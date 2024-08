¿Por qué los hombres desean tener un cuerpo musculoso?

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Hacer ejercicio hace que la gente se vuelva obsesiva. Seguro conoces a alguien que se levanta a las 6 AM para hacer ejercicio en el gimnasio, nadar y andar en bicicleta antes de ir al trabajo. O tal vez sea alguien que jura que escalar en interiores cambiará por completo tu vida. O podría ser ese tipo que siempre ves en la cocina de la oficina bebiendo un batido de proteínas.

Los culturistas están en una liga propia. Los puedes ver en Instagram haciendo cosas como levantar a alguien por encima de sus cabezas sin sudar o aplastar un melón con sus muslos o simplemente presumir que sus bíceps son del tamaño de la cabeza de un niño pequeño.

Aunque los derechos de alardear y ser comparado con Arnold Schwarzenegger todo el tiempo pueden sonar como algo lindo, la otra cara de la moneda —renunciar a una vida social, riesgos de lesión y llevar una dieta restringida todos los días de tu vida— no suena tentadora. Así que hablamos con algunos tipos súper corpulentos sobre su dedicación y no poder ponerse ropa debido a su tamaño, y les hicimos la pregunta más importante: ¿por qué decidieron volverse musculosos?

DAVE CROSLAND, 50 AÑOS, HUDDERSFIELD

VICE: Hola Dave. ¿Cómo comenzó tu afición por el culturismo?

Dave Crosland: Cuando era niño, siempre me fascinaron un poco los personajes de He-Man o los hombres musculosos. Veía películas que tuvieran culturistas u hombres de gran tamaño. Así que desde que era pequeño me gustó ese look y quise emularlo.

Entonces, ¿cuándo empezaste?

A los 15 años comencé a usar pesas y me uní a mi primer gimnasio. Descubrí que podía hacerlo y también era bastante bueno. Curiosamente, disfruté el desafío personal y el dolor. Aunque me gustaban los físicos de gran tamaño, no fue mi única motivación, así que el tamaño es más una ventaja del entrenamiento que hice. Entonces me esforcé en el gimnasio y logré llegar a un buen tamaño.

¿Actualmente tienes el mayor nivel de musculatura posible?

No, mi mejor nivel fue hace unos seis años, cuando pesaba probablemente 160 kilos. Era grande y fuerte, pero también podía moverme. Cuando comencé a pesar más de 173 kilos fue cuando mi tamaño comenzó a tener un gran impacto en cómo vivo mi vida. No cabes en ningún lado.

¿Como en tu propia ropa?

Me refiero a cualquier cosa. Ropa, automóviles, autobuses, trenes.

¿Cuáles son los peores conceptos equivocados sobre los tipos realmente musculosos?

Obviamente, las drogas juegan un papel, pero creo que la gente piensa que todo se trata de consumir drogas y que no hay trabajo duro. Debes invertir una enorme cantidad de esfuerzo. Si vas a ser el mejor en algo o vas a superar tus límites, se requiere una gran cantidad de dedicación.

MOTELEOLA MAKINDE, 28 AÑOS, LONDRES

Foto: cortesía de Moteleola

VICE: ¿Cuándo empezaste a tomarte en serio ser culturista?

Moteleola Makinde: A principios de 2013. Empecé a ir al gimnasio para tratar de aumentar mi tamaño. Si mi ejecución coincidió con mi motivación durante los primeros días de entrenamiento es otra historia.

¿Por qué quisiste volverte súper musculoso?

Estéticamente, siempre he preferido este look en lugar de ser delgado. Me siento más seguro con y sin ropa.

¿Por qué empezaste a tomártelo en serio?

Diría que las competencias de culturismo me obligaron a tomarlo más en serio, ya que quería presentar lo mejor de mí.

¿Cuál es el peor concepto equivocado sobre los culturistas o los hombres musculosos?

Por la manera en que nos pintan los medios modernos, sería nuestra vanidad, aunque trato de no prestar atención a las cosas que no me dicen a la cara.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser tan corpulento?

Para mí, la mejor parte es desafiarte constantemente a ti mismo en el gimnasio. Establecer nuevas marcas que superar continuamente es muy emocionante. La peor parte son las lesiones. Diría que tengo la suerte de no haberme lesionado muchas veces, pero como puedes imaginar, no es divertido estar lejos de tu sitio feliz.

TOM HEMMING, 25 AÑOS, OXFORDSHIRE

VICE: ¿Por qué decidiste volverte tan musculoso?

