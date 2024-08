Cómo romper con cada signo del zodiaco

Dejarlo con tu pareja no es nada fácil. Cuando el amor desaparece y las cosas se enfrían, hay varias formas de apaciguar el dolor de una ruptura. Lo que cada signo valora en sus parejas puede servirnos para entender el tipo de ruptura adecuada para cada uno. Habrá quien quiera dejarlo como si nada y sin causar ningún problema y habrá quien intente discutir y complicar la situación.



Sigue leyendo si quieres conocer las recomendaciones de los astrólogos a la hora de dejar a tu pareja.

Videos by VICE

Aries

Aries se rige por Marte, pasional y fogoso. Esto quiere decir que le gustan las cosas directas, pero su facilidad para enfadarse también significa que valora la cortesía. No esperes para dejarlo. En cuanto creas que ha llegado la hora, corta la relación de raíz para evitar discusiones o confrontaciones que puedan salirse de contexto. Aries puede superar una ruptura, pero es mejor dejarlo en amistad, si es posible. Cuéntale la verdad y dile por qué es el momento ideal para tomar caminos diferentes, e intenta no parecer hipócrita. En cualquier caso, lo va a superar rápidamente. Incluso si acaba en desastre, Aries es capaz de perdonar y lo hace con rapidez y probablemente al final os llevaréis bien.

Tauro

Como signo fijo, Tauro normalmente tiene relaciones largas, quizás más largas de las que debería. Una vez que se compromete, se acomoda y se queda así mucho tiempo, así que es poco probable que dé el primer paso para dejarlo, aunque ya sea hora. A Tauro le gusta analizar el valor de cada cosa, así que tienes que darle hechos. Dile que estaríais mejor sin pareja y cómo y por qué la relación no funciona. Explica todo y deja las cosas claras. Con Tauro, o lo dejas o no lo dejas.

Geminis

Géminis va a querer una explicación a toda costa. Como símbolo del viento dominado por Mercurio, Géminis suele hablar y enrollarse mucho, así que probablemente querrá dialogar largo y tendido sobre ello. Prepárate para una extensa conversación cuando estés a punto de romper con Géminis. Sin embargo, por lo general, si dices exactamente por qué quieres romper, tal vez se lo tome bien y quiera seguir siendo tu colega. Por otro lado, si sospecha que estás mintiendo, puede hacerte la vida imposible, ¡así que hazlo con honestidad! Géminis suele aceptar una ruptura si la relación se ha vuelto aburrida o si se ha apagado la llama, así que intenta explicar que se ha perdido esa chispa y que ya no hay pasión.

Cáncer

A Cáncer, asociado con la Luna, le puede costar dejarte ir si se ha encariñado… y lo más probable es que sea así. Una vez que lo dejéis, probablemente vuelva o esté triste por la relación. No digas nada antes de asegurarte por completo de que quieres romper y no dejes nada que le pueda recordar a ti. Cáncer necesita escuchar que valorabas la relación, así que di lo que significaba para ti y por qué no podéis seguir. Es mejor cortar de raíz y rápido. Pero sé amable; ¡un último abrazo nunca viene mal! Habladlo en un espacio en el que Cáncer pueda llorar y sentirse vulnerable, porque lo peor que puede pasar es que sienta inseguridad en público y que todo el mundo pueda ver sus emociones.

Leo

Leo, signo fijo, puede estar en una relación durante mucho tiempo, pero sabe lo que es romper con alguien o meterse en otra relación rápidamente. Leo prefiere ser quien lo deje. Le hiere el orgullo cuando no puede controlar lo que le pasa. Puedes decir algo como: “no eres tú, soy yo”, pero si en realidad no eres tú, díselo con mucho cariño y respeto y no esperes que sea indulgente. Vas a tener que darle tiempo y espacio para procesarlo.

Virgo

Virgo necesita espacio para procesar la ruptura. De hecho, le encanta procesar. Querrá saber tus motivos, pero díselo de manera simple y sin perder la calma. Va a intentar tener una conversación que puede acabar en discusión. Deja que se queje de lo difícil que es una ruptura, aunque ya lo hayáis dejado. Ponle fecha a la ruptura y, si sois capaces de llevarlo bien, decidid un día para poneros al día después de dejarlo. Si razonas con Virgo, es probable que las cosas vayan bien y lleguéis a la conclusión de que es mejor seguir con la amistad. No intentes cambiar el pasado o hacer que se sienta mal o que se arrepienta de lo que haya podido ir mal. Virgo probablemente se sienta culpable y lo pase mal, así que intenta decir las cosas claras y no dejar ninguna duda de lo que es o no es su culpa. Dile qué cosas te gustan y qué cualidad pueden servir para futuras relaciones. Así, tendrá confianza y sabrá lo que puede ofrecer, en vez de quedarse con la autoestima por los suelos.

