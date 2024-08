Horóscopo VICE: 28 de septiembre – 4 de octubre 2020

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El planeta del amor y el dinero, Venus, armoniza con Marte retrógrado el lunes 28 de septiembre a las 9:01 p.m. Marte retrógrado es molesto y frustrante. Con Venus y Marte alineados, podemos ver los resultados de cualquier frustración, insatisfacción o búsqueda sexual que tengamos. La respuesta es absurda porque la pregunta es absurda.

El planeta de las reglas, la regulación y las estructuras, Saturno, finaliza su movimiento retrógrado el martes 29 de septiembre a la 1:11 a.m. Siempre que finalizan los retrógrados planetarios, las cosas se paralizan y se estancan, así que puedes esperar encontrarte con obstáculos. El guerrero Marte se encuentra con Saturno, el planeta del rechazo, a las 5:49 p.m., lo que nos obliga a considerar el hecho de que es posible que no estemos listos para obtener lo que buscamos. Todavía hay varios obstáculos más por superar y cosas que hacer para demostrar nuestra valía antes de recibir la recompensa.

¡El jueves 1 de octubre a las 5:05 p.m., hay luna llena en Aries! Mientras estemos en la temporada de Libra, nuestras relaciones serán lo más sobresaliente. La oposición de la luna con el sol de Libra nos muestra cómo nosotros, como individuos, nos vemos afectados por la energía de nuestras relaciones. Este es un momento para asumir independencia y buscar fortaleza ante cualquier dinámica interpersonal que sea un lastre.

El planeta del amor, Venus, ingresa meticulosamente a Virgo el viernes 2 de octubre a las 4:47 p.m. Venus en los lenguajes del amor de Virgo se manifiesta en actos de atención y palabras de afirmación. A Venus en Virgo también le gusta bañarse antes y después del sexo.

Plutón, el planeta de los secretos, finaliza su movimiento retrógrado el domingo 4 de octubre a las 9:32 a.m. ¡Esto causa un poco de caos, pues las cosas que suelen estar ocultas emergen!

*Todo las horas son de acuerdo al tiempo del este.

Aries

Si te sientes frustrado sexual o socialmente, busca una mejor forma de canalizarlo. Tal vez no lo estás haciendo de la manera correcta ya que tu regente planetario, Marte, el planeta de la persecución, se encuentra actualmente retrógrado y no actúa como debería hacerlo normalmente. Marte armoniza con Venus, por lo que puedes recibir un mensaje claro de un amigo o de tu interés amoroso con bastante rapidez. Otra manifestación de esto es simplemente canalizar cualquier sentimiento de amor no correspondido en un proyecto creativo, o rodearte de tus amigos en lugar de alguien que actúa de manera demasiado fría como para mostrarte el amor que mereces. Marte se encuentra de nuevo con Saturno, y es posible que sientas que te estrellas una y otra vez con una pared, puedes sentirte exhausto. Deja de presionar ahí donde hay demasiada resistencia, simplemente cambia. La luna llena en tu signo te pide que aceptes a las demás personas por quienes son.

Tauro

Mientras tu regente planetario, Venus, armoniza con Marte retrógrado, tú estás en proceso de aceptar algo que te ha molestando por un tiempo, y dejas atrás tus frustraciones. Eso no quiere decir que ya no será molesto, sino que tú vas a seguir adelante. Venus ingresa al signo de la tierra Virgo, y entonces estás listo para seguir adelante y hacer las cosas que realmente disfrutas. Terminaste tus deberes, sacaste la ropa de otoño y ahora estás listo para sumergirte en la temporada invernal. La luna llena te facilitará la aceptación de que debes dejar de luchar y presionar por ciertas cosas. Ya se trate de proyectos de trabajo o un régimen poco social, ahora puedes ver un lado de las cosas que antes no lograbas ver.

Geminis

Estás teniendo mejor control de cualquier drama que haya habido en tu círculo social a medida que Marte armoniza con Venus, lo que te lleva a hacer las paces con cualquier pelea, desacuerdo o malentendido que hayas tenido. Los estancamientos financieros y materiales están disminuyendo y se resuelven por sí mismos, así puedes poner en orden todo lo relacionado con los impuestos a medida que Saturno retrogrado termina. Mientras Marte retrógrado choca con Saturno, la gente en tu red de trabajo no está hace bien las cosas, y eso te está dificultando obtener la recompensa que buscas; los recursos son pocos, pero al menos puede ver qué hacer con ellos. La luna llena en Aries te ayuda a ver qué recursos están disponibles en tu red de trabajo y cómo puedes aprovechar las capacidades de las personas.

Cáncer

Es bueno que aceptes que las cosas en tu trabajo y en tu carrera en este momento estén un poco raras o funcionan mal, especialmente durante Marte retrógrado, ya que Marte armoniza con Venus, lo que ayuda a que cualquier mal funcionamiento trabaje en tu favor financiera o materialmente. Saturno retrógrado termina, lo cual te ayuda a seguir adelante con tus compromisos con otras personas. Puedes tomar tus relaciones con un poco de mayor seriedad ahora que los demás ya te han demostrado su valía. Pero, ¿apoyan tus aspiraciones y las metas que persigues? Saturno se encuentra con Marte y puede causar que haya cierto rechazo en el aire. Usa la luna llena en Aries para conectarte con las personas que te respetan, ya sea tu audiencia o tu mamá.

