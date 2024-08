El horóscopo de VICE: agosto de 2019

Podría escribir: playa, Indonesia, escapada, mojitos, vuelos con retraso… pero para obviedades, ya está Twitter. Mi consejo general para este mes de agosto es aprovechar la acumulación de planetas en Virgo para darnos un respiro mental. Venimos de unos meses un tanto atolondrados, irascibles, caóticos a muchos niveles. Si vas a irte de vacaciones que sean reales, no de irse lejos, sino de darle pausa a tu cabeza.

Necesitamos este mes de agosto para descansar neuronas, para pensar dónde estamos y qué queremos. No os agarréis a agosto como si fuera la última fiesta: “¡voy a disfrutar, desconectar, olvidarme de mi vida de mierda!”. No, no hagáis eso, o la vuelta será atroz y no estará Mercurio retrógrado para echarle todas las culpas. Disfrutad pero con control, no para olvidar, sino por pausa merecida.

LEO (21 jul. – 22 ago.)

Por fin te llega el mes del resplandor, Leo. ¿El de “susto o muerte” y volverte loco como Jack Torrance? No, el de resplandor literal, el de brillar, el de un gran cambio: la época de tu cumpleaños. ¿Querías atención? pues ahí tienes doble taza. Se acercan cambios significativos, ¿estás preparado para un poco de transformación? ¿Para dejar atrás ese antiguo Leo que se estaba estancando y acomodando? Esta mutación —te llamaremos X-Men a partir de este agosto— irá acompañada de jolgorio y alegría. Ya era hora, ¿no?

Tienes el Sol, Venus y Marte en conjunción, esto significa buena vibra a raudales. Poténciala. Y además el Sol y Venus, planeta del amor blablablá, entran en conjunción en tu signo este mes y empezarás a sentir cómo el amor que has sentido tan lejano estas últimas semanas se empieza a acercar y a hacer realidad. Coge ese amor bien fuerte y no lo dejes ir. Hay, además, luna llena el día 15, que estará en tu sector de las asociaciones. Más amor, más buenas noticias, más mimitos. Déjate querer.

VIRGO (23 ago. – 23 sep.)

Virgo, este agosto va a ser tu mes de curación, de lamer heridas. Es hora de dejar todas tus luchas, pensamientos y ansiedades en un segundo plano. Tienes muchas cosas que hacer todavía, pero también hay muchas que debes dejar atrás para poder avanzar. Y no debería costarte cerrar algunas puertas. Tómatelo como el ciclo de la vida, no como una derrota. No hay prisa, no hagas nada hasta que no te sientas inspirado, Virgo, que ya sabemos que cuando te llega la inspiración eres imparable. Mientras, disfruta del momento, relájate, cuida las amistades, cultiva la mente.

Algo nuevo está por llegar, pero todavía no es el momento. A partir del 21 de agosto, tienes a Virgo y Marte en buena posición para que salten chispas por todos lados en el tema de las relaciones y el amor, céntrate en eso. Será a partir del día 30, con la Luna Nueva, que notarás la energía y el entusiasmo brotando de nuevo. Estamos preparados para esta nueva etapa tuya, Virgo, pero deja que pase agosto.

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Estás acostumbrado al estrés, es un viejo conocido. Tanto el estrés que te ayuda a hacer muchísimas cosas y ser productiva como el estrés malo que hace que te muerdas las uñas y te replantees tu vida cada semana. El estrés te ayuda a ir tirando en tu día a día, pero ojo. Este mes de agosto ha llegado un poco para darte una tregua y que te replantees algunas cosas. ¿Quieres seguir así el siguiente curso? Por mucha playa y mojitos que hagas estos días, ¿te ves preparada para encarar de nuevo el mismo nivel de actividad que llevabas antes del verano?

