El horóscopo de VICE: noviembre 2019

8 alarmas en el móvil, trending topic en twitter y una media de 800 memes al día en Instagram. Sí amigas, ha llegado el Mercurio retrógrado definitivo, el del tembleque de piernas y llorar abrazada a una planta. Todo ocurrirá del 31 de octubre al 20 de noviembre. Y además retrógrado en Escorpio, quieres dos tazas, toma una piscina olímpica entera. No quiero que cunda el pánico pero diré algunos conceptos que pueden salir a la luz estos días y ya luego vosotros decidís si os quedáis encerrados en casa hasta que llegue diciembre: manipulación, desconfianza, secretos, traumas, introspección, obsesiones, celos, posesión. Un precioso momento para tener charlas con vuestros allegados y sacar mierda a punta pala.

ESCORPIO (23 oct. — 21 nov.)

Tú tranquila Escorpio, ¿un Mercurio retrógrado que viene a sacar traumas y miedos escondidos más allá de las costillas? Bueno, llevas así desde que naciste, que te van a contar a ti. Tú olvídate del Mercurio este de las narices. El 12 de noviembre tienes luna llena en la casa del amor. No es que vaya a pasar nada espléndido pero quizás es una simple confirmación de que “oye estoy bien, me siento bien acompañada, estoy a gusto, no voy a obsesionarme de más”. Con eso ya estaríamos ¿no crees? ¿intentamos que los celos y las obsesiones no invadan esa mente retorcida que tienes?

Videos by VICE

Y ponte a contar días, porque cuando Mercurio se ponga en buena posición el día 20 te tocará estar espléndida. Has estado un poco obsesionada con que tus amigos te ignoran, que no tienes ese poder de atracción de siempre… Bueno pues el brillo llega en la segunda mitad del mes. Vas a estar que lo petas para el 20. Feliz cumple, querida.

SAGITARIO (22 nov.- 21 dic.)

Eres positivo hasta en esto, quizás seas de los pocos signos en verle el lado bueno a Mercurio retrógrado. Mientras al resto les supone encerrarse en inseguridades y traumas pasados, tú encontrarás en estos días la oportunidad perfecta para detenerte a pensar, para esa búsqueda espiritual que el resto del año te falta. Sagitario querida, necesitas un poco de cura del corazón y de emociones, y este noviembre va a ser el momento. Mercurio te dará la paciencia que muchas veces te falta. Un poco de sanación irá bien, así paramos un poco ¿no?

Piensa en qué quieres conseguir, proyéctate un poco, imagínate de aquí a unos meses, pero sin idealizar. Venus te dará cierto atractivo y poder este mes, aprovéchalo, buen momento para buscar un nuevo amor, o un nuevo camino, o un cambio. El 26 de noviembre con la luna nueva será como un claro de luna en el bosque. Me ha quedado muy poético, pero quiero que lo entiendas. Empezarás a entender cosas, lo verás todo muy claro. Cosas buenas están por llegar. Sagitario, tú siempre a contracorriente. Te espera un noviembre maravilloso.

CAPRICORNIO (22 dic – 19 ene)

Estás muy social Capricornio, y no te digo que no. Pero este mes de noviembre vas a querer curarte las cosas del corazón, y lo harás desde segunda fila. Un poco con parapeto de protección. El Mercurio retrógrado éste que dura hasta el día 20 hará que se te remuevan cosas muy a dentro, y a ti eso te asusta, de ahí que empieces a cerrar compuertas cual castillo medieval. Céntrate en el día 12 de noviembre, la luna llena de ese día podría traer buenas noticias en temas de amor, aunque todo en un plano muy privado ¿historia de amor secreta? Muy a tope con eso. Lo bueno de esta etapa un poco introspectiva es que cuando pase será como si vieras la luz por primera vez. A partir del 19 todo seran ideas, de repente lo tendrás todo claro. Querrás volver a los planes, a salir, a disfrutar. Saldrás de esta renovado, ya veras.

