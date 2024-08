El Horóscopo de VICE: enero 2020

¿Dónde has celebrado fin de año? ¿Sigues todavía en el after? No te muevas de ahí. No salgas al exterior. Feliz año nuevo, buena entrada y blablabla, pero quédate donde estés. La astrología nos va a poner a prueba este mes de enero, viene en plan transformación, vamos a destruir cosas y cortar relaciones para luego construirlas de cero y salir de esta como nuevos. No sé tú, pero a mí me apetece poco. La conjunción Saturno-Plutón del 12 de enero es de esas que ocurren cada 32 años, que se dice rápido. Y vendría a ser una transformación forzosa. ¿Que tú no quieres cambiar? ¿Que ya estás bien así? Pues te jodes, porque va a pasar la apisonadora para que lo reconstruyas todo.

Para que no se nos lleve por delante lo mejor es tener mucho conocimiento de uno mismo y seguridad emocional. Y dirás, ¿madurez emocional? ¿Qué es eso? A mí no me mires. Que sea lo que los planetas quieran. Feliz turbulenta entrada de año.

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Estimada Capricornio, antes que nada, si ha sido o será tu cumpleaños, mis felicitaciones más sinceras, has superado otro año. Eso que te llevas. Ahora llega el aviso, cuidado con enero que viene fuertecito con unos movimientos de planetas en tu signo que pueden dejar esto un poco torcido. Te cuento. El día 10 hay un eclipse lunar en tu casa de las relaciones, a ello se le suma que el día 12 se juntan los planetas Saturno, Plutón, el Sol y Mercurio en tu signo, juntos pero no revueltos, y esto puede que te sacuda un poco. Podrían salir a la superficie algunos temas que vienen del pasado, consecuencias de acciones de otros tiempos. Será importante lo que hagas y decidas este mes, porque lo arrastrarás el resto del año. Menuda tranquilidad, eh.

Esta conjunción del día 12 se da cada mucho tiempo y es potente, porque destruye muchas cosas para que puedas empezar otras de 0. Es como si te despidieras de tu yo del 2019 para que aparezca una persona nueva. Esto podría suponer romper con relaciones, ya sea personales o laborales. Será un camino un poco tortuoso, pero hay luz al final del túnel, ya verás.

ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)

Acuario, empiezas este nuevo año agotado de estar cansado y con el eclipse lunar del día 10 en tu área de la salud tendrás que empezar a tomártelo en serio. La salud, ¿te suena de algo? Y es que ya no solo se trata de la salud física, sino de que tienes un poco la cabeza frita. Has hecho tantas cosas este 2019 que todavía no te explicas cómo has llegado hasta aquí. Necesitas poner orden en tu vida, a tus rutinas, tus proyectos y tus emociones. Será un mes algo profundo. Con la conjunción de Saturno y Plutón aprovecha para sacar viejas emociones y sentimientos que te han estado frenando un poco. Hay algo que no te sacas de encima. Mira a ver qué es. Estás acostumbrado a que a que se repitan cosas en tu vida de forma cíclica, mismos errores, mismas dudas, temores que siempre vuelven, afróntalos y rompe con ellos. Si quieres vivir mejor, Acuario, ha llegado la hora de preocuparse por la cabeza, ¿te suena el bienestar emocional? Pues eso, aunque seas un témpano de hielo, necesitas cuidar lo que hay detrás las costillas. Frena un poco y escúchate, o faras un pet, que diría mi abuela.

El día 24, con la Luna Nueva, un nuevo Acuario a la vista, un nuevo comienzo personal. Feliz morir para renacer, Acuario.

PISCIS (19 feb. – 20 mar.)

Estimada Piscis, vamos a cuidarnos bien este mes, eh. Por favor te lo pido. Los movimientos de planetas de este mes provocarán en todos mucha intensidad emocional, una montaña rusa de sentimientos, de acabar con relaciones, romper con viejos miedos, construir nuevas cosas. Esto es válido para todos los signos, pero tú eres el signo más receptivo de todos, eres el primero en sentir las cosas, el que más fuerte y más adentro lo siente. Este mes de enero será un viaje emocional fuerte, pero tú disfrutas con ello, así que sácale provecho. Escúchate mucho este mes, escribe lo que te pasa por la cabeza, en los sueños, hazte preguntas, ponte deberes. Este primer mes del año podría ser el mes definitivo de curación, de curarse muy adentro, de cuidarse el corazón y la cabeza. Y sabes que lo necesitas para salir como nueva del año que dejamos atrás y afrontar el 2020 estando fuerte. Tú misma ya presientes como importante este año nuevo. Llegan nuevos retos, nuevas relaciones y con muchas ganas de querer y ser querida. No pierdas esta oportunidad de curarte antes, Piscis.

