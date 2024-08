Horóscopo semanal: del 11 al 17 de enero

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Esta semana hay fe en que todo saldrá bien, lo que nos da la confianza para correr riesgos y probar las cosas de otra manera. El lunes 11 de enero, Mercurio, el planeta de la comunicación, se encuentra con el optimista Júpiter a las 12:19 AM. Poco después, a las 9:59 AM del día siguiente, Mercurio choca con Urano, el planeta de la invención y la rebelión. Están surgiendo nuevas ideas, pero esta combinación de aspectos también puede ser propensa a accidentes. Sean humildes y no se olviden de revisar su trabajo… ¡pero también tengan en cuenta que los accidentes pueden conducir a descubrimientos y nuevos experimentos!

La mitad de la semana parece agotadora: hay una luna nueva en Capricornio el miércoles 13 de enero a las 12:00 AM, y tiene el potencial de ser profundamente transformadora o de plantar las semillas para cambios importantes, ya que está alineada con Plutón, el planeta de los secretos y todas las cosas ocultas. Este ciclo lunar está destinado a que las personas enfrenten sus sentimientos en privado y asuman la responsabilidad de sus acciones, que pueden ser pesadas. ¡Cuídense los unos a los otros! Esto es especialmente cierto cuando Marte choca con Saturno, el planeta de la ley, a las 6:01 AM; si algo no está funcionando, deben hacer un cambio. El rechazo solo significa que aún no estamos listos o que no estamos cumpliendo un cierto estándar que requiere paciencia y tiempo.

También el miércoles, Venus, el planeta del amor y la belleza, armoniza con el inusual Urano: las personas se sienten inquietas cuando se trata de relaciones y piden más independencia. También es un momento interesante para la moda. Una vez más, la gente no tiene miedo de correr riesgos en este momento, pero es prudente que tengan en cuenta su futuro. Es posible que deseen recuperar algo después de haber hecho un cambio abrupto y radical, así que consúltenlo con la almohada.

Urano termina su retrógrado a las 3:35 AM del jueves 14 de enero. Los planetas exteriores pasan la mitad del año retrógrados, así que no es tan significativo cuando están retrógrados, sin embargo, vale la pena prestar atención a los días en los que cambian de movimiento. A medida que Urano se ralentiza y reanuda el movimiento hacia adelante, podemos percibir la conciencia colectiva, una comprensión más fácil de por qué alguien puede ser un “enfant terrible”.

También el jueves, el sol se reúne con el enérgico planeta Plutón a las 9:18 AM, ¡y se revela algo que ha permanecido oculto! Puede ser algún descubrimiento en las estructuras gubernamentales, o literalmente puede significar encontrar una grieta en los cimientos del edificio donde viven, por así decirlo. Es un buen momento para hacer una limpieza profunda.

Pero esperen, hay más: El viernes 17 de enero, el planeta de la suerte y la expansión, Júpiter, chocará con el peculiar Urano, a las 5:49 PM. Los aspectos entre los planetas exteriores Júpiter y Urano son bastante raros, lo cual brinda suerte y diversión sorpresivas. Si bien es bueno ser cauteloso esta semana, también hay una espontaneidad caprichosa sobre el fin de semana, que aligerará el ánimo después de lidiar con algunas realidades duras. O tal vez las cosas sean particularmente inusuales.

Todas las fechas son presentadas en la hora del este (ET).

Aries

Esta semana se siente diferente, por primera vez en mucho tiempo, y estás respondiendo a todas las lecciones difíciles que has aprendido durante los últimos seis meses. Un nuevo capítulo en tu carrera y vida pública llega con la luna nueva en Capricornio. Es un momento para reflexionar sobre cómo deseas compartir tus dones y talentos con el mundo. Has forjado conexiones con mentores y personas experimentadas que pueden poner tu pie en la puerta; planta las semillas para que algo pueda desarrollarse, ¡pero recuerda que no vas a llegar allí de la noche a la mañana! Hay obstáculos con los que lidiar mientras tu regente planetario Marte choca con Saturno. Necesitas adaptarte para alcanzar tus objetivos a largo plazo. El rechazo solo significa que aún no estás listo y necesitas seguir trabajando para fortalecerte y tener más experiencia.

Tauro

Estás recibiendo muchas noticias… como una sobrecarga de información, cuando el mensajero Mercurio se encuentra con Júpiter, el planeta de la abundancia. Necesitas pensar en tus planes de carrera, trazarlos hasta el máximo de tu imaginación, ya sea en papel o en tu mente. Estás ansioso por hacer algo poco convencional, tratando de cambiar las cosas, mientras Mercurio choca con Urano, pero no descartes todo de una vez; ¡puede que lo necesites más tarde! Hay una luna nueva en Capricornio, que te pide que renueves tu relación con los viajes y el aprendizaje: piensa en las cosas sobre las que deseas saber más antes de abandonar el barco. Marte choca con Saturno, lo cual hace que encuentres una bifurcación dinámica en el camino respecto a tu carrera. Esto puede inspirarte a hacer algo radical, pero encontrarás una manera de hacer felices a todos, solo tienes que pensar fuera de la caja.

