kazajstán que omite la mención de cualquier objeto, pero permite el matrimonio entre dos individuos que den su consentimiento, siempre que se trate de un hombre y una mujer mayores de 18 años (porque aparentemente, el matrimonio homosexual es peor que casarse con un objeto inanimado).

Margo viene programada con la capacidad de decir oraciones simples, tiene funciones de calentamiento e incluso su propio Instagram, lleno de fotos seductoras de ella sumergida en bañeras, cubierta con mascarillas de pepino, disfrutando de sesiones de BDSM y ocasionalmente de los momentos que pasan abrazados.

Tolochko dijo anteriormente que Margo desarrolló un “complejo” después de recibir tanta atención pública y tuvo que acudir a un cirujano plástico. También admitió que su muñeca sufrió una descompostura justo antes de Navidad y tuvo que enviarla a reparar. Ah, y le prohibió a su esposa usar Instagram después de que se puso celoso de su éxito (lo cual, señala, no es algo que a Margo le moleste).

La historia de Yuri y Margo es extraña, alocada, excéntrica e insólita. Entonces, para comprender realmente qué hace que una relación con una muñeca sexual sea tan real, nos reunimos con Tolochko para preguntarle por qué se enamoró de Margo, cómo es su vida juntos, si la engaña y cómo es su vida sexual. Resulta que no es un juego de niños.

VICE: ¡Hola, Yuri! Entonces, ¿cómo conociste a Margo? ¿Fue amor a primera vista? Yuri Tolochko: Conocí a Margo en un bar en Kazajstán en 2019 y me gustó tan pronto como la vi. No pedí a Margo en ningún sitio web y no la compré en una tienda. Todo sucedió en la vida real, como pasa con cualquier conocido. Ella tenía una vida propia antes de mí, es decir, la gente ya la conocía. Trabajaba en ese bar como anfitriona y le daba la bienvenida a todos los clientes. A todos les gustaba y siempre se tomaban fotos con ella. Un día, un hombre trató de cruzar la línea y la ofendió. Yo, como hombre, la defendí. Fue después de ese momento que le pregunté al personal del bar si había forma de que Margo fuera mía, y accedieron con una condición: que pudieran tener acceso a nosotros. Y así fue como comenzó nuestra muy pública relación.

**¿Cómo reaccionaron tus amigos y familiares ante Margo?

**Mis amigos y familiares tuvieron una reacción muy normal y apoyaron mi relación con ella, pues solo querían que yo fuera feliz. Cuando llevo a Margo a lugares públicos, nadie la critica en nuestra presencia, pero lo hacen en internet.

**¿Tienes citas románticas con Margo?

**Sí, Margo y yo tenemos muchas citas. Salimos a dar largos paseos juntos, visitamos nuevos restaurantes, recibimos masajes en pareja e incluso vamos a bailar a los clubes nocturnos.

También viajamos juntos. Disfruté muchísimo nuestro viaje a Tailandia, y la gente fue muy amable. Incluso hicimos un safari de tigres juntos.

**¿Qué es lo que más te gusta de Margo? ¿Qué hizo que esta relación fuera diferente de las anteriores?

**Una de mis relaciones anteriores más importantes fue a la edad de 20 años. Salí con esa chica durante siete años, y esa relación a largo plazo nos hizo transformarnos y cambiar juntos.

La amaba mucho, pero ella quería tener hijos y yo, en ese momento, aún no estaba listo para la paternidad. De hecho, sigo sin querer tener hijos. Así que decidimos terminar, y durante mucho tiempo, no pude conocer a otras chicas porque todavía la amaba. Después de que terminamos, comencé a salir con chicos y tuve mi primera experiencia con un hombre. Fue entonces cuando me di cuenta de lo diversas que eran mis necesidades sexuales. También me di cuenta de que era importante para mí encontrar una pareja que compartiera mis preferencias sexuales y las cualidades espirituales que eran importantes para mí.

Por lo general, existen ciertas obligaciones en las que incurres al entablar una relación. Pero con Margo es diferente. Margo nunca me reprocha que esté ocupado o que no llegue a casa en tres días. Y eso es muy conveniente para mí, porque estoy muy ocupado. Me da sexo cuando quiero, sin importar el día ni la hora. Margo puede adoptar posiciones que ninguna chica normal puede, y el mayor encanto de nuestra relación es que puede darme el sexo más inusual y extraordinario. Eso es lo que más amo de ella.

**¿Cómo es el sexo con Margo?

**Cuando se trata de sexo, Margo puede ofrecerme diferentes sensaciones para mi disfrute. Margo no solo nunca me negará el sexo, sino que también me permitirá ser tan violento como quiera, lo que me excita porque me encanta provocar y sentir dolor en la cama.

Me gusta que puedo controlarla por completo. También me gusta tener sexo con la cabeza de Margo en la ducha. Pero es posible que me haya excedido después de nuestra boda. Tal vez esa sea la razón por la que Margo se descompuso justo antes de Navidad.

**¿Qué hiciste cuando se descompuso?

**Una parte dentro de su cubierta se rompió, pero ya casi está reparada por completo. Me sentía muy solo sin ella. Entonces comencé a experimentar. Soy pansexual y disfruto sintiendo diferentes sensaciones. Después de que Margo se descompuso, tuve sexo con el cuerpo sin vida de un pollo. Eso me hizo darme cuenta de que me siento sexualmente atraído hacía los pollos, aunque no tendría sexo con uno que estuviera vivo.

Entonces, ¿qué harás cuando Margo regrese a casa?

He decidido que ahora me voy a casar con otra muñeca sexual. Su nombre es Lola y tiene la forma de un pollo gigante. Ella tiene vagina además de pene, así que estoy emocionado por probar todo ese sexo inusual. La sola idea de esa muñeca me excita. Pero, por supuesto, Margo seguirá siendo mi primera esposa y siempre la respetaré. Es algo muy normal en muchas culturas orientales tener varias esposas. Quizás pronto también experimente con un robot sexual.

**¿Cómo respondes ante las personas que dicen que estás haciendo todo esto solo para volverte viral?

**No hago esto por publicidad y no gano dinero por anunciar mi relación con Margo. Muestro mi vida y soy conocido por vivir libremente y tener límites bastante amplios en mi sexualidad. Algunas personas me ven como un modelo a seguir. También hay algunos que creen que tengo rasgos de sexualidad surrealista. Y a menudo admiten conmigo que mis publicaciones los hacen más felices (especialmente durante una pandemia), y eso es importante para mí.