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

Sales de las navidades agotada, Aries. Has estado todos los días con todo planificado, ni un desliz, ni un fallo. Llegas a enero, y no sabes qué hacer. Pues que viva un poco el desorden y el caos. No pasará nada porque un mes te relajes y lo dejes todo a la improvisación. Salen igual las cosas, ya verás, es muy fuerte, pero ocurre. Te aviso de que llega un cambio a nivel laboral, pero creo que ya lo tenías previsto, ya lo estabas viendo, así que simplemente siéntate y deja que suceda. El eclipse lunar del día 10 ocurrirá en tu área del hogar y la familia, podría este cambio laboral desbarajustar un poco las dinámicas en casa. Pero no me preocuparía ni medio minuto Aries, eres un líder nato.

Este mes te ayudará mucho la intuición, además juegas con ventaja, eres de calar muy rápido a las personas, capaz de conocerlas más que ellos mismos, aprovéchate de este don, deja que la gente sea previsible y muévete a su ritmo. Buena entrada de año, querida líder.

TAURO (20 abr. – 20 may.)

Tauro este mes de enero será un poco de sacudida emocional para todas. Hay meses de enero que son de recogimiento, otros que los vivimos con más ganas por ver qué nos depara el año, este -para ser gráficos- es como si hubiera un terremoto y se abriera una grieta enorme en el suelo y tuvieras que decidir hacia qué lado saltar. No sé si me explico. Pero ha llegado el momento de pensar qué es lo que quieres en tu vida, a quién quieres en tu vida, y qué quieres conseguir. Eres de objetivos un poco nivel alcanzar la luna mañana mismo, es decir, un poco flipada, pero oye está bien para ponerte a prueba, solo necesitas estar segura de que eso es lo que quieres. Cada nuevo año es una puesta a punto para alcanzar la calidad de vida que esperas. Esto es así, eres la reina de la previsión. La reina de marcarte objetivos, luego que los cumplas ya es otro tema. Y eso es buenísimo, poca gente hay por estos lares con esa convicción y seguridad que tú tienes para saber a qué metas quieres llegar.

Con la Luna Nueva del día 24 llega un reto a nivel laboral, algo totalmente distinto de lo que has hecho hasta ahora. Abre los brazos. Nuevos retos profesionales Tauro, con lo que a ti te gusta esto. Feliz planificación, querida.

GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

Enero es el mes de los acelerones, el mes de ponerse las pilas, de los grandes propósitos. Géminis, tienes muchos caminos por escoger y por probar, pero céntrate solo en uno. Quien mucho abarca la bamba le aprieta. O algo así. Intenta poner todo tu esfuerzo en una única idea, prioriza. En temas de trabajo parece como si hubieras estado dependiendo demasiado de alguien, a partir del día 3 esto cambia, tienes que soltar vínculos o aparecerán malos rollos. Todo por culpa de Marte moviéndose a tu casa de las relaciones que durará hasta el día 16 de enero. No busques tampoco conflictos en casa, con familiares, con el compi de piso, con la pareja, porque los encontrarás. No dejes que Marte, el planeta de la acción, cree conflictos por tonterías. No saltes a la primera, que te veo.

El eclipse lunar del día 10, junto con la conjunción Venus y Neptuno de final de mes hará que veas las cosas muy claras, sobre todo en términos profesionales. Foco de luz a tus decisiones laborales. Tendrás buenas oportunidades este mes, céntrate en ellas. Sigue tu intuición querida Géminis, y feliz entrada de año.

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Hola Cáncer, ¿cómo estás? Te aviso de que el 10 de enero habrá un eclipse lunar en tu propio signo, los eclipses normalmente son como si nos arrancaran la piel -perdón por el gore- y dejaran todos los sentimientos a la vista, en tu caso será eso multiplicado por tres. Un momento muy trascendental, de comunicarse con todo lo que te rodea, de sentir las cosas muy fuerte, mucha intensidad emocional… Cae en viernes, ¿cómo lo tienes? Pero ojo cuidao, tu cabeza lleva meses dándole vueltas a algo, algo del pasado, y podrías llegar a enero un poco a la defensiva, como si la culpa de todo esto fuera del resto y no de tu cabeza rumiante. Quieres que todo el mundo esté a la altura este mes, y quizás tú vas a estar unos pasos por delante, con los deberes hechos, así que ten paciencia. Verás las cosas con tanta claridad este primer mes del año que podrías acabar soltando amarras en alguna relación. Quizás no eres tan dependiente como creías. ¿No serán ellos que dependen de ti? Libérate Cáncer.

LEO (21 jul. – 22 ago.)

Empiezas este nuevo año con la idea de soledad muy arraigada en ti. Como si el 2019 te hubiera demostrado que solo tú te vales, que eres un incomprendido, que tú con tus cosas ya te entiendes. No hay ni rabia ni resentimiento en este pensamiento, sino pura asimilación. Y esta bien saber convivir con uno mismo. Aceptarse tal cual uno es. Pero los Leo no sois así, necesitáis ser el centro, necesitáis atención constante, sino la tienes, ¿qué mejor que darse atención a uno mismo? Ten paciencia contigo y con tu entorno, lo importante es que tú avances feliz, que crezcas. No te exprimas demasiado. Así que tómate enero como mes del crecimiento personal.

