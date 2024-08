El horóscopo de VICE: noviembre

Bienvenidos a los horóscopos de VICE. Una guía sobre los movimientos de los planetas, interpretación avanzada de astrología, análisis sobre la posición angular de los astros y las sinastrías que se producen en tu carta astral. Es broma. A partir de este mes podrás encontrar una pequeña guía espiritual según tu signo lunar, equilicuá, el llamado horóscopo.

Creas o no, siempre va bien que alguien te avise del devenir de las cuatro siguientes semanas. Y ese alguien, soy yo. Me llamo Andrea y mi obsesión por la carta astral y por mirar fijamente a las personas intentando averiguar qué dice su signo de ellas me ha llevado hasta aquí.

Poneos cómodos y relajaos. Porque al final esto solo es magia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Es tu momento radiante, no hay nadie más feliz por estos lares que tú celebrando tu propia fiesta de cumpleaños. Así que, primero de todo, bienvenido a la escorpio season y feliz aniversario. ¿Cuántos días va a durar este año la celebración? Pues cuantos más mejor, por una vez al año que eres feliz, tú dale. Te encanta hacer balance de todo, repasar qué ha ocurrido el último año, si tus mil trescientas expectativas se han cumplido, si estás donde quieres estar. Pero como la negatividad también es tu fuerte todos sabemos cómo acaba ese balance: en números rojos. Querida Escorpio, sonará a tópico, pero aquí tu principal enemigo eres tú mismo. Deja de fustigarte, deja de ponerte retos imposibles, deja de mirar al pasado y recrearte en tiempos mejores. Aprovecha esos días en que te sientes la reina del mundo, el centro de todas las miradas, la amiga que todo el mundo quiere en sus fiestas, porque en el fondo tú eres eso: puro magnetismo y control de tu alrededor. A ver si conseguimos que ni que sea más de la mitad de la semana te sientas la fucking ama.

SAGITARIO (22 noviembre- 21 diciembre)

Amigo Sagitario, te encanta preguntar y hablar sobre ti con los demás. Tu obsesión por tener respuestas a todo hace que tengas a tu entorno 24/7 respondiéndote preguntas: crees que le gusto, es normal que me haya mirado así, lee este whatsApp, tú qué crees, qué harías en el trabajo se lo digo a mi jefa o paso. Deja de buscarte asesores en todos lados o verás como tus amigos empiezan a no cogerte el teléfono. Sí, de acuerdo, te doy la razón, no ha sido tu mejor final de año, has tenido que tomar muchas decisiones importantes, y no estás acostumbrado a tanta inestabilidad. Pero créeme si te digo que llega la calma. Pero para llegar a ella empieza por hacerte todas esas preguntas a ti. Atrévete a conocerte un poco más y saber lo que quieres en esta vida. Deja el comodín de los amigos para otros temas. Y te diré algo más, has vivido desilusiones en temas amorosos, lo dicho, tiempos difíciles. Pero confía en esa pasión y esos sentimientos que van a tres mil revoluciones, no busques al amor de tu vida, limítate a querer y dejarte querer. Que ya es mucho.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Eres uno de los horóscopos más tranquilos y seguros. Tienes claro a dónde vas y cómo quieres llegar. Si hay que pisar cabezas, también. Pero el planeta Saturno en Capricornio ha venido a desestabilizarte incluso a ti, el rey de la calma. No te preocupes, son cosas de planetas, y están con sus movimientos y sus cosas y poco puedes hacer. Tranquilo que tu ambición laboral no la van a tocar. Eso sí, toca un poco de reflexión para este mes de noviembre ¿Qué te parece parar un momento de toda esa vorágine laboral en la que estás metida y preguntarte si te gusta lo que ves a tu alrededor? ¿Estás bien, querido Capricornio? Esa seguridad arrolladora hace que los de tu entorno siempre crean que vas con la quinta marcha puesta y feliz como un columnista en Twitter. No pasa nada si paras un momento, das unos golpes en la espalda a los tuyos, los miras a los ojos y sueltas: no, a veces no estoy bien, también tengo mis dudas e inseguridades ¿me ayudas?

