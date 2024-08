El horóscopo de VICE: febrero 2020

Mirad de verdad, es que yo ya no sé qué hacer. Mientras estoy viendo vídeos en Twitter de largas colas en las farmacias porque se están agotando las mascarillas y me llega el aviso al móvil de la OMS declarando alerta internacional, yo tengo que hablar de Mercurio retrógrado, que me tiene frita. Además de la expansión de un virus que hace que me sienta en medio de la película de World War Z viene febrero con un rollito de “ojo con el pasado, ojo con darle demasiadas vueltas a las cosas, no tomes decisiones, no firmes hipotecas (pero si no tengo dinero mercurio, qué quieres de mi), presta atención, no pierdas cosas”. Por suerte, el día 7 entra Venus por la puerta grande y como mínimo tendremos amor. La resistencia siempre está en quererse y cuidarse. Amad, queridas, amad mucho.

ACUARIO (20 ene. — 18 feb.)

¡Acuario! ¡lo has conseguido! otro año más alrededor del sol. Primero de todo, mis felicitaciones. Poco lo parece, pero cuánto te gusta un poco de atención, un poco de foco en la cara, un poco de fiesta y jolgorio y gente que quieres a tu alrededor. Es tu mes, claro que sí. Estás entre abrumada y extasiada. Demasiadas emociones, y mucha reflexión de lo que estás logrando en la vida. No es propio de ti estos pensamientos tan filosóficos pero necesitas confirmar que te están pasando muchas cosas, y cosas buenas.

Acuarios con pareja o relaciones o personas queridas, todo bien, la luna llena el 9 de febrero en tu área de las asociaciones hará que caigan pétalos de rosa, suspires mucho y te sientas muy querida ¿y cuando no? pero, ojo con los acuarios con ganas de conocer gente y en medio de una vorágine de citas porque Mercurio retrógrado entra el 16 de febrero en el área del amor y vas a estar un poco tiquisimiquis por decirlo de alguna manera. Que las citas no van a acabar bien, vamos. Échale un ojo a los dineros este mes también, hay que revisar la parte de los ingresos ¿va todo bien ahí?

PISCIS (19 feb. — 20 mar.)

Vale Piscis, olvidémonos de Mercurio por un momento. Hablemos de Venus, que mola más. El planeta del amor y de verte bien y de estar segura entra en tu signo lo cual hará que este febrero empieces sintiéndote bien, confiada, contenta, bella, importante. Hay que coger carrerilla con eso, que ya sabemos que tu seguridad fluctúa más que la bolsa.

Bueno y luego está este el tema de la retrogradación de Mercurio que ya hemos hablamos mil veces y es que a ti, la reina de la sensibilidad y lo místico, te afecta doblemente. Pero tengo que decirte que esta vez ocurre en tu signo, entonces tienes dos opciones, tú misma: puede ser una etapa muy inspiradora, y creativa, y de introspección pero positiva, teniendo sueños y revelaciones, todo muy clarividentes o por el contrario un maldito caos.

Puedes entrar en un tornado de confusiones, malentendidos, un es que yo te dije, es que dudo, es que yo no sé, es que por qué soy así, es que yo no puedo relacionarme, es que lo siento, es que me frustro, es que no puedo tirar adelante, es que no te entiendo, es que no me entiendes… y así en una escalada de dudas y negación. Te aviso piscis, si vas a tener delirios que sean buenos, saca tu creatividad. Conecta con tu yo. Enciende velas. Eres buena, y lo sabes. No dejes que nada enturbie esto.

ARIES (21 mar. — 19 abr.)

¡Que viene, que viene, eh eh! ¡que viene que viene! sí, querida, estos gritos es porque Venus se mueve a tu signo en el mes de febrero, el astro del amor y las relaciones. ¿Sabes en qué se va a notar eso? en niveles de confianza y quererse, no es que normalmente te falte autoestima, pero Aries, vas a brillar fuerte este mes.

Así que aprovecha y pide por esa boquita. En especial, en el sector trabajo ¿tienes un aumento que pedir? ¿quieres cambio? ¿te gustaría salir a la hora? bueno, tampoco es que vaya a ser el mes de los milagros, pero sí vas a estar convincente, así que intentalo. Súmale a Venus dándote toda la sensualidad y atractivo -tienes a Venus hasta el 4 de marzo – una preciosa luna llena el 9 de febrero en tu casa del amor. ¿Se le puede pedir algo más al mes del fucking San Valentin? A todas las Aries solteras, el poder está en vosotras.

TAURO (20 abr. — 20 may.)

Tauro, vamos a parar dos segundos de nada ¿qué pasa cuando pierdes motivación? Vale, las dos lo sabemos. No hace falta que respondas. Has aterrizado en este nuevo año tambaleando, trabajo poco reconocido, relaciones que no sabes como atender, el hogar que a veces se te olvida… no sabes si es febrero o 25 de agosto. Vamos a parar un momento, Tauro. Primero hay que quitarse esa frustración de en medio en temas laborales.

