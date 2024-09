Por qué los hombres dan ‘Like’ literalmente a todos los perfiles de Tinder

Hay muy pocas cosas de los métodos modernos de citas que ayuden a mejorar la autoestima, pero ser una chica en Tinder al menos es bueno por una cosa: lo más probable es que obtengas un montón de likes.

Los usuarios de Tinder saben desde hace años que si una chica desliza a la derecha un montón de perfiles consecutivos, es muy probable que la mayoría de ellos le devuelvan el like. Por desgracia, la ciencia acaba de demostrar que es posible que esto no se deba a ese superpintalabios que nos hemos comprado ni al filtro que hemos empleado en nuestra foto de perfil. Se debe a que los hombres en Tinder son, en su mayoría, desplazadores a la derecha compulsivos.

Investigadores de la Universidad Queen Mary, de la Universidad Sapienza de Roma y del Real Grupo de Asistencia Sanitaria de Ottawa crearon perfiles falsos en Tinder, tanto de hombres como de mujeres, e inmediatamente eligieron like en los perfiles de todas las personas que se encontraban dentro de un radio de 160 kilómetros. Sus hallazgos, publicados en el Washington Post, confirman lo que muchos usuarios de Tinder ya sabían: que las mujeres tienen muchísimo más criterio que los hombres.

Mientras que los perfiles masculinos falsos solo tenían matches con otros usuarios el 0,6 % de las veces, en torno al 10 % de los perfiles femeninos recibió likes, sobre todo de hombres. Los investigadores afirman que las mujeres son más selectivas en Tinder y solo eligen like en los perfiles de hombres hacia los que se sienten atraídas, mientras que los hombres van a saco eligiendo a toda mujer que se pone a tiro.

Para empeorar las cosas, los hombres tienden menos a enviar mensajes: solo el 7 % de los hombres que obtuvo un match con un perfil falso envió un mensaje, en comparación con el 21 % de las mujeres. Esto crea un bucle de reciprocidad terriblemente contraproducente, en el cual las mujeres se vuelven más selectivas porque parece que todo el mundo que ellas eligen les devuelve un like y los hombres, al enfrentarse a mujeres cada vez más selectivas, bajan cada vez más el listón.

Si escribes «Tinder» en la App Store verás un montón de aplicaciones cuya finalidad es maximizar el juego del desplazamiento a la derecha. Bonfire y Tinder Auto Liker (una aplicación que no desearás que tu cita potencial vea instalada en tu móvil) aprueban automáticamente todo match potencial, permitiéndote ahorrar un valioso tiempo que puedes emplear en limpiar el historial de búsqueda de tu ordenador del trabajo o releer el clásico manual de ligoteo El método. Los oficinistas más aficionados al Tinder incluso pueden instalar un software en su ordenador que les permite deslizar automáticamente a la derecha los perfiles continuamente sin siquiera usar el móvil.

Las mujeres suelen deslizar a la derecha únicamente los perfiles que les gustan de verdad. Foto vía el usuario de Flickr Michael Coghlan

Aunque la mayoría de nosotros tenemos al menos un amigo que se sienta en un rincón en las fiestas, deslizando con desgana fotos hacia la derecha sin parar mientras medio mantiene contacto visual con nosotros, tratar de encontrar hombres dispuestos a explicar por qué eligen like en todos los perfiles de Tinder fue bastante difícil. De modo que hicimos lo que nos pareció más sensato: registrarnos en Tinder para descubrir de primera mano por qué los hombres deslizan fotos a la derecha, preguntando directamente a los hombres que deslizan fotos a la derecha. Hemos cambiado todos los nombres para proteger a los culpables.

Andy, 22

Yo digo que sí a la mayoría de chicas (aunque no a todas) porque no me considero excesivamente atractivo y es una forma eficaz de conseguir matches.

Deslizo a la derecha todos los perfiles básicamente por una teoría: que los chicos deslizan a la derecha constantemente porque saben que todas sus matches (normalmente) están interesadas en ellos. No te libras del extraño «te di like por accidente o porque te pareces a un colega mío y quería enseñarle tu foto, LOL», pero suele funcionar.

