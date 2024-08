El horóscopo de VICE: febrero de 2019

Enero ha durado un año y medio, ¿no parece que haga trillones del resacón de fin de año? Ha sido un mes de desgaste, largo y lleno de cambios. Unos giros que la gran mayoría de nosotros todavía estamos asimilando. Ha habido pequeñas revoluciones amorosas y chispas por todos lados y se han dicho muchas verdades a la cara. Después de estos 31 días dando bandazos llega el resacón en febrero. Un mes con dos tránsitos de Marte que nos hará darle vueltas a cosas que queremos cambiar ¡hacedlo! Y luna llena en Virgo el martes 19, estaremos intuitivos, con ganas de cuidados y de poner orden en nuestras rutinas. Muchos mimos para todos, los necesitaremos.

ACUARIO (20 ene- 18 feb)

Empiezas el mes con luna nueva en tu signo, si a ello le sumamos tu cumpleaños y esa buena estrella que arrastras, pues dejaría de escribir ya mismo para manifestarte mis más sinceras felicidades y que abras el champagne (pero me pagan por palabras, así que sigamos). Aunque no estés preparado, vienen cambios, y de los grandes, y eso a tu personalidad cambiante de superhéroe mutante le viene al dedillo. No tendrás que hacer nada, solo sentarte a esperar, porque esos cambios vendrán a ti. Lo único que deberás considerar es hasta dónde estás dispuesto a cambiar, todas esas cosas de la integridad, ya sabes. Estarás con ganas de hablar de más este mes, ¿es ni siquiera posible eso? Se ve que sí, pero intenta no entrar en debates donde no te llaman y crear malos rollos a tu alrededor. No vale la pena. Simplemente contrólate. Y nada más, emociónate un poco por esos cambios que están por llegar, disfruta de todo lo que merece la pena y atención con el día 4 que llega con fuegote.

Videos by VICE

PISCIS (19 feb- 20 mar)

Te estás saliendo un poco del patrón que llevabas y tienes miedo a descarrilarte. No he entendido ni yo la metáfora, pero simplemente es que estás un poco asustada. Hay cosas que no están encajando y no sabes ni dónde ni a quién agarrarte. Llevas ya un tiempo intentando entenderte, no vas mal encaminada, sigue confiando en los tuyos, pregunta, saca esas dudas que te carcomen por dentro. Cuando hablas con otros de todo lo que te preocupa es cuando más reconfortada te sientes. No te sepa mal usar el comodín llamada + cerveza. Además, últimamente estás muy disponible para todo el mundo y eso te está desgastando un poco, el día tiene 24 horas, y en ellas hay que incluir las mil cosas que estás haciendo, atender a todo el mundo, y recuerda, dormir. Atención con el día 19 con tus relaciones porque huele a drama personal. No debería haber problemas si te comunicas. Intenta que esto no acabe en una gran bola de nieve que llegue a lo personal, ahí donde más duele. Habla claro y di lo que te esté rondando la mente, quien te quiere, te entenderá.

ARIES (21 mar – 19 abr)

Ay Aries, qué blanda te ha dejado el eclipse lunar de la última semana. Estás demasiado sensible, cosas del corazón y de la cabeza, todo junto y bien mezclado, y eso no es un buen cocktail para este mes de febrero. Porque si a eso le sumamos tus ganas de tener siempre la razón y ganar los combates, solo hará que pelees sin saber ni siquiera por qué. Y luego dirás que te duele ahí dentro, y ni tú misma sabes que hablamos de problemas del corazón. Pues te lo diré yo. Las cosas están cambiando, hay algo que arrastras desde hace tiempo y te está dando un poco de miedo enfrentarte a ello. Tú sabes lo qué es, pon orden. Aprovecha que Marte, el planeta de la acción, lo tienes cerca la segunda semana de febrero, y quítate ese peso horrible que llevas dentro. Ojo hacia final de mes con las ganas de ponerte a prueba y de empezar todas esas ideas que llevas tiempo amasando. Es la tuya. Si de verdad quieres hacer algo diferente, estás cansado de tu vida o tienes algún proyecto por empezar, adelante Aries. No te quedes con ganas.

TAURO (20 abr- 20 may)

Querido Tauro, deja de darle tanta importancia a lo que los demás piensen de ti. No te googleas diariamente de milagro. Vale que a todo el mundo le preocupa el qué dirán, pero es que tú te lo tomas muy en serio. Da igual lo que digan que te lo acabas creyendo y haciéndolo propio. Ni se te ocurra dejar que los otros moldeen tu personalidad. Además, los Tauro estáis hechos para ir subiendo escalones, sobre todo, a nivel profesional, ahí estáis, encandilando al personal hasta llegar a los altos puestos. Pero entonces no pretendas que como buen jefe la gente no hable de ti, pasará y siempre, pero ya deberías tener aprendido a quién escuchar y a quién no. Y volvemos a lo de siempre, el compromiso. Esta vez en tema de amistades. Te cuesta un carajo considerar a alguien amiga, haces pasar unas pruebas que ni Los Juegos del Hambre. Ahora, eso sí, una vez entran en el distinguido círculo de un Tauro, te dedicas a ellos con devoción. Devoción, amor y fidelidad, ese es tu mantra. Pero luego intenta que no te duela cuando no eres correspondido de la misma manera. Eres cabezón como tú solo, y muy dulce, pero eso cuesta más verlo. Intenta que no te hagan daño.