Además que tus maneras de solucionarlo son un tanto especiales, en vez de afrontarlo, te da por, no sé, comprar cosas online. Cogerte un vuelo. Mirar alfombras. Beberte una botella de tequila. Echarte más trabajo encima. Para quieta y piensa cual es el problema de raíz. Y si es que no se está reconociendo el trabajo bien hecho entonces es el momento de dar un golpe en la mesa. Ojo con Mercurio retrógrado que pasará por la casa de las relaciones y grupos. Conversaciones extrañas con amigos, alguna amistad del pasado, ganas de alejarse de otros… habrá un poco de meneo en tema amistades. Te irá bien para ver qué papel tiene cada uno en tu vida. Tauro vales millones, haz que los que estén a tu lado lo valoren, y sinó, puerta.

GÉMINIS (21 may. — 21 jun.)

Vale Géminis, vamos a empezar por Mercurio retrógrado y así nos lo sacamos de encima. Los memes dicen que es cosa mala, pero un momento, no siempre tiene porqué ser así. Hay veces que hace que entremos en procesos de revisión, de mirar atrás, de evaluar, quizás un poco demasiado, pero bueno, al final es darle vueltas a un tema que puede ser que no esté yendo bien. En tu caso estamos hablando del trabajo ¿estás en el camino correcto? ¿qué pasaría si…? no quiero yo ayudarte ahora con las incógnitas y comerte todavía más el coco pero será una buena etapa para ver si estás haciendo lo que te gusta.

La luna nueva del 23 de febrero será la que te arroje luz a todo esto. No sé tú, pero a mi me apetecería toda esta introspección con el fin de saber si la meta profesional es la correcta. Última cosa, ojo con Venus moviéndose a tu sector de las amistades ¿algo más que amigxs? ahí lo dejo.

CANCER (21 jun. – 22 jul.)

Atención Cáncer que este puede ser el mes de conseguir cosas. Pero primero vamos a ponerte a ti en la lista de cosas importante, sí, sí, tú como persona, arriba del todo. Ya está bien de pensar en otras cosas/personas. Toca pensar en uno mismo y cuidarse. A partir del 7 de febrero, Venus se mueve al sector de tu carrera, así que a por todas, el éxito laboral está a tocar. Es el mes de pedir cambios, aumentos y conseguir realización personal. La luna llena puede además atraer nuevos ingresos ¿que queremos pedir más dinero a la jefa? tú dale.

Ojo que Mercurio retrógrado está cerca de tu área de los estudios ¿estás pensando en apuntarte a algún curso? ¿buscar nuevas habilidades? febrero será un buen mes para ponerte a ello. Y el 16 de febrero, Marte se mueve al área del amor, no te pongas peleón con las personas a las que quieres, haz el favor.

LEO (21 jul. — 22 ago.)

¿Cómo vas de brillantina y purpurina? Vete preparando que el 9 de febrero hay luna llena en tu signo, y ese día vas a estar con focos, aplausos y público entregado. No solo vas a ser el centro de atención sino que además vas a abrirte en canal. Sí, sí, como oyes, todo eso que has estado callando estos días, pues el domingo 9 te va a dar flojera, y vas a ser todo emociones a flor de piel, querer hablar, explicarte, sacar cosas que tenías dentro, pequeñas piedrecitas en el corazón… todo pa’fuera. Puede que incluso vuelvas a creer en el amor y lo expreses ¡lo expreses en alto! No sé, pero tiene pinta de ser un febrero bonito.

Bueno, está también el tema este de Mercurio retrógrado, mira, una pesadilla, de verdad. En tu caso está en el sector ingresos, mira de no firmar una hipoteca entre el 16 de febrero y el 9 de marzo, y ya estaríamos ¿vale?

VIRGO (23 ago. — 23 sep.)

¿Estamos aprendiendo a relajarnos? Estamos aprendiendo a relajarnos. Virgo, por fin estás aprendiendo que cuando haces tu trabajo, cuando acabas la tarea una puede soltar el boli, cerrar el portátil, y adiós hasta mañana. Y qué buena lección. Estás incluso adquiriendo rutinas, para ahorrar tiempo, para ser eficiente, y para currar menos, que oye al final una se harta. Y ya va llegando la hora de que le dediques tiempo al ocio, de que salgas, que te menees, y relajes esa cabecita que siempre tienes a 120 por hora.

Vamos a hablar de amor, que tenemos a Marte, el planeta de los empujones, entrando en tu casa de las relaciones el 16 de febrero. Vete despejando esa semana porque viene caldeada. Bueno caldeada estarás tú, no la semana. Hormonas revolucionadas y ganas de gustar, oye. ¿que viene Mercurio retrógrado y pone un poco de lío y confusión en las relaciones o con la pareja? bueno, quizás un poco, pero la luna nueva del día 23 ya lo solucionará. Tú déjate llevar.