Tom Hemming: Creo que somos similares en el sentido de que es una cuestión de baja autoestima. Así que probablemente diría, por banal que parezca, que desarrollar músculos se redujo a solo querer atraer a las chicas en un inicio y luego se convirtió en una pasión y una obsesión a medida que pasaba el tiempo.

¿Quién te inspiró?

Mi primo, que es futbolista semiprofesional, estaba muy en forma y era atlético, así que fue mi primera inspiración para entrar al gimnasio en general. En términos de culturismo, un hombre llamado Dorian Yates [un culturista profesional y seis veces ganador del certamen Mr Olympia].

Entonces, ¿cuándo empezaste a tomártelo en serio?

Hace unos seis o siete años. Cuando viví en California durante tres meses y entrené en Gold’s Gym y vi a todos los culturistas, pensé: ‘Este es el camino que quiero seguir y este es el físico que quiero construir y el estilo de vida que quiero llevar’.

**¿Ser culturista ha cambiado tu vida?

**Ha cambiado totalmente mi vida. Ahora es mi carrera, mi estilo de vida y el 90 por ciento de mis amistades las hice a través del culturismo o el gimnasio. Conocí a mi pareja en el gimnasio y ahora vamos a tener un bebé. Entonces sí, ha cambiado mi vida de manera radical y diría que para bien, porque tenía una personalidad bastante extrema antes de esto. Me gustaría pensar que el culturismo me ha alejado de muchas situaciones potencialmente negativas en las que podría haberme encontrado.

¿Cuáles son los peores conceptos equivocados sobre los hombres musculosos?

El principal es que todos somos arrogantes y pensamos que estamos por encima de todos. La mayoría de las personas que conozco en el culturismo provienen de un entorno de baja autoestima. La mayoría de mis amigos son introvertidos y en realidad no nos gusta que otras personas se nos queden viendo. Se trata más del desarrollo de uno mismo que de la percepción que la gente tiene de ti. Dicho esto, en parte proviene de una preocupación por lo que piensen las otras personas.

SAMSON DAUDA, 35 AÑOS, ESSEX

Foto cortesía de Samson Dauda

VICE: ¿Por qué decidiste volverte tan corpulento?

Samson Dauda: Solía ​​jugar rugby y mis compañeros de equipo decían que tenía un gran físico y que debía empezar a tomármelo en serio. Conocí a mi pareja en el gimnasio y luego comencé a competir seis meses después y quedé en primer lugar.

¿Tu primera competencia de culturismo te hizo enamorarte de la actividad?

Bueno, antes de dedicarme a esto, yo era una persona muy tímida. No me quitaba la camiseta en la playa y cuando jugaba deportes de equipo no quería destacar demasiado. Obviamente, cuando estás en una competencia, estás casi desnudo. Me tomó 20 minutos mentalizarme para hacerlo, pero cuando los reflectores se posaron sobre mí, fue como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente.

¿Entonces el culturismo ha mejorado tu confianza en ti mismo?

No hubiera podido hacer algo como esto [la entrevista] antes. En cuanto a viajar por el mundo y conocer gente nueva, tengo más confianza en mí mismo.

¿Todavía eres una obra en progreso o ya alcanzaste el nivel de musculatura que te gustaría mantener?

Apenas estoy comenzando, honestamente. Los culturistas pueden alcanzar su punto máximo a los 30 o 40 años, algunos incluso compiten a los 50. Así que definitivamente hay tiempo para progresar.

¿Cuál es el peor concepto equivocado sobre los culturistas?

Que todo es vanidad. Para algunas personas, podría serlo, pero para mí y para otros, se trata de la disciplina. No salgo y me fijo en lo que como. Soy consciente de cada gota de agua y cada gramo de proteína que tengo que consumir. Hay mucha dedicación. No se trata solo de ser lo más grande que puedas ser, se trata más de la simetría.

Entonces, ¿dirías que ser musculoso ha cambiado tu vida? Definitivamente; ahora es mi trabajo. Antes trabajaba en la construcción y luego, no hace tanto tiempo, firmé un contrato para ser culturista profesional. No lo podía creer. Pensé: ‘¿Me van a pagar por ir al gimnasio y entrenar todo el día?’ Soy increíblemente afortunado de poder mantener a mi familia de esta manera también.

Todas las entrevistas fueron editadas y condensadas para lograr una mayor claridad.

