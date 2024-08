El horóscopo de VICE: junio de 2019

Empieza el mes y lo más seguro es que te pille dentro del Primavera Sound. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues en realidad, todo. Pero ¿y lo divertido que será y la de gente que puedes llegar a conocer en la cola de un Poly Klyn? Eso, amigas, no se paga con dinero.

Estáis algunos un poco agobiados; a ver, calma. Es una época en la que hay mucho movimiento a nivel profesional, nuevas oportunidades. Recordad: siempre a todo que sí, luego ya valoraremos. Y ojo a la luna llena del 17, habrá muchos corazones haciendo bum, bum. También a todo que sí. Que junio sea el mes de decir a todo: efectivamente, sin duda, sí, sí y sí.



GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

Querida Géminis, primero de todo, feliz cumpleaños. La luna nueva en tu signo el día 3 es la puerta abierta a empezar de nuevo. ¿Sabes cuando te salen ocho avisos en el ordenador, la pantalla azul y el ratón se queda colgado, y el informático te dice “¿Has probado a reiniciar el ordenador?”? Pues así estás tú, así que dale al botón de reinicio y a brillar de nuevo. Tómate tu cumpleaños como la casilla de salida. Además, tienes a Venus en la casa de las apariencias y el yo. No te queda otra que relajarte, despreocúpate, date cariño y mucho amor para ti. Activa la autoestima y déjate querer. Estás en ese momento de definir quién quieres ser y conseguirlo, es tu mes de disfrute, aprovéchalo. No dejes que nadie te perjudique estos días, si estás en un momento de redefinición es para que lo hagas a tu manera, no dejes que nadie se interponga en el camino. Feliz renacer, Géminis.

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Ay, Cáncer ¿qué ocurre? Estás un poco asustada con todo lo que te está pasando, emociones, ideas… Estás algo abrumada. Sobre todo, es a nivel espiritual que estás un pelín saturada con todas las emociones que circulan por dentro de tu cuerpo. No te desequilibres, a veces es bueno todo este resurgir de sentimientos y contradicciones para llegar a una conclusión. Pero tampoco satures tu cabeza, tómatelo todo de forma más relajada. Y alégrate, no dejes que los malos pensamientos tiren de ti hacia abajo. Ojo con la vida amorosa. Historias del pasado pueden volver y quizás enrarecer lo que tienes ahora. No dudes de las decisiones que has tomado, confía en ti y en tu instinto, sabrás ver lo que es bueno para ti. Y deja que pasen un poco las cosas, no le des tantas vueltas a todo. La improvisación no te irá nada mal para desencallar tu cabeza este mes de junio.

LEO (21 jul. – 22 ago.)

Leo, este es un buen mes para montar fiestas en casa, volverte a descargar Tinder y abrir la agenda de Facebook y poner “Asistiré” a todos los eventos, desde presentaciones de libros a fiestas pretenciosas en terrazas de hoteles pijos. Sí a todo. Tienes acumulación de planetas en la casa 11, la de la vida social y las asociaciones. Habrá que dejarse ver. Estás cada día más contento contigo mismo, en lo que te estás convirtiendo y consiguiendo ¿qué tal si este mes nos tomamos vacaciones de pensar y nos dejamos llevar un poco? Vuelves a tener el liderazgo y la creatividad a tope, habrá buenas noticias en el entorno profesional. Deja que te aplaudan y te den toquecitos en el hombro. Con Venus moviéndose a partir del día 8, en todos esos eventos en los que has puesto “Asistiré” te pongo deberes: conocer nuevas personas interesantes. Deja atrás las historias amorosas pasadas y dale oportunidad a todo lo que están sucediendo delante de tus narices. Y si no, recuerda que cualquier app de ligoteo siempre puede saciar estas ganas de vida social y amor que te esperan en junio.

VIRGO (23 ago. – 23 sep.)

