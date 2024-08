Así dibujan los hombres las vaginas

Parece ser que el 50 por ciento de los hombres no sabe dónde está la vagina, según un estudio realizado por The Eve Appeal, una organización benéfica contra el cáncer. Este sondeo, que se llevó a cabo antes del mes de concienciación sobre el cáncer ginecológico, también reveló que muchos de ellos no son capaces de distinguir entre la vagina y la vulva.

Si eres hombre y formas parte de este porcentaje, debes saber que la vagina es un canal muscular, normalmente de entre unos 15 a 18 centímetros, que nace en el cuello del útero y termina en el exterior del cuerpo. En cambio, la vulva es externa y la componen los labios vaginales, el clítoris y otras partes.

¿Es cierto que la mitad de los hombres no saben esto? Para descubrirlo, hemos paseado por el este de Londres y hemos preguntado a algunos hombres si podían dibujar una vagina para comprobar su nivel de conocimiento sobre el tema.

Magnus, 25 años

VICE: Hola. ¿Podrías dibujar una vagina?

Magnus: ¿Quieres que dibuje una?

Sí, por favor.

Vale, pero… me lo tengo que pensar. Me refiero a que son todas diferentes, ¿no?

Supongo.

El clítoris está por aquí arriba… y salen cosas de aquí. Sé que hay gente que tiene cosas diferentes por aquí… y luego los labios vaginales. Varía mucho, ¿no? No sé. Bueno, obviamente un poco de pelo…

Sí. ¿Puedes señalar la vagina en el dibujo?

¿La vagina no es todo ello? No sé. ¿Lo de dentro? ¿La vulva no es lo de fuera? Creo que tú lo sabes… has investigado. Vale, ahí está.

Ben, 32 años

¿Te importaría dibujarme una vagina?

Ben: No, en absoluto. Estoy intentando situarme.

Claro, tómate el tiempo que quieras.

Estoy intentando hacer un dibujo ingenioso.

De acuerdo.

Ah. Va a quedar horrible.

¿Piernas incluidas?

Sí, y un poquito de nalgas también, aunque parecen dos huevos, ¿no?

Un poco.

Podría dibujar un bolso aquí también, pero no voy a hacerlo porque quedaría todavía peor.

Dan, 33 años

¿Te importaría dibujar una vagina?

Dan: De acuerdo, vamos allá. He empezado un poco mal, parece un nariz.



Pues sí.

Es una vagina muy ancha. La quiero hacer muy precisa, la verdad.

Entiendo.

¿Parece un dibujo científico? ¿Qué te parece?

No está mal.

Sí, no está todo lo bien que podría estar. Me tiembla la mano. Madre mía, se parece un poco a una cara enfadada.

Adam, 32 años

Hola. Estoy recopilando dibujos de vaginas. ¿Te gustaría hacer uno? Adam:

[Se ríe] Venga, pero mi talento artístico es nulo, te aviso.



Prueba a ver qué sale.

La verdad es que nunca he visto una.

Hay que intentarlo.

Vale, vamos allá.

¿Qué es eso? ¿Son piernas?

Sí… igual podrían bajar aquí un poco. Y luego… ahí está. Mi creación. Tengo que firmarlo, por si algún día se convierte en algo.

Andy, 33 años

Hola. ¿Podrías intentar dibujar una vagina, por favor?

Andy: Sin problema. No va a ser mucho tiempo, ¿no?



Depende de cuánto te involucres en el dibujo.

¿A qué escala lo quieres?

A la que te parezca mejor.

De acuerdo. Voy a empezar con las piernas para calentar. Esta es la cintura. Vaya, me han salido muy raras, las piernas.

No están tan mal.

Pero si parece un pene.

Sí, quizá deberías añadir algún detalle.

Vale. Creo que así está bien.

Por lo tanto, solo uno de ellos lo hizo bien, mientras que el resto dibujó vulvas. Es posible que el porcentaje de hombres que no saben dónde está la vagina sea incluso mayor de lo que pensábamos.

