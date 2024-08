El horóscopo de VICE: septiembre de 2019

Hoy seguramente hay mucha gente volviendo al trabajo, no lo dicen los astros, lo dice la lógica aplastante. Seguramente también hay mucha gente llorando en el baño, mirando la marca del bikini, y pensando qué pasaría si dejara el trabajo y me fuera al campo a cultivar tomates. No te preocupes. Todos hemos pasado por eso. Septiembre es duro, pero a la vez excitante. Una se cree con fuerzas para todo. Septiembre es el nuevo año real, el volver a empezar, hacer nuevos amigos, volver a estrenar zapatos y libros y juntos volver a empezar. Vamos a ello.

VIRGO (23 ago. — 23 sep.)

Ay mis queridos virgos, cumpliendo años en la mejor época del año, el fin de año real cuando tendríamos que estar comiendo uvas y marcando propósitos. Primero de todo, feliz cumple, querido. Y ahora, hablemos de autoestima. Otra cosa no, pero has llegado hasta septiembre para por fin entender que vales millones. Asumámoslo ya todos. Aprovecha la luna nueva de final de mes, día 28, que estará en la casa del talento, para entender qué es lo que se te da bien, con qué puedes hacer dinero, dónde está tu experiencia. Y deja que vengan a ti. Asume tu cumpleaños como un ciclo, una vuelta entera de experiencia, aprovecha lo aprendido para no volver a tropezar con los mismos errores. Por ejemplo, la amistad. Los virgo siempre estáis envueltos de mucha gente, porque sois atrayentes; por vuestro misterio, por esa inteligencia que desprendeis y que estáis ahí para cualquiera a la que suena la alarma ¿pero quién está ahí para vosotros? Ha llegado el momento de filtrar: fíjate en tu entorno, mantén a las buenas personas, no desperdicies más tiempo y amor, guárdatelo para ti. Ya vendrán a ti. Ha llegado el momento de ponerse en el centro, Virgo, ha llegado tu momento.

LIBRA (24 sept. — 22 de oct.)

No hay nada peor para un Libra que tener que tomar decisiones, y septiembre es el maldito mes que parece que se tenga que decidir todo. La reunión del G8 de los meses. Así que pausa, respira un momento, no fuéramos a estresarnos nada más empezar. A principios de mes sentirás necesidad de recogimiento, de pensar, de poner el móvil en modo avión —ya, bueno, nos conocemos, serán dos horas del día solo— para poder pensar qué quiero, qué hago con mi vida, quién coño soy y en qué me he convertido. La semana del 16 harás ¡boom, shakalaka, boom! Volverás a la vida social, a brillar y al highlighter. Tómate el fin de semana del 14, día de luna llena, como unos días de reciclaje, fer dissabte, echar alguna cosa por la borda. Podrías estar diciendo adiós a: algo que te preocupa, una amistad que no iba a ningún sitio, un amor a medias o un trabajo que te aportaba menos seis. No sé, pero directos al contenedor amarillo. Piensa que después de ese día todos los focos estarán en ti. La gente te está esperando. Y ojo con el día 28, dulceeee amor dulceee amor.

ESCORPIO (23 oct. — 21 nov.)

Otro septiembre más sobre la faz de la tierra, eh Escorpio, quien te lo iba a decir. Con lo que te gustan a ti los propósitos de nuevo curso en septiembre. Estás en fluctuación, arriba, abajo, sin parar. Que ya suele ser la tónica general en tu vida, pero este septiembre es algo más fuerte. Días que te levantas a tope, “soy la mejor, puedo con todo, me voy a comer a todo dios, qué felicidad, cuánto amor tengo para dar”. Y días de “por qué yo, soy una impostora, no sé ni porque tengo que levantarme de la cama, nadie me quiere, la gente me critica, mira esta señora de la cola de la carnicería me está mirando, seguro que está hablando mal de mi”. El carrousel de las emociones eres.

Refúgiate en los amigos, sé que te gusta tirar para adentro, y te asustas y cierras puerta cuando todo se hace oscuro, pero sé fuerte y pide ayuda. Expresa cómo te sientes, busca consejo, apóyate en tu grupo. Y si ves que no puedes quizás es hora de buscar ayuda en profesionales. La idea de ir a terapia lleva rondándote desde que tienes ¿qué? ¿15 años? Y ojo con Plutón y Neptuno retrogrados este mes, eres de las que más lo vas a notar. No empieces a dudar de todo, no empieces a dudar en el amor, que nos conocemos.

SAGITARIO (22 nov. — 21 dic.)