Libra

Si Libra cree que no es el momento para dejarlo, intentará convencerte de que te quedes. A menos que la relación esté muy mal, es difícil dejar a Libra, así que tienes que tener las cosas claras en caso de que intente convencerte para quedar otra vez. Quizá intente hacer un trato o incluso darte celos de alguna manera. Vas a tener que desaparecer por un tiempo para que se olvide de ti y olvidarte tú también. Puede que se lo tome mejor si le ofreces un regalo (pequeño) de despedida.

Escorpio

No es fácil dejarlo con Escorpio, porque es muy persistente, y como es un signo de Marte, probablemente quiera vengarse si cree que ha habido traición. Pero dejar de hablar con Escorpio es lo peor que puedes hacer, porque te va a perseguir y a hacer sentir peor que si hubieras tenido narices y hubieras roto como una persona normal y corriente. No se va a olvidar de lo que ha sentido contigo, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo de cómo hayas sido. Juega tus cartas estratégicamente y no te sorprendas si se acuesta con alguien que conoces o si su nueva pareja es igual que tú, pero más alta y sexy. Acepta que Escorpio quizás no vuelva a hablarte nunca y lo mejor que puedes hacer es olvidarte por completo.

Sagitario

Sagitario no se anda con rodeos y siempre dice las cosas como son. Tienes que ser valiente y hablar con franqueza y decir exactamente por qué quieres dejarlo. Si abres tu corazón con honestidad, te respetará, pero que no te extrañe si también te dice a ti las cosas con sinceridad. Le gusta que todo sea divertido y desenfadado y busca el lado bueno de las cosas, incluso de la peor de las rupturas. Es probable que mande la relación a la mierda sin ningún remordimiento, así que si quieres al menos mantener una relación de amistad, vas a tener que decirlo explícitamente. No va a saber lo que quieres a menos que lo digas alto y claro. Recuérdale todas las cosas divertidas que hacía antes de conocerte y probablemente no le dará mucha bola a la situación.

Capricornio

Si tienes que dejarlo con Capricornio, tienes que hacerlo con madurez. Su astro es Saturno y, por lo tanto, espera que todo el mundo se haga responsable de lo que aporta (o no) a la relación. No importa si vuestra personalidad choca o si es algo más práctico, Capricornio respeta la honestidad y no aguanta las excusas baratas. Intenta que vea que es un momento de aprendizaje y asegúrate de que entiende que la relación no fue una pérdida de tiempo, porque no hay cosa que más odie que perder el tiempo. Capricornio no va a llevar bien que rompas la relación si todo iba perfecto o si hizo todo lo que estaba a su alcance por mantenerla relación a flote y tratará de discutir sobre sus esfuerzos a la hora de hacerte feliz y no de cómo la relación se está enfriando. En tal caso, haz que vea que una relación no se basa solo en esfuerzos tangibles. A veces, simplemente dejas de sentir lo mismo que sentías y, por mucho que te esfuerces, no puedes cambiarlo.

Acuario

Acuario es aire, así que si dices que no estás bien y que tenéis que hablar va a querer quedar para ver qué ocurre y charlar, probablemente un buen rato. Durante la conversación, vas a tener que mantenerte firme en tu decisión. Acuario es inteligente y tratará de racionalizar la ruptura. Tienes que explicar las razones y no cambies de parecer solo porque creas que lo que dice tiene sentido. Di que entiendes su punto de vista, pero que tiene que respetar el tuyo. Vas a tener que ser paciente mientras procesa la situación, pero mantente firme y que no te sorprenda si de repente cambia de idea y decide dejar de hablar contigo por completo.

Piscis

Si quiere dejarlo, Piscis te escribirá una carta larguísima en la que te explique cómo se siente y analice vuestra historia completa de amor. Puede que se sienta mal por dejarlo, pero puedes adelantarte y enviar tú la carta primero. A piscis no le gustan las peleas. Al fin y al cabo, es el signo del pez y si tratas de agarrar un pez con las manos, se escapa y sale nadando muy rápido, así que tienes que dejarlo por escrito. Va a idealizar vuestra relación hasta el fin de los días, pero podéis mantener una amistad e incluso liaros de vez en cuando en el futuro. Piscis prefiere mantener la relación y la comunicación activa para poder apoyaros mutuamente y validar cualquier sentimiento confuso que pueda surgir durante la ruptura.