GEMINIS (21 may – 21 jun)

Va, anímate, Geminis. Estamos todos un poco igual, la ansiedad casi nos arrastra este enero. Piensa que preocuparse es un poco como fustigarse innecesariamente, tú eres la que marca hasta donde llega esa desazón, tú eres la única que puede decir hasta aquí, basta de seguir dándole vueltas a todo. Prueba a hacer cosas que te hagan sentir mejor, como ayudar al prójimo, no sé, llevarle una sopa a algún amigo con gripe, llamar más a tu madre o simplemente escribir a alguien que sabes que lo necesita ¿te ayudo en algo? Eso te sacará un poco del desquicie que llevas. Suena un poco a clase de voluntariado de escuela de monjas, pero de verdad que te vendrá bien. Y ojo que estás cargando las horas del día con a tope de trabajo, ten en cuenta que tu mente, y la de cualquier ser humano, tiene un límite. ¿Recuerdas lo que era mantener el equilibro entre vida, relaciones, ocio y trabajo? Pues vuelve a ello porque necesitas un cambio, o todo explotará a tu alrededor. Tú quizás aguantas mucho, pero los tuyos tienen un límite en paciencia, no los pongas a prueba. Baja revoluciones.

CANCER (21 jun – 22 jul)

Cáncer, si te digo que las cosas irán bien no servirá de nada porque has entrado en una fase de negación absurda. Ya puedo escribir éxitos, seguridad y confianza que tú harás como que no va contigo. Y eso que cuando más crees en ti mismo y más fuerte te sientes todo te sale de una patada. No te desvíes de lo que quieres hacer ni de tus planes. Y si las cosas te van saliendo bien, no mires a los lados con cara de ¡mierda, dónde está el karma, que ésta me la devuelve! Calma, puedes celebrar tus éxitos tanto como cuando la cagas. Ahora lo que precisamente necesitas es hacerte resistente, y un poco repelente a lo que diga tu entorno. Relaja esas ansiedades -no quería sonar a manual de autoayuda- y cree en ti. Es un poco rollo pero a veces va bien un poco de reconocimiento personal. Tienes a Marte rondando cerca, eso significa lo que yo llamo acción-empujón-reacción. Es como si tuvieras a alguien susurrándote “tú puedes, hazlo, adelante”. Así que aprovecha, sobre todo si tienes dudas en temas laborales. Déjate empujar hacia adelante.

LEO (21 jul- 22 ago)

La ansiedad te está acechando Leo, con lo bien que ibas ¿no será que te has relajado demasiado y has vuelto a caer en los mismos nervios y estreses de siempre? Cuando estás de buen humor todo tu alrededor lo nota, todo luce diferente, el café de la mañana sabe mejor y la vecina de arriba sabe que recibirá su cordial saludo. Pero ojo cuando te atormenta algo. Tú mismo te sientes culpable de estar algo torcido, y entras en un círculo que de ahí no te sacan ni ocho cañas seguidas en una terraza al sol. Toma perspectiva y observa de lejos lo que está sucediendo ¿son tan grandes los problemas o es que te ahogas en tus propios líos? No te atasques, los Leo siempre tenéis quince opciones distintas y tres caminos que escoger ante cualquier cosa. Ya has pasado por aquí antes. No te quedes pensando en el “y si”, o el “es que ya me pasó una vez”, dejemos el pasado donde está. ¿Qué quieres hacer ahora? Pero pregúntatelo real, que nos conocemos. Ah, y recuerda que con la cara los Leo lo transmitís todo, relaja los músculos y sonríe, febrero pasará rápido.

VIRGO (23 ago- 23 sep)

Virgo, apunta: el 19 de febrero tienes luna llena en tu signo, y ahí tendrás energía para regalar. Sí, de esa que sientes que a veces te falta un poco. Aprovecha este punto álgido del año para dejar todo ese perfeccionismo que le pone cuatro paredes a tu día a día. Es como si fueras en corsé las 24 horas del día. Te tienes miedo a ti mismo, a no cumplir con tus propias expectativas. Tu mayor temor es la frustración. Y la pregunta es ¿cuántas veces has fracasado, Virgo? Pues eso mismo. Y no diré eso de que en el fracaso está el aprendizaje porque lo dejo para primero de entrepreneur, pero tú mismo. Sé un poco más positivo, eres inteligente, tomas buenas decisiones, pues ya está, no te exijas más. Esquiva esos pensamientos negativos que van asaltando tu mente desde primera hora de la mañana, enchufa el Ad Blocks en tu minuciosa cabeza, y relájate un poco. Tienes todo a tu favor para triunfar, solo falta que te lo creas tú. Aprovecha el empujón del día 19 para tomar decisiones.

