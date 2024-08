El horóscopo de VICE: enero de 2019

Los astros no se toman un respiro ni para celebrar el año nuevo, ¡así que prepárate!

CAPRICORNIO (22 dic – 19 ene)

Has trabajado muchísimo este año, tanto, que ni las vacaciones navideñas – ¿por qué las seguimos llamando vacaciones? – te han servido para descansar. Ya no sabes cómo recargar energía. Te diré cómo, es fácil, apunta: echa la vista atrás y mira todo lo que has conseguido este 2018, mira de lo que eres capaz, todo el poder que tienes, y eso amiga, pocos lo saben. Así que para eliminar ese estrés que llevas encima, relájate, haz algo de meditación (lo sé, suena horrible, pero necesitas media hora mirando al infinito ni que sea), organiza bien tus semanas y mírate en el espejo para decir: puedo con esto y mucho más. Dedica este mes a la diversión, a hacer planes, al placer por el placer. Que de eso también se vive, querida. Y atención a este mes de enero que se dispara tu magnetismo. Si tú te lo crees, los otros también. Así que déjate ver. El eclipse lunar del día 21 hará que levantes pasiones. Te dejo una palabra por aquí escrita y tú luego ya haces lo que quieras con ella: sensualidad.

Videos by VICE

ACUARIO (20 ene- 18 feb)

Has tomado tantas decisiones este 2018 que llegas a enero un poco en huelga de responsabilidades. Sientes que has dado tanto de ti que ahora solo quieres sentarte a recoger tus frutos. Aunque ojo que esos beneficios no se traducen en temas monetarios. Llevas desde los cinco años soñando que el dinero crezca en los árboles, pero no, no es así, ni para ti ni para nadie, so sorry. Así que este primer mes del año toca ponerse un poco las pilas en tema gastos y en hacer bien los números. A veces no se trata de trabajar más sino de ser más productivo. A partir del 18 de enero Venus, el planeta del amor, estará rondando tu signo. Empieza una etapa de confeti y fuegos artificiales. Si hay noviazgo de por medio se verá fortalecido, pero es que además tienes unas ganas de flirteo que no hay quien te pare. Llegan nuevas personas a tu vida. Así que tocará decidirse. Sientes que tu vida amorosa ha llegado a un punto de confort, de comodidad rutinaria. Tú decides si le echas salsa al asunto.

PISCIS (19 feb- 20 mar)

2018 ha servido para que tengas un poco más los pies en el suelo, y eso para los Piscis es un pequeño milagrito. Te enfrentas a este enero con una actitud más realista, sabiendo cuánto puedes trabajar y lo más importante, dónde quieres llegar. Has aprendido que no vale la pena tener grandes expectativas, que con pequeñas metas trabajas mucho mejor. No te muevas de ahí. Y sabiendo lo que quieres ha llegado el momento de lucirse, deja de esconderte, y enséñale al mundo cuales son tus talentos. Enero es solo un pequeño avance de lo que está por llegar, este año vas a vivir uno de los momentos más dulces a nivel laboral. Qué maravilla. Y no dudes en apoyarte en los de tu alrededor, funcionas mucho mejor con palabras y buenos consejos que te recuerden que tú, puedes con todo. No te guardes las inseguridades para ti sola. Y ojo, que tienes a Neptuno merodeando cerca, vas a estar extra-sensible. Focaliza la energía en aquellas relaciones que te importan y suelta amarres de aquellas que no van a ningún lado. Si no entienden tu delicadeza, peor para ellos.

ARIES (21 mar – 19 abr)

Podemos decir que este año han entrado nuevas personas en tu vida. No lo llamaremos amor, que sé que te asusta, pero sí personas que han despertado ciertos sentimientos ¿no es así querido Aries? Has madurado, has reposado esos sentimientos y en esa capacidad analítica tan característica tuya podemos decir que ya tienes las cosas más claras. Por suerte este mes de enero llega la pasión, y ahí poco análisis podrás hacer. Como signo de fuego que eres ya sabes cuáles son tus deberes: déjate ir. Tienes a Marte, el planeta de la acción, en tu signo que para que nos entendamos es como si tuvieras a alguien desde ahí arriba dándote empujones y diciendo sí, sí, tú puedes, hazlo. Aprovecha todas esas ganas de hacer cosas -sí de acuerdo, es enero y todo da pereza- pero no siempre se tiene a Marte predispuesto a la acción. Y no solo en el amor vienen buenas noticias, tienes también nuevas oportunidades laborales, están ahí. Si necesitas cambios, ahora es el momento. Vas a tener un 2019 bien ajetreado, espero que vengas descansado.