Volver de vacaciones —o si todavía estás en ellas, o peor aún, eres de esos seres humanos que se esperan a cogerlas a mitad del mes de septiembre y regodearse cuando todo el mundo esté sentado en la oficina— hace que vuelvas con la batería cargada al cien. Los viajes son tu power bank. Vuelves a tope, de golpe eres feliz, libre, te sientes capaz de todo lo que te echen. Intenta guardar en una esquinita de tu memoria esta sensación para cuando lleguen los momentos de bajona. Estás en ese momento perfecto para: escribir a ese tío de Tinder al que dejaste a mitad de una conversación hace meses, pedirle a tu jefa un aumento o apuntarte a hockey sobre patines. No volverás a estar con esta energía hasta el próximo fin de verano así que aprovecha para ir a por todas. No aproveches esta recarga sólo para centrarte en el trabajo o los romances, recuerda tu casa y tu familia. Eso también te necesita, y necesita de tu orden. Bienvenido de vuelta, Sagitario.

CAPRICORNIO (22 dic. — 19 ene.)

Capricornio, eres de los que cuando Matias Prats vuelve a contarnos como cada septiembre la noticia de “¡ojo con la depresión postvacacional!” te está hablando directamente a ti. Lo llevas muy mal, qué narices. Prueba a señalar en el calendario qué festivos hay para el próximo curso, no sé, haz algo con ello. Estás tan con ganas de seguir viajando que quizás hay un cambio de ubicación. Recolocación del campamento base. Y si estabas con ganas de cambio de trabajo o a la espera de ese ascenso tan merecido a partir del día 14 la cosa despega. Si por esos días no ocurre nada, espera al día 28 que hay luna nueva, y ahí puede haber el movimiento laboral definitivo. En octubre continúa, así que ponte el cinturón. Rodéate de gente buena en temas laborales, la ayuda puede venir de la mano de alguien cercano que te recomiende o te de consejos. Qué emocionante septiembre, Capricornio.

ACUARIO (20 ene. — 18 feb.)

Te vienen dos temas este mes que por lo general podríamos decir te importan poco: espiritualidad y dinero. Juntos pero no mezclados. Bueno a ver dinero importa a todo el mundo, pero digamos que repasar finanzas, hacer excels y ver que todo sigue igual o peor —je je— no es lo tuyo. Intenta reducir el nivel de ajetreo en tu día a día para pararte a pensar un poco en los números. Quizás hay posibilidad de asociaciones, alguien que invierta en ti, una ayuda que llegue por algún lado, una beca, no sé. Ronda de inversión a tu persona. Y a nivel espiritual, pues nada, que es el inicio de curso, que hay que poner orden, amueblar cabeza, antes de que empieces a hacer tus revoluciones y maldades por el mundo. Hacia el día 23 todo se relaja un poco más. Bueno, claro, dentro de los límites de un Acuario, que eso es quizás bajar 2 revoluciones. Y si estás soltera —que está de modaaaa, ya paro— y buscas una relación prueba con una conexión más intelectual, y no tanto física. Hasta aquí el consejo de septiembre.

PISCIS (19 feb. — 20 mar.)

Piscis, este va a ser el mes de la intuición, ya sé que de eso vas sobrada, eres como la reina del sexto sentido, pero este mes será tu guía. Deja de deambular y escúchate, mira dentro de ti que es lo que quieres hacer, qué sentido quieres darle a tu existencia, qué espacio quieres ocupar tú en el mundo. Esto es muy ida de olla, pero los Piscis ya me entendéis de lo que hablo. Lo único que tendrás que añadirle a esa intuición es positivismo: saber desde un principio que escojas lo que escojas es el buen camino, no hay uno malo.

Quizás todo esto incluye ciertos movimientos. Podrían ser viajes, cambios. Que nada de esto te de miedo. Y por favor olvídate del qué dirán. Céntrate en ti. Piensa en ti como si fueras un proyecto a desarrollar. Aprovecha la luna llena del día 14 para enfrentarte a la realidad, baja de esa luna en la que estás colgada. Afronta lo que tienes por delante ¿Qué es lo que quieres, Piscis? Y a por todas.

ARIES (21 mar. — 19 abr.)

Aries, nos hemos divertido, nos lo hemos pasado bien, pero cuando toca recogerse, poner orden y volver a la vida normal, eres el primero. Además estás con ganas de uno más uno. De sofá, de dos copas de vino, joder, qué estás buscando pareja, o si ya tienes ese alguien al lado lo que quieres es recrear el póster de la dama y el vagabundo todo el día. Estás dispuesto a realizar cambios a nivel profesional, la pregunta es ¿estás a gusto con lo que estás haciendo?

