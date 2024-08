Horóscopo semanal: 12 al 18 de octubre

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Júpiter, el planeta de la expansión, se conecta suavemente con el psíquico Neptuno el lunes 12 de octubre a las 3:06 AM, por tercera y última vez este año. Es una de las firmas de 2020 y tiene un efecto sedante y optimista. Puede haber momentos de descubrimiento sobre lo que creemos. También el lunes, Venus se conecta gentilmente con Mercurio, el planeta de la comunicación, a la 1:38 PM, ayudándonos a comunicar afecto y deseo de manera clara y colaborativa.

El sol se enfrentará al guerrero Marte el martes 13 de octubre a las 7:25 PM, Lo que nos obliga a llegar a un compromiso con las personas que se portan mal o se comportan como bebés, ¡pero de eso se trata ser la mejor persona! Mercurio retrógrado comienza el martes a las 9:04 PM, pero es probable que ya hayas sentido que las cosas funcionan mal desde el domingo o el lunes. Los tiempos alrededor del comienzo y el final de Mercurio retrógrado son los más frustrantes, mientras el planeta se desacelera hasta detenerse de forma aparente. Los retrógrados de Mercurio traen retrasos y malentendidos, pero también oportunidades para corregir nuestros errores.

El sol choca con el poderoso planeta Plutón el jueves 15 de octubre a las 6:14 AM, desenterrando algo jugoso y escondido tras escena. El sol en Libra desea justicia y pide que tomemos medidas para abordar la codicia y la corrupción. Esto también puede agitar los comportamientos manipuladores, así que tómate un tiempo para pensar en las intenciones de otras personas y si están alineadas con las tuyas.

Hay luna nueva en Libra el viernes 16 de octubre a las 3:31 PM. Comprende cómo tú mismo tienes el control de tus relaciones: ¡son una calle de dos vías! Siéntete libre de dar más amor del que estás recibiendo, porque se siente bien, no porque lo estés usando en contra de alguien.

El domingo 18 de octubre el sol choca con Saturno, el planeta de la estructura, a las 9:57 AM, lo que puede parecer una derrota. A veces, los estándares son simplemente demasiado altos, pero el hecho de que lo estés intentando cuenta para algo. Más tarde, a las 10:48 AM, el planeta del amor Venus se enfrenta a Neptuno, lo que puede generar confusión o fantasía. Si bien imaginamos lo mejor, también nos vemos obligados a lidiar con la realidad.

Todos los tiempos Hora del Este.

Aries

Después de vivir bajo la presión incesante de tus superiores, finalmente puedes tener un momento de paz. Júpiter de la suerte se conecta con Neptuno, el planeta de la trascendencia, ofreciéndote optimismo si estás listo para tomar el camino más ético. Trata de ver el panorama general y encuentra paz y aceptación allí. El sol se enfrenta a tu regente planetario, el guerrero Marte, y tendrás que ser transigente. El hecho de que las cosas no vayan como tú quieres no significa que hayas perdido. Mercurio retrógrado comienza en un sector financiero de tu carta. Presta atención a los pagos atrasados durante Mercurio retrógrado: ¡con suerte, es posible que finalmente te paguen lo que te deben! La luna nueva en Libra trae energía fresca a tus relaciones, románticas o no. El sol choca con Plutón y Saturno, y estás listo para priorizar las relaciones que te ponen por delante de la curva.

Tauro

Se vuelve más fácil para ti expresar tus deseos a medida que tu regente planetario Venus se conecta suavemente con el mensajero Mercurio. Es un buen momento para socializar, tener citas o simplemente tener conversaciones con tus amigos y tu pareja sobre lo que quieres. Mercurio retrógrado comienza en tu casa de alianzas, así que ésta afectará tus relaciones, ¡y te permitirá comprender mejor a los demás a través de malentendidos y aclaraciones! Antiguas parejas vuelven a tu vida para darte noticias suyas. La luna nueva en Libra afecta tu vida laboral y tus hábitos a medida que cae en tu casa de trabajo y rutina: un buen momento para dejar de fumar o comenzar un hábito. Venus se enfrenta al soñador Neptuno, lo que le da una vibra de extravagancia al fin de semana.