Agosto será un buen mes para replantearte cambios y tomar decisiones. Algunas no serán del todo bonitas, pero sí necesarias. Aprovecha esta pausa para cargar pilas y rejuvenecer mente y alma. El día 15 la luna llena brillará en tu casa del amor, quizás así te des cuenta que la conexión que tienes con ese alguien es muy real. Y especial. Y eso pasa pocas veces. Gózalo.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Te has dado cuenta, Escorpio, de que la principal afectada por todo ese rencor que acumulas eres tu misma, ¿no? Aprovecha estos días de pausa para reflexionar sobre todos estos resentimientos. Estas obsesiones que llevas arrastrando desde hace un tiempo solo hacen que aumentar tu angustia, y tu entorno no entiende nada. Cierra puertas, borra cosas de tu cabeza, deja de lado todas estas dinámicas que solo te están causando dolor.

Olvídate de la palabra venganza, deja de apuntarte cosas en tu libreta negra, la vida es mucho más que todo esto que vas guardando en tu cabeza para sacar a la luz algún día. Te estás haciendo daño muy adentro y la principal perjudicada eres tú. Tu carrera sigue creciendo, la gente te quiere, no te va mal, ¿crees que podrás darle vacaciones a tu cabeza y disfrutar un poco de la vida?

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

Sagitario, recuerda que las vacaciones suelen ser un momento de pausa, de descanso y relax. No hagamos eso de necesitar unas vacaciones de las propias vacaciones porque vas más acelerada de lo normal. Está muy bien que llenes tu día con planes, que digas sí a todo y que pretendas irte muy lejos para olvidarte de tu rutina de los meses de invierno, pero con cuidado. Aprovecha estos días para hacer un poco de crecimiento personal, para escucharte y entenderte un poco más. No voy a hablarte de meditación, porque no sabes ni lo que es, pero por ahí van los tiros.

Quieres desconectar tanto que a veces hasta desconectas de ti misma. Has de entender que no siempre se trata de buscar estar bien. Para un poco o te agotarás. Si trabajas un poco más tu plano espiritual e intelectual notarás cambios positivos. No todo son planes con cervezas para sentirse mejor. Tengo buenas noticias sobre el amor. A partir del día 8, Venus entra fuerte, así que abre bien los ojos, cierra cosas del pasado y prepárate para acoger nuevas historias de amor ¡Yupi!

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Temas financieros, controlados; temas laborales, todo en orden; cuidados y pequeños placeres a uno mismo, check, pero ¿cómo llevamos el tema de las relaciones? ¿Estás prestando la atención que merecen a los de tu alrededor? Aprovecha este agosto, que suele haber menos estrés, para comprobar en qué tipo de amiga te has convertido.

Vale que has tenido una temporada un poco estresante, pero usa estos días para levantar el teléfono y hacer planes, intenta dar más abrazos, decir lo que sientes. No esperes a que llegue el drama para demostrar cuánto te importan las personas de tu alrededor. Hala, ya te he puesto deberes. El amor que des, te será devuelto; ya verás qué bien te irá este agosto. Te quiero siendo la más pesada en todos los grupos de WhatsApp.

ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)

Acuario, este mes de agosto, déjate de tonterías y prioriza lo que te hace sentir bien. Sabemos que odias hacer lo que los demás esperan de ti, así que aprovecha que en agosto todo el mundo está más relajado para sacar tu verdadero yo. Di lo que piensas, ve a contracorriente, defiende tus posiciones, saca tu rebeldía. Al final, hacer las cosas como tú quieres y luchar por (lo poco) que crees es lo único que te hace feliz.

Y muchas cosas estarán pasando en tu área de las relaciones este mes. El día 14 entran en conjunción el Sol y Venus, así que si estás en una relación, quizás no lo vuelvas a ver tan claro como durante estos días. Estarás on fire de amor. La conexión será muy alta, te harán sentir importante. ¿A qué Acuario no le gusta eso? Aprovecha agosto para que las emociones y los sentimientos supuren por todos los poros.

PISCIS (19 feb. – 20 mar.)

Piscis, a veces te pierdes en los grandes logros sin tener en cuenta los pequeños placeres y victorias de la vida. A veces en las cosas pequeñitas está la alegría de verdad. Eres de hacer saber al resto cuando estás pasando por malos momentos o cuando te estás lamiendo las heridas, pues queremos celebrar tus triunfos igual que tus malos momentos. Déjate ser feliz. No te presiones tanto.