La conjunción Saturno-Plutón del día 12 en tu casa del trabajo podría traerte un cambio de dirección laboral. Ojo con esta conjunción que parece que todo se vaya a derrumbar, pero no será tan grave, quizás es que no estabas trabajando a gusto, o no estabas explotando tus verdaderos talentos, o puede que encuentres nuevas rutinas. Si estás en una relación o conociendo a alguien, o muchas personas a la vez, no seré yo quien juzgue, el día 24, con la Luna Nueva, podrías decidir dar un paso más. ¿Hacia la seriedad? Obviamente Leo, eres el más formal de este lugar.

VIRGO (23 ago. – 23 sep.)

Querida Virgo, la lección que te llevas este año es que no puedes cambiar a las personas, ni las relaciones, ni como se mueve el mundo, ni sus estructuras y normas. Y mira que lo has intentado. Este mes de enero es sobre tú, tú y tú, y que se apañen los otros. Ahora sabes que solo tienes que encargarte de ir en la buena dirección. Y sin mirar por el retrovisor, oye. Marte se mueve a tu área de la familia, puede haber un poco de terremoto con algún familiar o quizás compañerx de piso. Intenta hacer cambios en casa, en tu habitación, en el salón, que lo veas distinto, que te haga sentir mejor.

Ojo con la conjunción de Saturno y Plutón que llega el día 12 para sacudir estructuras y relaciones que podían resultar opresivas para los virgo, quizás ha llegado el momento de dejar la seguridad de ese trabajo fijo para ver qué te mueve realmente. Qué te hace vibrar. Esta conjunción ocurre cada 33 años, así que tú dirás, aprovechémosla. Feliz año de no mirar atrás, Virgo.

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Este mes de enero va en general un poco de pérdidas, de cierres de puerta, de desentendernos de muchas cosas que hasta ahora no hemos querido soltar. En tu caso, Libra, quizás es el momento de asimilar que algunas relaciones están cambiando, y que es hora de ser sincero, primero de todo con tus sentimientos, y luego ya con el resto. No añadas problemas a tu vida, Libra, los dramas no son salsa que añadir para que todo sea más entretenido. También será un mes de reorganización laboral, quieres empezar el año con el reconocimiento que te mereces, no más bandazos como en 2019. El eclipse lunar del día 10 podría ayudarte a conseguir cosas en temas de trabajo, necesitas estar satisfecha, estar orgullosa de lo que haces, si no seguirás en esta frustración constante que hace que trabajes a medio gas. Admite dónde te gustaría estar, dale una vuelta a eso, sé sincera contigo misma y quizás este 2020 sea el año del reconocimiento que necesitas. Feliz mes de reparación, Libra.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Puede que este enero necesites irte, no irte de muy lejos, sino de ausentarte, poner freno, coger distancia con familiares, amigos, relaciones, quien sea. Necesitas mirar fijamente a la pared, contar hasta veintitrés y resolver todos tus cacaos mentales. Sabes que otro año disparando a diestro y siniestro no lo vas a sobrevivir. El problema está cuando intentas comunicarte sin saber qué quieres decir, cuánta mierda quieres sacar y cuánto de todo eso es una película-prefabricada-en-tu-cabeza. Así que habrá que hacer un poco de receso antes de seguir impactando proyectiles a los que te aguantan. Es un mes bastante fuerte para Escorpio en cuanto a darle vueltas a las cosas. La conjunción de Saturno y Plutón del día 12 ocurrirá en tu sector de la comunicación, que sumado al eclipse del día 10 podría hacer que haya un cambio drástico en cómo ves las cosas. ¿Sabes aquello que siempre dicen de Escorpio que renace de las cenizas? Pues lo mismo, pero con tu mente. Deja que todo estalle y a por una nueva visión de la vida. Cambio de paradigma total. Solo ten cuidado si hay una pareja o relación muy cerca, se verá tocada, cambiarás tu manera de ver las cosas y de rebote esa relación. O quizás sea la sacudida que necesitabais. Feliz cambio de paradigma, Escorpio.

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

Sagi no estés triste este mes. No hay nada peor que empezar el año poniendo todas las expectativas, esperanzas y deseos en los primeros días de enero y ver que nada cambia. Aquí no hay magia. Al final, el día de fin de año no es más que cerrar los ojos y pedir que todo salga bien, pero quizás tardará unos días. Estás un poco colapsada por todo lo que ha sido este 2019, paciencia. Quizás no sea el mejor mes para hacer movimientos de dinero, para tener grandes gastos. La cuesta de enero será para los sagitarios.

Eso sí, ojo en el amor, que el día 3 de enero, Marte, el planeta de los empujones, se mueve a tu signo. Si tienes a alguien en el punto de mira es el momento de actuar. Declárate, propón, muestra tus sentimientos, atrévete, saca toda esa energía que tienes de inicio de año hacia esa persona por la que suspiras. Y respira dos veces, quizás todo no vaya a suceder en enero de 2020, el año es muy largo.

