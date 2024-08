El horóscopo de VICE: diciembre 2019

Podría haber escrito la palabra Suchard en cada uno de los signos y santas fiestas para todas, pero este diciembre va a ser importante, queridas, hay que estar con los ojos abiertos, que este puede ser un buen mes. El día 2, Júpiter, el planeta del éxito, las alegrías y oportunidades (qué bien suena el jodido) se mueve a Capricornio, y tardará doce años en dar toda la vuelta de nuevo. Traerá optimismo, que eso siempre es bueno. Y para los que habéis estado lamiendo suelo, es decir, en la mierda, puede ser un buen renacer. Y el día 26 hay luna nueva y eclipse solar, todo en uno. También un buen momento para despuntar. Oye que si no pasan cosas buenas estas navidades es porque sois unos Grinch. Como yo. Feliz comer sin fin.

SAGITARIO (22 nov. — 21 dic.)

Muchas felicidades, entramos de lleno en tu season, tu cumpleaños. Qué tiempo más agotador llevas, suerte que el aniversario te sirve de botón de inicio, como si tiráramos de la cadena. Porque mira que te está costando dejar atrás ciertas cosas, eh. Pero por fin pasarán a mejor vida. Al alcantarillado todo, empecemos de nuevo. Aprovecha este mes a parte de para celebrar por todo lo alto tu cumple, reunir a tu gente y darte cuenta de lo que tienes, para poner un poco de orden. Que sea el mes Marie Kondo para ti, querida Sagitario. Júpiter abandona tu signo a principios de mes y no volverá hasta dentro de doce años así que hagamos las cosas bien que será un buen mes para tomar decisiones. Para empezar, en tema ingresos estás a punto de entrar en racha, así que pon un ojo en la cartera,y cultiva tus talentos. Con la luna llena del día 12 en el sector de las asociaciones llegan cambios, personas cercanas a ti que empezarás a ver con otros ojos y alguien que por fin pondrá claridad a lo que siente. Receptiva con el corazón estas navidades, por favor te lo pido.

CAPRICORNIO (22 dic – 19 ene)

Bueno, bueno, bueno con Capricornio este mes. El 2 de diciembre, el planeta del éxito, nuestro estimado Júpiter se mueve a tu signo. Y se mueve a tu signo por primera vez en 12 años ¿ya estás abriendo el cava? Sí, sí, tú dale ¿que más se puede pedir que tener el planeta de la expansión social y los éxitos que en el propio signo? Una maravilla oye. Párate y piensa ¿qué quieres Capricornio?Este es el preciso momento para conseguirlo. Tendrás el optimismo, las ganas y las oportunidades para ello. El eclipse solar del día 26 junto a la luna nueva es clave también para un buen comienzo. Todo serán empujones. ¿Estás preparada para avanzar en el amor? ¿buscas compromiso? ¿quieres conocer nuevas personas? ¿te estás replanteando tu futuro laboral? ¿hace tiempo que piensas en darle un giro a todo? ¿quieres sentarte con tu jefa y pedirle ese aumento? Diciembre es el mes del sí a todo. En tu caso es literal querida Capricornio, felices fiestas y arrasa con todo.

ACUARIO (20 ene. — 18 feb.)

Lo tuyo no sería la paciencia, Acuario, y qué desmotivante resulta aplicarte en algo y poner todos tus esfuerzos para que no veas claros los resultados. Pero llegarán, querida, llegarán, no te vuelvas loca de más dándole vueltas. Además, que no hay nadie como tú cuando te aplicas en algo. Si no te sale a ti, ya me dirás a quién. Y lo poco que te gustan estas fechas que te obligan a dar tanto amor y la gente tan supuestamente feliz, y tú tan fría. Pero luego necesitas de este amor como el aire que respiras, así que entrégate un poco. El planeta Venus ingresa en tu signo el día 20, así que irás bien cargada de seguridad y autoestima. Tendrás el nivel de atracción y magnetismo elevado a tres mil. Aprovéchate de eso.

Ojo con Júpiter, planeta de las oportunidades, moviéndose a la casa 12, la de las cosas ocultas, el sector de la introspección y oscuridad. Aprovecha para curar cosas, para escucharte. Estará un tiempo en esta zona, estarás más espiritual de lo normal. Buen viaje a la oscuridad, Acuario.

PISCIS (19 feb. — 20 mar.)