ACUARIO (20 ene- 18 feb)

Acuario, toda esa frialdad que tienes intenta este mes controlarla un poco, es un periodo con Mercurio retrógrado de muchos malentedidos y piel muy fina, no por ti, sino por los otros. Ojo no hagas daño. No será una etapa que a ti te afecte mucho, quizás algo de bloqueo en la corriente de creatividad a la que estás acostumbrada. Pero sin más. Venus se mueve a la casa de la amistad, ojo entre las confusiones de este noviembre no aparezca un amigo que interprete lo que no es. Aunque mira, todo bien, de amigos a amantes hay doscientos metros, así que vivan los malentendidos. Será un buen mes para explorar, ahí lo dejo. Tienes ganas de darle una vuelta a lo que haces, si estás en buen camino o no, estás un poco estancada y eso no te gusta. Eres la reina de autoimponerte retos y saltarte la rutina cada dos meses. Espera a que estemos a final de mes, que Mercurio retrógrado quede un poco lejos, para pensar en esto. Lo bueno de esta etapa de confusión e introspección es que cuando se despeja parecerá como si hubieras tenido todo el tiempo la respuesta ante tus narices. Espera al día 20 para tomar decisiones, a partir de ese día, triunfo y gloria,

PISCIS (19 feb. — 20 mar.)

Ya lo sabes tú, que te voy a contar… Eres una persona muy sensible e intuitiva, y con Mercurio retrógrado no es tu mejor momento. Si ya de por si eres una persona retraída esto te empujará un poco más hacia dentro. No te obsesiones con el amor estos días, has de estar tranquila, es posible que falte comunicación por ambos lados, pero es que serán días de malentendidos. No te fustigues. No entrés en una espiral de angustias, protégete, está todo en tu cabeza.

Cuando antes lo entiendas, mejor. Aprovecha y céntrate en tu trayectoria laboral, cada vez estás más cerca de ser lo que quieres, ves que te están llegando recompensas y reconocimiento al trabajo hecho. Tendrás a Venus hasta el día 26 en tu área del trabajo, puedes llegar a brillar mucho. Piscis, empiezas a tener las cosas claras, no dejes que las dudas te atormente, imponte. Defiende aquello en lo que crees.

ARIES (21 mar. — 19 abr.)

Aries, este va a ser un mes con el dinero como protagonista. Ojo que como ya sabemos Mercurio retrógrado estará dando por saco, intenta no tomar decisiones muy importantes sobre tus bienes. No firmes contratos, no hagas compras muy grandes. Pero a la vez este mes puede que empieces a ver claro como sacarte provecho para conseguir más ingresos. Podrás ver claro de qué talentos sacar rendimiento.

A largo plazo está por llegar una nueva fuente de dinerito. Así que aprovecha este noviembre que será como más de introspección para darle una vuelta a cómo ganar más cuartos. Para los solteros, atención al día 24 de noviembre, tenéis a Venus y Júpiter bien encarado para que pueda aparecer algo. Recordad que no aparecen por arte de magia, hay que currárselo un poco, poned de vuestra parte. A casa no va a venir nadie.

TAURO (20 abr. — 20 may.)

A ver Tauro, un momento. Como reina de la tranquilidad, de tener tus cosas en orden, tu casa, tus personas bien colocadas a tu alrededor, todo bien ordenado… no te me desbarajustes solo con oír hablar de Mercurio retrógrado, que te estoy viendo. Como si fuera un efecto psicosomático ya te empiezas a encontrar mal y a sufrir. Quieta parada.

Para empezar hay que tener la cabeza un poco más flexible. Deja todo eso de ahora voy aquí, ahora salgo de la oficina, compro esto, tengo 5 minutos para ti, sí, dime, pim, pam, pum. Pues mira no, este mes tendrás que estar un poco más abierta a posibles cambios, a los posibles imprevistos. Lo sé, un drama para ti, pero bueno, no hay que llegar a la frustración, recuerda que siempre puedes culpar a Mercurio de todo. Además serán días de ahondar en los sentimientos y rescatar cosas pasadas, esto te servirá para tener conversaciones muy interesantes. Ojo con la luna llena del día 12, un buen día para confesar cositas que tienes ahí bien guardadas. Un buen mes para sacudir cosas Tauro, aprovecha, y expresa todo eso que sientes.

GÉMINIS (21 may. — 21 jun.)

Géminis, agárrate fuerte. En tu caso Mercurio retrógrado sucede en la casa de lo laboral, si estás en medio de algo importante intenta que no sea el momento de tomar decisiones importantes. Mercurio es además tu planeta regente, así que la incidencia puede ser algo mayor. Intenta seguir rutinas para que no se te escape nada y no haya errores. Pero pasará rápido, ya verás, además a final de mes llegan nuevas motivaciones laborales. Mientras tanto intenta no entrar en conflicto por pequeñas cosas con los compañeros de trabajo y tu entorno más cercano. Cuídate haciendo algo de meditación, o escuchando música, o escribiendo, o cuidando plantas, o lo que sea que te relaje. Hacia el día 24 empezarás a ver la luz. Saldremos de esta Géminis.