Estás en expansión Virgo, eres imparable. Pero notas que algo está tirando de ti, algo no te deja avanzar ¿sabes lo que decía mi abuela? Hay que cortar por lo sano. Y de raíz. Las cosas negativas es mejor dejarlas atrás. Estás en tu momento más dulce a nivel laboral. Halagos y nuevas oportunidades van a ir cayendo por todos lados este mes de junio. Después de la luna nueva del día 3 irán apareciendo nuevas opciones laborales que te harán feliz. Pero ojo, que tu carrera está eclipsando un poco tu vida amorosa. No dejes que ocurra esto. Solo necesitas centrarte un poco más en los temas del corazón y dedicarle tanto esfuerzo como le dedicas al resto de cosas en tu día a día. Te mereces toda esta felicidad, te lo has currado mucho, Virgo. Eres muy especial.

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Libra, estás volviendo a pillar carrerilla. Quieres aprender, apuntarte a cursos, leer tres libros a la vez, hacer cinco trabajos a la vez, ofrecerte voluntario en varios proyectos y tienes el sí preparado ante cualquier mail que te pregunte “¿Te interesaría participar en…?”. Lo mejor de todo es que lo necesitas, necesitas esta ola de aire fresco para salir del aturdimiento mental de las últimas semanas. Te has dado cuenta de que necesitas esta adrenalina para tu día a día. Droga dura. No dejes que Urano te haga dudar de ti mismo, de tus capacidades, y no te pongas a cuestionártelo todo, que nos conocemos. Si alguien te manda un mail, sí a ti, es porque te quiere a ti, no estás en la cadena de emails de forma errónea. Este priorizar la carrera a otras cosas no será del gusto de todos, sobre todo en casa, quizás no te sientas del todo apoyada. Pero qué más da. Estás empezando a ser auténtica. A final de mes volvemos a hablar, ya verás que todo irá a mejor. Sobre todo en tu cabeza.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Estos últimos días has estado siendo menos tú y más Escorpio que nunca. Fue un poco extraño el efecto de la luna llena en Escorpio despertando cosas en ti que desconocías, una rabia latente que te ha dejado un poco asustada. La noticia es que no ha sido pasajero y que esta ira que tenías semioculta se ha quedado reposando en ti, como si un nuevo ser quisiera salir al exterior y decir, “Vale hasta ahora me he estado comportando por aquello de vivir en sociedad y estas cosas, pero ahora me vais a conocer bien”. Estás en tensión, pero porque estás tratando de quitarte de encima muchas cosas que no te dejan ser tú misma. También es verdad que necesitas este despertar tanto a nivel físico como mental. Fuera las relaciones tóxicas, fuera las personas que molestan, fuera los que se ríen de ti, fuera los que te dejan un mal presentimiento, fuera el quedabien, fuera los de por-interés-te-quiero-Andrés. Eras como una leona enjaulada, ha llegado el despertar, Escorpio. Aparten las criaturas.

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

¡Por fin, Sagitario! ha llegado el mes del viajar y la aventura, tus dos únicas preocupaciones en la vida. ¿Qué haces todavía en casa? Espero que estés leyendo esto mientras tienes abierta la pestaña de reserva de vuelos baratos o directamente desde la recepción del hostal de algún país extraño. Es cuando estás en estas situaciones que te sientes abierto en otros ámbitos, como si se desbloquearan compuertas. Hasta que no tienes un poco de aventura delante no te relajas en temas amorosos o de amistad. Aprovecha y hazlo todo, vete por ahí y reactiva amistades. No hay ningún otro signo que sienta tanta satisfacción como tú haciendo las cosas que le gustan, así que adelante. Esta estabilidad emocional te traerá buenas noticias en el amor. Con la luna llena del día 17 llegan romances. Diviértete, ya hablaremos de aburrimiento cuando vuelva el frío.

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Tienes las relaciones como un maldito campo de minas. ¿Qué has hecho para llegar hasta esta situación? Pues un poco ir ignorando las señales y a ver si por el arte de birlibirloque se deshace el entuerto y puedes seguir con tu vida normal. Pues no, ahí está, enfrente de tus narices, y es hora de desenredar todos los entuertos en los que te has metido. Empieza por hablar de lo que te preocupa, quizás así verás que algunas situaciones solo están en tu cabeza. Este es un mes de sentarte contigo mismo y aclarar todo lo que te pasa por la mente. Pero sin sobreanalizar nada, tampoco te pases. Deja que pasen las cosas. Date caña en el trabajo y en las relaciones, si no te quedarás atascado. No puedes controlarlo todo, y eso hace que a veces seas un cabezón de mucho cuidado. Para desenredar asuntos lo mejor es regalarse un viaje, o más fácil, una buena fiesta de esas que acabas sin saber como te llamas. Dale al Jäger, amigo capri.

ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)

Este mes hay cargamento de energía extra para ti y lo mejor de todo es que lo sabes. Eso hará que este junio estés un poco espléndida de más. En el sentido de brillar, de maravillar. Tienes tu casa de la creatividad en efervescencia ¿has dejado de hacer algo para cultivarla? ¿vas tan a tope de trabajo que esos momentos que tenías para ti se fueron? Aprovecha este mes para volver a ello. Te irá bien para tu salud, tu salud mental para ser más precisos. Vuelve al macramé, las plantas, el taller de acuarelas o a corte y confección. Lo que sea, pero date tiempo para tus cosas. Cuando algo realmente te entusiasma no tienes límites, así que dale. Ojo con Venus moviéndose a partir del día 8, se presentan nuevas oportunidades y citas a cascoporro para este mes. Y será con personas cercanas, así que abre los ojos que lo tienes al lado. Y Géminis Season, ya sabes lo que significa, más de un camino a escoger. Prueba y a ver qué.

PISCIS (19 feb. – 20 mar.)

¡Estás feliz! ¡Estás feliz, por Dios, Piscis! Es como si hubieras estado en un tiovivo dando vueltas sin parar y por fin has podido bajar y decir “ya está, así estoy bien, esto es lo que me gusta, estas personas son las que quiero y estas es mi casa y aquí estoy bien”. Ha costado llegar hasta aquí, pero por fin estás bien contigo misma, te sientes segura y bien en tu espacio. Un espacio seguro que has ido creando todo este tiempo, con sudor y lágrimas, eso sí, pero ya lo tienes hecho. Están pasando cosas y transmites felicidad por todos los costados. En temas amorosos vas con tantas ganas en todo que solo te apetece dar saltitos de emoción y reforzar el compromiso. Sí, sí, sí y más sí. Para este mes de junio no te doy más deberes que buscar el equilibrio entre toda esta felicidad y los planes lúdicos que te esperan. No sé, pero yo ahora mismo, te cambiaba el sitio.

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

Aries, este es el mes de las sorpresas y el ir arriba-y-abajo para ti. Te esperan viajes cortos, mucho coche y cosas imprevistas en junio. Es el mejor signo al que le puede estar pasando todo esto porque te lo tomas todo muy bien, y sabes darle la vuelta a cualquier situación. ¿Temas pendientes por hablar? ¿Te gusta escribir? ¿Trabajas en algo relacionado con la comunicación? Tu punto fuerte este mes será la información y el habla. Si tienes temas pendientes con alguien es el momento de hablarlo. Toda tu seducción y posibilidad de conseguir cosas será gracias a tu boquita. Si estás dudando en el ámbito profesional si empezar algo por tu cuenta, este es el momento. Te mueres por tener el control de tu vida laboral. ¿Aries siendo su propio jefe? Menuda sorpresa. Y ojo a partir del día 26 de junio, solo vas a estar pendiente de temas del corazón. Todo lo demás pasa a segundo plano. Ya era hora.

TAURO (20 abr. – 20 may.)

A constancia no te gana nadie amiga Tauro. Y madre mía menudo carrerón llevas. Has estado disfrutando de la vida y cuidándote, pero tu cabeza ya está mandándote señales para que vuelvas a tu rutina, para que no te descarriles, para que vuelvas a cuidar de tus posesiones que tanto te importan. Si hay que ponerse en el trabajo, Tauro ahí está, constante, haciéndose su caminito, si hay que ponerse en la fiesta, ahí está Tauro, hasta el final, siendo la última en apagar las luces. No haces nada a medias, sigue así por favor. Este mes de junio vas a entender que hay cosas con las que no tiene sentido continuar, situaciones que no van a ningún sitio, relaciones sin sentido. No hay nadie que pueda verlo tan claro como tú cuando no vale la pena apostar más tiempo ni esfuerzos. Así que fuera, tijeretazo y a otra cosa.

