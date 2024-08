Fotos de las viviendas más minúsculas de Hong Kong

Hong Kong es conocida por sus tiendas, el marisco y por albergar numerosas instituciones financieras. Es una metrópoli insular inundada de luz y color, aunque también representa la clásica dicotomía entre riqueza y pobreza, la zona cero de las peores condiciones de vida del mundo.

En 2016, el número de habitantes de Hong Kong que vivían en la pobreza alcanzó los 1,36 millones, cifra que representa el 20 por ciento de su población total. Si bien el Gobierno ha introducido un sistema de bienestar relativamente generoso, se cree que solo ha sacado de la pobreza a 356.000 personas. Del resto, la mayoría viven en diminutos habitáculos compartimentados.

Videos by VICE

Estas minúsculas viviendas se conocen como “cubículos ataúd”. Estos espacios, que en su origen eran apartamentos, han sido divididos en unidades más pequeñas que a su vez se han dividido en cubículos con paneles de madera. De esta forma, un piso de 37 metros cuadrados puede albergar cerca de 20 de estos cubículos, equipados con camas y dispuestos en dos alturas.

Benny Lam capturó con su cámara estos espacios. El fotógrafo creció en Hong Kong y siempre ha mostrado gran interés por el problema de la vivienda del país. “Quería hacer algo relacionado con este problema social”, nos contó.

En colaboración con la ONG Society for Community Organization (SoCO), Lam contactó con varios de los habitantes de estas minúsculas viviendas y les preguntó si podía visitarlas. La mayoría de ellos se negó, aunque hubo unos pocos que no tuvieron inconveniente en invitarles a sus “asfixiantes” hogares, como Lam los describió.

“No hay ventanas para ventilar y las camas son demasiado cortas para estirarse”, nos contó.

La mujer que vivía en una de las casas que Lam visitó le preparó una comida a él y a otros miembros de SoCO. El suyo era uno de los cubículos más lujosos, con lavabo e inodoro, aunque ambos elementos estaban hacinados en el mismo espacio.

“Era difícil discernir si el sabor de la comida procedía de la comida o del lavabo”, señaló el fotógrafo.

Lam asegura que hay decenas de miles de familias con pocos recursos viviendo en esos cubículos y que sus fotos no reflejan completamente su realidad. “No puedes entender la gravedad del problema hasta que no has estado en uno de esos espacios”, añade.

Esta serie se titula “Home Ownership” y forma parte del libro y la exposición, Trapped.

Entrevista por Harriet Renn.

Este artículo se publicó originalmente en VICE AU.