Ay Piscis, querida, qué lío mental y sentimental y corporal llevamos. Te alejas de ciertas personas, luego sientes el vacío, estás triste, sientes desconexiones, vuelves, te alejas, y así en un círculo donde tú eres la peonza y la que sale mal parada. Han estado Saturno y Plutón en tu área de las amistades dando un poco por saco. Pasando el cortacésped en lo que parecía un acto de hacer limpieza. Pero tú no eres así. Tú eres cuantos más mejor, multiplicar los amigos y que venga quien quiera. Te encanta socializar, conocer a gente nueva y cuidar a los de siempre. Aprovecha que el planeta de las oportunidades y la abundancia, Júpiter, se mueve el día 2 al sector de las amistades y recupéralo todo. Hazte extensiva en esto, dale oportunidades a quien se las quitaste, cura heridas, crea nuevos hilos, te ayudará a sanarte por dentro. Vuelve a confiar en tu entorno.

El día 20, Venus, planeta del amor, se mueve a la casa 12, la casa de la introspección y cosas ocultas ¿quizás un buen momento para escuchar a tu corazón y entender qué es lo que quiere? Si te cuidas, descansas, escuchas y cuidas todo esto empezarás el año con todo ese positivismo que tu signo está acostumbrado a atraer. Feliz recuperación, Piscis.

ARIES (21 mar. — 19 abr.)

Como te gusta diciembre, querida Aries, el mes que no te deja quieta ni un momento. El mes que te pone a prueba. Cada Navidad es un reto para ti y hay que ser el mejor, el número uno, ya sea poniendo la mesa, escogiendo el amigo invisible o decorando la puerta de casa. Qué se jodan los vecinos, viva la competición. Con Júpiter moviéndose el día 2, que ya hemos dicho es el planeta del éxito, tendrás todo el mes por delante para planificar con qué nuevo reto profesional arrasar en el próximo año. Aprovecha el eclipse del día 26 para planificar los éxitos del año nuevo, que además se junta con luna nueva, estarás muy lúcida. Y todo aquello que se haya quedado en el tintero este año apúntalo, porque tú eres de los pocos signos capaces de cumplir los propósitos de año nuevo.

Ojo que el mismo día 26 tendrás sentimientos a flor de piel y son días de familia y amigos, intenta contener tu ira, acumulas resentimiento y eso no es nada bueno. Tengamos las fiestas en paz.

TAURO (20 abr. — 20 may)

El eclipse lunar es un buen momento para empezar de 0 y para ti, que eres capaz de sentir tan fuerte todo esto, será casi literal. Diciembre vuelve a ser un mes de cuidados personales, de tú y solo tú: necesitas cuidados por dentro, por fuera y un poco de crecimiento laboral. Necesitas el push final en el trabajo para confirmar que los esfuerzos de estos meses han acabado dando sus frutos. Currante como la que más, pero de idiota no tienes un pelo. Si no hay reconocimiento, se acaba el esfuerzo. Ponte seria Tauro este mes y que no se aprovechen más de ti.

El amor queda en segundo plano hasta la semana del 20, cuando querrás refugiarte en los tuyos. Y es que la única manera que tienes para descansar y desconectar es volver a la familia y refugiarte en ella. Júpiter, el planeta de las oportunidades y la expansión, que entra en movimiento el día 2, se mueve a tu sector de los viajes. Si no tienes previsto moverte, planifica uno. Será épico. Cuídate, Tauro.

GÉMINIS (21 may. — 21 jun.)

Géminis, vas a estar disfrutón este diciembre. Estos días suponen estrés y agobios para muchos: que si cenas de empresa, las navidades con unos y con otros, gente corriendo por todos lados, esa cosa de obligarse a estar feliz hasta fin de año… pero es que tu lo vas a sentir así.

El inicio de mes va a ser una buena etapa para ti, además tienes la luna llena en tu signo el día 12. Te sentirás bien, tranquilo, cómo si cortaras correas, más independiente de lo normal. También será un buen mes para recibir ayuda, tu entorno estará muy atento: deja que tus amigos acudan a ti, déjate ayudar. Si necesitas un préstamo o favor este es el momento.

En temas amorosos quizá estás en una fase de “tiempos pasados fueron mejores”, son épocas de pensar, de recordar exes y demases, cosas que no salieron bien. Mira de dónde proceden realmente esos sentimientos, rebusca dentro y obsérvate en estos momentos ¿estás bien? Pues diviértete, de eso se trata.

CANCER (21 jun. — 22 jul.)

Llevas una temporada muy social y por qué no querido Cáncer. Pero ahora toca entrar en un mes de pausa, aunque la tranquilidad no llegará hasta la segunda semana de diciembre. Has estado cultivando amistades, tus relaciones, el buen rollo en el trabajo y eso ahora vuelve con los resultados. Estás donde tienes que estar, Cáncer, y tu entorno está muy a gusto contigo. El día 2 de diciembre, Júpiter, planeta de las oportunidades y el éxito social, se mueve a Capricornio, haciendo que todo empiece a ser más fácil. Te sentirás tranquilo como hace tiempo que no te sentías. Serás capaz de ver en otros las buenas vibras, volverán personas del pasado que echabas de menos, te sentirás ligero estas navidades.

