El horóscopo de VICE: julio de 2019

Mi idea inicial era escribir una línea para cada signo: “Oye, Tauro, búscate una piscina; Aries, haz solo amigos con aire acondicionado en casa; Libra, bebe mucha agua; Virgo, aliméntate solo de granizado…”. Porque no hace falta mirar a los astros para darnos cuenta de que hace calor. Y de que vamos a morir. Para añadirle salsa al asunto, luego está Mercurio retrógrado del 7 de julio a 1 de agosto. En esta fase notaremos muchas ganas de agarrarnos a lo pasado y miedo a lo que está por venir. Qué perfecto cierre de curso. Feliz julio, o yo qué sé.

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Primero de todo, felicidades, querida Cáncer. Ahora, déjame que te cuente dos cosas rápidas. Cada mes hay luna nueva en uno de los signos, y ahora es tu turno, es lo que nos permite empezar de cero, renovar energías. Es tener a tu disposición la casilla de salida y escoger una nueva ficha. Aprovéchalo. Y ahí va el segundo dato: cada seis meses esta luna nueva coincide con un eclipse solar en el mismo signo, en este caso el 2 de julio, y Cáncer será la más afectada del lugar. Se removerán sentimientos, y siendo tú de las que se guardan las cosas bien adentro, sentirás la necesidad de sacarlo todo pa fuera y expresar emociones sin parar. Ya irá bien para los de tu entorno saber qué ocurre ahí dentro. Atención, que tienes temas familiares y de hogar que no te dejan dormir, aprovecha que estás comunicativa para poner un poco de orden en casa. Te sentirás bien.

LEO (21 jul. – 22 ago.)

Mientras el resto de seres humanos se arrastran por la sombra y claman entrar en letargo, tú, querido Leo estás entrando en una ciclogénesis de energía y actividad que te va a durar hasta la segunda semana de agosto. Aparten, criaturas. Dale las gracias a Marte por ello. Aunque cuidado porque en este torbellino entra en acción el día 7 nuestro amado Mercurio retrógrado, el típico amigo pesado que viene a preguntar si todo aquello a lo que cerraste la puerta en el pasado fue buena idea. A pesar de tener muy claras tus metas en todos los ámbitos, Mercurio será como Pepito Grillo, una pequeña molestia mental que ha venido a enredarte un poco. Dale puerta a estos enredos. Lo bueno es que con Marte en tu signo vas a tener los temas del amor soltando chispas. Libido disparada y Venus entrando en Leo el día 27. Vas a estar amoroso a más no poder y tendrás a tu entorno haciéndote caso 24/7. Tu cosa favorita, ¿eh?

VIRGO (23 ago. – 23 sep.)

¡Ay, Virgo! Tienes el siguiente mensaje en la casa del amor: en construcción. Qué maravilla. Por fin has dejado de lado las 8452 cosas que estabas haciendo para cuidar un poco los temas del corazón. Este mes de julio tienes que intentar que este “en construcción” pase a “progresa adecuadamente”. Pero sin agobios, tampoco. No dejes que los comentarios ni la presión de tu entorno te atolondren mucho. A tu ritmo. Los Virgo siempre estáis en una frecuencia distinta al resto, así que en esto del corazón también, no te asustes. Además, el eclipse lunar del día 16 viene en modo catártico en tus relaciones. Tú sabes mejor que nadie lo que te conviene, y si necesitas hacer purga y estar unos días desconectada, hazlo. Que no te pueda la presión social.

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Libra, hay que poner orden en los asuntos del corazón, sobre todo a partir del día 8 cuando entremos de nuevo en el ciclo de Mercurio retrógrado. Tienes una relación —ya sea amigx, pareja, hermanx, madre, padre, colegx de curro— que se está convirtiendo un poco en una piedra en el zapato. Las cosas difíciles no van contigo, y menos en las relaciones. Tú que eres el rey de la diplomacia en los temas personales, soluciona esto, haz que vuelva la chispa a esa relación, no lo des todo por perdido. Además, que se te da muy mal disimular cuando algo no va bien. Y aprovechando que está Mercurio haciendo de las suyas en la casa del amor, seguramente te replantees algunas cosas. Pero ten en cuenta que no hay una buena o mala elección en el amor. Échale coraje. Ya nos arrepentiremos el mes que viene de los errores de este. O no.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Ay, Escorpio, estás haciendo que las cosas pasen, por fin. Es como si hubieran encendido los focos y te hubieran colocado el camino a seguir ahí en medio. Tanto tiempo perdido, y ahí lo tienes, claro y llano, la dirección a seguir. Este puede ser el mes en que empiecen a suceder cosas reales, no solo en tu cabeza, como suele ser habitual. También te advierto que para que pasen cosas has de estar por la labor, te quiero enfocada y con ganas. Que no te puedan el calor y las inseguridades, que menuda eres tú para agarrarte a cualquier excusa y esconder la cabeza bajo el ala de nuevo. Di no al sabotaje propio. Ojo con este avance profesional a 120km/h, que tenemos a Mercurio retrógrado por ahí. Tampoco se trata de decir a todo que sí. Has de tener claro lo que suma a tu carrera y lo que está ahí en medio para entorpecer. No seas tan millennial pluriempleada diciendo sí a todo.

