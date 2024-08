Hood P: Puro rap duro

Esta nota es presentada por adidas originals

Hood P es uno de los actos del rap actual en México más frescos y completos. Su estilo directo y apegado a las calles, sin pretender lo gangster y siempre despreocupados, tiene adeptos en todo el territorio nacional y, sobre todo, el reconocimiento de una escena celosa y caníbal. Nunca son virtuosos y no porque no puedan serlo, sino porque la demostración técnica de habilidades, aunque las tienen, sobra en su propuesta. Hood P siempre va a preferir el «Pipiripau» de Los Plebeyos, que la técnica depurada de «Sergio el Bailador» de Bronco. Son más Rigo Tovar que Sonora Dinamita. Son chidos pero también chundos. Son del barrio, pero andan tranquis.

El rap actual además es sobre todo un juego de solistas. Son pocos los grupos, y varían las alineaciones. Y en el delicado equilibrio de un dúo en los micrófonos, Hood P tiene más química que los matraces de tu laboratorio de la prepa. Parece que se leen el pensamiento cuando escuchas sus canciones, o que son dos entidades de la misma fuerza, gemelos creativos. Dee, de voz aguda y un estilo simple pero contundente, y MOF, de voz más grave y con un rapeo intrincado. La alineación oficial incluye al DJ de Hood P, DJ Cee y aunque en las grabaciones del grupo siempre son suyos los scratches, muchas veces lo sustituye otro soldado en las uno y dos en el en vivo.

Pero el factor común de por qué funcionan tan bien los MCs de esta banda es doble: carisma y sencillez. Además, aunque son de los pocos sobrevivientes del honorable Jedi Revolver, uno de los crews en los que estuvo cimentado el rap del centro del país por años, sobre todo a partir de que entregaron uno de los grandes clásicos contemporáneos del rap mexa, T.H.C. Mixtape, Hood P es más bien una entidad en sí misma. Su estilo terminó por depurarse en la propuesta actual desde que comenzaron su mancuerna con el productor de Monterrey, Danny Brasco, lo más cercano que va a estar México a Pete Rock. Danny ha sido responsable del sonido actual de Hood P; estos muchachos tienen el privilegio de rapear casi todos sus temas encima de beats de este iluminado.

Prolíficos, originales, divertidos, siempre honestos, Hood P no es un grupo que hable de cosas en sus letras. Sólo escriben. Pero escriben más que esos autores que van a inhalar perico a la FIL de Guadalajara y se presentan como escritores. Claro, aunque este par no escribe para ser leídos sino para ser escuchados, y obviamente tienen un público cautivo mucho más amplio y diverso.

Nos sentamos con Dee y Mof en el adidas Showcase —evento de Adidas Skateboarding curado por RADG, skater e ilustrador, que buscaba mostrar el vínculo que existe entre la patineta y el arte— para hablar de pasado, presente y futuro de Hood P. Checa lo que nos dijeron.

Noisey: ¿Cómo empezó Hood P?

Dee: Empezó por el…

MOF: Como 2006 güey.

Dee: Como por el 2006 más o menos. Siempre hicimos música juntos, sólo nos llamamos de otra forma. Es hasta el 2006 que decidimos que se llame Hood P y nació natural. Somos familia y antes nos juntábamos para jugar, después nos juntamos para [tocar].

MOF: Un dato curioso: Hood P es el que ya quedó, no va a haber un cambio de nombre como en aquel tiempo lo hubo porque antes de que fuera Hood P hubo dos nombres.

Dee: Como casi todos los artistas, que tienen un nombre antes.

¿Y empezó siempre al seno de Jedi Revolver?

MOF: Sí, cuando se volvió Hood P, ya estábamos dentro de Jedi Revolver.

Dee: Cuando conocimos a Jedi Revolver teníamos un grupo que se llamaba Lyrical Sekta.

MOF: Fueron dos: Big Doggz, que fue el primerito, el de treceañeros. Luego cambió a Lirical Sekta, que sí se mantuvo como propuesta formal, incluso. Sí nos aventamos unas presentaciones bajo ese nombre. No se grababa pero sí había rolas de Lirical Sekta.

Dee: Como tres o cuatro rolas grabadas. Teníamos más, pero grabadas como tres. El Alther [Bishop] era quien nos hacía el paro en aquel entonces para grabar.

MOF: Pero antes grabábamos en un Xbox. Las primeras grabaciones que nosotros realizamos fue en un Xbox. En un pinche videojuego grabamos por primera vez un tema.

¿Tocaron un beat de ahí?

Dee: Teníamos una caja de ritmos.

MOF: Era una caja Yamaha. Se podía mandar [señal] de audio y video.

Dee: Lo mandábamos como auxiliar.