Aprovecha la luna llena del día 12 para cargar las baterías, si hace falta aléjate un poco de esta burbuja social tan fuerte y descansa. Serás el rey estas navidades, déjate querer.

LEO (21 jul. — 22 ago.)

El trabajo se está acumulando, las responsabilidades, cosas que hacer, talentos que querías probar, libros en la mesita, mails por responder… Hagamos una cosa: vamos a parar un poco en diciembre. Este debería ser el mes del catálogo de Ikea. Cambia de entorno, prueba nuevos grupos, haz cosas diferentes los fines de semana, apúntate a la cosa más extraña que encuentres en tu centro cívico más cercano, di sí a quedar con esa chica que hace semanas te parecía algo extraña. Sal de ese corsé que te pones tú mismo Leo.

“Es que yo soy así, es que yo solo puedo hacer esto, es que los Leo somos así, es que necesito pasar por esto, mimimimi”. Sacúdete un poco por dios, Leo, ¡que son fiestas, no la procesión de fin de año! Y lo mejor de todo es que entre medio de todo este renovarse o morir llegarán buenas noticias. Va, ves pensando qué hacer en fin de año, que tocará celebrar este resurgir.

VIRGO (23 ago. — 23 sep.)

Ay Virgo, querido, no sabes lo bien que te va a ir el movimiento de Júpiter, planeta del éxito y las oportunidades, el día 2 de este mes. Se mueve a tu zona conectada con la creatividad y el amor. Has estado tiempo un poco encerrado, refugiándote de los demás y de ti mismo también. Pero acabarás el año en modo expansivo, tanto en creatividad como en asuntos del corazón.

Con el eclipse solar del día 26 todo esto lo verás más claro. Vuelven las mariposas y los nervios y el sentirse apreciado y querido. Que estos movimientos sirvan para enderezar el año, para poder empezar el que viene con planes ya hechos y bien de seguridad en uno mismo.

Con lo hogareño que eres tú, este mes lo disfrutas al máximo. Quedarte en casa, comilonas, familia, juegos reunidos, romcoms sin parar en Netflix… Date el gustazo Virgo y quédate con los tuyos, en enero saldrás propulsado. Feliz recogimiento.

LIBRA (24 sept. — 22 de oct.)

Has estado bastante en la mierda, Libra. Ya hacéis mucho esto los Libra de repensaros continuamente, pero parece que desde tu cumple esto ha ido en escalada. Estás intentando encontrar tu espacio en casa, en tu grupo de amigos, en tu entorno laboral, saber quién eres, qué puedes dar y que pueden esperar el resto de ti. Lo llevas regulinchi. Porque, como la mayoría de las veces te falta el ingrediente clave: la seguridad en ti mismo. Te sientes un poco como cuando en las películas la gente necesita tirar las paredes abajo de su casa vieja para empezar de nuevo y que todo vaya bien. Tu sabes que después de esa escena con peto tejano y martillo llegan la felicidad y las sonrisas. Pues estás ahí, en pleno proceso de destrucción, para ver si de ahí sale algo nuevo.

Júpiter ingresa el día 2 en tu sector de la familia y el hogar, llevas un tiempo poniendo tu tiempo y esfuerzo en ello, te dará tranquilidad ver que tienes cuatro paredes a las que puedes empezar a llamar hogar. La luna nueva del día 26 te ayudará a ver claras muchas cosas, como quizás, que si te lo propones, el 2020 puede ser un buen año. Permítete tener esperanza.

ESCORPIO (23 oct. — 21 nov.)

¿Cómo de a gusto te has quedado este noviembre soltando tanto veneno por la boca? Incluso a los seres más queridos, los que más te aguantan. Hasta tú misma te has asustado de los altos niveles de Escorpio que has gastado este mes. Máximo apogeo, oye. Vas a necesitar diciembre como agua de mayo. Tómatelo como descanso, recogimiento, pensar, desembragar. Este mes necesitas alejarte, desconectar, echar de menos a los tuyos, conectar con esa parte más positiva que hay en ti. Conectar contigo misma un poquito más. No descarriles. O sabes que esto acabará mal, muy mal. Si puedes viaja, sal a que te toque el aire. Entendamos viajar como quizás darte una vuelta en tren. Y habla, comunícate, no pretendas que tu entorno sepa sin que se lo digas todo lo que está ocurriendo dentro de esa cabeza que va a tres mil por hora.

Eres un punto de apoyo muy fuerte para muchos, por una vez deja el egoísmo de lado y piensa que si te tambaleas tú, caen unos cuantos detrás. Ponte buena para poder volver a ser el cimiento. La Navidad te necesita. Qué horror de frase.

Sigue a Andrea en @andreagumes.