LIBRA (24 sept – 22 de oct)

Es febrero y todavía no vives acorde con lo que tú quieres ¿qué hacemos, Libra? Ya no sé cómo decirte que dejes tus instintos más primarios salir a sus anchas. ¿No ves que ahí es cuando serás feliz de verdad? Eres como un animalillo enjaulado. Estás viviendo la vida de otro. Deja de repetir eso de “tengo que”…¿tengo qué para quién? ¿para qué? Defiende un poco tu espacio, tu actitud, tu querer hacer según qué cosas, o dejar de hacerlas. O de no hacer nada. Recuerda que puedes estar un tiempo sin hacer nada. Coge una postura defensiva y protege tu territorio. Empieza por aceptar tu desorden, admite ese olvidarte de las cosas importantes, reconoce tu falta de empatía. Eres así, Libra. No pasa nada, la gente te quiere así, no esa especie de cartón piedra que estás construyendo como si tu vida fueran los stories de otro. Habrá sentimientos y habrá dolor en este camino. Pero o dejas esas responsabilidades y obligaciones que te estás autoimponiendo o acabarán contigo. Para un segundo, deja el móvil, cierra internet, deja WhatsApp y ese tuit a medias y vamos a lo importante ¿a qué tienes miedo?

ESCORPIO (23 oct – 21 nov)

Tienes lo que podríamos llamar peleas mentales. Para que nos entendamos, de forma gráfica sería como tener a varias neuronas en actitud de pelea de baño de discoteca, mientras varias células se gritan entre sí, y algunos recuerdos van soltando en voz alta ¡no la vuelvas a cagar! En resumen, tienes un buen barullo mental, querido Escorpio. ¿Pero cuántas veces la has cagado tú? Jajajaja, es broma, no respondas a eso. Lo bueno que tienes es que no sueles arrepentirte de nada. Porque para eso están ahí tu integridad, tus principios y tu estimadísimo orgullo en su máximo esplendor, con la cabeza bien alta ante todo. Te encanta el liderazgo, y lo bueno es que estás empezando a entender que eso no supone ser jefa ni amasar poder. Por fin has dejado de fliparte. La buena ambición también está en saber escoger bien tus metas, tus tareas diarias y el entorno que te hará crecer. Eres experto en hacer sentir pequeños a los de tu alrededor para tú sentirte fuerte y que puedes con todo ¿qué tal si te dejas querer y cuidar este mes de febrero? Y lo puedes confesar ya, dilo en alto: no, no puedo con todo.

SAGITARIO (22 nov- 21 dic)

Te diría que llega un buen mes si dejas de meterte en líos ¿crees que lo conseguirás? Lo que antes podía ser una cierta atracción por la aventura y por darle vidilla al día a día se está desmadrando un poco. Recuerda que para mantener el equilibrio también hay que trabajar un poco, no solo en horas de oficina, sino en tu cabeza. Tienes todo el potencial para hacer lo que quieras, para llegar tan lejos como tú prefieras, pero todas esas dudas, esos líos que te vas metiendo en la cabeza, y ese caos que reina en tu día a día, no dejan el camino muy despejado para avanzar. Te has pasado un poco de la raya, te has tomado los tres últimos chupitos cuando ya todo el mundo se iba a casa, y eso acaba pasando factura, querida Sagitario. Pero no es el fin del mundo, y tampoco vale la pena pasarse el mes de febrero castigándote y recriminándote por no tener fin ¡pero si es lo que te hace divertida y única! Solo tienes que aprender a priorizar un poco en la vida ¿qué quieres ahora mismo? Pues pon todas tus fuerzas en eso y a por todas. Este mes serás la reina de la organización y la supervivencia a tus pequeñas fechorías.

CAPRICORNIO (22 dic – 19 ene)

Capricornio, eres fascinante. Unos días estás arriba, surcando los aires de la egolatría, creyéndote el mejor y a la mañana siguiente estás arrastrándote por el lodo, en un ataque de abatimiento y soy lo peor llevado al extremo. Y ahí en medio, estás día a día en tu propia batalla personal. ¿No te cansas de sentirte el mejor y bajar a los infiernos en una misma semana? Ese ego te puede ayudar a combatir tus miedos, y al revés. Pero sobre todo intenta no sentirte mejor que los otros. De vez en cuando va bien un chute de autoestima, un tuit que se hace semi-viral, un selfie en el ascensor que te reafirma lo guapa que estás. Pero déjalo ahí, no te recrees. Y tampoco no te vayas al otro lado. Vas a estar el mes de febrero en una lucha constante con tu autoestima, busca el equilibrio. Tú y yo ya sabemos cuáles son tus méritos, eres un ser fuerte, intenta pues que tus dudas no te desequilibren.

Sigue a Andrea en @andreagumes.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.