MOF: Tenía incluso MIDIs. Era un cajita como para DJ. Tenía efectos de sonido… La caja Yamaha sí era independiente a un videojuego de Xbox. Más bien nosotros la hicimos llegar vía cable. Lo que había era un juego de karaoke. Entonces con el mic nos dábamos y se conseguía hacer la grabación.



¿Hood P es un trío o es un dúo?

Dee: Comenzamos siendo un trío, y ahora por la situación de la vida, siempre separa los caminos. Y los ideales y los objetivos de la raza, y pues mi carnal [DJ Cee] se ha despegado notoriamente, al grado que preguntan «¿Son dos o son tres?» Él siempre ha estado ahí con nosotros, en todos los discos los scratches son de ese güey. Digamos que es el DJ oficial de Hood P, con quien por lo regular disfrutamos hacer el show. No siempre se puede con él y existen más amigos que en ocasiones son buena alternativa. Pero el DJ de planta es él.

¿Siguen siendo parte de Revolver?

Dee: Sí, digamos que el Revolver nunca ha desaparecido. A pesar de los años, se han ido cayendo soldados en el camino, unos por voluntad propia, otros no tanto. Pero los únicos que quedamos del Revolver es Hood P y Juancer [El Bastardo].

Yo conocí a Hood P por el T.H.C. Mixtape. ¿Qué hicieron después?

Dee: Yo grabé un LP, uno verdecito [Mi música].

MOF: Los discos en solo, y el que salió apenas, el EP Perdido. Las canciones después del T.H.C. son Música de Dee, el Money Over Fame.

Dee: Y el disco que está hecho en Monterrey con los Night Diggers, que no ha salido.

MOF: Pero ya fue después de hacer las que vienen en el EP Perdido. Fue en ese orden. Los dos en solo, el LP, y lo que hicimos en Monterrey.

¿Cómo surgió la conexión con Monterrey?

Dee: Yo conocía al Jin [Beast], principalmente. Era un güey que tenía la misma mentalidad que yo poseía en cuanto a a manera de ver y percibir el hip hop, y hacer música. Y un día ellos [Los Night Diggers, el dúo extinto de Jin y Danny Brasco] vienen cuando empezaron a grabar La noche que murió el silencio, me hacen un invitación para participar en un rola, y de ahí es como yo tengo mi primer acercamiento con su trabajo directamente. En ese tiempo sólo eran Danny y el Jin. Y Jin era el speaker, el vocero oficial de todo su pedo.

MOF: Las relaciones públicas.

Dee: Era el RP del proyecto. Ese fue mi primer acercamiento con ellos. Posteriormente se distanció la relación con Jin, y nos acercáramos a Danny, que no se atrevía a veces a dar la cara pero que era gran parte del sonido y de la producción creativa.

MOF: Cuando hacía mancuerna con Jin funcionaba chido, pero el sound es de Danny. En el Express Play sí hay aportaciones musicales de Jin.

Dee: Pero de Jin con alguien más.

MOF: Jin con Merer, por ejemplo. O Jin, Merer y Danny.

Dee: O la de “3 AM”, que es con Jin, Erick Santos y Merer.

Cuéntenme un poco sobre Vital Studio. Es un lugar especial y ustedes formaron parte de todo esto.

MOF: Es muy especial para nosotros porque nos tocó ir en un punto cuando ya estaba muy chido. Nos contó Merer que había tenido varios momentos el estudio, y ese era el más rapero. Merer estaba a cargo de la nave. En ese momento hacían talleres. Nos tocó estar en la entrega de boletas y en la premiación. Cayó un chingo de banda. En esos años estaban todavía grabando o acababan de grabar las sesiones del disco que hicieron que nunca salió. Caímos en esa temporada. Nosotros hicimos ese disco prácticamente viviendo ahí. Fue en chinga. Llegamos, cotorreamos en la noche, nos pusimos una peda chida, platicamos. Al otro día nos enseñaron los beats que había, y empezamos a escribir uno diario: escribir y grabar, escribir y grabar; continuo.

¿Ya salió ese disco?

MOF: Es el que viene de Hood P. Hood P Express Play.

¿Entonces el Perdido es un lado B de eso?

MOF: Esas rolas no las grabamos ahí.

Dee: Las grabamos en Naucalpan. Lo dábamos por perdido, lo encontramos en un disco duro, por eso fue que decidimos ponerle así. Eran más rolas que rescatamos. Que decidimos rescatar.

Dee: Y dijimos, hay que sacarlas. Eran las únicas que ya estaban completas, que sí existían como archivos para poderlas trabajar y por eso les dimos ese nombre. Se hicieron antes de viajar a Monterrey.