TAURO (20 abr- 20 may)

Has tenido un 2018 con todo bajo control, como a ti te gusta. Ni una sorpresa, ni un escándalo, nada dejado a la improvisación. Qué gustazo sientes cuando nada se te escapa de las manos, eh, querido Tauro. Bueno pues este enero las cosas empiezan a cambiar. Para empezar porque deberás darle rienda suelta a esa creatividad que tienes y que has mantenido bajo mantas hasta ahora. No todo es trabajo de oficina para cobrar a final de mes. Seguro que escribes, pintas, haces fotos, tocas el piano, eres DJ o te maquillas muy bien cuando nadie te ve. Pues activa ese lado, dedícale más horas, te dará mucha tranquilidad y paz contigo mismo. Y jolín, que tienes un artista dentro de ti, no lo escondas. En las relaciones sigues buscando que te den seguridad y protección, para ello tendrás que poner de tu parte y comunicarte más y mejor. Este mes de enero estarás algo soñador, que no despistado, sino proyectando lo que de verdad quieres para ti. Toma nota de ello.

GEMINIS (21 may – 21 jun)

¿Has descansado estas fiestas? Espero que sí porque te necesito atenta para este enero. Llegan nuevas personas a tu vida, abre bien los ojos porque pueden suponer un cambio real en relaciones futuras ¿Estás lista? Porque te espera un año bien movido en temas amorosos. Si tienes bien claro quién es esa persona por la que suspirar, este primer mes del año tu seguridad arrolladora hará que tomes decisiones importantes, podríamos hablar de compromisos serios, ojo ahí, amiga Géminis que estaríamos hablando de hacer oficiales algunas relaciones. No sé qué más eufemismos usar para no escribir boda. Has aprendido mucho de este 2018, no ha sido fácil, pero te ha hecho fuerte, no solo en el amor, sino también en lo profesional. Y de todo se aprende, este año no te la van a jugar. Otro apunte: ojo con los gastos extras este mes de enero, cuida los dineros, no te te dejes llevar por las newsletters de rebajas.

CANCER (21 jun – 22 jul)

Has pasado un año de transición y ahora estás lista para empezar el año de transformación. Ha quedado muy bonita la frase, pero para que me entiendas es como que el año 2018 te ha servido para darte cuenta de quién está a tu lado, de lo que te hace feliz y de lo que no. Ha sido un año de aprendizaje, pero ahora llega el momento de los cambios. Y cambios drásticos. Las relaciones que parecían asentadas hace unos meses ahora se tambalean. En temas amorosos perderás un poco la noción del tiempo, conocerás a gente que te parecerá de toda la vida y los que siempre han estado ahí pasarán a un segundo plano. Hacia final de mes te morirás de ganas de hacer vida en pareja, de mimos y sofá. Si no estás en ninguna relación eso supone salir a la calle y empezar a guiñar ojos, o poner muchos favs en twitter que viene a ser lo mismo. Este mes de enero dejas atrás toda esa etapa de introspección que estaba ya durando demasiado. Ganarás en poder y capacidad de convencer a los otros, aprovéchalo. Hazte fuerte y sal de la cueva.

LEO (21 jul- 22 ago)

Hasta ahora todo muy bien en el trabajo, con tus hobbies, tu creatividad, tu ir sabiendo qué quieres en esta vida, todo muy bien. Pero hablemos del amor, querido Leo. Abre los ojos porque hasta ahora has estado un tanto despistado, has ido relegando el amor como si fuera un personaje secundario de película de terror. El que muere en el minuto cinco, exacto. Durante el mes de enero deberías empezar a despertar y hacer más caso a tus sentimientos que estarán un poco a flor de piel. Y en este estimulo sensorial ojo con empezar a mirar a personas cercanas con otros ojos. No te asustes ni le des más vueltas de las que se merece: actúa y déjate ir un poco. La pasión no te irá mal para el mes más frío del año. Y si ya tienes pareja es el momento de experimentar, salir un poco de la rutina, proponer nuevas cosas. Te lo va a pedir el cuerpo, que te lo digo yo.