LIBRA (24 sept. — 22 de oct.)

Ay bueno, Libra, vengo con buenas noticias, ya era hora ¿no? tienes a Venus, planeta del amor, la belleza, las relaciones y las únicas cosas que te importan moviéndose a tu sector de las relaciones. Ya puedes gritar bingo, ya. La alineación de los astros hará que a partir del 7 de febrero estés en modo cuqui con tu pareja, o más bien disfrutando. Tú y yo sabemos que no disfrutas cuando las cosas se ponen cuquis, sino cuando entran aderezos a tu vida, y entra el divertimento. Bueno, pues todo esto va a ocurrir a partir del 7 de febrero. Armonía amorosa por los aires. Adelantemos la primavera. Arriba el calentamiento global. Bueno, ya paro.

Y mientras tu corazón bombea está Mercurio retrógrado dando por saco. Esta vez está en tu área de las rutinas, del día a día. Vamos a ver que no sea algo laboral, o quizás de la salud. Intenta no pelearte con nadie del curro. No le des muchas vueltas a si estás por buen camino o no, bueno le darás vueltas igualmente. Mira a ver si ves la luz en esta dichosa pregunta de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Suerte con ello.

ESCORPIO (23 oct. — 21 nov.)

Vamos por partes Escorpio, que este mes de febrero entre Mercurio retrógrado y Marte y Venus en movimiento vas a aprovechar para rascar en el pasado y darle vueltas a las cosas de una manera rozando lo obsesivo. Bueno en tu caso todo es obsesión. Ya sabemos que a ti las lunas llenas te afectan más que al resto, pues ojo con la del día 9 porque tendrá que ver con tu trabajo. Estarás ese día dándole vueltas ¿estoy haciendo bien? ¿puedo trabajar más? ¿cual es mi camino? así, pero con veinte preguntas por minuto. No es malo darle vueltas si de aquí salen ideas o maneras de equilibrar el trabajo con tu vida. Equilibrio ¿te acuerdas lo que es esto?

Y a esto hay que sumarle nuestro querido Mercurio ¿quieres pasado? toma este tazón de colacao con una relación del pasado en tu cara. A partir del 16 de febrero vas a estar dándole vueltas a todas las personas que han pululado a tu alrededor: las del pasado, las segundas oportunidades, las de la actualidad, el futuro, quién eres tú, quién soy yo, y qué quieres. No sé Escorpio, pero ya te apañaras. Lo bueno es que el 23 con la luna nueva en el sector del amor lo verás de nuevo todo claro. O no.

SAGITARIO (22 nov. — 21 dic.)

Mi querida Sagi, febrero va a ser un buen mes, ya te lo digo antes de nada para ver si nos lo creemos las dos. Por un lado está Marte, el planeta de los empujones y los impulsos y el hacer cosas, en tu casa de las relaciones y amigos ¿qué significa eso? Pues básicamente que quieres pasartelo bien. Muy bien la cuesta de enero y toda la mandanga, y el pasar frío, y el sofá-manta, pero hasta aquí, ahora te apetece codearte con gente de nuevo, socializar y un poco de desenfreno.

A eso súmale que Venus, se va a tu casa del amor el 7 de febrero y estará ahí hasta principios de marzo, a las Sagis solteras de mi corazón, os quiero con los ojos abiertos, un poco de cuidados, coqueteo y amor van a estar ahí delante tuyo, no te despistes. Y aprovecha la seguridad de este mes para tener citas, dale al chat de Tinder, vas a estar espléndida. Mercurio retrógrado podría poner algo de dificultades en temas de ingresos ¿pero que más nos da cuando tienes amor y muchos planes con birras? Que le den a mercurio.

CAPRICORNIO (22 dic. — 19 ene.)

Capricornio, amiga, a ver cómo te cuento esto. Vas a ser de las más afectadas por Mercurio retrógrado. Ya está, no quería alargarlo más. ¿Sabes qué pasa? Que va a estar en tu área de la comunicación, y eso a parte de que vas a estar dándole vueltas de más a todo también va a provocar confusiones. Pequeños malentendidos dialécticos. Y tú y yo ya sabemos donde acaban estos malentendidos, exacto, en que te enfades y crezca esa rabia oscura que a veces se te expande muy a dentro.

Sabiendo esto, mide bien tus palabras, no saltes a la primera, háblalo bien todo, a veces todo puede saltar por una simple tontería. Te diría que no es momento de tomar grandes decisiones ni tener conversaciones muy importantes. Ya las tendremos pasado febrero.

Venus está en movimiento este mes y entra en tu casa del hogar y la familia. Ojo a formalizar algo, a ponerse serios, a hacer un arroz con los suegros para que hayan presentaciones. Adelante con esta nueva etapa.