Géminis

Tu trabajo y tu vida privada van bien mientras el dulce Venus se conecta suavemente con tu regente planetario, el mensajero Mercurio, lo que facilita pedir las cosas que necesitas en casa. ¡Tienes que pedir lo que quieres para conseguirlo! Mercurio retrógrado comienza, así que espera retrasos y fallas de comunicación cuando se trata de tu trabajo y tu horario cotidiano. Date más espacio para respirar y protegerte, ya que habrá errores técnicos y retrasos. La luna nueva en el signo de aire Libra cae en tu casa de relaciones y aventuras amorosas, y la socialización vuelve a alinearte con lo que realmente encuentras divertido y placentero. Es un buen momento para conocer nuevos amigos o para invitar una nueva energía a tu vida amorosa.

Cáncer

Es fácil creer en tus relaciones y tener fe en que estás destinado a estar con las personas con las que te encuentras ahora. Júpiter, el planeta del crecimiento, se conecta gentilmente con el espiritual Neptuno, lo que te deja creyendo en almas gemelas. ¡Las relaciones parecen tener un propósito más elevado! El sol se enfrenta al guerrero Marte, creando cierta tensión en tu hogar y tu vida laboral. El trabajo es lo más abrumador por ahora, pero es necesario ser transigente, independientemente. Mercurio retrógrado en el signo de agua Escorpión puede desencadenar que tus romances casuales o viejos amigos regresen a tu bandeja de entrada. ¡Ten paciencia con tus amigos si llegan tarde! El sol choca con el poderoso planeta Plutón y el serio Saturno. La luna nueva en Libra trae un nuevo comienzo a tu hogar y tu vida familiar, algo que ha sido tu foco de atención desde que comenzó la temporada de Libra.

Leo

Cuando Mercurio retrógrado comience, espera retrasos en tu hogar y tu vida privada. Si te estás mudando de casa o haciendo reparaciones, asegúrate de realizar dos veces las mediciones y dales a todos los involucrados tiempo y paciencia adicionales. Tienes una gran capacidad de concentración, incluso con las distracciones, ¡así que mantente enfocado! Roma no se construyó en un día, así que disfruta del tiempo de inactividad mientras lo tienes. ¡Te vendría bien descansar, considerando cuánto has estado trabajando últimamente! La luna nueva en Libra ocupa un área social —si no ocupada— de tu carta, y tu casa de comunicación y conocidos cercanos (también hermanos, si los tienes). Es un buen momento para renovar contratos e iniciar conversaciones importantes.

Virgo

Eres capaz de hablar sobre lo que quieres, si lo deseas, ya que Venus, el planeta de los deseos, se conecta suavemente con tu regente planetario, el mensajero Mercurio. ¡Sé valiente y pregunta! Cuando Mercurio retrógrado comience, tómate un tiempo adicional para hacer las cosas, ya que habrá retrasos. Mercurio estará retrógrado en tu casa de comunicación, contratos y desplazamientos, así que ten más paciencia en estas áreas: lleva un libro. La luna nueva en Libra cae en tu casa de dinero y recursos personales, así que es un buen momento para hacer un inventario y elaborar un presupuesto. Venus se enfrenta al soñador Neptuno, lo que trae confusión o fantasía a tus relaciones.

Libra

Las cosas de la carrera han sido un poco agitadas, pero tienes una sensación de paz cuando se trata de tener fe en el panorama general, mientras el optimista Júpiter conecta suavemente con el tranquilo Neptuno. Confía en el proceso, Libra. Te adaptas bien al cambio y esto solo hace que sea más fácil de aceptar. Tu regente planetario, Venus, se conecta con el mensajero Mercurio, lo que te ayuda a encontrar recursos ocultos si haces las preguntas correctas a las personas adecuadas. Hay un punto muerto en tus relaciones mientras el sol se enfrenta al guerrero Marte. La gente va a ser mezquina e infantil, pero aún tienes que llegar a un acuerdo. Mercurio retrógrado comienza y estás revisando tus finanzas tratando de ver si puedes pagarlo todo. ¡Sin embargo, estás alineado con tus necesidades bajo esta luna nueva!