Septiembre es el mejor mes para pararse y plantearse todas estas cosa, el de mirar los programas de los talleres de los centros cívicos, fliparse con el yoga y plantearse hacer equipo de voley con las amigas. Dura apróximadamente dos días. Es importante que los aproveches para pensar en el trabajo ¿serías más feliz haciendo otra cosa? Con Saturno todo el tema profesional recibirá un buen empujón el día 18 te quiero atenta.

TAURO (20 abr. — 20 may.)

Estás dispuesta a repensar muchas cosas. Septiembre va a ser tu momento de inflexión. Los humanos tenemos poca memoria —nadie recuerda el frío que hace en su casa hasta que llega enero y ves que las ventanas no cierran— pero los Tauros no sois así, tenéis capacidad de recordar por lo que habéis pasado y no vais a repetir los mismo pasos. Septiembre es un poco una encrucijada, tienes un buen regusto de hasta dónde has llegado pero también te acuerdas del camino de piedras que ha sido. Toca repensar algunos hábitos para que vuelvas a estar 100% entusiasmada, para que vuelvas a ser tú. No solo es cómo puedo llegar a esta meta, sino como puedo llegar con suavidad.

Ojo con la luna llena del día 14 que puede ser complicada, puede rasgar un poco ahí dentro, en el corazón, sobre todo en tema amistades. Un amigo con malas notícias, una amistad atragantada, será algo triste, pero sobre todo por la impotencia de ser un tauro sin poder hacer nada. Ojo que Venus y Mercurio se cruzan, es decir, amor y trabajo ¿lío en la oficina? ¿un Pam y Jim en el mes de septiembre? Ya me contarás.

GÉMINIS (21 may. — 21 jun.)

Géminis, eres de las que afrontas septiembre con el curso nuevo modo vamos a poner orden en casa. Hay gente que se apunta al gimnasio, otros hacen talleres de escritura creativa, tú en cambio has decidido empezar a poner orden en el sitio en el que habitas, duermes, vives. Bien hecho. Además también vas a tener unos días para poner orden en esa utopía que es la relación entre tu vida y el ocio, y por otro lado el trabajo. Sabes perfectamente cómo ha ido el curso pasado, todo el trabajo duro, ese volver a la oficina y que te vengan flashes del estrés vivido y sabes perfectamente que por ahí no quieres volver a pasar.

Con Neptuno retrogrado puede ser que no te veas con fuerzas de aspirar a mucho más en el trabajo este mes. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Dónde si habrá movimiento es en temas amorosos, si estás buscando dejar atrás la soltería hacia el día 14 la cosa se pone emocionante gracias a Venus y Mercurio. Luego tendrás la luna nueva del día 28 que cae en la misma casa del amor. Atracción física al poder.

CANCER (21 jun. — 22 jul.)

Estás optimista para este mes de septiembre, empezamos bien Cáncer, esa es la actitud. Tienes algo en mente, y ya sabemos que cuando eso ocurre tienes un don para encontrar a las personas adecuadas, las oportunidades y todo lo que haga falta para que ocurra. Así que adelante con ello. Tienes además a Marte en el sector de la comunicación, aprovéchate, todo tu poder estará en expresarte, tu fuerte será exponer tus ideas y sacar lo que tienes en tu cabeza. Convéncelos a todos. Ojo que esto solo dura hasta el día 14, que llega Neptuno y se interpone por el medio. Otro consejo para este mes de septiembre – estoy que los regalo – intenta separar corazón del trabajo, pones todos tus sentimientos en ello, y esohace que puedas llegar a tomarte las cosas muy a pecho cuando se tuercen las cosas. Si quieres rebajar el estrés, sepáralo, sé que es difícil para ti, pero dejarás de lado ese desasosiego que a veces te persigue.

LEO (21 jul. — 22 ago.)

Todos los astros los tienes revoloteando en el sector ingresos, el financiero, como si ahora este septiembre todo lo que te fuera a importar tiene que ver con lo material ¿es así, querido Leo? ¿en esas estamos? Quizás haya algún revés en este tema, algún gasto inesperado. Cosas típicas de la cuesta de septiembre. En temas laborales vuelves a estar con ganas de petarlo, el día 18 podrían despertarse las ansias de la carrera hacia el éxito. Frena un poco. Compromiso a largo plazo e ir haciendo. Dónde pueden haber buenas nuevas a final de mes es en el amor, con la luna nueva en Libra que será el día 28. Al que ayudarán además Venus y Júpiter. Podría haber declaración de amor. Qué nervios.