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

Vas a estar un poco a la que saltas este mes, Sagi. Calma. Por un lado, tienes cuestiones de dineros y legales que solucionar. Has ido tirando un poco de la tarjeta de crédito, y claro, te encuentras ahora en rebajas con varias alarmas en la app de banca móvil. Contente. Te llega además una situación inesperada, no son malas noticias del todo, pero no puedes estar por esto ahora mismo. Estás dolida porque las sorpresas así no te gustan. Pero intenta no tomártelo como algo personal, el mundo no está en tu contra, quítate eso de la cabeza. Pon orden entre tus temas y decide qué es prioritario, o te volverás loca. Atención con Mercurio retrógrado, piensa bien antes de decir las cosas, filtra o te arrepentirás de haberlo dicho. Intenta no ser dañina. Sagi, cuídate, hazte fuerte, vas a salir de esta.

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Estás en proceso de transformación cual Pokémon, este mes. Cambios de lugar o de escenario te esperan. Pueden ser vacaciones, mudanza o un viaje. Y dirás muy bien, es época de vacaciones, hasta ahí llego. Pero es una transformación mucho más profunda. Necesitas ver qué es lo que realmente te emociona o te inquieta para buscar el cambio en este sentido. Lo mejor de todo es que con el signo solar del día 2 en la casa de las asociaciones hará que no estés solo en este proceso. Quien sea que tienes al lado vendrá contigo y será tu apoyo principal. Con el eclipse lunar del día 16 hay algo muy importante tuyo de lo que te desprenderás. Sigue hacia delante y no tengas miedo a quitarte ese peso de encima. Adiós lastres. 3, 2, 1, el cambio ya está aquí.

ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)

Tanto el eclipse lunar como el eclipse solar caen en tu sector de la salud, pero ¿cuándo un Acuario se ha preocupado por su estado físico o mental? Tampoco creo que te vaya a quitar el sueño. Eso sí, si llevas tiempo pensando en entrar en fase detox —de lo que sea—, este sería el mes para ello. Si ya sueles ser una persona segura, de carácter fuerte, este mes estarás especialmente peleona. Crees en ti —pocos pueden decir eso— y vas a estar al cien para defenderte. Dale duro. Ojo, porque tienes a Marte y Mercurio retrógrado en el mismo sector, por un lado Marte estará empujando hacia el compromiso si estás en una relación sentimental, mientras que Mercurio estará haciendo de las suyas haciendo que tengas la paciencia a niveles muy bajos. Piensa dos veces antes de hacer saltar todo por los aires. Mucha paciencia con… Mercurio.

PISCIS (19 feb. – 20 mar.)

Traigo buenas y malas noticias. Volvemos a tener a Mercurio dando por saco en su posición retrograda. Ya sabemos que eres uno de los signos siempre más afectados por este movimiento por aquello de la comunicación, haciendo que te encierres en tu mundo, y adiós Piscis, ya te hemos visto suficiente con los pies en la tierra. Empiezo por la mala para los Piscis que estén en una relación. Ojo con los malentendidos y no hablar las cosas. Puede ser algo tan inútil como enfadarse por quién ha sido el último en lavar los platos. Evita discutir porque sí y haz un esfuerzo para que fluya un poco más la comunicación. Oblígate, no pongas morros y te encierres. La buena noticia es para los Piscis solteros, con el eclipse solar del día 2 en la casa del amorío un romance se acerca. Y para todos, tenéis a Marte en la casa del trabajo, aprovecha y sácate de encima todo el trabajo, tendrás el empujón ideal para acabar todas tus tareas. Y luego, pues tumbona y mojitos.

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

Vamos a tope de ambición este mes, Aries. ¡Hurra! Estás listo para hacer revisión del curso, ver lo que ha funcionado y lo que no, y luchar por cosas nuevas y que te llenen más en el día a día. Tus ganas de ir siempre hacia arriba y ascender hacen que siempre te estés revisando. Eso es maravilloso. Nuevas habilidades, estudiar algo nuevo, nada es un obstáculo para ti en tu carrera hacia el éxito. Con el eclipse solar del día 2 estás dispuesto a quemar lo viejo, incluso cambios de vivienda o de entorno. Y desde principios de mes tendrás a Marte en tu casa del amor, así que si tienes a alguien en el punto de mira, a por todas, va a salir bien. Teniendo en cuenta que a partir del 7 volvemos a entrar en Mercurio retrógrado, ojo que esa persona que te hará bombear el corazón no sea del pasado. Llamada entrante de tu ex.

TAURO (20 abr. – 20 may.)

Este mes tenemos a Tauro en modo mamá pato. Todo el mundo a buen recaudo y bien cuidado, y ojo como toques o te metas con alguien de su entorno, Tauro está lista para sacar uñas y dientes a quien se ponga por en medio. Tu misión estos días es mantener un entorno feliz en casa o en el trabajo o en el círculo que más te preocupe. Julio no va de tus hedonismos y tus pequeños placeres, va de proteger lo que es tuyo y cuidarlo. Aprovecha que el eclipse solar del día 2 está en tu sector de la comunicación. Ya eres buena comunicadora de por sí, pero ¿algún proyecto en mente relacionado con esto? ¿Posibilidad de dar clases? ¿Escribir un libro? ¿Artículos? ¿Un tuit buenísimo? Dale.

GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

Ay, querida Géminis, espero que tu season te haya servido para empezar de nuevo, pero de forma real. Que hayas llegado a julio renovada porque ¿sabes qué? Que estás a puntito, estás a tocar del éxito. Sería una putada de los astros que después de todo no se recompensara el esfuerzo de todo el año ¿no? El eclipse solar del día 2 está en tu área de los dineros, así que búscate algún talento oculto, que aún estás a tiempo de sacar unos extras este verano. Tampoco ahora te ofusques todo el mes pensando en cosas del trabajo y de ingresos. Recuerda que hay un órgano al que hay que atender de vez en cuando. Ajá, el corazón. Los Géminis solteros podrían llevarse una sorpresa este mes. Estad por la labor, por favor.

