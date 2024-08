Horrible video tutorial enseña cómo ‘cocinar con la boca’

Bienvenido a 2018, un año que tuvo un terrible inicio cuando un breve video tutorial de una mujer «cocinando con la boca» se volvió viral.

El video parece estar diseñado para hacer enojar a la gente. En el transcurso de cinco minutos y 55 segundos, una actriz que se presenta como «Riva Godfree» (nombre real Iska Lupton) revuelve pan, mantequilla y un huevo crudo dentro de su boca; arroja la comida masticada en un bol de vidrio; y moldea la mezcla haciendo un relleno que encaja en la profunda cavidad de un pavo crudo.

«Voy a mostrarte cómo preparar mi receta de relleno de pavo para Navidad usando sólo mi boca», declara sin inmutarse en las primeras escenas del video. Pela la piel de una cebolla, muerde, «corta» lo que puede con los dientes y escupe los restos blandos.

«Me hace llorar un poco», nota mientras la cebolla se derrama en su boca, sus ojos llenos de lágrimas. «Me encanta cocinar».

Como informó Gizmodo el martes, el video en realidad es obra de Nathan Ceddia, un artista australiano radicado en Berlín y Londres. Ceddia lo publicó en YouTube el mes pasado justo antes de Navidad.



«Todo es 100 por ciento real», Ceddia escribió a MUNCHIES por correo electrónico el miércoles cuando le preguntamos si el video era una broma. Dijo que se le ocurrió la idea del video después de escuchar innumerables historias de amigos y familiares que se lastimaban mientras cocinaban.

«La cocina está destinada a ser un entorno seguro donde la gente pueda expresar cómodamente su creatividad», dijo Ceddia a MUNCHIES. «A mí me encanta cocinar, pero no soy tan aficionado a los cuchillos, y la idea de cortarme un dedo me asusta muchísimo».

Por lo tanto, creía que la única forma de liberarse de su ansiedad —y salvaguardar la cocina— era crear un nuevo estilo de cocina por completo, que recordaría una era anterior y más simple, antes de que los humanos tuvieran acceso a los «artefactos de lujo» que hoy se encuentran en muchas cocinas domésticas. Se vio a sí mismo mirando hacia atrás en un momento en que las personas eran cazadores y recolectores que utilizaban sus bocas para lograr lo que hoy son tareas menores de cocina.

«Es una forma de canalizar a mi hombre de las cavernas interior», dijo Ceddia a MUNCHIES. «Creé un concepto infalible que minimiza los riesgos de la cocina y reemplaza los utensilios peligrosos con la seguridad de nuestra propia boca».

Después de todo, argumentó Ceddia, la boca humana tiene infinitas capacidades. Puedes cortar, masticar, batir y rallar con ella. La boca es un utensilio multiusos que no te costará ni un centavo y te ahorra el peligro de cortar una extremidad vital.

«Me gustaría ver que cocinar con la boca se convierta en un movimiento», insistió Ceddia a MUNCHIES. «Planeo publicar más recetas deliciosas e incluso introducir estas habilidades en las escuelas y las cárceles».

Ceddia señaló que había filmado dos videos en el lapso de un día en su estudio en Berlín, y que planea lanzar otra receta en las próximas semanas. «Soy un gran admirador de Jamie Oliver y me encanta el trabajo de caridad que hace con la comida y la conciencia alimentaria», dijo. «Me acerqué a su gente, ya que me gustaría cocinar con la boca para convertirme en la próxima revolución alimentaria».



Oliver no respondió a la solicitud inmediata de MUNCHIES sobre si esto es cierto.