CÁNCER (21 jun. — 22 jul.)

Cáncer ibas por buen camino a nivel creativo, y por ende, también en lo laboral. Recuerda que este mes de noviembre toda la culpa se le puede echar a Mercurio retrógrado. En tu caso provocará un poco de brecha, de vacío en ese impulso de creatividad que llevabas encima. No te agobies, espérate al día 20. Además por esas fechas tendrás al planeta Marte, al de los empujones, dándote un montón de energía. Guarda toda la codicia para las dos últimas semanas de noviembre. En temas amorosos, Mercurio podría estar atrayendo a alguien del pasado, no para mal, puede ser alguien que ahora mismo necesites. No seré yo quien te diga que necesitas un ex, pero quizás al verlo sales impulsado hacia algo mejor. Lo que sí que habrá es un poco de conflicto en casa, ya sea con familia, pareja, compañeras de piso o gato. Cualquier cosa que esté entre las cuatro paredes de tu casa podría hacer saltar las chispas la primera semana de noviembre.

LEO (21 jul. — 22 ago.)

¿Este mes que toca Leo? Pues ya te lo digo yo, ponerse en lo profesional. Llevas ahí unos días remando, y eso se nota, ha de salir por algún sitio. El estrés ese que llevas acumulando debería ir en descenso hasta el día 12. Con la luna llena se despeja todo, buenas noticias en el ámbito laboral. Podría ser incluso un buen momento para encarar la carrera, para enfocarla hacia eso que tú quieres.

Y ojo con el amor este mes. Olvídate de Mercurio, tú céntrate en esto del amor, no te dejes arrastrar por la introspección. Desde principios de mes Venus, planeta del amor, estará en tu área romanticona y aguantará ahí hasta finales de mes, hasta el 25 concretamente. Doble ración de amor, prepárate, será grande. Despeja la oscuridad y deja que Venus te ayude. Sal de casa, aléjate de las cosas domésticas, de las rutinas, te ayudará a alejarte de la desconfianza propia de Mercurio retrógrado.

VIRGO (23 ago. — 23 sep.)

Virgo querida, quiero abrazarte. Mercurio es tu planeta regente, así como también lo es de Géminis, por eso notáis con más intensidad los efectos de sus movimientos. En esta retrogradación afectará a tu casa del pensamiento y a la manera de comunicarse. Estarás un poco pocha, con falta de concentración, un poco desanimada y todo porque creerás que todos estos descuidos y fallos son tuyos. No es así. No sientas que son errores tuyos. Cuando antes aceptes que es un periodo corto de tiempo de malentendidos y abatimiento, más fácil será luchar contra él. No te autocritiques ni te tires a ti misma cosas del pasado. No te hagas esto. En temas amorosos, prioriza tu seguridad, el quererte tú, tu felicidad antes que estar cerca de alguien por estar. Lo primero es respetar y quererse a uno mismo. De momento hagamos esto, en diciembre vemos.

LIBRA (24 sept. — 22 de oct.)

Ay Libra, qué agobio tu cumple y ser el centro de atención, eh. Suerte que vuelve a quedar todo un año entero para volver a encontrarte en esta situación. Qué mal te sienta la scorpio season, oye, estás a la que saltas y tú no eres así. Es como si hubieras tirado la toalla a la hora de ser diplomática, y hubieras dicho ¿sabes qué? “Ni pelos en la lengua ni tonterías, ya va siendo hora que diga todo lo que pienso”.

Ojo con la soberbia y más cuando Mercurio retrógrado lo tenemos ahí dando por saco, porque serán semanas de muchos malentendidos y tampoco es cuestión de acabar noviembre sin hablarse con nadie. Así que pon un poco de control a la hora de comunicarte. Habrá algo de baja autoestima, estarás un poco desencantada con todo, dudas laborales, dudas personales, viejos traumas volviendo a ti. No será tu mejor mes. Échale toda la culpa siempre a Mercurio y al frío otoñal. Y déjate cuidar, porque si lo que realmente quieres es que los otros no vean tus debilidades, el orgullo no suele ser la solución. Que te abracen mucho.