MOF: Nosotros llegamos al Vital de un tocada de San Luis, de la gira del T.H.C., y fue la primera vez que caímos, como por marzo. Ahí grabamos el Hood P Express Play. Son seis tracks y está cortito, tú te lo chutas en 18 o 20 minutos, pero te lleva. Son beats de Danny, Merer, Jin y algunas colaboraciones como la de «3 AM», en el otro está el Skizz, en el de «M de Muerte». Skizz participó en uno de los beats que están ahí. Ese disco es bien chido. Ahora es su turno, porque se congeló un chingo de tiempo. En ese lapso caímos, se grabó, estaban jalando a la par otras cosas y se acabó el Vital. Cada uno tomó su rumbo y esas sesiones quedaron en pausa, entre lo que le habían ya movido y lo que faltaba trabajarse.

Dee: Se perdieron en algún momento unos archivos.

MOF: Todo se recuperó, pero hubo mucho drama detrás de ese disco. Es el material más corto que vamos a editar y el que más tiempo ha llevado. Pero también porque están involucradas muchas personas. Y entre más gente esté involucrada, todo se alarga.

¿Ya tienen una fecha?

Dee: No he querido hablar de una fecha porque estamos en espera. Todo el disco va acompañado de un audiovisual, que tiene la misma duración del audio, pero con su visual, pero falta que David [Dabeat Ramírez] nos lo entregue.

MOF: Algo que es una realidad es que a pesar de que el disco es viejito y que ya tomó bastante tiempo, es un disco que sí está bien hecho en todos los aspectos. Nosotros ya tenemos el máster final, ya existe en nuestro poder. Suena muy bonito. No tiene un problema de que digas «es que suena mal».

Dee: Yo podría decir que va para nuestro primer clásico.

MOF: Yo así lo veo. A fin de cuentas el proceso fue clásico. Ya habíamos grabado un disco en estudio, por ejemplo de Jedi Revolver, que se grabó en Tónica, y era un estudio formal, pero nunca habíamos hecho un álbum en un estudio controlado por raperos, y que tuviera toda esa esencia. El disco no tiene un pedo y por eso no ha salido. El máster ya está pero va a tener ese cortometraje que es realizado por David, Terror Industry. Porque aparte el disco tiene dos canciones que son una historia muy especial. Hicimos unos personajes. Más clásico que el T.H.C. de Hood P, que fue el punto de partida.

¿Qué otras cosas tienen en puerta?

Dee: Tenemos otro que estamos haciendo que le pusimos Rap Music. Creo que va a salir antes del Express Play porque ese depende de nosotros. Danny me está mandando las sesiones de los beats y no hay un intermediario.

MOF: Somos nosotros tres los que estamos ahí en la sesión. Tal vez no salga antes del Express Play.

Dee: Me refiero a que va a estar terminado antes.

MOF: Lo chido es que ese es nuevo.

Dee: Son rolas que hemos estado haciendo este año.

¿Dirían que su acercamiento es directo al rap? En cierto sentido básico.

Dee: Sí. A mí es el rap que me gusta escuchar, el que habla de raperos, que es para los raperos, que no es tanto que busque una enseñanza en la música o un mensaje. Me gusta escuchar cosas de raperos, que sólo a los raperos les gusta escuchar y que sólo a los raperos les va a vibrar un pedo así. Podría responder que es muy directo y básico en cuanto a que la temática es el rap. Porque ni siquiera tenemos temáticas de calle o como gangsta shit, sino pura rap shit.

MOF: Seguido pasa que la persona que no te conoce en el aspecto musical y que no tiene mucha idea del rap pregunta «¿y como qué rap es?» Me han pedido muchas veces encasillarme en un tipo de rap. «Rap romántico», no sé qué esperan que diga. A mí no me gusta ponerle ninguna de esas. Porque realmente hablamos de muchas cosas y de nada. Nada trascendental que vaya a marcar tu vida, hasta cierto punto. Tal vez sí.

Dee: Pero si eres un rapero clavado te va a vibrar. Nunca hemos tenido la mentalidad de decir «hay que hacer rolitas más digeribles» para que la banda se vibre y baile y me lleven a otros lugares.

MOF: El rap verdadero es rap del chido, del de a de veras, el que sí es rap.

¿Cómo funcionan como pareja de MCs? Tienen una química muy especial. Evidentemente por su relación familiar. Pero hay algo que los vuelve un matrimonio muy especial, en términos musicales. ¿Qué tan conscientes son en su estilo?

Dee: Todo se ha podido llevar a un buen punto en nuestra relación. Por citar un ejemplo absurdo. Yo sé que si agarra la compu y va a poner una rola, no voy a decirle «chale, ¿por qué pones eso?» Como muchas veces sucede con amistades o con otros colegas. Que dices «sí andamos en la misma vaina, pero diferimos un tanto en gustos, a pesar de que a los dos nos gusta rapear». Eso es lo que lo hace peculiar, nos gusta lo mismo. No es que yo quiera ir para acá y que él diga «está culero ir para allá, hay que darle por este lado, creo que nos podría ir mejor». Siempre el punto de partida es que esté el beat bien verga y ya de ahí, lo que se nos antoja sobre el beat. Pero lo principal es que los gustos son los mismos. Yo sé que si él le va a escoger beats al Danny, le va a escoger algunos que a mí también me van a gustar.