ACUARIO (20 enero- 18 febrero)

Tengo buenas noticias, prepara la impresora porque esto que voy a escribir te va a gustar: por fin viene un buen mes para ti. Vas a brillar con luz propia, y no, no me hagas decir lo del highliter, va en serio, todos tus esfuerzos, todo ese curro que has estado haciendo que parecía que no daba sus frutos ha llegado al punto álgido. Y para ello dale las gracias a la luna nueva del día 7. No, no hace falta que enciendas ninguna vela ni hagas ningún rito con sal en el balcón, limítate a estar preparado y a recoger los éxitos de todo ese trabajo hecho. Suelen llamar a este signo el más aventurero, pero en realidad lo que eres es un rebelde con poca causa. Te encanta ir a contracorriente, desafiar a tu entorno y demostrarles que eres diferente. Mientras el resto de amigos están sentados en la oficina, haciendo sus horarios y yendo al gimnasio, tú cogiste otro camino. Cada día tienes en mente un nuevo proyecto, pues te diré que vas bien por ahí. Es un mes de éxitos, querido Acuario.

PISCIS (19 febrero- 20 marzo)

Ay, Piscis, que te veo sonreír desde aquí. Todo en estos últimos meses ha ido muy rápido: cambios, giros drásticos en el trabajo, posibles nuevos proyectos sobre la mesa. Ha sido intenso. Y has ido diciendo sí a todo con esa generosidad que te caracteriza. Pues ahí va el veredicto: has hecho bien, y este mes de noviembre lo vas a notar. Vas a estar en calma contigo misma porque notas que empiezas a tener las riendas de tu día a día. Este mes no tendrás ni una queja a nivel laboral, deja la humildad de lado y siéntete satisfecha. Te lo mereces. Solo un aviso para este mes de éxito que te espera, ojo con las envidias. Ya sabes que cuando la vida le sonríe a una el resto se encarga de mirarte de reojo y hacerte sentir mal. Pero que les den. Si algo caracteriza a los Piscis es esa intuición que tenéis a niveles estratosféricos. Así que sigue tu olfato y cuando veas venir esos celos, sonríe para dentro, gira la cabeza, y adiós muy buenas.

ARIES (21 marzo – 19 abril)

Aries, estás entrando en rutina y eso no va contigo. La misma gente, el mismo bar al que bajar a tomar el café, la misma foto en tinder, los mismos amigos dando la chapa de siempre, esa serie de netflix que no consigues acabar. Sacúdete un poco ( como si fueras un wiper) y busca alternativas. Los lunes son mucho más emocionantes cuando no sabes qué te deparará el día. En realidad esta rutina no es más que tú queriéndolo controlar todo, pero te lo digo en serio, cambios positivos están por llegar. Dale un respiro a tu cerebro y prepárate para estos nuevos retos. Aprovecha que este mes de noviembre viene fogoso y con mucha pasión para ti. Usa todo ese ardor para salir fuera de casa, ir a eventos, conocer gente y hacer cosas que en febrero cuando estés bajo la manta, no harás. Sal a bailar y a llamar la atención; en el fondo, Aries, ese es tu sino, ser la reina de la pista.

TAURO (20 abril- 20 mayo)

Tauro, estás un poco más tranquila, estás empezando a echarle freno al asunto. Después de tanta intensidad laboral y social que casi te ha llevado a los tres días de baja empiezas a ver la luz. Tu búsqueda de la estabilidad no tiene fin, eres un ser que necesita calma a su alrededor y, para terror de los que te rodean, para ti eso significa compromiso. Ay, amiga Tauro, no sabes la de sustos y disgustos que ha ocasionado esa palabra tan temida. Prueba a decirla en alto en mitad de la calle y verás la de gente que sale corriendo. Y aunque para ti sea de lo más normal y vivas las relaciones casi como un contrato firmado con abogado de por medio, entiende a los tuyos. Están a tu lado y con eso deberías tener suficiente. No te dediques este mes de noviembre a exigir uniones duraderas, con el simple hecho de que estén a tu lado debería bastarte.

GEMINIS (21 mayo – 21 junio)

Géminis, no aguantas el aburrimiento, ya no sabes qué más hacer para salir de la rutina. Lo tuyo no es la paciencia que digamos, necesitas planes sea viernes, martes o lunes. Siempre en busca de nuevos restaurantes por conocer, nueva gente, nuevos aires, nuevos amores, probar nuevos hobbies, cada día tanteas algo nuevo. Eso es bueno; en realidad es bestial, pero tampoco es que acabes muchas cosas. A ti lo de llegar hasta el final nunca se te dió bien. Pero tengo buenas noticias para ti: si te lo propones, si enfocas un poco tus esfuerzos, agárrate porque este mes es el bueno. Estás avanzando mucho, porque cada día te conoces un poco más y porque, jolín, casi lo has probado todo en esta vida. Parece que este noviembre vas encontrándote más con quién quieres ser, y te diré algo, estos cambios positivos van a ser duraderos. Se acercan sorpresas, y tú y yo sabemos que estas cosas a ti te encantan. Viva los imprevistos.

