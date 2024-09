Un hombre mata a balazos a dos personas en un cine de Lafayette, en Louisiana

Dos personas fueron asesinadas y otras siete resultaron heridas después de que un hombre armado disparara contra los espectadores de un cine que estaba lleno. Sucedió en Lafayette, en Louisiana, durante la proyección de Trainwreck.

El pistolero que llegó solo, estuvo viendo la película durante 20 minutos. Entonces se puso a disparar contra la multitud a discreción. El individuo intentó escapar entonces, disimulado entre la multitud, que huyó de la sala despavoridamente. Sin embargo cuando vio que la policía le esperaba a la salida, se dio media vuelta, según relatan las autoridades.

Videos by VICE

Los agentes le persiguieron hasta el interior del cine. Entonces escucharon un único disparo y se lo encontraron tendido en el suelo, muerto, informó la policía.

El asesino fue descrito como un hombre de 58 años «blanco y solitario» con «antecedentes penales», aunque su nombre no trascendió. El jefe de policía de Lafayette, Jim Craft, contó que el pistolero empezó a disparar a discreción después de abatir a las dos personas que estaban sentadas delante de él.

Uno de los espectadores relató el ataque. Según su testigo el atacante, un tipo mayor y blanco, se quedo de pie durante 20 minutos en la proyección de las 7.10 pm de los multicinesGrand 16, en Lafayette. Entonces empezó a disparar.

«Escuchamos un estallido muy fuerte y pensamos que se trataba de algún petardo», declaró Katie Domínguez al periódico local Louisiana Advertiser.

«No dijo nada. No escuché tampoco que nadie gritara», declaró Domínguez. La espectadora escuchó alrededor de seis disparos, momento en que ella y su novio salieron corriendo rumbo a la salida más cercana. Se dejaron el bolso y los zapatos en el asiento.

Shooting at the movie theatre…. Lafayette? — T.Mac (@TreylanJ_)July 24, 2015

Las historias que relataban escenas de heroísmo no tardaron en aparecer, como la de un profesor que se interpuso entre el asaltante y un segundo profesor de un salto, y le salvó la vida. Otro profesor consiguió entonces activar la alarma de incendios para prevenir a otros espectadores, según comentó.

El tiroteo tuvo lugar una semana después de que se condenara al individuo que disparó y asesinó a 12 espectadores en un cine de Aurora, Colorado, el año pasado. El jurado decidió que el asalto había sido lo suficientemente cruel como para condenar a muerte a su responsable.

Durante una rueda de prensa en un centro de conferencias, la policía confirmó que conoce la identidad del asesino de Lafayette, y que se trata de un individuo «con antecedentes penales», pero que no van a dar a conocer su nombre de manera inmediata. El superintendente de la policía estatal, el coronel Michael D.Edmonson, declaró que el cuerpo del «asesino» y «al menos, el de otra persona», seguían en el interior del cine. Según Edmonson había más de 100 personas en el interior del cine en el momento en que se abrió fuego.

Edmonson añadió también que la policía cree que el pistolero solo disparó en el cine y que no tenía constancia de que hubiese disparado antes en ningún otro lugar. En cualquier caso, las autoridades expresaron que preferían no desvelar todavía su identidad, para evitar así entorpecer la investigación y las probables entrevistas que se llevarán a cabo con los amigos y los familiares del asesino.

«No tenemos ninguna razón para creer que el asaltante haya actuado en ningún otro lugar además de aquí», señaló Edmonson.

También señaló que la policía había advertido la presencia de algo sospechoso en el interior del coche del asesino y que el perro adiestrado para detectar explosivos «señaló tres posibles lugares» en el vehículo donde podía existir riesgo. «Así que para ser cautos hemos llamado a la unidad especial de desactivadores de explosivos».

Horas antes del tiroteo, el presidente estadounidense, Barack Obama había declarado a la BBC que sentía que su fracaso a la hora de aprobar «leyes para garantizar el sentido común en el uso de las armas de fuego» en Estados Unidos, era la mayor frustración de su mandato presidencial.

«Si me preguntas cuál sería el área donde me he sentido más frustrado y más obstaculizado te diré que es en el hecho de que [Estados Unidos] es el único país desarrollado de la tierra donde no existe una legislación suficiente que regule el uso responsable de las armas de fuego, ni siquiera después de habernos enfrentado a tantos asesinatos en serie», confesó Obama. «Para nuestra administración, el hecho de no haber sido capaces de resolver ese problema es un motivo de grandes preocupaciones».

La protagonista femenina de Trainwreck, la película que estaba siendo proyectada durante el tiroteo, Amy Schumer, escribió un tuit en el que decía: «Tengo el corazón roto y todos mis pensamientos y mis oraciones están con toda la gente de Louisiana». La película es una comedia dirigida por Judd Apatow en la que Schumer interpreta a la redactora de una revista que decide abrazar la promiscuidad después de que su padre la convenza de que la monogamia no es realista. Sin embargo, y pese a hacer todo lo posible para evitarlo, termina enamorándose de uno de los personajes a los que ha entrevistado.

Lafayette está a unos 75 kilómetros de la capital del estado de Louisiana, Baton Rouge. Horas después del tiroteo, a la salida del multicine, más de veinte vehículos policiales seguían desplegados en el lugar del crimen. El escenario había sido acordonado con el habitual precinto policial y los curiosos se concentraban en los alrededores para hacer fotografías con su móviles.

Un pequeño grupo de empleados del cine se había estaba de pie más allá del perímetro policial. Un hombre que se identificó a sí mismo como el encargado general declinó ser entrevistado. «Agradeceríamos mucho si fuerais tan amables de concedernos un poco de espacio», señaló.

Landry Gbery, de 26 años, vecino de Lafayette, estaba viendo otra película, Selfless, en el momento del tiroteo. Entonces se encendieron las luces y una voz afluyó por megafonía y ordenó a los espectadores de la sala a que procedieran a salir de la sala por su salida de emergencia.

Gbery contó que él no llegó a escuchar los disparos y que dio por supuesto que la emergencia debía tratarse de un incendio. Sin embargo cuando salió al exterior y se encontró con una mujer tendida en el suelo, supo que había pasado algo.

«La verdad es que en ese momento sentí una gran ansiedad por todo el mundo», afirmó Gbery. «Claro que tuve la suerte suficiente como para salir por la salida adecuada».

Tanya Clark estaba en un puesto de comida, en el vestíbulo, cuando vio a la gente salir a gritos y corriendo delante de ella. Lo primero que hizo fue agarrar a su hija de cinco años y apretar a correr.

«En esos momentos, no puedes pensar en nada», afirmó Clark, de 36 años, al New York Times. «Es cuando te das cuenta de que tu teléfono y tu cartera no importan nada».

El hijo de Clark, Roberto Martínez, también se encontraba en la sala. Martínez dijo que vio a una mujer mayor pasar por delante de él con un reguero de sangre manando de su pierna. La mujer gritaba y decía que alguien la había disparado.

The Associated Press ha contribuido en este reportaje.