MOF: Pero sí tenemos el conocimiento de esa química. Aparte convivimos bien antes de ser raperos. Antes de que entráramos al rap de lleno, como una tercia, siempre fuimos los que cotorreábamos. De niños jugábamos monos juntos, siempre fuimos un grupo, un equipo. Otra cosa es que no tratamos de proyectar nada que no seamos.

Dee: De que nos veas en un video y pienses «a estos weyes ya les va bien verga» como mucha banda lo hace. «Vístete bien verga no más para el video, y ándate en la sema como realmente eres». Eso también funciona, es otro medio de llegar, es otro camino respetable pero no es el que a mí me gusta abordar.

MOF: Y la gente lo puede sentir. Muchos sienten eso y que existe un núcleo fuerte entre nosotros, incluso por encima de banda que se conoce en el camino y se vuelven grupo y terminan valiendo verga tal vez porque llega un momento en el que pueden diferir. Y aquí por lo mismo de que siempre hemos convivido, se soltó de una manera muy especial.

¿Qué más viene?

MOF: El solos.

Dee: Yo tengo terminado un EP que se llama Cuando desperté, donde sale esa rola. Ya sólo estoy esperando la portada y cosas así para publicarlo. Y empecé a grabar el Nuevo Testamento. Tengo como unas cuatro rolas.

¿Va en la misma línea estilo Danny shit básico?

Dee: Sí, realmente, de esas rolas que tengo grabadas, tres o cuatro son del Danny.

MOF: Es como la continuación del Rap Music.

Dee: Va por ese lado de sonido del Danny. Me cuesta trabajo creer en el sonido de otros productores. Ya despues de Danny está cabrón. Es bajar de nivel. En todos los años nunca me había tocado escuchar a un productor así. Para su edad, los que lo pudieron lograr les tomó mucho más tiempo consolidar un sound. Este bato en tres o cuatro años se estableció con un sonido que si oyes un beat, dices, es ese güey.

Tienes el Nuevo Testamento y Cuando desperté.

Dee: Es un EP. Son como unas cinco rolas de trap. En cuanto me den la portada lo subo a plataformas digitales.

¿Y tú MOF?

MOF: Tengo unas de trap, unas ocho o nueve. A lo mejor también le aviento unas cuantas extras, que no son tan trap, pero que van sobre esa línea. Pero no los quisiera echar juntos. Mejor dos proyectos.

¿O sea que son seis proyectos en puerta?

MOF: Dos de Hood P, y dos de cada uno.

Cuéntame un poco de tu relación con Homegrown, Dee. «Homegrizzy Boys» también te abrió una puerta.

Dee: Muy chido. Yo llego ahí más que nada por Hugo [Yoga Fire]. En ese tiempo que llegué, hace como un año y medio, la banda estaba en un break de producción de rolas. Se traen a Fntxy, me traen a mí. Nos dan el estudio un tiempo. Con ellos también hice un chingo de música. Ha de haber guardadas unas 40 o 50 rolas de trap y cosas así, que están ahí. Grabé un disco con el Yoga, Historias del 55, que también ya está terminado y Alex [Malverde] está coordinando los detalles de la salida. Mi relación con ellos es chida. Hugo fue como el imán que me llevó allá, y siempre me he llevado chido con él desde hace muchos años. Y con los demás colegas ya me había tratado en algún momento y fue como entrar a un nuevo salón y decir «estos son mis compañeros de la clase», y más que los compas es el team, con el que también me aviento una cascarita.

¿Algo más que quieran decir reyes?

MOF: Diría que Danny es como el productor de Hood P. Es un miembro.

Dee: Que no está declarado.

MOF: Él tiene proyectos independientes a lo que hace con Hood P. Está chambeando con más rappers, incluso en álbumes completos. Se consiguió hacer un sonido con Hood P y nosotros lo hemos platicado y él lo comparte. Desde ese momento se ha comentado que él también es, en determinada situación, un miembro más.

Dee: Ya son como tres años desde que toda la música por lo regular es de él.

MOF: Él también está muy contento con el sonido que hace Hood P en su beats. Nos da un chingo de beats. Cualquier artista que quiera un beat del Danny, puede llegar a él pero tiene un costo. Nosotros tenemos ese beneficio. Y él es consciente de que creó un sonido en Hood P, que se va a poder escuchar todavía más con el Rap Music. El Express Play es lo previo a ese sonido. Danny ya no sólo es un colaborador.