Yo utilizo un cliente de escritorio que tiene una función de desplazamiento automático a la derecha llamada Flamite. Desde un punto de vista matemático básico, tiene sentido. Digamos que deslizas a la derecha más o menos una chica por segundo. Si pasara diez segundos evaluando cada perfil, solo merecería la pena si el 90 % de las chicas a las que doy mi like fueran un match. Es una ecuación aproximada, pero es efectiva.

Envío mensajes a la mayoría de mis matches y elijo la opción unmatch muy pocas veces, pero nunca suelo ignorar a nadie. Si no me contestan, me gusta pensar que ellas se lo pierden, jajaja.

He tenido un par de citas muy agradables, un rollo de una noche y una, bueno, «cosa» (realmente no fue una relación) que duró unos cuantos meses.

Andrew, 35, piloto de aerolínea

pYo diría que elijo like el 70 % de las veces y después chateo con en torno al 20 % de mis matches. Puedo tantear mi estado de ánimo tan solo pasando cinco minutos en Tinder: si estoy cachondo desplazo a la derecha más perfiles, pero si estoy borracho la cifra sube incluso más.

[En respuesta a mi pregunta] No, no entro en la aplicación cuando piloto el avión.

Callum, 28



Solo he tenido sexo como unas tres veces en los últimos diez años, pero me hacen propuestas unas cinco veces a la semana. En realidad solo estoy buscando alguien que me soporte. Yo digo sí a todo el mundo porque me ofrece más oportunidades de conocer a alguien. Hablo con cualquiera, no me importa. De hecho, tengo matches con bastantes personas que trabajan en tu oficina.

Liam, 27

La mayoría de los demás usuarios masculinos de Tinder con los que hablo, sin incluir los que tienen la injusta ventaja de ser unos atractivos hijos de puta, están de acuerdo con que Tinder es un juego de estadística brutal. Es preciso que digas que sí a muchas chicas para conseguir un match, tienes que hablar con muchos matches para obtener una respuesta y tienes que mantener una buena cantidad de conversaciones para conseguir una cita. Obviamente, deslizar hacia la derecha todos los perfiles que encuentras es solo el primer paso del proceso.

Te ahorra una cantidad increíble de tiempo, parece mentira. Decidir si encuentras atractiva a una chica que usa una aplicación para citas no es demasiado complicado, pero siempre está bien echar un vistazo a las fotos de perfil, leer la bio y fantasear brevemente con una vida futura en común cuando alguien te gusta repentina e irracionalmente.

Y la mayor parte del tiempo, para mí, es una pérdida de tiempo, porque mi experiencia en Tinder es que nunca consigues un match con la abrumadora mayoría de las chicas que te gustan.

Decir que sí hasta alcanzar tu límite diario de likes cuesta unos dos o tres minutos y entonces puedes decidir si encuentras atractivas a tus matches. Lo que te habría costado una tarde entera en el sofá puede reducirse a lo que dura un descanso para los anuncios en la tele.

Decir que sí a todo el mundo significa que consigues un match con todas las chicas que te gustan, incluyendo esa mágica parte del diagrama de Venn que tiene Tinder, cuando las que están dispuestas a hacer un match contigo son las que encuentras atractivas. Por supuesto es algo despiadado cuando acabas ignorando a chicas que te han enviado un mensaje y hacia las que no te sientes atraído, pero las aplicaciones para citas son en general bastante deshumanizadoras y no son más que un juego de números y estadísticas.

Jimmy, 24

Yo diría que deslizo hacia la derecha a la mayoría de las chicas. Creo que así acabas conociendo más gente. A veces consigues mantener una conversación más interesante con una chica que habrías desplazado hacia la izquierda si la hubieras mirado con detenimiento y a veces resulta que una tía impresionante no tiene personalidad. Para mí, todo gira en torno a la personalidad.