VIRGO (23 ago- 23 sep)

2018 ha sido un año un tanto confuso, es más, si te preguntan, querido Virgo, todavía no tienes ni idea de lo que ha ocurrido. Has estado un poco disperso últimamente, y ahora en enero toca centrarse. Para empezar, deja de preocuparte por el qué dirán, deja de intentar ofrecer una imagen de perfección al resto del mundo ¡qué más dará! Lo importante es que estés bien, y ya va siendo hora que te preocupes por ti. Este será un año donde el amor, amistades y relaciones pasarán a ser un tema central para ti. Y para ir calentando motores este enero vas a tener ganas de conocer, tantear gente nueva, ganas de Tinder y citas. Estés o no en pareja te apetecerá picotear, qué verbo más horrible, pero será así. Y lo mejor, es que tendrás oportunidades. Sal un poco de ese esquema mental que tienes montado en la cabeza, deja de ser tan pragmático en todo, prueba un día a ser un poco desorganizado, a ver qué ocurre. Ya me contarás.

LIBRA (24 sept – 22 de oct)

Atención, porque el eclipse lunar está sobre tu casa del amor, o lo que es lo mismo get ready para conocer a alguien muy interesante este mes. Y, si lo tuyo es la monogamia, échale fuego a la relación existente porque es el momento de darle toda la energía que ha faltado en estos últimos meses. Si quieres ahorrarte problemas recuerda que la panacea es comunicarse, compartir lo que a uno le ronda por la cabeza. Aunque tus necesidades te parezcan locas siempre habrá alguien al otro lado que te entienda, y sino, es que no es esa la persona adecuada. Te ahorrará disgustos, que te lo digo yo. En temas de trabajo estás muy mentalizado para tomar decisiones, hueles ya el cambio. Y estás intuyendo bien, se acerca un nuevo trabajo o más responsabilidades, y cada vez más cerca de lo que a ti realmente te representa y te gusta. Lo que llevas tiempo esperando. Tienes que estar preparado para coger las oportunidades al vuelo, abre los ojos.

ESCORPIO (23 oct – 21 nov)

Lo bien que parecía que empezaba el año 2018, y el susto que te has acabado llevando, eh amigo. Te crees que ya has vivido todas las sorpresas que te podía deparar la vida en temas amorosos ¿no?, pues espérate ahí que llega enero cargadito de plot twists. Aparecen reencuentros inesperados, no sé si es bueno o malo, pero no seré yo quien lo diga. Y todo ese odio por el romanticismo y los cuentos de hada te lo vas a comer con patatas y mayonesa. Este mes te apetece algo de libertad, menear un poco las relaciones, quitarte de en medio los compromisos del día a día, tener cada tarde de la semana algo que hacer, del curro que te tiene hasta el cuello… siempre has ido de independiente y de “yo hago lo que me da la gana”, pues a ver si es verdad, y te sacas todos esos grilletes que te atan a tu cotidianidad. Empieza a liberarte, y a ser más tú, por muy oscuro que se ponga eso, al fin y al cabo, en lo misterioso y turbio es donde estás mejor.

SAGITARIO (22 nov- 21 dic)

Estos días de descanso te han servido para echar la vista atrás y no estás del todo contento con todas las decisiones tomadas. Pero ya está hecho. Y lo que es peor, sigues sin dedicarte tiempo a ti misma ¿no dijimos que descansaríamos un poco y nos dedicaríamos a esos planes que tanto tiempo llevan esperando? Todavía estás a tiempo de hacerlo y volver a ser ese sagitario de siempre. Este primer mes del año empiezan a despuntar todas esas recompensas del currazo que te has pegado en 2018. No solo a nivel laboral, también en amor y amigos. Empiezas a sentirte de nuevo con mucha energía, más animada y comunicativa, eso lo notará tu entorno también. Con el eclipse lunar del día 21 te sentirás como si te hubieran abierto en canal para que enseñes todo lo que tienes dentro guardado, corazón incluido. No lo veas como algo negativo, aunque te sientas vulnerable saca tus emociones fuera. Y disfruta de ello.

Sigue a Andrea en @andreagumes.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.