CANCER (21 junio – 22 julio)

Querida Cáncer, está siendo algo duro para ti este otoño. Noviembre viene emotivo, mucho, sobre todo al principio de mes con la luna nueva del día 7. Eres un ser muy sensible y por eso estás llegando un tanto tocada a este final de año. Pero no confundas sensibilidad e intuición con debilidad. Has de poder controlar todos esos sentimientos e intentar que no todo te siente mal. Una mala mirada en el trabajo, una contestación seca en whatsapp, un desaire de un amigo son motivos de tristeza para ti. Toda esta época que estás viviendo debe servir para fortalecerte, crear coraza. Que nada ni nadie más pueda herirte. Eres todo corazón, pero algo inocente también, no creas que todos son como tú. Eres un signo muy especial, y eso te hace única. Confía más en ti, hazte fuerte, batalla contra todas esas emociones que vienen en torrente. De todo esto saldrás como nueva.

LEO (21 julio- 22 agosto)

Leo, amigo, continúas en racha, y ¿sabes qué significa eso? que aproveches porque nunca se sabe. Cada vez tienes más trabajo, y eso a ti te encanta. Tienes menos tiempo para lo social e incluso para los temas del amor. Pero ahora mismo te da un poco igual, ya habrá tiempo para hacer vermuts más adelante. Quieres éxito, y lo tienes. Pero también eres un ser creativo ¿lo estás aprovechando? ¿estás usando toda esta corriente de éxitos para hacer cosas que realmente te gustan? No dejes de lado esa vertiente tuya, vale, quizás no es la que más dinero te aporta, pero escribe, crea, haz música, pinta, lo que sea que tú haces. No olvides tener estos momentos para ti, no dejes que el ganar dinero y trabajar más y mejor obstaculicen tu imaginación. Que tienes mucha. Y ojo hacia final de mes que vienen curvas en temas amorosos. En diciembre hablamos.

VIRGO (23 agosto- 23 septiembre)

Es difícil ser Virgo, pero básicamente porque eres duro contigo mismo. En realidad sois una maravilla de signo, pero qué te voy a decir, si las expectativas te las marcas siempre tú mismo. Y da la casualidad que siempre están muy altas. Tu mente está activa las 24 horas del día, siempre con el run-run en la cabeza preguntándote si estás haciendo las cosas bien. Pero por primera vez en meses los planetas te están dando tiempo de descanso. Ve al banquillo, bebe agua, y descansa. Aunque no lo creas, de vez en cuando va bien reposar, y más tú que nunca pierdes el control de nada. Haz excursiones, baja a la calle a comprar castañas, ve a ver a la familia, date algún capricho (ya, seguramente ni sabes qué es eso, son como antojos que la gente a veces tiene, bueno da igual, ni caso). La luna llena del día 23 te ayudará a salir de esos límites que te autoimpones. Y ojo con la desconfianza, que puede traerte problemas.

LIBRA (24 septiembre – 22 de octubre)

Vienes con toda la energía cargada del mes de octubre. Te sientes fuerte, y eso para ser un Libra no está nada mal. Aunque tú y yo sabemos qué supone toda esa energía. Sí, amiga, inestabilidad. Pero es una vieja conocida, tú ya has pasado por aquí. Aunque este mes se añade un obstáculo extra: la desconfianza. Querida Libra, sueles estar rodeado de mucha gente, muchísima. Te haces querer, pero porque transmites mucha calma. No te gustan las discusiones, pones paz en mucha situaciones y la gente se siente a gusto a tu lado. Pero con la edad y la experiencia cada vez eres más perspicaz ¿qué querrá toda esa gente de mi? ¿son amigos de verdad? Por primera vez sientes que la gente te decepciona. Incluso puedes llegar a sentir alguna que otra traición. No pasa nada, has vivido un poco en los mundos de yupi hasta ahora pero estás abriendo los ojos. Si ganas en amor propio, si empiezas a creer en ti tanto como creen los demás, empezarás a entenderte mejor. Has nacido para ser sociable, pero de ahí a que se aprovechen de ti van cinco pueblos y tres barrios. Ojo con ello.