Géminis

Tienes muchas buenas noticias para compartir con el mundo. Estás exponiendo tus ideas mientras tu regente planetario Mercurio se encuentra con el planeta de la suerte, Júpiter, en tu casa de publicaciones y relaciones exteriores. Es un momento para que también te conectes con tus creencias. Puedes inscribirte en una clase o comenzar estudios religiosos. También puedes encontrar formas ingeniosas de protegerte de la burocracia. Los tecnicismos pueden acecharte y morderte cuando Mercurio choca con Urano, el planeta de las sorpresas. Nueva información surge de un lugar donde menos lo esperas, pero eres lo suficientemente inteligente como para lidiar con las sorpresas, Géminis. La luna nueva en Capricornio proyecta una sombra en tu casa de recursos compartidos y los problemas de impuestos, deudas y herencias están en foco. Es un buen momento para terminar las cosas con propósito y dignidad.

Cáncer

La luna nueva en Capricornio proyecta una sombra en tu casa de colaboraciones. Esto refleja un momento para comenzar o terminar una relación, y también te vuelve más sensible a lo que tus relaciones necesitan para ser más estables. La temporada de Capricornio te muestra la verdad sobre tus compromisos interpersonales, y esta luna nueva te coloca en el lugar para brindarles a los demás lo que necesitan de ti. A veces, esto significa que necesitas tener más espacio para ti. La independencia en las relaciones es un tema común a medida que el planeta del amor, Venus, se armoniza con el rebelde Urano, que termina su retrógrado. Eres capaz de ver el trasfondo de tus relaciones (platónicas, familiares o románticas, ¡no importa!) cuando el sol se encuentra con el planeta del poder, Plutón. ¿Siempre estás replicando la misma dinámica? Encuentra el patrón ahora.

Leo

El nuevo año estará marcado por la redefinición de tu relación con las relaciones y la cantidad de tiempo que tienes para ellas, de manera realista. Estás compartiendo generosamente tus pensamientos y sentimientos, y las conversaciones sobre el panorama general fluyen cuando el mensajero Mercurio se encuentra con Júpiter en tu casa de colaboraciones. Esto conduce a algunos cambios erráticos y conversaciones hiperactivas cuando Mercurio choca con Urano; trata de mantener la lógica y respeta tu sistema nervioso. La luna nueva recae en tu casa de trabajo y rutina, así que es un buen momento para iniciar un nuevo hábito que deseas mantener. Estás pensando en tu reputación y cómo pueden afectarla tus relaciones cuando Marte choca con Saturno. Hay mucha energía nerviosa e incertidumbre en torno a tu carrera, pero estos son “tiempos inciertos”, así que trata de encontrar paz en las cosas que puedes controlar. El sol se encuentra con el planeta del poder, Plutón, mostrándote lo que puedes hacer diariamente para tener la ventaja.

Virgo

Estás poniendo manos a la obra mientras tu regente planetario Mercurio se mueve por tu casa de rutina, salud, trabajo y estilo de vida. Hay muchas cosas que quieres hacer y tu actitud optimista puede ser la fuente de un compromiso excesivo cuando tu regente planetario Mercurio se encuentra con el generoso Júpiter. Hay un número limitado de horas en un día, e incluso entonces, pueden suceder cosas inesperadas. Mercurio choca con Urano, el planeta de las sorpresas, y hay algunos imprevistos que no puedes anticipar, así que asegúrate de dejar algo de espacio para respirar. Cuidar de tu salud mental, en última instancia, aumenta la productividad y la calidad de tu trabajo. Te estás abriendo a nuevos estilos de amistades, intereses románticos y creatividad a medida que Venus armoniza con el excéntrico Urano. Es un momento para conectarte con lo que te da placer y tomarlo en serio.

Libra

Tienes pensamientos y sentimientos positivos que deseas expresar cuando Mercurio se encuentra con Júpiter en Acuario, y estás pensando en el panorama general cuando se trata de tu vida social y los medios para expresar tu creatividad. La luna nueva en tu casa de hogar y familia brinda un nuevo comienzo a tus asuntos domésticos. Finalmente puedes completar un proyecto de renovación del hogar o puedes llegar a un punto de vista que te permite invitar nueva energía a tu hogar. Existe cierta frustración con cuestiones de sexo, amistades e intimidad cuando Marte choca con Saturno; estás lidiando con las barreras y sentimientos surgidos de no conseguir lo que quieres. Esto te lleva a una reflexión profunda cuando el sol se encuentra con el planeta del poder, Plutón, ventilando tu sombra.