Leo

La gente no va a concordar con tu visión o tus creencias, Leo, y eso está bien; esto solo te demostrará cómo reaccionas frente al conflicto. Marte, el planeta de la guerra, armoniza con el estético Venus, ayudándote a manejar con gracia cualquier tipo de rechazo o ataque público. Eres sensual, y eso podría encelar a la gente. Saturno retrógrado termina y tú adoptas un enfoque más serio y disciplinado con respecto a tu salud y tus compromisos laborales. Cuando Marte se encuentra con Saturno, tu agenda diaria puede dificultarte la diversificación o que hagas algo demasiado ambicioso. Solo recuerda mantener la simpleza por ahora. La luna llena en el signo de fuego Aries es dramática, pero principalmente de manera local, como en tus chat grupales.

Virgo

Te adaptas a las reglas de distanciamiento social y todo lo que te ha impedido divertirte y disfrutar de tu vida social mientras Saturno, el planeta de las reglas y regulaciones, termina su periodo retrogrado en tu casa del sexo, las citas y la amistad. Ahora sabes con qué te siente cómodo y dónde se encuentran tus límites seguros, lo cual puede ayudarte a abordar cualquier factor de estrés dentro de tus relaciones con una base solida y cimientos fuertes. La luna llena favorece el aspecto financiero en tu vida, por lo que es un buen momento para pedirle ayuda financiera o material a otras personas, ¡te darán todo lo que pidas! Venus entra en Virgo y eso te hará lucir mejor que nunca nunca durante las próximas semanas.

Libra

No dejes que una relación dicte toda tu vida social, Libra. Haces mucho por otras personas, y solo porque alguien sea un mal perdedor o se comporte fuera de lugar no significa que debas poner a tu comunidad en pausa. Tienes otras relaciones que necesitas atender, no solo el matrimonio. ¡Encuentra una solución o encuentra tu poder personal para decir que no! Puedes ser tú quien emite un rechazo cuando Saturno se encuentra con Marte, al defenderte y establecer las reglas. La luna llena en Aries deja en claro cómo otras personas están reaccionando a todo el amor y la luz que pones en las relaciones, mostrándote cuál es el siguiente paso en tus compromisos interpersonales.

Escorpión

Las irregularidades en tu agenda diaria, posiblemente en tu trabajo diario, te llevan a lograr una buena apariencia mientras Marte armoniza con Venus. Puede ser extraño tener que trabajar de una manera diferente o no tener trabajo, pero esto te guía hacia algunas soluciones magistrales que llaman la atención del público. Saturno retrógrado termina y puedes revisar cualquier contrato que estés reconsiderando. Marte se encuentra con Saturno, por lo que tendrás que modificar tu agenda y tus compromisos diarios. ¡Al menos puedes ver el panorama completo en lo que respecta a tu salud y trabajo, esto te ayudará a planificar algo efectivo y determinar tu próximo movimiento!

Sagitario

Las cosas en tu vida sexual y social se salen un poco de control durante Marte retrógrado; la gente no se comporta como lo haría normalmente, y esto afecta el rumbo de tu vida en general. Lo que pensabas que te gustaba y lo que creías que era más afín a ti es puesto en tela de juicio, y ahora estás descubriendo que en realidad estás bien con cosas que nunca antes consideraste probar, todo mientras Marte armoniza con Venus. Es posible que sientas cierta presión financiera cuando Marte se encuentra con Saturno, pues hace parecer que no tienes ningún respaldo para poder ir en busca de lo que deseas, así que debes hacer algunos cambios y actuar de manera responsable. La luna llena en Aries es un buen momento para practicar la gratitud por tus amigos, tus amantes y tu impulso creativo. Rodéate de tu gente favorita.

Capricornio

Si estás harto de ser el único que mantiene su vida en orden, tenemos buenas noticias para ti: Saturno, tu regente planetario, termina su periodo retrógrado esta semana y la gente está lista para seguir las reglas y respetar a quienes se guían por ellas. Por supuesto, a veces las reglas pueden impedirte obtener lo que deseas. Marte se encuentra con Saturno, y tienes que lidiar con cierta burocracia, lo que te lleva a hacer cambios en tu situación de vida que podrían no ser muy divertidos. La luna llena en Aries ilumina tu hogar y tu familia, ayudándote a ver hacia dónde ir a partir de aquí. Toma nota de dónde estás actualmente y cómo te gustaría que mejorara en el futuro.

Acuario

Todas las cosas en las que has estado trabajando entre bastidores avanzan a medida que sientas las bases para un futuro exitoso. Tu regente planetario Saturno finaliza su periodo retrogrado, lo cual te ayuda a progresar en tu salud mental y otras cosas que no son evidentes de inmediato para el mundo. Suele haber conflicto cuando Marte se encuentra con Saturno, lo que lleva a que predomine una actitud defensiva. Escúchate a ti mismo al hablar, ¿cómo mantienes tu guardia arriba? La luna llena en tu casa de comunicación puede mostrarte cómo llegas a conclusiones precipitadas o haces suposiciones basadas en tus propios sesgos. Usa esto para dejar de lado los prejuicios y así hacer lo que tanto te caracteriza, Acuario: tener una comprensión más completa de la situación en cuestión.

Piscis

Aceptas las reglas del distanciamiento social un poco mejor cuando Saturno, el planeta de las regulaciones y restricciones, termina su periodo retrogrado en tu casa de la comunidad y la amistad. Por otra parte, estos tiempos inciertos están afectando tus ingresos y tu situación material de manera tal que puede surgir algo de estrés a medida que Saturno se encuentra con el guerrero Marte, pues esto sacude las inseguridades en torno al dinero. La luna llena en Aries te ayudará a ser realista sobre lo que tienes que ofrecerte a ti mismo y a los demás, y a partir de ahí podrás hacer las paces con lo que necesitas hacer para seguir adelante. Venus, el planeta del amor, entra en tu casa de las relaciones personales; habrá más personas dispuestas a ayudarte, si tan solo lo pides, durante las próximas semanas.