Este mes notarás cómo cada vez estás más cerca de saber lo que quieres, estás asimilando hacia dónde quieres ir, y eso hace que te relajes y empieces a disfrutar de la vida. No dejes que tu cabecita lo estropee. No es malo sentir alegría y placer, no te sientas culpable por ello. Llevas tiempo trabajando en ello, así que ríete todo lo que puedas, ha llegado el momento de estar en paz contigo misma.

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

Vienen días buenos, Aries. Por fin, un poco de aire fresco entrando en tu vida y sacudiéndolo un poco todo. Has tenido ciertas incertidumbres estos últimos días, pero tranquila, que este mes todo se irá solucionando. Algo está por llegar o aparecer que hará que se solucione un problema que llevas arrastrando desde hace tiempo. Una vieja piedra en el zapato, de esas que ya empezaban a hacer herida. Pues esto llega a su fin, una cosa menos.

Así que sonríe, Aries, agosto te necesita feliz. Y cuando digo que será un buen mes, va de verdad de la buena, tienes al Sol, a Venus y a tu planeta regente, que es Marte, en tu área del placer hasta el día 18. Así que todo lo que esté por venir serán alegrías. Si estás en pareja, todo irá sobre ruedas, podrás decir aquello de “qué bien se está cuando se está enamorado”, y si no tienes nada a la vista, no lo digas muy alto porque esto se acaba rápido. Llega el verano del amor para ti, Aries.

TAURO (20 abr. – 20 may.)

Hemos pasado la etapa del desenfreno y los pequeños placeres, la de cuidar al entorno y las personas más cercanas, ¡y por fin ha llegado la de cuidarse a uno mismo y tu corazoncito! Está muy bien lo de mamá pato y todas estas cosas, pero este agosto entras en la etapa del self-care, aprender a cuidarse, a tomar decisiones, a ser valiente y arriesgada. Recuerda, querida Tauro: solo tenemos una vida, piénsalo como el último chupito antes de irse a casa, hay que disfrutarlo. ¿Cómo tienes el corazón? Porque este mes de agosto le vamos a dar trabajo extra. A partir del día 18, Marte entra en tu área del amor, al cabo de pocos días llega Venus y, por si fuera poco, se une Urano. Súmale Luna Nueva, también, en el sector del amor. ¿Estamos ready? Aventura romántica a la vista, amor a primera vista, calentura veraniega. Me he puesto hasta yo nerviosa.

GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

Eres tu peor enemiga, Géminis, y hay que empezar a salir de ese bucle sin fin que es tu cabeza. Estás constantemente buscando el equilibrio y buscas hacerlo todo siempre bien. Que no digo que eso no sea bueno, pero a veces no te das cuenta de que lo primero es que estés bien tú, luego ya procuraremos hacer las cosas de forma correcta. Si se tambalea tu alrededor, mantén la cabeza alta, confía en ti, eso es lo primero que debes trabajar. Porque nadie lo hará por ti. Sacude un poco tus días durante este agosto, adiós a la rutina y a los agobios —no los de tu día a día, sino los de tu cabeza— y relájate, por Dios.

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Querida Cáncer, te has quedado atascada en un tema, un obstáculo, un algo que no te deja avanzar. Aprovecha la ligereza del mes de agosto para enfrentarte a ello, para luchar contra tus miedos. Intenta hacer cosas nuevas, romper la rutina. A ver si así te alejas de ese hábito que está haciendo que te estés quedando atascada. Búscate nuevas distracciones para este agosto. Tienes a Venus y a Júpiter en la conjunción perfecta en el sector de las finanzas, así que abre bien los bolsillos y dale rienda suelta a tus talentos que son los que te traerán éxito y dinero este mes. Necesitas cambios en el amor, probar cosas nuevas, echarle salsa Valentina a tus relaciones, aprovecha la Luna llena del día 15, y pide por esa boquita.