Escorpión

Hay mucha información que aprender sobre tu familia y tu infancia cuando el mensajero Mercurio se encuentra con Júpiter, dos planetas que corresponden al conocimiento y aprendizaje. También puede ser un momento para hacer de tu hogar un lugar donde puedas estudiar y desarrollar la mente. ¡Puedes encontrar un lugar designado para sentarte y leer, u organizar tus estantes! La luna nueva en Capricornio proyecta una sombra en tu casa de comunicación, que a menudo marca un momento ideal para adquirir una nueva habilidad. Puede haber frustraciones con las personas con las que resides cuando tu regente planetario Marte choca con Saturno. Las personas son tercas y difíciles de entender, así que ten paciencia. Cuando parece que las cosas no están funcionando, se presenta una avenida radicalmente diferente.

Sagitario

Tienes ideas novedosas cuando Mercurio se encuentra con tu regente planetario, el optimista Júpiter, y choca con el inventivo Urano. Muchas conversaciones deben llevarse a cabo, y estás recopilando mucha información… ¡Ten tu libreta a la mano! Puede ser un momento de aprendizaje: leer, escribir y perfeccionar tus habilidades. Existe una cierta sensación de incertidumbre e inestabilidad en tu trabajo y salud, la cual está creando muchas chispas en tu cerebro. La creatividad a menudo proviene de los accidentes o de la necesidad de resolver problemas cuando enfrentas lo inesperado. La luna nueva en Capricornio proyecta una sombra en tu casa de recursos y finanzas personales, y es un buen momento para establecer nuevas metas con respecto al dinero. Una chispa rara se produce cuando Júpiter choca con el excéntrico Urano, lo que genera una emoción extraña y oportunidades inesperadas en tu vida cotidiana.

Capricornio

¡Hay una luna nueva en tu signo esta semana, Capricornio! Las lunas nuevas son el mejor momento para plantar semillas para las cosas que quieres cultivar, ¡y esta vez es personal! Es el momento de comenzar algo nuevo o abandonarlo. Hay una sensación de frustración, como si te estrellaras contra una pared, cuando el planeta de la acción, Marte, choca con tu regente planetario, Saturno, provocando problemas de inseguridad, ya sean materiales o relacionados con la autoestima. Venus armoniza con Urano y tienes una mente más abierta sobre lo que valoras en el amor y las amistades, lo que te permite más libertad y experimentación. Estás reflexionando sobre cómo los tiempos de incertidumbre han afectado tu vida social y romántica cuando Urano termina su retroceso, y existe la posibilidad de abrirse paso cuando el sol se encuentra con Plutón, el planeta de los secretos, revelando algo sobre tu propia psicología. Acepta estas partes ocultas de ti mismo mientras una luz brilla sobre tu sombra.

Acuario

Tu mente está en un momento inmejorable: ¡ten a la mano un diario o una grabadora de voz en todo momento! El planeta de la comunicación, Mercurio, se encuentra con el planeta de la suerte, Júpiter, en tu signo. Estos planetas no solo están asociados con el conocimiento, sino que Mercurio también choca con Urano, el planeta de la invención, generando mucha inquietud mental que puede canalizarse mejor en una página. Es posible que desees tomarte un tiempo para ti mientras la luna nueva proyecta una sombra en tu casa de rehabilitación y privacidad. Un retiro tranquilo donde puedes organizar tus pensamientos podría presentarse en el futuro. Las frustraciones en el hogar te incitan a actuar mientras Marte choca con tu regente planetario, Saturno. Puedes encontrar soluciones generales cuando Júpiter choca con el rebelde Urano, lo que te inspira a tomar un riesgo.

Piscis

Hay mucha inspiración que puedes hallar en tu comunidad y en tu círculo extenso de amigos cuando Mercurio se encuentra con tu regente planetario, Júpiter. Estás conectado con personas que tienen mucho que dar y enseñar, y es un momento en el que puedes saber cómo conseguir que tu jefe u otras autoridades sean más generosos con su dinero y recursos. La temporada de Capricornio siempre revela verdades sobre tus amistades y tu comunidad en general, Piscis. También es un momento en el que puedes concentrarte en tu presencia en las redes sociales. La luna nueva de Capricornio es apropiada para una renovación de imagen en las redes sociales o para eliminar o archivar algunas publicaciones antiguas. También es un buen momento para unirse a un club o grupo que te haga sentir como un VIP. Tu regente planetario Júpiter choca con Urano (¡uno de los grandes eventos de 2021!), lo cual te brinda muchas conexiones sorprendentes e información divertida. ¡Eres una fuente de entretenimiento sin fin!