Escorpión

Vienes de un fin de semana social, que puede extenderse a la semana laboral mientras el dulce Venus se conecta suavemente con el mensajero Mercurio, haciendo que todas las interacciones sociales sean agradables y fáciles. ¡Envía tus invitaciones ahora! El sol se enfrenta a tu regente planetario, el guerrero Marte, que todavía sigue retrógrado, lo que pone las cosas un poco tensas en el trabajo. Necesitas descansar más, pero las cosas no funcionan bien, lo que dificulta encontrar puntos en común. El infame Mercurio retrógrado comienza en tu signo, podrías acabar reconsiderando las cosas y posiblemente incumpliendo tu palabra. Piensa en cómo has crecido mentalmente y en la dirección que te gustaría tomar en términos de tu mentalidad. La luna nueva cae en un sector discreto de tu carta: un buen momento para hacer algo mágico o simplemente recuperar el sueño.

Sagitario

Tu regente planetario, Júpiter, se conecta suavemente con el soñador Neptuno, dándote la esperanza de que las cosas saldrán bien económicamente, o al menos distrayéndote de cualquier dificultad o estrés que hayas estado experimentando este año. El dulce Venus se conecta suavemente con el mensajero Mercurio, animándote a compartir secretos sexys. Mercurio retrógrado comienza en un sector discreto de tu carta, lo que te brinda nuevas perspectivas acerca de cosas sobre las que no tienes toda la información para empezar. Es un buen momento para analizar tus pensamientos y hacer algo de meditación. La luna nueva cae en un sector social de tu carta, lo que te brinda una nueva comprensión de tu comunidad y cómo deseas participar en la socialización en el futuro. Venus se enfrenta con el soñador Neptuno, lo que lleva extravagancia a tu carrera.

Capricornio

No eres típicamente una persona despreocupada, pero el generoso Júpiter se conecta suavemente con el soñador Neptuno, dándote una alta dosis de optimismo. Toma esto como un analgésico psíquico que te ayudará a superar la incomodidad de 2020, con la fe de que algo más grande está sucediendo. También puedes ser la persona que ayuda a la gente a superar los momentos estresantes, ofreciendo una perspectiva más amplia a los demás y siendo un buen oyente intuitivo. El sol se enfrenta al guerrero Marte y estás viendo tensión en el equilibrio entre el trabajo y la vida. Esta vez gana la vida. Tienes cosas en casa que requieren tu atención. El sol choca con el poderoso planeta Plutón y el serio Saturno, y se te exige asumir una posición de autoridad.

Acuario

Mercurio retrógrado comienza en tu compañero de signo fijo Escorpión, lo que provoca retrasos en tu vida profesional y pública. Mercurio retrógrado es siempre una época de retrasos y frustraciones, pero tendrás que ser paciente. Es posible que las ofertas de trabajo y los proyectos anteriores que haya dejado en el pasado estén listos para tu atención una vez más, lo cual puede ser emocionante. Puede parecer que las conversaciones retroceden, pero se debe a una razón. La luna nueva en el signo de aire Libra te traerá ideas frescas y una nueva perspectiva sobre asuntos intelectuales. Hay mucho de qué hablar y mucho que quieres compartir. ¡Esto puede ser un nuevo proyecto de escritura o un nuevo plan de viaje!

Piscis

Esta semana se siente bastante mágica. Júpiter, tu regente planetario tradicional, se conecta gentilmente con Neptuno, tu regente planetario moderno, trayendo una fe más alta en lo que el futuro tiene para ofrecer y cómo puedes participar en él. Por supuesto, esto puede ser abrumador —todo se siente tan grave todo el tiempo— pero intenta construir una balsa y salir a flote con la inundación. Venus se conecta con el mensajero Mercurio, lo que te facilita compartir tus deseos y tener una conversación abierta con tu pareja o socios. Mercurio retrógrado comienza en el signo de agua Escorpión y podrías acabar por refinar tus creencias y eliminar tus publicaciones antiguas. La luna nueva cae en un sector sensible de tu carta, lo que significa una transformación importante.